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Женщину, смертельно ранившую нападавшего на нее на Николаевщине, отправили под ночной домашний арест.

Женщину, смертельно ранившую нападавшего на нее на Николаевщине, отправили под ночной домашний арест.

Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого, - ночной домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

Под домашним арестом она будет находиться в период с 19 вечера до 6 утра. Ночной домашний арест продлится до 2 марта 2022 года.

Адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки. Защитница рассказала, что подозреваемая – мать-одиночка, имеет двоих несовершеннолетних детей, сама работает и обеспечивает их.

Также ей запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

Напомним, женщину обвиняют в убийстве знакомого, который ухаживал за ней нетрезвым и угрожал ножом. Женщина забрала у него оружие и ударила, и он скончался от полученных травм.

"Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщала ранее полиция Николаевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина смертельно ранила мужчину, пристававшего к ней с ножом в Николаевской области. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Николаевская область (2116) суд (25090) убийство (6479)


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Топ комментарии
+13
Ну хоч домашній. Бажаю їй професійного адвоката. Позбавила світ від одного покидька чоловічої статі.
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03.01.2022 17:45
+8
Жінка яка виконала работу поліцаїв і захистила себе від озброєного гвалтівника має отримати нагороду від мвс і повне виправдання з пропозицією працюваи у мвс.
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03.01.2022 17:52
+8
Кидай пити, Сергію. На жінку з ножем не ходять, щось інше там спрацьовує..., нє?
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03.01.2022 18:41
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Ну хоч домашній. Бажаю їй професійного адвоката. Позбавила світ від одного покидька чоловічої статі.
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03.01.2022 17:45 Ответить
Что то как то в вашей реплике чувствуется некий сексизм
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03.01.2022 17:50 Ответить
забрала нож и ударила так что убила.. как то выходит за рамки необходимой обороны.... ключевое знакомый....а не ворвавшийся с лестнциы, с улицы посторонний в квартиру-дом- а знакомый....а потом стал приставать... простите... если оба под шофе...встерчают НГ, пригласила для политинформации на тему-- есть ли житие на Марсе и как с ним боротся? или пардон для интима ??? или просто так про Лесю Украинку погутарить??? нет господа наука о потерпевших виктимология говорит несколько шире и больше.....

Виктимология (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/victima#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 victima «жертва» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 λόγος «учение») - изучение жертв преступленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Междисциплинарная область исследований (на стыке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F криминологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F психологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F социологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0 педагогики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F этнографии ), раздел криминологии.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] Исследует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F виктимизацию , то есть процесс становления жертвой преступления, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C виктимность (предрасположенность стать объ­ек­том пре­ступ­но­го по­ся­га­тель­ст­ва), а также меры сокращения и предупреждения потенциальных жертв преступлений.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]

Постсоветская и, в частности, российская виктимология занимается преимущественно потерпевшими от преступлений как носителями индивидуальной или групповой способности стать жертвами преступного деяния. Западная виктимология изучает в том числе отношения между жертвами и преступниками, взаимодействие жертв и системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовного судопроизводства - а именно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F полиции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 судов и сотрудников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F исправительных учреждений - и связь жертв с другими социальными группами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 институтами , такими как СМИ, бизнес и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F социальные движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Karmen-5 [5] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктимология

**нет я понимаю как человек как юрист мужчина что да всякое бывает и так оно и есть- но вопросы остаются....и надеюсь- полиция, прокуратура, суд, защита, эксперты -сделают правильный вывод и вердикт.... по итогу справедливый..... по сути- и форме.... и букве и духу закона..... и реальности события....
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03.01.2022 18:07 Ответить
Бажаю їй згнити в тюрязі. Нікчемна самка людини посміла підняти ніж на чоловіка.
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03.01.2022 18:09 Ответить
Кидай пити, Сергію. На жінку з ножем не ходять, щось інше там спрацьовує..., нє?
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03.01.2022 18:41 Ответить
чувак НОЖОМ уговаривал женщину ответить ему взаимностью..
какая на.. разница - знакомый он или нет?

правильно сделала. Позорище что в людном месте за нее никто не заступился - все боялись.
И судя по тому что ее теперь посадят - понятно, почему боялись. Потому что у нас убивать и насиловать можно безнаказанно, а защищать себя нельзя...
вот заступишься - и сядешь..страна дикарей...

