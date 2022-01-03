Женщину, смертельно ранившую нападавшего на нее на Николаевщине, отправили под ночной домашний арест.

Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого, - ночной домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

Под домашним арестом она будет находиться в период с 19 вечера до 6 утра. Ночной домашний арест продлится до 2 марта 2022 года.

Адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки. Защитница рассказала, что подозреваемая – мать-одиночка, имеет двоих несовершеннолетних детей, сама работает и обеспечивает их.

Также ей запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

Напомним, женщину обвиняют в убийстве знакомого, который ухаживал за ней нетрезвым и угрожал ножом. Женщина забрала у него оружие и ударила, и он скончался от полученных травм.

"Местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщала ранее полиция Николаевской области.

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