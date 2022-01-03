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Минкульт согласовал передачу здания бывшей конторы еврейского кладбища в аренду Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр"

Минкульт согласовал передачу здания бывшей конторы еврейского кладбища в аренду Мемориальному центру Холокоста

Здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало передать в аренду Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МЦХБЯ.

Здание бывшей конторы еврейского кладбища в Киеве – единственное уцелевшее историческое здание в Бабьем Яру. Этот дом, согласно решению национального Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и распоряжения Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 г., был передан Заповеднику для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Согласно проекту комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанного Институтом истории НАНУ Украины, здесь должен разместиться пилотный проект Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Почему, вопреки распоряжению Кабмина, Минкультуры решило передать здание в аренду МЦХБЯ, не сообщается.

Передача в аренду состоится в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между МЦХБЯ и Министерством культуры и информационной политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальный парк и два музея: Государственная концепция мемориализации Бабьего Яра вынесена на общественное обсуждение

"Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат", – отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.

"Важно не просто сохранить здание конторы как уникальный исторический объект, но и сделать его ключевым для понимания всей трагедии этого места, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер. – Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трёх лет около 5 миллионов евро. Чрезвычайно важно, что благодаря поддержке главы государства наша страна может наконец-то достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить".

Автор: 

Бабий Яр (188) история (2017) Министерство культуры и информационной политики (773)


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Топ комментарии
+6
Якщо знов будут згадувати тільки про жидів,то спалити нафіг.
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03.01.2022 16:17
+5
Чому всупереч розпорядженню Кабміну Мінкультури вирішило передати будівлю в оренду МЦГБЯ, не повідомляється. /Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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03.01.2022 16:06
+3
Зездець. Влада колаборантів-капітулянтів. Наобирали. "Хуженебудет !!!"
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03.01.2022 16:30
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Чому всупереч розпорядженню Кабміну Мінкультури вирішило передати будівлю в оренду МЦГБЯ, не повідомляється. /Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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03.01.2022 16:06 Ответить
Якщо знов будут згадувати тільки про жидів,то спалити нафіг.
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03.01.2022 16:17 Ответить
Зездець. Влада колаборантів-капітулянтів. Наобирали. "Хуженебудет !!!"
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03.01.2022 16:30 Ответить
Розпродажа держави і культурних надбань іде повним ходом.
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03.01.2022 16:46 Ответить
Ну що - хужє нє будєт ?
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03.01.2022 17:05 Ответить
верно.
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04.01.2022 02:56 Ответить
 
 