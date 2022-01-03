РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11659 посетителей онлайн
Новости
2 200 9

Своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко она может зайти, - Моравецкий

Своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко она может зайти, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко может продвинуться против Европы, поэтому очень важно сохранять единство и солидарность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Россия проверяет, как далеко она может зайти. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!" – написал он.

По словам Моравецкого, президент РФ Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, а в том числе в экономике.

"Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", - отметил премьер Польши.

Ранее Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что газопровод "Северный поток-2" является элементом газового шантажа.

Также читайте: Последний украинский журналист в России Цимбалюк покинул территорию РФ: "Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют"

Президент России на заседании правительства, которое транслировали по телевидению, сказал, в частности, что газопровод "Северный поток-2" будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе.

Автор: 

Газ (10225) Польша (8407) путин владимир (31236) россия (95454) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Госдеп Хохланда@hohland_gosdep

https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1477984550269689856 21 мин



Боятся, что нападут и заберут еду и кислород

показать весь комментарий
03.01.2022 15:08 Ответить
могли бы и попоститься маленько..
показать весь комментарий
03.01.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 15:25 Ответить
Зараз вилазять усі косяки заходу 1990-х років. Перемогли совдепію у холодній війні? То може треба було декомунізацію провести як у післявоєнній Німеччині та план Маршала для колишніх республік-в'язнів совка? Та ніяких сфер впливу для кацапів. Ось і наслідки...
показать весь комментарий
03.01.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 15:24 Ответить
Как бестолковый на минном поле - зажмурив глаза и заткнув уши пробует ногой почву ))
показать весь комментарий
03.01.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 15:27 Ответить
Насколько им позволит цивилизованный мир настолько далеко они и зайдут. Не зря же х%йло сказало что границы х%йлабада не заканчиваются нигде
показать весь комментарий
09.05.2022 09:27 Ответить
 
 