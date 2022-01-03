Полиция, следя за интим-блогершей, заплатила от 330 до 1000 гривен и купила несколько порнографических фото на сайте для взрослых Only Fans

Полиция Киева потратила бюджетные деньги на закупку порнографических фото, чтобы выследить и разоблачить блогершу, размещавшую интимные фото на всемирно известном сайте OnlyFans.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

По данным суда, мужчина, имя которого не разглашается, за деньги, полученные в полиции, осуществил оперативную закупку нескольких интимных фото девушки на сайте Only Fans. Поэтому ее обвинили в распространенном порно.

Известно, что девушка продавала свои интимные фото с 2020 по сентябрь 2021 года. Мужчина по указанию полицейских нашел страницу блогерши в Instagram и по ссылке перешел на Only Fans, где приобрел несколько фото стоимостью от 330 до 1000 грн. Правоохранители заверяли суд, что на фотографиях девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы".

В суд правоохранители обратились, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил эту просьбу. Блогерше уже сообщили о подозрении.

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