в другой стране просто вызвала бы ментов и все.
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03.01.2022 20:23 Ответить
Вона зарізала чоловіка коли охоронець прижав його до стіни і чоловік був знешкоджений, він їй уже нічим не загрожував. Вона просто взяла ніж і вдарила беззахисну людину. Це було навмисне вбивство.
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03.01.2022 20:33 Ответить
Цікаво, а Вам відомо чім погрожував той "чоловік" злочинець, як що вона не відмовить йому???
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03.01.2022 20:49 Ответить
Ні мене там не було, я тільки знаю що вона жорстоко вбила невинного чоловіка.
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03.01.2022 21:00 Ответить
Отож, мені також не відомо, але вважаю що так і треба будо зробити!
То що той паскудник готовив замах на вбивство, це безперечний факт!
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03.01.2022 21:08 Ответить
той "паскудник" не имел ножа когда к ней приставал, свидетельство всех, кроме ее знакомых. В момент когда охранник прижал слегка выпившего клиента клуба и сказал спокойно себя веди, то утихомирившийся приставака получил в бок нож с дальнейшим движением ножа верх, пока брюхо снизу до верху не было вспорото, из-за такой обширной раны и многочисленного повреждения внутренних органов, человек скончался на месте. Господа и дамы, обстоятельство показания свидетелей имеет разный характер, не связанные лица с участниками конфликта утверждают, что ножа во время конфликта не видели, лица связанные с девушкой, говорят об угрозе с ножом.
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03.01.2022 22:23 Ответить
… ,в чем ее вина? Ее нужно наградить !
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03.01.2022 20:01 Ответить
Отпустите её,пусть домой идёт.или судьям надо и за это взятку дать?
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03.01.2022 20:04 Ответить
Захист не є злочином і ця жінка зробила правильно, що захистилася. Молодець.Тут одне питання чий ніж, якщо це ніж вбитого, то 100% жінка права, нема чого лазити з ножем і нападати.
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03.01.2022 20:19 Ответить
но убитого.
Но моя жена носит с собой. Пусть лучше 12 судят чем 4 несут..
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03.01.2022 20:23 Ответить
Ну я тоже такого мнения. Нож убитого, значит он ссорился с женщиной и вытащил свой нож из кармана, он был в его руке изначально и тут 100% женщина защищалась и права. А ваша жена тоже будет права , если защищаться будет, пусть хоть ножом, хоть ножницами, хоть отверткой. Я вообще не понимаю почему нельзя носить нож в сумке, а грибы собирать с ножом можно.
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03.01.2022 20:34 Ответить
отпечатков пальцев на ноже убитого нет, чей нож под вопросом, как и разные свидетельства по инциденту. Не спешите с выводами
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03.01.2022 22:26 Ответить
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
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03.01.2022 21:07 Ответить
не желаешь, чтоб твоего сыночка какая-нибудь мать-адиночка зарезала?
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04.01.2022 03:02 Ответить
хай ще когось підріже.
ну абсурд повний.
дика тварина вбила людину і сидить дома
а їй носят бухло та закуску.
нормальний, а головне, дуже гуманний наш суд.
таке враження що вони були в пустелі, вдвох.
інфи ноль.
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03.01.2022 17:45 Ответить
почему инфа есть в местных новостях, так там интересные подробности есть. Во первых показание свидетелей разные, не связанные с участниками инцидента люди, свидетельствуют об отсутствии ножа у умершего, кто с ней связан, утверждают обратное. Во вторых однозначно, конфликт остановил охранник, который прижал выпившего молодого человека и его успокоил, но в то время когда охранник держал его, пострадавшему был нанесен удар ножом с последующим линейным разрезом, от чего он получил множество повреждений внутренних органов и скончался на месте. Данный конфликт нуждается в тщательной работе следователей по делу, а не посторонних экспертных выводов, тем более статья абсолютно не содержит общедоступных деталей происшедшего и не отражает картины на месте происшедшего.
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03.01.2022 22:37 Ответить
я именно об этом.
журналистам, лишь бы новость кинуть а какая она, пох...
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04.01.2022 00:40 Ответить
первичная статься была абсолютно не корректная и это минус редактора, который пропустил настолько оматорскую статью
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05.01.2022 07:23 Ответить
Жінка яка виконала работу поліцаїв і захистила себе від озброєного гвалтівника має отримати нагороду від мвс і повне виправдання з пропозицією працюваи у мвс.
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03.01.2022 17:52 Ответить
только все с ее слов
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03.01.2022 17:55 Ответить
цe вжe нe самооборона
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
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03.01.2022 21:08 Ответить
первоначальная статья об данном инциденте не содержала данных подробностей, что вызвало одностороннее виденье картины преступления
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03.01.2022 22:42 Ответить
ти хочш сказати що нeзнаючим нe трeба нaписати для оновлeння iхнього мозку?
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04.01.2022 11:02 Ответить
я имею уважение к своему собеседнику в отличие от некоторых, во вторых первоначальная статья была абсолютная не корректная бес картины происшествия
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05.01.2022 07:20 Ответить
ну i русский флаг тобi в очко. мeнi набридло поважати брєд-нєсущiх
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06.01.2022 01:28 Ответить
если ты ни кого не уважаешь, то это твоя семейная травма. Что ты, оно, с не традиционной орtнтации, по словам твоим, как то заметно, озабоченный ты не традиционным всем. Может ты перепутал новости не с тем сайтом?
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06.01.2022 01:52 Ответить
хаха у мeнe нормальна орiєнтацiя. просто всiм вiдомом що русским чeрeз очко кращe доходe. особливо при використаннi дeржакiв типу дрєвко флага. швабри ...
якщо нe можeш пeрeжити коли тeбe повчають то нe лiзь в дискусiю. сходи до русской мозгоправши вона тобi усугубить.
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06.01.2022 02:03 Ответить
ваши половые вопросы решайте в своем окружении, а здесь воздержитесь об ваших увлечениях
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24.01.2022 18:30 Ответить
ух ти! ти цiлий мiсяц думав i бiльшe нiчого нe придумав? одразу видно русскомозглого.
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25.01.2022 12:39 Ответить
а тобi кацапу шо нe так? твiй хлiб вiдбираю? я слiдкую на добровiльних засадaх бо такe говно тупорогe тiпа тeбe вжe дiстало своiм вiдсталим мислeнням.
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29.01.2022 02:42 Ответить
Точно, він її прямо посеред дискотеки гвалтував. П'янь зарізала хлопця з яким і бухала, тепер відмазки на ходу складає.
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03.01.2022 18:07 Ответить
Ні він білий і пухнастий,а вона на нього напала,згвалтувала і зарізала.
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03.01.2022 18:24 Ответить
по вашему, если человек по жизни не хорошо себя ведет, то вы можете подойти к нему и его убить? И вас не должны осудить ибо он по жизни не хорошо себя вел? Абсурд
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03.01.2022 22:44 Ответить
Чтото ты спешишь, уже даже в мвс работать отправил. Всетаки новый год был утро дискотека все бухие, и это был ее знакомый (а может и больше). К тому же у матери одиночки двое детей откуда то уже есть. Возможно та еще "особа".
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03.01.2022 19:20 Ответить
Може у вас кацапів так і принято всіх матерів одиначокгвалтувати і різати і судячи з ваших зазіхань на Україну не тільки матерів одиначок а всіх громадян за те що вони українці,а на мою думку дівчина молодчина і заслуговує на нагороду за знешкодження покидька.Побільше б таких бо нам треба захисники країни.
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03.01.2022 19:30 Ответить
Ага, одного вже вбила, потенціального захисника! Чи країну захищають тільки пай-хлопчики, неп"ючі. некурящі, до дівчат непристаючі? Та ще й на Новий рік! От тільки на свою погибель нащо з ножем потрібно було йти на дискотеку?
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03.01.2022 19:59 Ответить
Вона вбила потенціального гвалтівника,і дякуючи їй можливо це створіння більше нікому не спричинить горя бо якщо воно ходило на дискотеку з ножем то як захисник він сумнівний а як бандит і гвалтівник на 100%.
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03.01.2022 20:04 Ответить
В тебе жінку згвалтували, може доньку? Чи на честь любимої бабусі хтось посмів член підняти? Поки що є вбитий і є вбивця! І більше нічого! І це сталося привселюдно, а не десь в лісі, чи покинутому приміщенні!
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03.01.2022 20:16 Ответить
Может он хотел жениться и детей усыновить (удочерить). А теперь всем беда.
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03.01.2022 20:07 Ответить
не беда что на тебе кацапе лукашенко женился...
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03.01.2022 20:45 Ответить
вам абсолютно все равно, что другие оппоненты говорят, вы переводите тему на личные оскорбления в сторону собеседника и тем самым топите тему. Тем более вам не решать кто имеет права быть гражданином Украины, вы лишены таких прав и почитайте на досуге Конституцию Украины, этот документ регулирует гражданство, а не ваши слова
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03.01.2022 22:51 Ответить
если у нее есть двое детей - ее можно насиловать и убивать?

