"Они действуют как хулиганы": самые большие вызовы, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут исходить от России и Ирана, - WSJ

Самыми большими проблемами, с которыми столкнутся США в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. То, как администрация Джо Байдена относится к этим двум враждебным правительствам, может определить, насколько безопасными будут США на долгие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Москва и Тегеран испытывают внешнюю политику администрации, которая в первый год ее существования была скорее принципиальной, чем мускулистой.

Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной. Иран продолжает увеличивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.

Как пишет в статье экс-кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Джо Либерман, Россия и Иран выдвинули возмутительные требования. Россия настаивает на том, чтобы Украину никогда не принимали в Организацию Североатлантического договора и чтобы НАТО никогда не размещала войска или оборудование в какой-либо стране бывшего советского блока, даже если некоторые из них теперь являются членами НАТО.

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Иран потребовал отменить все экономические санкции, основанные на его "ядерном предательстве", нарушениях прав человека и поддержке террористических групп.

Лидеры РФ и Ирана руководят двумя "пустыми экономиками".

"Они действуют как хулиганы, потому что, как и большинство хулиганов, неуверенны в себе, и у обоих есть причины на это. США и их союзники должны привнести эти реалистичные взгляды на Россию и Иран на переговоры, чтобы США не запугивали на опасные компромиссы только для достижения соглашения", - отмечает Либерман.

Как США должны подойти к этим обсуждениям? Во-первых, понимая, что Россия и Иран нуждаются в соглашении с США больше, чем Вашингтон с ними, США должны участвовать с полной уверенностью в себе.

Во-вторых, они не должны предъявлять требований. Запад должен предъявлять им требования, потому что они виноваты, а наша экономика и армия намного сильнее их.

"США должны начать с требования, чтобы Россия вывела свои войска от границы с Украиной, и чтобы Иран прекратил свою программу ядерных разработок и согласился на международные инспекции. В противном случае не будет никакого освобождения от экономических санкций, которые будут усиливаться и расширяться", - говорится в статье.

В-третьих, США должны предоставить России и Ирану доказательства того, что "США имеем в виду то, что говорят", предоставляя оборонительное и наступательное оружие Украине и нашим союзникам на Ближнем Востоке для защиты.

В-четвертых, Запад должен дать понять россиянам и иранцам, что, если кто-то совершит вопиющую ошибку и предпримет более агрессивные действия против США, Украины, арабов или Израиля, мы ответим и развернем военные средства для поддержки наших друзей, включая разведку и авиацию.

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Такие решительные и четкие действия принципиального дипломатического и военного руководства США могут избежать поражений поколений в Европе и на Ближнем Востоке и восстановить международный авторитет и надежность Америки. Это, в свою очередь, повысило бы внутреннюю безопасность и процветание, а также союзников США во всем мире.

Великий римский полководец сказал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Это мудрый совет, которому стоит последовать в отношении России и Ирана в 2022 году".

Напомним, НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО, заседание которого состоится уже 12 января. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. После этого глава Белого дома побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российская Федерация, со своей стороны, обещает "принять меры" если США и НАТО не дадут ответ на "гарантии безопасности".