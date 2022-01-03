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Полиция, следя за интим-блогершей, заплатила от 330 до 1000 гривен и купила несколько порнографических фото на сайте для взрослых Only Fans

Полиция, следя за интим-блогершей, заплатила от 330 до 1000 гривен и купила несколько порнографических фото на сайте для взрослых Only Fans

Полиция Киева потратила бюджетные деньги на закупку порнографических фото, чтобы выследить и разоблачить блогершу, размещавшую интимные фото на всемирно известном сайте OnlyFans.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

По данным суда, мужчина, имя которого не разглашается, за деньги, полученные в полиции, осуществил оперативную закупку нескольких интимных фото девушки на сайте Only Fans. Поэтому ее обвинили в распространенном порно.

Известно, что девушка продавала свои интимные фото с 2020 по сентябрь 2021 года. Мужчина по указанию полицейских нашел страницу блогерши в Instagram и по ссылке перешел на Only Fans, где приобрел несколько фото стоимостью от 330 до 1000 грн. Правоохранители заверяли суд, что на фотографиях девушка была "полностью обнаженной и демонстрировала свои половые органы".

В суд правоохранители обратились, чтобы получить разрешение на продление досудебного расследования. Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил эту просьбу. Блогерше уже сообщили о подозрении.

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Автор: 

деньги (932) МВД (9318) секс (358) суд (25090) блогер (218)


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Топ комментарии
+66
Та хватит хернёй заниматься ,идите уже бандитов и воров ловить .
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03.01.2022 14:15
+53
Тупые копы, вам сайты бесплатного порно куда скинуть?
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03.01.2022 14:14
+47
Ну так менты )))
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03.01.2022 14:17
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03.01.2022 14:59 Ответить
Всё просто, с сепарами-коллаборантами и просто бандитами бороться страшно, а с ******* - приятно и прибыльно...
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03.01.2022 14:55 Ответить
Правильний заголовок: " Імпотенти придбали кілька фото за бюджетні кошти, щоб здрочну@, бо реальних злочинців бояться та й ловити їх складніше". Ще с@ка хресний ход най устроять. Моралісти хренові.
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03.01.2022 14:56 Ответить
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03.01.2022 14:57 Ответить
В бесплатном приложении **********, триппер, и прочие микробиологические прелести.
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03.01.2022 15:00 Ответить
А что там по бухому трухину?Замяли?Уроды
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03.01.2022 14:58 Ответить
прям гордость распирает за наших копов . такое провернуть . теперь видно что полиция не фигней страдает а занимается важными делами
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03.01.2022 15:00 Ответить
Могли бы выложить свои фото и обменяться.
Зачем тратить казённые деньги ?
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03.01.2022 15:01 Ответить
да может оно так и было, полицай прислал ей фотку шведа-футболиста какого-то, написал пришли мол и мне в ответ. Ей нужно хороших адвокатов, таких как в деле Шеремета, глядишь дбр еще этих полицаев затягает за мастурбацию (все ж знают, что дэбээру тоже нечем заняться)
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03.01.2022 19:56 Ответить
"Мужчина" хотів фото на шару, звернувся до поліції, якій по визначенню нема, що робити?
Блогерша повнолітня? Які тоді питання? Чи може "мужчина" - слуга народу Яременко?
А у дівчини "анал табу", а "мужчина" впертий виявився?
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03.01.2022 15:01 Ответить
А потом всем райотделом мастурбировали
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03.01.2022 15:03 Ответить
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03.01.2022 15:15 Ответить
А хлопець недавно виклав фото з гантелями, то не порно?🤣
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03.01.2022 15:03 Ответить
Чел с гантелями - гермафродит, нет состава преступления за изнасилование Конституции
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03.01.2022 20:00 Ответить
Дэбилы какие то. В голом теле нет никакого состава преступления, это проблемы того кто фукает. Людям жрать нечего, а они преступлением порнуху называют. Моралфаги недоношенные.
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03.01.2022 15:04 Ответить
Вот так люди до генеральских должностей и доходят,а мы смеемся только
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03.01.2022 15:04 Ответить
Все, поймали главного преступника. Теперь заживем
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03.01.2022 15:04 Ответить
Блд, взрослые ж люди, что, реально больше нечем заняться?
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03.01.2022 15:05 Ответить
Теперь понятно, почему до сих пор не смогли разобраться был ли трухин за рулем и кто стрелял в водителя шефира. Нужно им еще пару вертолетов купить.
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03.01.2022 15:07 Ответить
Они искали помощницу для зам министра МВД 😀😀😀
В МОН же была помощница , чем МВД ХУЖЕ 😝
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03.01.2022 15:12 Ответить
А где-то в цивилизованных странах порномодели официально работают и платят налоги. Но нафига нам какие-то налоги - зато менты могут бороться за нравственность и зарабатывать палки одной левой, правая занята не отходя от компьютера.
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03.01.2022 15:19 Ответить
В Германии вроде...

