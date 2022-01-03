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Новости Санкции против России
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Если Россия "начнет силой перекраивать карту Европы", то ее ожидают мощные экономические санкции - МИД Финляндии

Если Россия

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пригрозил Кремлю мощными экономическими санкциями. Это произойдет, если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Yle.

"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад вполне очевидно отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что этого не дойдет", - сказал Хаависто.

Он отметил, что Москву ожидают санкции, если она "силой начнет перекраивать карту Европы".

"Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым шагом в ответ станут мощные экономические санкции", - подчеркнул глава МИД Финляндии.

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Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США также заявил, существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину, но сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".

Добавим, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники дадут решительный ответ если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по поводу "гарантий безопасности".

Автор: 

МИД (6940) россия (95454) Финляндия (959) Хаависто Пекка (16)


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Топ комментарии
+22
Что значит "якщо", если это тянется с Приднестровья, потом Грузия, потом Украина. Запоздали вы со своими "санкциями".
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03.01.2022 15:17
+12
для сліпих-лапотня вже 8-й рік це робить,якщо що...
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03.01.2022 15:17
+11
За всеми озабоченностями запада исчезло слово Крым из переговоров .
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
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03.01.2022 15:20
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Санкции , потом добровольцьі на своих самолетах , глава МИД Финляндии знает , что говорит !
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03.01.2022 15:17 Ответить
Какие грозные финны!наверное Москва очень испугаласьь
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03.01.2022 17:20 Ответить
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03.01.2022 18:02 Ответить
Гарний бандерівець, навіть оптикою не користувався, бо дуже злий був на москалів.
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03.01.2022 19:25 Ответить
Что значит "якщо", если это тянется с Приднестровья, потом Грузия, потом Украина. Запоздали вы со своими "санкциями".
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03.01.2022 15:17 Ответить
Финны в Питер за "столичной" не будут ездить в алко- туры? Карелия у кого? Смирились?
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03.01.2022 16:24 Ответить
для сліпих-лапотня вже 8-й рік це робить,якщо що...
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03.01.2022 15:17 Ответить
30-й, с 1992 в приднестровье
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03.01.2022 15:18 Ответить
"Небачені".
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03.01.2022 15:17 Ответить
Когда раша полезла в Крым , агент Меркель убеждала украинскую власть потерпеть и ОЛЛАНД тоже помогал
ТЕПЕРЬ ФРАНЦИЯ уже чувствует свою ошибку в потакании кацапам ?
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03.01.2022 15:18 Ответить
в статье не франция, а финляндия
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03.01.2022 15:19 Ответить
Да , Финляндия. Но Францию тоже надо ткнуть фейсом в ее ГЕ
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03.01.2022 15:22 Ответить
Скромничают Финны, у них на счет войны с московитами давние традиции...
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03.01.2022 15:19 Ответить
Санкции запоздали.. скажем, нам от них легче не станет, если разрушат Украину.
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03.01.2022 15:19 Ответить
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03.01.2022 15:19 Ответить
За всеми озабоченностями запада исчезло слово Крым из переговоров .
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
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03.01.2022 15:20 Ответить
В Питере всё финское -- от колбасы - до лежачих пьяниц.
Вся Финляндия кормит эту питерскую толпу, а представьте , что не будет финской жрачки ! Что будут кушать" Земляки" ??
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03.01.2022 15:21 Ответить
а еще в Питере и во всём приграничье с Финляндией уже с 2017 года и сей день на Кацапии популярны "пищевые туры", т.е. россиянцы садятся на автобус и херячат в ближайший финский супермаркет в день, когда там выгружают просрочку или продукты подходящие к концу срока годности.. и это реально массово!
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03.01.2022 15:32 Ответить
В стародавние времена, когда в телевизоре фильмы раши (сто процентные) показывал Интер и другие , как, сейчас, модно сказать Олигархические tv, с заставкой наши любимые актеры, было такие детективные сериалы, по заказу нтв, где все преступники питера удирали в Финляндию. Там приют?
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03.01.2022 17:29 Ответить
Надо их хотя бы озвучить, что бы русский народ знал, на что их толкает вовка.
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03.01.2022 15:21 Ответить
Лаптям похер, да и сми в кацапстане нет, 10% навальнят не в счет. Они начнут что-то подозревать когда с голодухи пухнуть начнут или половина будет уже в земле.
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03.01.2022 19:10 Ответить
Раньше агрессоров убивали, а теперь санкции вводят.
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03.01.2022 15:22 Ответить
В том то дело, что даже и этого не делают. Только треплят языками и газовые потоки строят.
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03.01.2022 15:28 Ответить
Раньше с террористами "не разговаривали", их просто уничтожали. А сейчас пытаются найти общий вектор. Это как? Глобализация, да? Мани-мани, и все?
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03.01.2022 17:12 Ответить
Бояться,наверное.
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03.01.2022 17:24 Ответить
Никто не хочет умирать, но у амеров такие технологии, они би могли уничтожить всю технику маскалей не вступая в контактний бой.
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03.01.2022 19:13 Ответить
"Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції", - наголосив глава МЗС Фінляндії. європейські толерасти сліпі і не бачуть , що рашист із застосуванням сили почав перекроювати карти державних території починаючи з окупації Грузії, потім український Крим і частина Донбасу .Це нагадує те, як європейські шавки гавкають ,а окупаційний,наглий рашистський слон робить свою справу,
руйнуючи сусідні держави ."Потужно" гавкають в Європі шавки
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03.01.2022 15:27 Ответить
Наш МИД должен активно поправлять наших международных партнёров :

