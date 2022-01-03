Из-за аварии на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины до 5 января осталась без воды

3 января из-за аварии на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины временно осталась без воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Луганской ОГА.

"В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию. Из-за порыва на магистральном водопроводе Ду 1200 мм ЗФС-3 – ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области. СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ. Отметим, в настоящее время работы по восстановлению водоснабжения начаты. По оценкам специалистов, дата завершения работ – 5 января", – отмечают в облгосадминистрации.

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