В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову полицейскому
В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову приехавшему на вызов полицейскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, нападающим оказался 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
"Принятыми мерами установлено, что 2 декабря в 10.50 сотрудник отдела полиции №5 Запорожского РУП, находясь на службе, во время отработки вызова по улице Дорошенко, получил телесные повреждения от рядового гражданина. Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы. В порядке статьи 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия. За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении полиции.
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Чи ти прихильник ЯЖИМАТЕРЕЙ?? Чи скрутить або заламать - це вже не дозволяють при нападі на поліціянта?
А як тоді куча відео з Затриманням коли викручують руки-ноги-мордой в пол? Це не рахується?
ГОЛИМИ РУКАМИ КАРЛ - наркоман насипав пендюлів поліціянту... КАРЛ... НАВІТЬ БЕЗ ЗБРОЇ... нах така поліція всралась?
Всё зависит от того кто им управляет.
Если вы голосуете за януковичей и зеленских полиция будет бить вас и наезжать на оппозицию.
Преступность, закон и безопасность им будет неинтересна.
ДумайТЕ когда голосуете.