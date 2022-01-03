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Последний украинский журналист в России Цимбалюк покинул территорию РФ: "Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют"

Последний украинский журналист в России Цимбалюк покинул территорию РФ:

Украинский журналист Роман Цимбалюк, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал сам Цимбалюк в интервью hromadske.

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - сказал журналист.

Он добавил, что за последние два месяца фактически "все топовые фигуры" "российских информационных войск" предсказывали ему проблемы.

В то же время отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. По словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

"Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - говорит Цимбалюк.

Автор: 

преследование (398) россия (95454) Цимбалюк Роман (84)


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Топ комментарии
+30
І правильно зробив. Заходити в клітку до голодних ведмедів, це не героїзм, а ідіотизм.
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03.01.2022 15:00
+27
ПОРА ВЖЕ застосовувати якісь заходи проти громадян України,що досі не злазть з російських пропагандистських телеканалів
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03.01.2022 14:55
+23
Дудра , не равняйте Цимбалюка с наемньіми клоунами , изображающими "тупьіх хохлов" на пропагандистских ток-шоу РТ. Роман здорово доставал Пуйла конкретньім вопросом о войне против Украиньі , которьій он задавал ему на каждой пресконференции . Да и его интервью на "Єхо Москвьі" смотрели все нормальньіе россияне , которьіх немало .
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03.01.2022 15:27
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"реально мужики", которые расстреливали женщин, детей и стариков? Это у вас такой эталон "нормального мужика"? Моя бабушка во время войны свалила из села и спряталась в лесу, а в это время "реальные мужики" пришли, собрали всех оставшихся жителей, согнали в избу и сожгли нахер.
Чувак, у тебя реально отклонения .
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03.01.2022 15:40 Ответить
не вірю
моя бабка говорила - ідіть з нами(відступали) вона не повелась а потім в Сибір поїхала
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03.01.2022 15:53 Ответить
Животніе хрюсские, идитенах, тут для вас воТки нет
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03.01.2022 17:39 Ответить
ніхто не розстрілював бе наказу! нікого
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03.01.2022 15:54 Ответить
Тоесть по твоему "нормальный мужик" по приказу спокойно застрелит ребёнка? Ну да, это же по приказу. Офигенный чувак этот твой "нормальный мужик". Кацапы вон по мирному населению из градов валят. Но они же тоже по приказу. Они по твоему тоже "нормальные мужики"?
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03.01.2022 16:22 Ответить
я тебе сказал - без приказа мирных убивали только выродки красножопые(цивилизонанные нации трибунал имеют - даже вот амеры, признают что кто то мол типо там кого то убил зазря, и даже платят компенсации). и если бы судили, то у совков в сотни раз больше зверств.
я и так знаю шо ты ватан, так шо накати-ка за дидов-ка.
и да, прослезись шо на могилке Блохина(расстрелял 20000 совков) маловато цветочков.
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04.01.2022 13:10 Ответить
Красножопые убивали без приказа, твои "нормальные мужики" убивали детей по приказу. И это их конечно же оправдывает. Ну-ну. Продолжай выпячивать свои отклонения.
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04.01.2022 13:37 Ответить
И потом, как зверства красножопых могут оправдывать зверства коричневожопых?
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04.01.2022 14:00 Ответить
так я различаю - если ты украл мешок сахара, я я - вагон муки - так что - мы типо оба преступники, но есть нюанс - ты сидишь а я смеюсь.
это что - немцы тупо голодом морили в мирное время, да?
конечно я оправдываю тех кто бил красную падаль - посмотри что красные в Мянме наделали, да и продолжают.
или в Китае - поджумаешь, десятки миллионов угробили.
ладно давай, тупо одно и то же не намерен повторять для человека-совка.
и да, у тя "ник" смешной - кривляешься и троллишь. че мне спорить то?
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04.01.2022 14:49 Ответить
преступление остаётся преступлением. Убийство мирных жителей, детей, стариков, женщин - тоже. И ни мой ник, ни аналогичные преступления других это никак не отменяет.
Пичалька, да?
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04.01.2022 16:13 Ответить
ну давай тя расстреляют за мешок сахара, а кого-то не расстреляют ибо он застрелил тебя. а чо? справедливо?
что ты городишь то
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04.01.2022 16:42 Ответить
давай лучше твоего ребёнка расстреляют "нормальные мужики" по приказу. А ты расскажешь что это было справедливо, оптому что 1) "нормальные мужики", 2) не сами, а по приказу.
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04.01.2022 16:50 Ответить
давай лучше не пойми кто выморит голодом всю область и потом ты скажешь шо там тоже был приказ?
правда - иди и найди тот приказ то.
с совками не спорю - повторяю.
или ты не вдупляешь шо расстреливали тупо за то что например - такой отряд бандюков был... забыл фамилию главаря - напали на гарнизон венгров, понятно шо 60 убитых должны быть "возмещены", я не оправдываю карательный отряд, но это красножопые сделали ясно зная шо расстреляют жителей села.
тупо специально напали.
не то шо даже зная, но спецом - шоб типо жиители возненавидели Вермахт.
ты понимаешь, шо оккупанты - именно красножопые были.
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04.01.2022 16:57 Ответить
ненене, парень. То шо ты пишегь - это банальный перевод стрелок. Не съезжай с темы. Ты назвал ССовцев "нормальными мужиками", я с тобой не согласен и проивожу свои доводы. К чему тут красножопые?
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04.01.2022 17:02 Ответить
та я же написал - не оправдываю даже одного убитого мирного, но если сравнить, то в сто раз больше убили комми. ясно шо я ненавижу красную падаль за такое.повторю - голодоморы кто делал?
ты ватник просто. что тут спорить то?
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04.01.2022 17:06 Ответить
если переводить разговор в такое русло - тогда конечно да .
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04.01.2022 17:10 Ответить
та б*же, я за шо уже 4 коммента тебе написал!
ясно шо надо было бы судить тех кто самовольно кого то убил, но красные тупо убивали даже без приказа то.
и да - почему напали на совочек, имея в разы меньше техники и она была оооочень задротной, ибо Гальдер тупо не верил донесениям шо захвачены двухбашенные КВ-1.
то есть разведка тупо не могла даже такую хрень довести до Штаба - никто не верил шо такие танки есть.
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04.01.2022 17:20 Ответить
не чвисти - никакой чрлдат такого не делал!
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03.01.2022 15:55 Ответить
Ну да, это делали эльфы и лепреконы
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03.01.2022 16:20 Ответить
Рома все правильно сделал , только надо было еще раньше от туда валить .Своим присутствием в Мордоре , он создавал видимость адекватности *****.
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03.01.2022 15:05 Ответить
+++
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03.01.2022 18:52 Ответить
Ну а ті хто залишився в Макшанії - нехай готуються до диверсійної роботи в тилу ворога.
Військові склади, техніка, солдати макшанські - все повинно бути під прицілом наших розвід-диверсійних загонів.
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03.01.2022 15:05 Ответить
а в нас які кацапи-писаки залишились?
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03.01.2022 15:07 Ответить
Правильно сделал.
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03.01.2022 15:07 Ответить
Правильно...бо з нашим Додіком обміну може взагалі не бути...
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03.01.2022 15:08 Ответить
Правильно він зробив,але цього слід було очікувати.
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03.01.2022 15:10 Ответить
Serhii Sternenko
@sternenko