Мне интересны 3 вещи:
1) положена ли пенсия работницам этой индустрии
2) какой нужен стаж для выхода на пенсию
3) как будет называться этот стаж в трудовой книжке?!
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03.01.2022 18:27 Ответить
и жалуются на маленькие зарплаты...
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03.01.2022 15:19 Ответить
Дегенерати, а не поліцейські. Від них шкоди більше ніж користі.
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03.01.2022 15:23 Ответить
Раньше были проститутки. Теперь интим-блохеры. Ну да ладно. Надо идти в ногу со временем. Надо разрешить им заниматься проституцией в законный способ. Пускай платят налоги. Соцстрах. Военный сбор. И по безработице.
И всех делов.
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03.01.2022 15:26 Ответить
и на военный учёт пусть встанут!
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03.01.2022 17:49 Ответить
да-да, проститутки в армии нужны
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03.01.2022 20:08 Ответить
Створення - можливо, росповсюдження - аж ніяк.
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03.01.2022 15:28 Ответить
Розповсюдженням займався лягавий непотіб
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03.01.2022 18:40 Ответить
Менты не отличают порно от эротики? В порно должен присутствовать половой акт. Некоторые считают, что изображение должно вызывать возбуждение.
Тогда нужно запретить фото животных, есть зоофилы, есть еще и фетишисты (кстати почти 20% населения).
Может она продавала в образовательных целях.
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03.01.2022 15:29 Ответить
За державний рахунок ці "кіберята" цілодобово сидять на порносайтах (в тому числі платних) в пошуках Українок, фантастика.
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03.01.2022 15:30 Ответить
работа-мечта...))) представляю обычный рабочий день такого специалиста))) Пивасик поставил перед монитором и как дааавай ловить преступниц....пока рука не сотрется еще и бабло за это платят из бюджета
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03.01.2022 17:32 Ответить
потом полкан заходит, спрашивает:
-как успехи, ребята?
-есть перспективные разработки, товарищ полковник, вот Саша Грей, Частити Линн и Дана Эс Эшли
-оставьте, товарищ лейтенант, я посмотрю