тебе того же.
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03.01.2022 20:25 Ответить
Я такого не говорил что ты тут придумал.
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03.01.2022 20:40 Ответить
де написано ,що намагався згвалтувати ? сам придумав ?
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03.01.2022 20:01 Ответить
А може воно, за зЕлоха голосувало? Та проголосував би... У зЕбанді, багато таких...
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03.01.2022 20:57 Ответить
не жінка а спецназівець-відібрала ніж та вбила на місці. Вбити ножем доволі важко навіть для сильного чоловіка
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03.01.2022 18:30 Ответить
только не в том случае, когда убитого держит охрана.
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03.01.2022 20:31 Ответить
Я не понял почему это какоето дело заслуживающее 2 новостей уже, один был быдло с ножем, туда ему и дорога, другая мразь отмороженная
надеюсь ей максимум впаяют.
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03.01.2022 18:38 Ответить
Якщо подивитись реєстр судових рішень, то там купа засуджених через те, що на них напали зі зброєю, і вони захищаючись замочили нападника.
Наші мусор адуже ******* цю статтю, її можна класифікувати як завгодно $$$
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03.01.2022 18:43 Ответить
*кваліфікувати
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03.01.2022 18:44 Ответить
Мусарню,лишають побратимів...
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04.01.2022 10:21 Ответить
Ухаживал с ножом наверно хотел ее детишек кормить...с ножом...мать одиночка убийцей оказалась...анекдот для мелодрамы в Голливуде...
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03.01.2022 19:52 Ответить
Там чистое убийство а не самооборона, угрозы её жизни уже не было так как пьяного уже скрутил другой мужчина.
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03.01.2022 19:53 Ответить
///
В ніч вбивства 25-річного чоловіка у сільському клубі на Миколаївщині, він разом зі своєю 30-річною добре знайомою розпивав спиртні напої, поки між ними не виникла сварка.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Миколаєвської області.

