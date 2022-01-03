В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову полицейскому

В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову приехавшему на вызов полицейскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, нападающим оказался 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

"Принятыми мерами установлено, что 2 декабря в 10.50 сотрудник отдела полиции №5 Запорожского РУП, находясь на службе, во время отработки вызова по улице Дорошенко, получил телесные повреждения от рядового гражданина. Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы. В порядке статьи 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия. За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении полиции.

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