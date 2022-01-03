РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11659 посетителей онлайн
Новости
2 059 21

Из-за аварии на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины до 5 января осталась без воды

Из-за аварии на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины до 5 января осталась без воды

3 января из-за аварии на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины временно осталась без воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Луганской ОГА.

"В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию. Из-за порыва на магистральном водопроводе Ду 1200 мм ЗФС-3 – ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области. СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ. Отметим, в настоящее время работы по восстановлению водоснабжения начаты. По оценкам специалистов, дата завершения работ – 5 января", – отмечают в облгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие задержали в Луганской области российского наемника, который под наркотиками шел к украинским позициям

Автор: 

авария (1284) водоснабжение (722) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
03.01.2022 15:40
+12
Окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.С этого момента подробнее.Бесплатно воду даем?С какого хера тогда я должен за воду платить?
показать весь комментарий
03.01.2022 15:41
+9
Випускайте Москаля з його неперевершеним - " хай сечу п'ють"
показать весь комментарий
03.01.2022 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке нещастя, коли в моєму містечку не має води, то хрен знає хто коли з'явиться і чому вона пропала
показать весь комментарий
03.01.2022 15:29 Ответить
Руцьки братья привезут.
показать весь комментарий
03.01.2022 15:35 Ответить
Це ж "геноцид", заволає рашка!
показать весь комментарий
03.01.2022 15:36 Ответить
вони нас зневажають ( переважна більшість що там залишилась) - вбивають наших Воїнів ....- а ми їм воду та все інше ...- це як розуміти ..
показать весь комментарий
03.01.2022 15:38 Ответить
нехай 3,14здують в Ростов на Дону...за водою)))))))))
показать весь комментарий
03.01.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 15:40 Ответить
Щось незрозуміло, а що в ДНР немає "геноциду на безводні"? Дарма)) днр не повинно відставати від лнр))
показать весь комментарий
03.01.2022 15:40 Ответить
Окупована територія Луганщини тимчасово залишилася без води.С этого момента подробнее.Бесплатно воду даем?С какого хера тогда я должен за воду платить?
показать весь комментарий
03.01.2022 15:41 Ответить
Випускайте Москаля з його неперевершеним - " хай сечу п'ють"
показать весь комментарий
03.01.2022 15:41 Ответить
Предлагаю не спешить ведь надо качественно сделать ремонт! А пока пусть топят желтый снег!
показать весь комментарий
03.01.2022 15:47 Ответить
Тоесть мы еще и окупантам воду до сих пор поставляем за то что нас убивают. Зашибись бл....
показать весь комментарий
03.01.2022 15:55 Ответить
скільки там тої зими? літом помиються)
показать весь комментарий
03.01.2022 16:04 Ответить
В них газ дешевий нехай сніг топлять
показать весь комментарий
03.01.2022 16:23 Ответить
То що періодично вимикають воду на цілий тиждень Синельникове, Павлоград, Тернівку і Першотравенськ просто так, ну щоб хтось заробив на цьому, то це нічого. А як сепарня сама собі щось підірве, то треба скоріше все відремонтувати, ще й за наш кошт. "Хай мочу п'ють" (с).
показать весь комментарий
03.01.2022 16:24 Ответить
Я наверное чего-то не понимаю? Мы (Украина) до сих пор подаем воду на неподконтрольные территории? А кто за это платит? А кто платит за ремонт магистрального водопровода Ду1200 мм? По всей Украине с 1.01.2022 г. анонсируют повышение цен на услуги водоканалов именно для ЭТОГО? Ну мы и лохи!!! А что мы этим оркам еще даем? Газ, свет, воду (ну это уже понятно), пенсии??? И за все это своими налогами платит народ Украины??? Ну мы и лохи!!!
показать весь комментарий
03.01.2022 16:46 Ответить
А воду им бесплатно дают, точнее за счёт налогоплательщиков Украины?
показать весь комментарий
03.01.2022 16:46 Ответить
да. потомушто тамжынашилюди по мыролюбной версии.
показать весь комментарий
03.01.2022 17:40 Ответить
Периодически долги погашает Красный Крест, или что-то в этом роде. Несколько лет назад лыровцы платеж делали. А так, накапливается задолженность.
показать весь комментарий
03.01.2022 19:13 Ответить
Похоже на то, я тоже слышал когда-то, что за это никто не платит☹️
показать весь комментарий
03.01.2022 19:55 Ответить
Ведутся переговоры, что-то иногда капает. Но не в полной мере и крайне не пунктуально.
показать весь комментарий
03.01.2022 20:08 Ответить
побольше и почаще таких "аварий")))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
03.01.2022 17:17 Ответить
 
 