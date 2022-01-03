В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе
Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.
Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Предусмотрена беседа между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.
Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в "нормандском формате" на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.
Официальный представитель подчеркнул, что в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно с помощью политических средств, но не военных.
Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком. Украинскую сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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тень наводим на плетень...
и такая хренотень,8 лет,
и каждый день.
@sashkof2
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https://twitter.com/sashkof2/status/1478047201272254464 3 ч
Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины...Ничего про Украину без Украины, - так, кажется, заверял нас и.о. президента? Оно и видно...