Последний украинский журналист в России Цимбалюк покинул территорию РФ: "Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют"

Украинский журналист Роман Цимбалюк, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал сам Цимбалюк в интервью hromadske.

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - сказал журналист.

Он добавил, что за последние два месяца фактически "все топовые фигуры" "российских информационных войск" предсказывали ему проблемы.

В то же время отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. По словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.

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"Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - говорит Цимбалюк.