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Молодежную сборную России сняли с самолета в Канаде из-за отказа от масок и алкоголя на борту

Молодежную сборную России сняли с самолета в Канаде из-за отказа от масок и алкоголя на борту

Членов команды молодежной сборной России по хоккею сняли с вылетавшего из Канады рейса из-за несоответствующего поведения и нарушения масочного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет CTV News.

Рейс должен был вылететь из канадского города Калгари в пятницу вечером.

В опубликованном в связи с инцидентом заявлении полиция Калгари сообщила, что сотрудники подразделения в аэропорту отреагировали на события на борту пассажирского рейса Air Canada примерно в 17:45.

"Пассажиров попросили покинуть самолет из-за нарушения порядка, в котором приняли участие несколько пассажиров в салоне самолета", – заявили в полиции.

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Официально в заявлении не указано, что привело к инциденту, но сообщения в социальных сетях предполагают, что тренер россиян не соблюдал предполетные правила авиакомпании.

Среди очевидцев инцидента на борту – профессор университета Томпсон Риверс Кэтлин Шерф. По ее словам, самолет простоял на взлетной полосе почти два часа после того, как должен был улететь во Франкфурт. Рядом с ней бизнес-классом путешествовали два российских тренера.

"Я сразу заметила, что бортпроводникам было тяжело, потому что им нужно было сказать, чтобы они (тренеры) сели, не "вейпировали", перестали слушать свой очень громкий тяжелый рок на iPhone", - рассказала Шерф.

По ее словам, впоследствии сотрудники авиакомпании сделали объявление по громкоговорителю, что пассажиры должны покинуть самолет.

"На борту есть полиция. Произошел инцидент с безопасностью. Чтобы быть в безопасности, нам всем нужно как можно быстрее выйти из самолета и унести все ваши личные вещи", - объявили по громкоговорителю.

По словам Шерф, несколько пассажиров рассказали ей, что многие игроки пили алкоголь и пытались закурить сигарету. Пассажирку также поразило поведение команды, когда люди вернулись в терминал.

"Они все еще были в масках под подбородком. Они были воинственными", - сказала Шерф, добавив, что игроки вели себя невежливо.

На борту самолета, кроме юниорских игроков из России, находились члены сборной Чехии, но официальные лица заявили, что они соблюдали все правила. Однако, согласно заявлению официальных лиц Чехии, их игрокам также было приказано покинуть борт из-за досадной ошибки, поскольку у них были такие же свитшоты, как у российских игроков.

Автор: 

Канада (2077) спорт (2426) хоккей (132)


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Топ комментарии
+58
Кацапи то свині...
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03.01.2022 17:03
+55
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03.01.2022 17:05
+40
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».
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03.01.2022 17:12
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Я Боярышку поставлю

И частушки пропою

На Матрешку круто посмотрю

И ее бухать заставлю

На хоккейном на льоду... подумаешь самолет забугорный...
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03.01.2022 18:16 Ответить
"Чтобы быть в безопасности, нам всем нужно как можно быстрее выйти из самолета и унести все ваши личные вещи" Источник:

Не сотрудники авиакомпании, а гопники натуральные
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03.01.2022 18:21 Ответить
хто ж виноват если одинаковые свитшоты То Чехи все наделали
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03.01.2022 18:21 Ответить
Яка країна територія, такі і гравці.
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03.01.2022 18:21 Ответить
В "Пан Американ" не наливают?
В" Аэрофлоте" наливали чуть-чуть, дальше за свой счет.
Прикол еще был. Одному пацану(летели з вахты) наклеили из фольги пистолет в спортивной сумке. Его три раза шманали на телевизоре-не могли найти пистолет.
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03.01.2022 18:36 Ответить
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03.01.2022 18:53 Ответить
Жити буде? Якщо виживе, може й до хєнєрала дослужитися...
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03.01.2022 19:01 Ответить
не всё 200й
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03.01.2022 19:02 Ответить
МОЛОДІЖНУ збірну зняли за алкоголь. Я уявляю не молодіжну збірну.
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03.01.2022 19:09 Ответить
Чемпионат мира остановили когда он уже начался. Совсем голову от страха потеряли. С масками такой же бред.
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03.01.2022 19:45 Ответить
рашисти проявили себе, кум "трупіна"- "мертвечук"- протів
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03.01.2022 20:17 Ответить
москалі - гидота!
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03.01.2022 22:50 Ответить
Главная проблема 21 века - это кацапы и негры, которые хотят выглядеть такими же умными, как и все.... Но выглядят как обезьяны, которых пустили в человеческое общество чтобы прикольнуться над ними.. Но зря их пустили - прикол подзатянулся и грозит бедой для всех..
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04.01.2022 00:56 Ответить
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04.01.2022 09:02 Ответить
Кацапи всмоктують бидловатість з молоком матері!
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04.01.2022 11:10 Ответить
Молоком? Та там у момент запліднення все прописується в ДНК. В оту бонусну хромосому.
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04.01.2022 21:12 Ответить
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