Своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко она может зайти, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко может продвинуться против Европы, поэтому очень важно сохранять единство и солидарность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Россия проверяет, как далеко она может зайти. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!" – написал он.

По словам Моравецкого, президент РФ Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, а в том числе в экономике.

"Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", - отметил премьер Польши.

Ранее Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что газопровод "Северный поток-2" является элементом газового шантажа.

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Президент России на заседании правительства, которое транслировали по телевидению, сказал, в частности, что газопровод "Северный поток-2" будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе.