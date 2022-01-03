Полиция, следя за интим-блогершей, заплатила от 330 до 1000 гривен и купила несколько порнографических фото на сайте для взрослых Only Fans
Полиция Киева потратила бюджетные деньги на закупку порнографических фото, чтобы выследить и разоблачить блогершу, размещавшую интимные фото на всемирно известном сайте OnlyFans.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.
По данным суда, мужчина, имя которого не разглашается, за деньги, полученные в полиции, осуществил оперативную закупку нескольких интимных фото девушки на сайте Only Fans. Поэтому ее обвинили в распространенном порно.
Известно, что девушка продавала свои интимные фото с 2020 по сентябрь 2021 года. Мужчина по указанию полицейских нашел страницу блогерши в Instagram и по ссылке перешел на Only Fans, где приобрел несколько фото стоимостью от 330 до 1000 грн. Правоохранители заверяли суд, что на фотографиях девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы".
В суд правоохранители обратились, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил эту просьбу. Блогерше уже сообщили о подозрении.
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Зачем тратить казённые деньги ?
Блогерша повнолітня? Які тоді питання? Чи може "мужчина" - слуга народу Яременко?
А у дівчини "анал табу", а "мужчина" впертий виявився?
В МОН же была помощница , чем МВД ХУЖЕ 😝
одной левой, правая занятане отходя от компьютера.
Мне интересны 3 вещи:
1) положена ли пенсия работницам этой индустрии
2) какой нужен стаж для выхода на пенсию
3) как будет называться этот стаж в трудовой книжке?!
И всех делов.
Тогда нужно запретить фото животных, есть зоофилы, есть еще и фетишисты (кстати почти 20% населения).
Может она продавала в образовательных целях.
-как успехи, ребята?
-есть перспективные разработки, товарищ полковник, вот Саша Грей, Частити Линн и Дана Эс Эшли
-оставьте, товарищ лейтенант, я посмотрю
через час.
-очень хорошо, товарищ лейтенант, продолжайте работать, возбуждайте тело
Да вас уродов, половину надо выгнать у ***..м!
https://www.autocentre.ua/news/sobytie/v-sumah-gaishnik-oshtrafoval-voditelya-katka-131987.html
Это школьники, млчть, будут платить по 1000 грн за фото, чтобы развратиться?