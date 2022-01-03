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В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе

В ФРГ анонсировали переговоры

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.

Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предусмотрена беседа между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.

Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в "нормандском формате" на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о переговорах с Кремлем: Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная и авторитетная сторона

Официальный представитель подчеркнул, что в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно с помощью политических средств, но не военных.

Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком. Украинскую сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Германия (6946) переговоры (4928) нормандская четверка (1596)


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Единственное решение єто Будапешт. Формат кстати США и Британия согласни кроме России посмотрите интервью Костенко у Дроздова, а Нормандия єто тема России где Франция и Германие под контролем Кремля
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03.01.2022 14:56 Ответить
Да ну ! А почему Германия и Франция назьівают РФ стороной конфликта именно в Нормандском формате , чтобьі угодить Путину ?
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03.01.2022 15:14 Ответить
И что сказали, а дальше)))) Германия и Франция( Франция и Германия в долях в Север.потоке) бабло вместе стрегут, хотя не помню что би они такое говорили, посмотри интервью прозреешь
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03.01.2022 16:02 Ответить
Раніше повідомлялось про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером і представником Росії Дмитром Козаком. Україну сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. - антиукраїнське тріо ,котре запропонував Кремль.
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03.01.2022 15:19 Ответить
каждый раз одна лишь хрень
тень наводим на плетень...
и такая хренотень,8 лет,
и каждый день.
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03.01.2022 15:26 Ответить
Россияне пишут, что Путин заставил Джо Байдена принудить Украину к Минским угодам, Нормандскому формату и формуле Штайнмайера. Врут, наверное.
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03.01.2022 15:35 Ответить
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03.01.2022 16:00 Ответить
Путен, немецкий шпион, а не наоборот. Если поразмыслить с этой точки зрения, то многие вещи становятся на свои места.
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03.01.2022 18:32 Ответить
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1478047201272254464 3 ч



Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины...Ничего про Украину без Украины, - так, кажется, заверял нас и.о. президента? Оно и видно...
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03.01.2022 22:10 Ответить
 
 