Что значит "якщо" ?
А Крым ? А ОРДиЛО ? А Абхазия ? А Южная Осетия ? А Приднестровье ? А Курилы ? И так далее, и тому подобное . . .

Надо не "якщо почне перекроювати" - надо "за перекроювання, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЖЕ НАЯВНІ, будуть вжиті секторальні санкції"
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03.01.2022 15:30 Ответить
подписывайте петицию :

https://petition.president.gov.ua/petition/129782
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03.01.2022 15:31 Ответить
это такое тонкое финское "можем повторить". для внуковдидов ))
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03.01.2022 15:36 Ответить
Финны бы особо время не теряли и топали в НАТО...
А то "финская буржуазная военщина обстреляла мирные наши гарнизоны" те ублюдки "могут повторить"!
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03.01.2022 15:56 Ответить
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03.01.2022 15:58 Ответить
Маленькой Финляндии простительно отвечать агрессору за очередное перекраивание границ "мощными сссанциями"....Но , "членам большой семерки" ей-богу стыдно!! Господа,вас Мюних 1938 ничему не научил?
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03.01.2022 16:07 Ответить
зато Афган научил. Страна, доведшая Гитлера до самоубийства, развалилась от очередей за маслом.
А как Запад должен реагировать, если у нас уже в ста км от фронта дебилы спрашивают "какая война?!" и ржут, свиньи? Если клоун что-то там видит в бельмах *****?
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03.01.2022 16:46 Ответить
Нынешнее руководство РФ имеет некоторые достижения в прошлом, но при этом находится у власти уже дольше брежневской команды и совсем потеряло ориентацию в мире, пространстве и времени, думают что убили безнаказанно 15 тыс. человек и еще убьют сколько захочется, лишь бы себя потешить. Нужно остановить чекизм, ползущий по планете, пока не поздно.
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03.01.2022 16:09 Ответить
Муйло создал опасный прецендент, когда насильственно перекроил границы в Европе впервые с 2-й мировой войны, публично подтершись Будапештским меморандумом, а теперь этот шизик требует юридических гарантий безопасности.
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03.01.2022 16:14 Ответить
Вона це робить весь час…
приднестров´я, карабах, абхазія, Крим, донбас… може вистачить попереджувати, а час вже діяти???
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03.01.2022 16:17 Ответить
Вы хотели стказать "продолжит"? Бо начала она уже давно.
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03.01.2022 16:25 Ответить
Сразу было реагировать, десятки лет позволяли это делать.....
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03.01.2022 17:03 Ответить
Так уже начала россия перекраивать границы! Крым и Донбасс не в счет?
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03.01.2022 17:35 Ответить
Та Фінляндія, Китай, Японія, Корея, Німеччина тільки і чекають цього нападу, щоб повернути свої вкрадені території.
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03.01.2022 19:17 Ответить
Вже просунулися на 8 році?
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03.01.2022 20:44 Ответить
Дотолерастились. И финны туда же. Пообещайте им вломить, как в 39- м, чтоб они отс@сали несолоно хлебавши. Толи слепые, толи тупые. Хутин пуй ложил на ваши санкции с 2014 и будет ложить, так как страдать от них будут лохи, а не он и его приближение. Пока тупое стадо в 140 мульонов не мротрезвеет и не снесет его, своими санкциями можете подтереться
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03.01.2022 21:46 Ответить
Она аж обосралась как услышала про санкции.Так страшно стало сразу.С такими может быть разговор исключительно силовым методом,по другому они не понимают.Урезать все льготы и надбавки депутатам,уменьшить как минимум вдвое парламент.И увеличить оборонный бюджет в несколько раз.
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04.01.2022 09:15 Ответить
 
 