Боррель совершит свой первый зарубежный визит в новом году в Украину

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом, который продлится с 4 по 6 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Его (Борреля – ред.) первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием сил российской армии и ее гибридными действиями", - говорится в сообщении.

Читайте также: ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Отмечается, что высокий представитель Евросоюза в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию разграничения.

Затем он поедет в Киев, где встретится с украинскими властями. В среду, 5 января, в 12:00 Боррель выступит перед прессой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противостояние угрозам со стороны РФ – один из главных итогов года, - Боррель