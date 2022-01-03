Если Россия "начнет силой перекраивать карту Европы", то ее ожидают мощные экономические санкции - МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пригрозил Кремлю мощными экономическими санкциями. Это произойдет, если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Yle.

"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад вполне очевидно отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что этого не дойдет", - сказал Хаависто.

Он отметил, что Москву ожидают санкции, если она "силой начнет перекраивать карту Европы".

"Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым шагом в ответ станут мощные экономические санкции", - подчеркнул глава МИД Финляндии.

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Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США также заявил, существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину, но сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".

Добавим, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники дадут решительный ответ если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по поводу "гарантий безопасности".