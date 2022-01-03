Саакашвили требует в тюрьме допуска независимых врачей и возможности обмена с посетителями конфиденциальной информацией
Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии, Михеил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, требование экс-президента обнародовал адвокат Шота Тутберидзе.
"Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - сказал в понедельник журналистам адвокат.
Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами:
"Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".
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+14 Ksenia VB
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+13 Алексей Вовченко #392976
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а ці вскукарєкающі ЗЕбанати, що з колінами назад, тепер якраз лише саму пальму і жертимуть
Так от, звідки у чесного Міхо бабки?
Экс-президент Грузии, а ныне одесский губернатор Михаил Саакашвили выложил на своей странице в Facebook справку с места работы, из которой следует, что с 1 мая 2015 года он работает в http://nilinstitute.org/ Новом международном институте лидерства в Вашингтоне.
В той же справке сообщается, что в год Саакашвили будет получать зарплату в $198 тысяч.
До речі, за твоїм посиланням- онлайн казино.
ПыСы... Это не мое "посылання". Введите текст в поисковик.
Ну и сейчас Мишины права нарушаются: за 1 месяц у него было 120 (!) посетителей, а он и его новая жена ясько жаловались, что в камеру к ним вошли без стука и вообще, мешали полноценно общаться.
Це в Україні з ним носилися, як дурень з ступою, бо прибитих сектантів-саакобіліа повно було, вищали, ненормальні, і ліворуції влаштовували з цим психічним.