Державний телеканал ДОМ, схоже, спеціально колекціонує скандали.

Туди взяли працювати ведучою Ганну Кузіну, котра знімається у російському серіалі та вважає Крим російським.

І цей антиукраїнський фестиваль відбувається за наші із вами гроші.
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03.01.2022 15:14 Ответить
На держканал ДОМ взяли кримнашистку, що працює в РФ, та далі пропагують комунізм.

https://youtu.be/iQP_V7zmdbw https://youtu.be/iQP_V7zmdbw

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03.01.2022 15:18 Ответить
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03.01.2022 15:15 Ответить
И кацапских журнашлюх с Украины выдворить и границу закрыть. Ато какой то бред. В стране война а вражеская агентура ходит открыто по Киеву и призывает ввести росийские танки.
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03.01.2022 15:16 Ответить
Кончится тем, что в Московию будут отправлять вместо людей дроны.
Так оно безопаснее.
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03.01.2022 15:17 Ответить
тогда уже сразу Теминаторов (из всех серий сразу, чтоб надежней)
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03.01.2022 16:04 Ответить
молодeць! бо воно того нe варто.
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03.01.2022 15:24 Ответить
Мощный дядя, тролил ***** на прессконференциях, шо у того аж стул дымился. И правильно сделал что свалил.
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03.01.2022 15:34 Ответить
Цимбалюку респект за його важку працю.
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03.01.2022 15:50 Ответить
Правильно, Рома, не давай себе в лапи кацапам...
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03.01.2022 15:52 Ответить
Розумно.
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03.01.2022 15:54 Ответить
С нетерпением ожидаем новость о том что последний кацапкский журналист-пропагандист выдворен с Украины.
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03.01.2022 15:58 Ответить
Подякуємо тобі, Романе, за роботу! Ти й насправді, захищав всіма силами Україну у ворожому стані і відчутно дошкуляв путінському режиму! Слава Україні! і такім Українцям!
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03.01.2022 16:03 Ответить
Роман честно работал и до конца старался не сорваться ,а его много раз провоцировали. Понятно ,что в фашистской орде уже официально законы международного права заменили местными и все ждут поджога рейх....простите ,здания гос думы. Законы для начала террора уже подтягиваются и ждать недолго! Правильно сделал!
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03.01.2022 16:15 Ответить
успел на последний вагон
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03.01.2022 16:32 Ответить
Цимбалюк молодец. Ускользнул из под носа гебни. Но Украина не долго будет оставаться безопасной страной. Ещё лет 5 закручивания гаек и надо будет бежать уже отсюда.
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03.01.2022 16:40 Ответить
Рашистский длбб, народ Украины не позволит стране стать авторитарной,как не позволила в 14м
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03.01.2022 17:21 Ответить
Звідки така впевненість? Насєлениє знов вибере якесь опудало...
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03.01.2022 18:31 Ответить
"Народ" уже позволяет. Уже позволил принять кучу диктаторских законов. Не заметил чудовищное предательство. И ты не заметил. Ты часть этого невежественного "народа". Дурачок!
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03.01.2022 18:36 Ответить
Диктаторских? Скоро вы там на свинособакии дышать будете только по разрешению *****
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03.01.2022 19:45 Ответить
вы уже выбрали куда?
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03.01.2022 18:49 Ответить
Всё правильно Роман.
Здесь важнее, скоро ирмак готовит капитуляцию (формула штаймайера, и минские порошенко, путина, меркель).
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03.01.2022 17:04 Ответить
Правильно зробив . На фашистській Русні зараз починається 1937 рік . Кацапи будуть зжирати один одного як скаженні собаки . За червоним терором і коричневою чумою в Рашці - краще поспостерігати з-за кордону .
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03.01.2022 17:22 Ответить
И правильно сделал.
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03.01.2022 17:33 Ответить
Правильно зробив.
Стільки витримав.
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03.01.2022 17:35 Ответить
В мордовских лагерях?
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03.01.2022 19:46 Ответить
Рома, всё правильно сделал!
Вообще удивляюсь как долго ты смог выдержать в окружении психов и неуравновешенных.
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03.01.2022 20:28 Ответить
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