РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11659 посетителей онлайн
Новости
3 883 19

В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову полицейскому

В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову полицейскому

В Запорожье бывший осужденный в состоянии наркотического опьянения разбил голову приехавшему на вызов полицейскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, нападающим оказался 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

"Принятыми мерами установлено, что 2 декабря в 10.50 сотрудник отдела полиции №5 Запорожского РУП, находясь на службе, во время отработки вызова по улице Дорошенко, получил телесные повреждения от рядового гражданина. Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы. В порядке статьи 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия. За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении полиции.

Смотрите также: Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев. ФОТО

Автор: 

Запорожье (2649) МВД (9318) нападение (2208) наркотики (2144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
А если бы полицейский выстрелил в ублюдка, то потом бы правоохранителя затаскали по судам, а п наша «общественность», защищая «безоружного мальчика», требовала пожизненного срока.
показать весь комментарий
03.01.2022 16:11
+7
А єслі би поліцейський навчився прийомам,що дозволяють голіруч затримувати порушників?А єслі би в поліцію брали по виконанню нормативів фізпідготовки,хоча б совітського ГТО?..
показать весь комментарий
03.01.2022 17:21
+6
я не поняла, шо за "избієніє младєнцев", зараз поліцаї самооборону не вивчають взагалі? Чи їх по "обьявлєнію" беруть??? Голими руками наркоман розбив голову поліцаю... 3,14,,,, якийсь... Соромно за таких поліціантів.... КонЄчно такі поліціанти не допоможуть - коли наркоман би напав на перехожого.... поліціант би перший втік мабуть....
показать весь комментарий
03.01.2022 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если бы полицейский выстрелил в ублюдка, то потом бы правоохранителя затаскали по судам, а п наша «общественность», защищая «безоружного мальчика», требовала пожизненного срока.
показать весь комментарий
03.01.2022 16:11 Ответить
А єслі би поліцейський навчився прийомам,що дозволяють голіруч затримувати порушників?А єслі би в поліцію брали по виконанню нормативів фізпідготовки,хоча б совітського ГТО?..
показать весь комментарий
03.01.2022 17:21 Ответить
Ну вы уже фантазируете. У нас такого нет. Наши менты крышуют наркомафию и поэтому уже им самим иногда прилетает от нариков обратка.
показать весь комментарий
03.01.2022 18:20 Ответить
Это ж не вареники с брынзой на сайтах выискивать.
показать весь комментарий
03.01.2022 16:16 Ответить
Раньше судимый, разбил голову полицаю а ему всего лишь ограничение воли до 5 лет. Нужно дергать с етой страны, где преступники насилуют даже полицейских и им за ето ничего не бывает чего уже говорить про простых граждан. Когда уже судьям и прокурорам будут разбивать головы и резать ножом? Ах, да, в преступном мире подрезать судью или прокурора считается западло. Не думали почему? Видимо потому что все ето одна Система, главари которой судья с прокурором.
показать весь комментарий
03.01.2022 16:22 Ответить
Ну так дергай, а только и можешь ныть, что пора дергать.
показать весь комментарий
03.01.2022 17:10 Ответить
я не поняла, шо за "избієніє младєнцев", зараз поліцаї самооборону не вивчають взагалі? Чи їх по "обьявлєнію" беруть??? Голими руками наркоман розбив голову поліцаю... 3,14,,,, якийсь... Соромно за таких поліціантів.... КонЄчно такі поліціанти не допоможуть - коли наркоман би напав на перехожого.... поліціант би перший втік мабуть....
показать весь комментарий
03.01.2022 16:22 Ответить
Ну примени он к нему силу, потом ты же и будешь ныть про ментовский беспредел.
показать весь комментарий
03.01.2022 17:11 Ответить
Ти наркоман чи що? Чи з якого дива я буду нить що наркомана скрутили ???
Чи ти прихильник ЯЖИМАТЕРЕЙ?? Чи скрутить або заламать - це вже не дозволяють при нападі на поліціянта?
А як тоді куча відео з Затриманням коли викручують руки-ноги-мордой в пол? Це не рахується?
ГОЛИМИ РУКАМИ КАРЛ - наркоман насипав пендюлів поліціянту... КАРЛ... НАВІТЬ БЕЗ ЗБРОЇ... нах така поліція всралась?
показать весь комментарий
03.01.2022 17:17 Ответить
поправочка. Згадай ГОГІЛАШВІЛІ, там ДПС не злякались замміністра... а тут Наркоман якийсь доходяга....
показать весь комментарий
03.01.2022 17:22 Ответить
Не удивительно, что полицейские увольняются целыми ротами😁😁
показать весь комментарий
03.01.2022 16:44 Ответить
Поліцейський в цій ситуації повністю безпорадний . Прецедент зі Стерненком показує , що український закон завжди на боці злочинців . Просто нада перестати обирати в Парламент представників криміналітету та злочинних угрупувань . Тоді закони працюватимуть на суспільство , а судді та прокурори призначені злочинним світом - будуть звільнені і посаджені
показать весь комментарий
03.01.2022 17:07 Ответить
Плохая подготовка полицейских или они только на митингующих бросаются ,как на красную тряпку для быка
показать весь комментарий
03.01.2022 17:09 Ответить
И шош это за полицейский такой??? Как же на него полагаться очкастым тиллегентам или беременной тетке? Ить он же за наши с вами деньги обязан нас защищать!?
показать весь комментарий
03.01.2022 17:14 Ответить
Ото ж понабирали туда наркоманов, алкашей,кто работать не хочет,думая как пропетлять ничего не делая!
показать весь комментарий
03.01.2022 17:18 Ответить
Полиция это нейтральный правоохранительный орган.
Всё зависит от того кто им управляет.
Если вы голосуете за януковичей и зеленских полиция будет бить вас и наезжать на оппозицию.
Преступность, закон и безопасность им будет неинтересна.
ДумайТЕ когда голосуете.
показать весь комментарий
03.01.2022 17:26 Ответить
Как отсидит ...обязательно взять на службу в полицию...будет примером как нужно вести полиции с неадекватами)))))
показать весь комментарий
03.01.2022 19:33 Ответить
Необхідно негайно сформувати окремий підрозділ поліції для боротьби з особами в стані наркотичного сп'яніння )
показать весь комментарий
03.01.2022 20:50 Ответить
Иногда такое ощущение, что нашим горе копам нравится, когда их ****** т знущаются! Не пробовали работать на опережение??)))
показать весь комментарий
03.01.2022 23:25 Ответить
 
 