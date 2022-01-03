Если Россия "начнет силой перекраивать карту Европы", то ее ожидают мощные экономические санкции - МИД Финляндии
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пригрозил Кремлю мощными экономическими санкциями. Это произойдет, если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Yle.
"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад вполне очевидно отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что этого не дойдет", - сказал Хаависто.
Он отметил, что Москву ожидают санкции, если она "силой начнет перекраивать карту Европы".
"Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым шагом в ответ станут мощные экономические санкции", - подчеркнул глава МИД Финляндии.
Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США также заявил, существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину, но сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".
Добавим, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Глава Белого дома дал понять, что Соединенные Штаты и союзники дадут решительный ответ если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по поводу "гарантий безопасности".
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ТЕПЕРЬ ФРАНЦИЯ уже чувствует свою ошибку в потакании кацапам ?
Может напомнить раше - сначала верни Крым , а потом поговорим о рашкиной безопасности
Думаю Кулеба на эту тему должен сделать заяву , чтобы напомнить всем о Крыме
Вся Финляндия кормит эту питерскую толпу, а представьте , что не будет финской жрачки ! Что будут кушать" Земляки" ??
руйнуючи сусідні держави ."Потужно" гавкають в Європі шавки
Что значит "якщо" ?
А Крым ? А ОРДиЛО ? А Абхазия ? А Южная Осетия ? А Приднестровье ? А Курилы ? И так далее, и тому подобное . . .
Надо не "якщо почне перекроювати" - надо "за перекроювання, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЖЕ НАЯВНІ, будуть вжиті секторальні санкції"
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
А то "финская буржуазная военщина обстреляла мирные наши гарнизоны" те ублюдки "могут повторить"!
А как Запад должен реагировать, если у нас уже в ста км от фронта дебилы спрашивают "какая война?!" и ржут, свиньи? Если клоун что-то там видит в бельмах *****?
приднестров´я, карабах, абхазія, Крим, донбас… може вистачить попереджувати, а час вже діяти???