Саакашвили требует в тюрьме допуска независимых врачей и возможности обмена с посетителями конфиденциальной информацией

Находящийся в Руставской тюрьме бывший президент Грузии, Михеил Саакашвили требует независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, требование экс-президента обнародовал адвокат Шота Тутберидзе.

"Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - сказал в понедельник журналистам адвокат.

Он сообщил, что Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами:

"Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

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