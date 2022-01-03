Речь идет не только о будущем Украины: в Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом, который длился более полутора часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в понедельник.

Ключевая тема переговоров – ситуация на востоке и на границах нашего государства. Владимир Зеленский поприветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО", – заявил Глава Украинского государства.

Он выразил благодарность за поддержку Президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Стороны обсудили шаги, которые совершает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы в сфере безопасности. Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.