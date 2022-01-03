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Саакашвили требует в тюрьме допуска независимых врачей и возможности обмена с посетителями конфиденциальной информацией

Саакашвили требует в тюрьме допуска независимых врачей и возможности обмена с посетителями конфиденциальной информацией

Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии, Михеил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, требование экс-президента обнародовал адвокат Шота Тутберидзе.

"Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - сказал в понедельник журналистам адвокат.

Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами:

"Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

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Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (823)


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Топ комментарии
+14
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03.01.2022 18:54
+13
Саакашвілі загрожує протестом якщо йому не принесуть скумбрію по 8 грн, холодець та пляшку
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03.01.2022 18:32
+13
Может ему еще повара из Парижа выписать и пару проституток.
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03.01.2022 18:34
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Яку йому інформацію? Полуничного варення вже нема і не буде до літа. Всі діла.
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03.01.2022 18:28 Ответить
Головне, щоб ноги йому не відняло. А то буде як Юля на костилях в Качанівці.
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03.01.2022 18:31 Ответить
Голову йому відняло щоб припхатись туди і сісти за ґрати.
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03.01.2022 18:37 Ответить
Таке передбачено, в комплекті до костурів знаходяться високі каблуки.
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03.01.2022 19:36 Ответить
на свободі обмін інформації. В тюрмі - свої правила; там не пердачено такого. І лікарі - там також тюремні, перевірені, щоб наркотою не балували
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03.01.2022 18:30 Ответить
Саакашвілі загрожує протестом якщо йому не принесуть скумбрію по 8 грн, холодець та пляшку
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03.01.2022 18:32 Ответить
А також наколоті апельсини.
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03.01.2022 19:37 Ответить
Может ему еще повара из Парижа выписать и пару проституток.
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03.01.2022 18:34 Ответить
реально задолбал, наркоман хренов!
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03.01.2022 18:44 Ответить
Та хто у в'язниці щось вимагає, це ж не ресторан.
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03.01.2022 18:52 Ответить
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03.01.2022 18:54 Ответить
На смак одне з найкращих.
а ці вскукарєкающі ЗЕбанати, що з колінами назад, тепер якраз лише саму пальму і жертимуть
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03.01.2022 18:58 Ответить
В нас вже кілька років, як польське витіснило з полиць українське
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03.01.2022 21:19 Ответить
рыночная экономика - ничего не сделаешь! На их место придет Нестле или ще кто там
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03.01.2022 21:10 Ответить
что-то боевая декабристка после поздравления карлсона очередной незаконнорожденной дочке притихла с криками о помощи умирающему борову.... задумалась кто же следующий всплывет в поздравлении? тут что угодно может прилететь....может и в штатах мулатка родилась...
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03.01.2022 19:42 Ответить
это так всем можно а Михаилу не разрешают? или он требует для себя особые условия содержания под стражей?
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03.01.2022 19:43 Ответить
Так он же при смерти был вроде. Ясько лила горькие слезы.
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03.01.2022 20:56 Ответить
а может ему ещё различных вкусных блюд из скумбрии по 8 гр ?
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03.01.2022 20:58 Ответить
а лядей и кокса он не требует? ожил карлсон
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03.01.2022 21:05 Ответить
Любителі Саакашвілі. Тут така фігня... Виявилося що в Саакашвілі є донька. І матері доньки він купив квартиру у Нью-Йорку за два лями баксів.
Так от, звідки у чесного Міхо бабки?
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03.01.2022 21:08 Ответить
Для справки

Экс-президент Грузии, а ныне одесский губернатор Михаил Саакашвили выложил на своей странице в Facebook справку с места работы, из которой следует, что с 1 мая 2015 года он работает в http://nilinstitute.org/ Новом международном институте лидерства в Вашингтоне.

В той же справке сообщается, что в год Саакашвили будет получать зарплату в $198 тысяч.
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03.01.2022 21:25 Ответить
Ніштяк. До 2027 має назбирати, якщо хліба не їстиме. Але квартиру він купив два роки тому.
До речі, за твоїм посиланням- онлайн казино.
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03.01.2022 21:40 Ответить
ну так остальное он выиграл в казино!

ПыСы... Это не мое "посылання". Введите текст в поисковик.
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03.01.2022 21:45 Ответить
Я так понимаю независимые врачи это те кому заплатят за нужный диагноз.)))
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03.01.2022 21:09 Ответить
Только на Цензоре с 6 января смотрите все сериал Голодовка 2 сезон.)))
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03.01.2022 21:13 Ответить
А в судах Миши 99.9% случаев решались по постановлению прокуроров (они даже сталинские показатели улучшили в этом отношении, даже при тех репрессиях шансов оправдаться было больше )) ), а подсудимых могли скотчем приклеить к трупам в морге или держать по 100 человек в 10-местных камерах.

Ну и сейчас Мишины права нарушаются: за 1 месяц у него было 120 (!) посетителей, а он и его новая жена ясько жаловались, что в камеру к ним вошли без стука и вообще, мешали полноценно общаться.
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03.01.2022 21:44 Ответить
Нехай тепер у грузинів голова болить від нього.
Це в Україні з ним носилися, як дурень з ступою, бо прибитих сектантів-саакобіліа повно було, вищали, ненормальні, і ліворуції влаштовували з цим психічним.
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03.01.2022 21:51 Ответить
Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста -перейдет с липового меда на гречневый.
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04.01.2022 05:23 Ответить
Видать у Ясько требовать уже не получается.
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04.01.2022 06:35 Ответить
 
 