через час.
-очень хорошо, товарищ лейтенант, продолжайте работать, возбуждайте тело
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03.01.2022 20:07 Ответить
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05.01.2022 03:00 Ответить
У нас датчики- на столе должны лежать две руки)
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03.01.2022 19:28 Ответить
Это огромная победа над преступностью !!! Руководителям пора сверлить дырки под медальки ну и денежное поощрение разумеется
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03.01.2022 15:31 Ответить
В стране віполнен госпереворот одороблом пол шестого пианинного, миллиардные хищения, велике крадивництво, советники президента с идеями о женском военном учете - дегенераты, иаможенники левак гонят, национальный завод выпускает российские тазы - а полиция откровенной фигней мается - на защиту их в военный комисариат
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03.01.2022 15:38 Ответить
зелені клоуни довели дівку до такого, а тепер за це їй ще статтю шиють. ЗЕпрезент теж саме робив і нічого
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03.01.2022 15:42 Ответить
нет, это жертва кондитера
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03.01.2022 18:42 Ответить
реклама Only Fans за счет бюджета)
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03.01.2022 16:28 Ответить
Тобто, самі спровокували, купили, вздрочнули, ще й судді дали вздрочнуть. Виходить самі мусора і є розповсюджувачі- ну не П#ри???????????
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03.01.2022 16:31 Ответить
И почему эти мусора ещё на службе? Почему не уволены? Чем занимается их начальство? Тоже дрочит? Почему тогда молчат "лидеры мнений"? Гордоны всякие? Обнимаются с Аваковым?
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03.01.2022 16:52 Ответить
Взяточница. За письку на фотке деньги взяла. Жлобиха, бесплатно надо показывать
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03.01.2022 17:06 Ответить
Тільки но пробив, через кацапський бот в телеграм за штуку рексів , з кон та інсти всі інтим фото-відео , якщо особа комусь відправляла- ось і вся оперативна робота😄. Скоро бюджет лусне!😂. І дружин нехай своїх перевірять🤣. Може Є на що подивитися 😳👍!
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03.01.2022 18:12 Ответить
Монастырский загрустил. Там в Раде вместе с Яременко и Дубинским было весело то "анал табу" то "собачий рот"
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03.01.2022 17:24 Ответить
Боже , що ж ми таке понаобирали за ці 30 років , що в нас такі закони дибільні. Та дайте бабі працювати та платити податки , долбо€би .
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03.01.2022 17:29 Ответить
Лягашня,нехай купує порнуху за зарплатню ******,їм невистачає... Сміття!
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03.01.2022 18:34 Ответить
Нехай дрочать засвої
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03.01.2022 18:36 Ответить
какой хренью занимаются мусора, сливая бюджетные, т.е. отжатые у нас, деньги.
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03.01.2022 18:59 Ответить
А в чем собственно состав преступления? Что без крыши правоохранителей работала? Мне кажется у полиции есть более важные дела, и если вы гоняетесь за распространителями, то займитесь теми, кто создает и выпускает видосики с порнографией, где высокие чины рассказывают об очередных успехах украинской власти.
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03.01.2022 19:25 Ответить
Черт. Надо срочно удалить статью КК про распространиене и збережение порно. Козли
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03.01.2022 20:25 Ответить
По моему этого лоха бесплатное порно уже не возбуждает, ему для возбуждения теперь требуется потратить деньги. "Мабуть збочинець"
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03.01.2022 20:34 Ответить
Ну це інакше як розбазарюванням коштів платників податків важко назвати. Мається на увазі не тільки кошти на фотки, але і потрачений робочий час поліції і судді.
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03.01.2022 21:38 Ответить
Я не совсем понял - нашей полиции больше заняться нечем, и бюджетные деньги больше некуда девать? Уже, *****, все преступления раскрыли и всех бандюков поймали?
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03.01.2022 22:08 Ответить
Как то пару недель назад, чмо и по совместительству - глава МВД Монастырский, рассказывал что надо дать возможность полицейским зарабатывать в свободное время!
Да вас уродов, половину надо выгнать у ***..м!
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03.01.2022 22:44 Ответить
Дятлы, нашли чем заниматься! Не похер ли?! Пусть люди развлекаются, других проблем мало ?!))
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03.01.2022 23:28 Ответить
Может еще всех у кого торрент есть посадите за распространение,дятлы?
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04.01.2022 02:14 Ответить
Когдато еще милиция остановила каток,тот не пропустил пешехода.Он нарушил.То же самое этот случай,с торентом та же ситуация.Просто для торентов еще нет героя

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/v-sumah-gaishnik-oshtrafoval-voditelya-katka-131987.html
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04.01.2022 10:24 Ответить
Они там что, оху ????
Это школьники, млчть, будут платить по 1000 грн за фото, чтобы развратиться?
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04.01.2022 11:44 Ответить
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