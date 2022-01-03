Женщину, смертельно ранившую нападавшего на нее на Николаевщине, отправили под ночной домашний арест.
Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого, - ночной домашний арест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.
Под домашним арестом она будет находиться в период с 19 вечера до 6 утра. Ночной домашний арест продлится до 2 марта 2022 года.
Адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки. Защитница рассказала, что подозреваемая – мать-одиночка, имеет двоих несовершеннолетних детей, сама работает и обеспечивает их.
Также ей запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.
Напомним, женщину обвиняют в убийстве знакомого, который ухаживал за ней нетрезвым и угрожал ножом. Женщина забрала у него оружие и ударила, и он скончался от полученных травм.
"Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщала ранее полиция Николаевской области.
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Виктимология (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/victima#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 victima «жертва» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 λόγος «учение») - изучение жертв преступленийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Междисциплинарная область исследований (на стыке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F криминологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F психологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F социологии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0 педагогики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F этнографии ), раздел криминологии.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] Исследует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F виктимизацию , то есть процесс становления жертвой преступления, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C виктимность (предрасположенность стать объектом преступного посягательства), а также меры сокращения и предупреждения потенциальных жертв преступлений.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]
Постсоветская и, в частности, российская виктимология занимается преимущественно потерпевшими от преступлений как носителями индивидуальной или групповой способности стать жертвами преступного деяния. Западная виктимология изучает в том числе отношения между жертвами и преступниками, взаимодействие жертв и системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовного судопроизводства - а именно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F полиции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 судов и сотрудников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F исправительных учреждений - и связь жертв с другими социальными группами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 институтами , такими как СМИ, бизнес и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F социальные движения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Karmen-5 [5] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктимология
**нет я понимаю как человек как юрист мужчина что да всякое бывает и так оно и есть- но вопросы остаются....и надеюсь- полиция, прокуратура, суд, защита, эксперты -сделают правильный вывод и вердикт.... по итогу справедливый..... по сути- и форме.... и букве и духу закона..... и реальности события....
какая на.. разница - знакомый он или нет?
правильно сделала. Позорище что в людном месте за нее никто не заступился - все боялись.
И судя по тому что ее теперь посадят - понятно, почему боялись. Потому что у нас убивать и насиловать можно безнаказанно, а защищать себя нельзя...
вот заступишься - и сядешь..страна дикарей...
в другой стране просто вызвала бы ментов и все.
То що той паскудник готовив замах на вбивство, це безперечний факт!
Но моя жена носит с собой. Пусть лучше 12 судят чем 4 несут..
ну абсурд повний.
дика тварина вбила людину і сидить дома
а їй носят бухло та закуску.
нормальний, а головне, дуже гуманний наш суд.
таке враження що вони були в пустелі, вдвох.
інфи ноль.
журналистам, лишь бы новость кинуть а какая она, пох...
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
якщо нe можeш пeрeжити коли тeбe повчають то нe лiзь в дискусiю. сходи до русской мозгоправши вона тобi усугубить.
тебе того же.
надеюсь ей максимум впаяют.
Наші мусор адуже ******* цю статтю, її можна класифікувати як завгодно $$$
В ніч вбивства 25-річного чоловіка у сільському клубі на Миколаївщині, він разом зі своєю 30-річною добре знайомою розпивав спиртні напої, поки між ними не виникла сварка.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба поліції Миколаєвської області.
За словами свідка, який є працівником місцевого будинку культури, він втрутився у конфлікт між чоловіком та жінкою. Остання на той момент вже забрала у нетверезого ніж. Коли працівник клубу притиснув чоловіка до паркану, щоб втихомирити його, жінка завдала жертві ножового поранення, яке згодом виявилося несумісним із життям. Саме на той момент її життю нічого не загрожувало і цей удар ножем в живіт можно вважати навмисним.
Раніше пресслужба поліції Миколаївської області вже повідомляла про цю подію.
Тоді зазначалося, що місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Також повідомлялося, що, попри вищевказані обставини, за фактом вбивства поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».
Це неабияк обурило користувачів соціальних мереж, які звинувачували правоохоронців у намаганні несправедливо притягти до відповідальності за вбивство жінку, що насправді захищалася. Поліціантам довелося доповнювати допис, вносячи уточнення та пояснюючи ситуацію.
"Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", - заявили в полиции. Кроме того, она также не заявляет о возможной попытке изнасилования или нападения. Никаких телесных повреждений она не получила.
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
шото сьогоднi забагато тупих кацапоязиких тут розвeлося!
Я свое мнение высказал, мне этого подонка не жаль. С остальным пусть разбирается суд, который располагает ВСЕЙ информацией, а не только той, которую посчитали возможным скормить прессе.
є de facto i de jure. de futuro нeмає!
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности, дури, чего-то ещё.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет условно всего получит.
она же женщчына.