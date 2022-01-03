Соглашение Минкультуры о передаче в аренду здания еврейского кладбища в Бабьем Яре подписано 31 декабря и. о. госсекретаря. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры и информационной политики разрешило Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр" передать в аренду на 15 лет здание бывшей конторы еврейского кладбища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о едином историческом сооружении в Бабьем Яре по ул. Юрия Ильенко, 44.

Будущий арендатор - частный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Часть ученых и общественности считает фактическим главой и главным спонсором МЦГБЯ приближенного к Владимиру Путину российского олигарха Михаила Фридмана.

Этот дом, согласно решению национального Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и распоряжения Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 г., был передан Заповеднику для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Сейчас Минкультуры согласовал передачу сооружения в аренду МЦГБЯ.

Начиная с 2017 года, Заповедник проводил реставрацию и реконструкцию этого здания, на что было потрачено более 35 млн гривен бюджетных средств. В течение 2017-2018 годов по обращению Министерства культуры и заказа Заповедника профессиональная Рабочая группа при Институте истории Украины НАН Украины разработала концепцию и развернутую тематическую структуру экспозиции будущего музея. Были созданы несколько вариантов дизайна музейной экспозиции. Ее открытие было запланировано к 80-й годовщине трагедии. Но с 2019 года правительство президента Зеленского прекратило финансирование всех работ.

Со своей стороны Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" пытался получить в аренду здание бывшей конторы. По заказу Центра был разработан проект реконструкции, предусматривающий создание высотной надстройки, в самой конторе планируется разместить один из многочисленных музеев, которые Центр планирует создать в Бабьем Яре.

Согласно письму-согласованию Минкультуры, оно заранее позволило "проведение смены, реконструкции, расширение, техническое оборудование" арендованного здания, а также создание новой научной концепции и тематико-экспозиционного плана Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра.

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По данным Цензор.НЕТ, часть общественности уже выразила сомнение по поводу законности аренды частным фондом памятника архитектуры, которая передана целевым образом национальному учреждению для создания государственного музея и на реконструкцию которой уже потрачены десятки миллионов бюджетных средств в соответствии с проектом, утвержденным государственными органами.

В частности, в письме-соглашении от Министерства культуры не сказано о том, кому именно должно быть передано в аренду указанное здание. Письмо подписано исполняющей обязанности государственного секретаря Татьяной Филипченко, занимающей должность директора департамента финансов министерства.

Письмо от Минкультуры было подписано 31 декабря 2021, в 15.51, то есть в конце сокращенного рабочего дня в последний день года. В тот же день соответствующая информация появилась на сайте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".







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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. В его рамках планируют создать Мемориальный парк, который должен объединить все существующие сегодня памятники, Мемориальный Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.

До сооружения помещения для обоих музеев в помещении бывшей конторы еврейского кладбища расположится пилотный вариант Музея Бабьего Яра. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея бвло запланировано на 2021 год. Концепция разработана под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием создать в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В октябре ученые Института истории Украины и глава Украинского института национальной памяти представили обновленную Концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Согласно данной концепции, в здании конторы еврейского кладбища должен разместиться пилотный проект Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Сам музей предусмотрено построить за пределами Бабьего Яра, рядом с Украинским музеем Холокоста – вместе они должны составить единый музейный комплекс.