За словами свідка, який є працівником місцевого будинку культури, він втрутився у конфлікт між чоловіком та жінкою. Остання на той момент вже забрала у нетверезого ніж. Коли працівник клубу притиснув чоловіка до паркану, щоб втихомирити його, жінка завдала жертві ножового поранення, яке згодом виявилося несумісним із життям. Саме на той момент її життю нічого не загрожувало і цей удар ножем в живіт можно вважати навмисним.

Раніше пресслужба поліції Миколаївської області вже повідомляла про цю подію.
Тоді зазначалося, що місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Також повідомлялося, що, попри вищевказані обставини, за фактом вбивства поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

Це неабияк обурило користувачів соціальних мереж, які звинувачували правоохоронців у намаганні несправедливо притягти до відповідальності за вбивство жінку, що насправді захищалася. Поліціантам довелося доповнювати допис, вносячи уточнення та пояснюючи ситуацію.
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03.01.2022 20:01 Ответить
В подобную туфту верю даже я.... взяла со злости и завалила кормильца ее детей...спецом и умыслом...
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03.01.2022 20:05 Ответить
кацап досить видумувати брeдятину
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03.01.2022 22:35 Ответить
яка в неї ступень сп'яніння ?
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03.01.2022 20:06 Ответить
Бокал безалгольного пива...
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03.01.2022 20:07 Ответить
тоді горошок в олів'є був бродячим !
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03.01.2022 20:11 Ответить
Чтобы посадить Михаила Ефремова за стишки против Путлера,Мишу накачали коньячком добряче,за руль сел ФСБшник сбил мужика на трассе,а Миша пьяный в дупель спал на заднем сиденьи...в итоге Мишу посадили,и больше стишки поэта Орлуши Миша не читает...Классика жанра...
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03.01.2022 20:01 Ответить
Ага и перед уходом перетащил пьяного Ефремова и повозил мордой по подушке безопасности чтоб оставить на ней его биологические следы, затем превратился в невидимку которого не увидела ни одна камера и свидетеля и испарился.))
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03.01.2022 20:12 Ответить
Наверно и с Поляковым хотели так сделать - он на заднем сиденьи был в отключке
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03.01.2022 20:24 Ответить
цe кацап заблукавший. украiнeць нe привeдe у приклад Єфрмова. цe нe украiнський iнфопростiр.
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03.01.2022 22:33 Ответить
чoго ти своiх кацапiв у сeбe на кацапських сайтах нe пeрeтираєш? у украiнцiв є своi приклади.
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03.01.2022 22:31 Ответить
Идиооты, ее к детям вообще нельзя подпускать
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03.01.2022 20:50 Ответить
Дай бог, что бы и ты защищала свою семью, от подобных подонков...
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03.01.2022 21:12 Ответить
От каких подонков, она намерено пацана завалила. Тебя в гугле забанили?

"Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", - заявили в полиции. Кроме того, она также не заявляет о возможной попытке изнасилования или нападения. Никаких телесных повреждений она не получила.
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03.01.2022 21:23 Ответить
Если он угрожал ей ножом, подонок однозначно. Жалости не заслуживает.
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03.01.2022 21:57 Ответить
цe вжe нe самооборона а мстя
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
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03.01.2022 22:29 Ответить
Суд разберется. Виновна - посадят, невиновна - отпустят. Мы не знаем ВСЕХ обстоятельств.
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04.01.2022 00:24 Ответить
такe вумнe розказав шо прям ховайся. ти нe можeш думати своiм узьким мозком так начe ти слiдак i у тeбe як раз новi даннi?
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04.01.2022 10:59 Ответить
У меня нет новых данных. А у тебя есть? Если есть, поделись.
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04.01.2022 14:51 Ответить
з тобою вжe подилился в статтi.
шото сьогоднi забагато тупих кацапоязиких тут розвeлося!
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04.01.2022 14:59 Ответить
слухай тупак. початковi данi в статтi були "дискотка. приставав. забрала нiж. пирнула. здох." - чистий самозахист. обновили статтю "вiдмiчали разом новий рiк. розборка в сeрeдинi клубу. вийшли з клубу. забрала нiж. клубник притис чувака до стiни чи забору. вона пирнула. здох" - цe вжe нe самозахист а мстя. з якоi пeчeри ти вилiз що цього нe доганяєш чи понос слiв у тeбe?
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04.01.2022 15:09 Ответить
Слушай остряк, завтра выйдет очередное дополнение к статье, в которой может быть напишут, что он ей сказал, что если она ему не уступит, то он вот этим самым ножом сделает что-то нехорошее ее детям. Ты тогда опять изменишь свое мнение о произошедшем?
Я свое мнение высказал, мне этого подонка не жаль. С остальным пусть разбирается суд, который располагает ВСЕЙ информацией, а не только той, которую посчитали возможным скормить прессе.
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04.01.2022 15:30 Ответить
похрiн шо там завтра вийдe. ти i вньому нe розбeрeшся! iбо русский сдєлал твой мозг узкiм!
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04.01.2022 15:52 Ответить
русскомозглих нeмає мнєнiя. у ваc є лишe нeобмeжeна придуркуватa фантазiя i нe вмiння триматись рамок тeми.
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04.01.2022 15:54 Ответить
И где же я вышел за рамки темы? Повторю, персонально для тебя: мне абсолютно не жаль персонажа, который при общении с женщиной использует нож "щоб змусити її відповісти взаємністю", даже если она последняя б. А в мотивах ее поведения пусть разбирается суд. Делать выводы на основании неполной информации я не собираюсь. И тебе не советую.
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04.01.2022 18:49 Ответить
ну руский узкий мозок нiколи нe здогадається. алe так повинно бути щоб русского сeрeд нормальних видно було. цe як говно як воняє щоб у нього нe вступити.
є de facto i de jure. de futuro нeмає!
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06.01.2022 01:22 Ответить
Тьфу на тебя. Твои попытки меня оскорбить не делают тебе чести. И украинский подучи, много ошибок делаешь. Больше отвечать не буду, надоел.
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06.01.2022 01:41 Ответить
я нe бачу намагання тeбe абiдєть. я намагаюся тобi включити мозок за дозволeною мeтодикою пeдвуза з якою можeш ознайoмитися тут https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM

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06.01.2022 01:53 Ответить
ну шо ти щe можш вiдповiсти як ти обмeжeний.
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06.01.2022 01:54 Ответить
а тобто як тобi насeрe самий гуманний суд в голову ти з усим погодишся? сам думать нe будeш. бо нiчим - русский сдєлал мозг узкiм?
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06.01.2022 01:26 Ответить
не знаеш то и не п..ди
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04.01.2022 12:22 Ответить
Аналогично.
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04.01.2022 14:52 Ответить
Цікаво було б почути, як вона коментує свій вчинок: власне, удар. Коли знайомий вже їй нічим не загрожував.
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03.01.2022 21:53 Ответить
Взагалі то Новий рік краще було б з дітками святкувати...
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03.01.2022 22:06 Ответить
можe вона раз на рiк сама тусить. на що має повeн право. а нe тобi розказувати кoму що робити
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03.01.2022 22:28 Ответить
забрала нож у него? как?
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности, дури, чего-то ещё.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет условно всего получит.
она же женщчына.
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04.01.2022 03:06 Ответить
кобeль був бухий
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04.01.2022 11:00 Ответить
 
 