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Боррель совершит свой первый зарубежный визит в новом году в Украину

Боррель совершит свой первый зарубежный визит в новом году в Украину

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом, который продлится с 4 по 6 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Его (Борреля – ред.) первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием сил российской армии и ее гибридными действиями", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что высокий представитель Евросоюза в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию разграничения.

Затем он поедет в Киев, где встретится с украинскими властями. В среду, 5 января, в 12:00 Боррель выступит перед прессой.

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Автор: 

Евросоюз (17107) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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Хорошая новость , поддержка ЕС Украине нужна !
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03.01.2022 18:33 Ответить
тут головне нашій шмарклі яйкі добряче защемити, щоб він не заважав тій допомозі.
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03.01.2022 18:51 Ответить
якщо Борель зможе попасти у спортзал до Бубочки, який після трьох днів зйомок нещасного новорічного поздоровлення зайнятий качанням тріцепса
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03.01.2022 20:42 Ответить
Будет уговаривать не стрелять в оккупантов. Европе нужен мир, остальное пофиг.
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03.01.2022 20:45 Ответить
Не советуем связываться и иметь большие надежды на (поддержу ЕС) через этого персонажа или вообще что связано с ЕС.В связи с тем что он очень рвется всунуть свою тригрошь в ситуацию Украины, в Литве ему посоветовали передавать свои глубокие озабоченности через Шрeдера. Шредер передаст Сечину а Сечин... своему бывшему коллеге. Или Через бывшего премьер министра Франции, тот передаст то-же самое через Евгения Мирова(тоже очень близкий друг Путина). Или Через Кнаисель (бывшая МИД Австрии)- то-же ставшая после танца с Путиным, одна из членов совета директоров Роснефти. Или той же фрау Меркель которая позвонила Путину на щoт (приструнить Лукашенко) из за мигрантов у границ. Путин, посоветовал попытаться поговорить ей с Лукашенко на прямую. Та, позвонила лукашенко аж дважды и ни разу не поставила в известность до звнков представителей стран непосредственно имеющие головную боль у своих границ.
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03.01.2022 21:02 Ответить
 
 