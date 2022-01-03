В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в разных форматах.

Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предусмотрена беседа между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визави на этой неделе. Независимо от этих переговоров Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером" - сказал Гебештрайт, не назвав конкретной даты встреч.

Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою, а также Парижа, заинтересованность и готовность встретиться в "нормандском формате" на всех уровнях, о чем были проинформированы президенты Украины и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о переговорах с Кремлем: Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная и авторитетная сторона

Официальный представитель подчеркнул, что в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно с помощью политических средств, но не военных.

Ранее сообщалось о планах проведения переговоров между советником федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плетнером и представителем России Дмитрием Козаком. Украинскую сторону в формате на уровне политических советников представляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.