Последний украинский журналист в России Цимбалюк покинул территорию РФ: "Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют"
Украинский журналист Роман Цимбалюк, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал сам Цимбалюк в интервью hromadske.
"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас якобы они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - сказал журналист.
Он добавил, что за последние два месяца фактически "все топовые фигуры" "российских информационных войск" предсказывали ему проблемы.
В то же время отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. По словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.
"Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - говорит Цимбалюк.
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Чувак, у тебя реально отклонения .
моя бабка говорила - ідіть з нами(відступали) вона не повелась а потім в Сибір поїхала
я и так знаю шо ты ватан, так шо накати-ка за дидов-ка.
и да, прослезись шо на могилке Блохина(расстрелял 20000 совков) маловато цветочков.
это что - немцы тупо голодом морили в мирное время, да?
конечно я оправдываю тех кто бил красную падаль - посмотри что красные в Мянме наделали, да и продолжают.
или в Китае - поджумаешь, десятки миллионов угробили.
ладно давай, тупо одно и то же не намерен повторять для человека-совка.
и да, у тя "ник" смешной - кривляешься и троллишь. че мне спорить то?
Пичалька, да?
что ты городишь то
правда - иди и найди тот приказ то.
с совками не спорю - повторяю.
или ты не вдупляешь шо расстреливали тупо за то что например - такой отряд бандюков был... забыл фамилию главаря - напали на гарнизон венгров, понятно шо 60 убитых должны быть "возмещены", я не оправдываю карательный отряд, но это красножопые сделали ясно зная шо расстреляют жителей села.
тупо специально напали.
не то шо даже зная, но спецом - шоб типо жиители возненавидели Вермахт.
ты понимаешь, шо оккупанты - именно красножопые были.
ты ватник просто. что тут спорить то?
ясно шо надо было бы судить тех кто самовольно кого то убил, но красные тупо убивали даже без приказа то.
и да - почему напали на совочек, имея в разы меньше техники и она была оооочень задротной, ибо Гальдер тупо не верил донесениям шо захвачены двухбашенные КВ-1.
то есть разведка тупо не могла даже такую хрень довести до Штаба - никто не верил шо такие танки есть.
Військові склади, техніка, солдати макшанські - все повинно бути під прицілом наших розвід-диверсійних загонів.
@sternenko
Державний телеканал ДОМ, схоже, спеціально колекціонує скандали.
Туди взяли працювати ведучою Ганну Кузіну, котра знімається у російському серіалі та вважає Крим російським.
І цей антиукраїнський фестиваль відбувається за наші із вами гроші.
https://youtu.be/iQP_V7zmdbw https://youtu.be/iQP_V7zmdbw
Так оно безопаснее.
Здесь важнее, скоро ирмак готовит капитуляцию (формула штаймайера, и минские порошенко, путина, меркель).
Стільки витримав.
Вообще удивляюсь как долго ты смог выдержать в окружении психов и неуравновешенных.