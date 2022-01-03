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В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции "Академик Вернадский" - НАНЦ. ФОТО

На украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде добралась первая часть сезонной экспедиции, отправившейся из Киева 5 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции Академик Вернадский - НАНЦ 01

Это первые гости с апреля 2021 года у зимовщиков 26 УАЭ. Прибывшие привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на Вернадском еще несколько месяцев назад.

В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции Академик Вернадский - НАНЦ 02

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В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции Академик Вернадский - НАНЦ 03

В сезонную команду входят в основном технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции. Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят следующие задачи:

  • полная замена топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной, замена всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;
  • организация новой системы заземления объектов критической инфраструктуры. Это требует бурения в сверхтвердых вулканических породах, базальтах и ​​андезитах более 100 отверстий диаметром 52 мм;
  • изготовление столбчатых опор для постройки нового склада. Для этого следует раскопать до скалы снег и лед, пробурить 96 отверстий под арматуру, зафиксировать арматуру в отверстиях химическим анкером, установить опалубку и забетонировать 24 опоры;
  • расширение и приведение в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора. Это тоже предполагает буровые и арматурные работы, бетонирование, затем – изготовление стен и крыши;
  • очищение главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовка его внутренних стенок к антикоррозионной окраске;
  • восстановление теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади около 30 кв.
  • изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания, и установку его вместо старого.

В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции Академик Вернадский - НАНЦ 04

Напомним, что масштабную модернизацию станции "Академик Вернадский" НАНЦ начал 3 года назад, впервые с момента передачи станции Украине от Британии в 1996-м.

Автор: 

Антарктида (106) полярники (39)


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Топ комментарии
+8
Ягоди та овочі це супер. Кетчуп там явно зайвий.
Не вистачає скумбрії по 8, холодця та пляшки.
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03.01.2022 18:42
+3
Скажіть, а тінь Землі на Місяці так виглядає?
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03.01.2022 19:16
+3
"Англичане доверили"
***************************
Велика Британія передала Україні антарктичну станцію (тоді вона мала назву «Фарадей») безоплатно 6 лютого 1996 року. Є ще така легенда, що українці купили станцію за 1 фунт стерлінгів. Це жарт, який увійшов в історію «Вернадського». Коли 6-го лютого 1996 року остання британська експедиція назавжди покидала станцію, її бейз-командер Данкан Хейг зажадав від свого українського колеги Геннадія Міліневського символічної плати за станцію. Геннадій Міліневській намацав у кишені монету у 1 фунт і «розплатився». Хейг тут же вмонтував її у шинквас бару «Фарадей». Напис на табличці під історичною монетою було зроблено наступного дня, отож у ньому помилково зазначено дату не 6-те, а 7-ме лютого 1996 року.
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03.01.2022 19:33
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Правила форума Совет форумчан
Ягоди та овочі це супер. Кетчуп там явно зайвий.
Не вистачає скумбрії по 8, холодця та пляшки.
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03.01.2022 18:42 Ответить
томатний сік - це не кетчуп
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03.01.2022 18:49 Ответить
Не одразу помітив, що це джуйс. Але й соком його теж не назвеш. )
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03.01.2022 19:01 Ответить
Не ходите туда, там враждебный мороз! С ума вы сошли?
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03.01.2022 18:44 Ответить
Скоро Зє єкспєдіцію на Місяць відправить. Як тільки мільярдів 50 баксів десь позичить в рахунок зовнішнього боргу , так і відправить.
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03.01.2022 19:08 Ответить
https://docplayer.com/57844333-Ploskaya-zemlya-skryvaemaya-pravda.html
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03.01.2022 19:12 Ответить
Скажіть, а тінь Землі на Місяці так виглядає?
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03.01.2022 19:16 Ответить
почитайте
https://astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20190123051009
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03.01.2022 19:21 Ответить
"почитайте"
******************
Дякую, але навіть не буду цього робити.
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03.01.2022 19:36 Ответить
Нє чітал, но асуждаю (с)
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03.01.2022 20:05 Ответить
"Нє чітал, но асуждаю"
***************************
Ваше мнение - это, конечно, хорошо. Но мое мне нравится больше.
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03.01.2022 20:13 Ответить
Я думаю вы не считаете Адолфа Г. и всю немецкую научную злиту тех времен идиотами.
Поинтересуйтесь - Третий рейх в Антарктиде. Что искали и оставили нацисты?
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03.01.2022 20:21 Ответить
Гравицапу оставили
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03.01.2022 20:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hwm1lT9a3pI&t=4s

Тайна Земли Королевы Мод или секретная База 211. (Часть 1)

https://www.youtube.com/watch?v=d0TQ0YwNC5M

Тайна Земли Королевы Мод или секретная База 211. ( Часть 2)
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03.01.2022 22:27 Ответить
Можно мне ссылки на ваши записки из Кащенко не слать?
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03.01.2022 23:40 Ответить
Что не так ?
Уберите рекламу и ссылки работают.
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03.01.2022 23:47 Ответить
Видео про плоскую землю шлите сразу лечащему вас врачу. Я не специалист
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03.01.2022 23:49 Ответить
Не обращайте внимания, им ящик сказал земля круглая - значит круглая. Это люди мозгами выходцы из совдепа. Им уже не помочь. Думать им уже нечем да и не надо)
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04.01.2022 07:15 Ответить
Дивний півник на терені Цензора виліз. Не можу збагнути, ти прибацано з народження? Спочатку даєте посилання на сайт свино-собак => AstroNews.ru, а потім ще питаєте "не считаете Адолфа Г. и всю немецкую научную злиту тех времен идиотами.".
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03.01.2022 20:39 Ответить
Так вы считаете Адольфа Г-.ра и всю немецкую научную злиту тех времен идиотами. Или у вас дарвинизм мозга 💀
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03.01.2022 22:43 Ответить
А тепер все теж-саме українською.
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03.01.2022 23:15 Ответить
Вам якою мовою не напиши все одно - дарвінізм мозку 💀
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04.01.2022 07:19 Ответить
Смайликів у вас замало буде. Більше потрібно.
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04.01.2022 07:33 Ответить
Когда ответов нет - переходят на сам дурак. Некоторые думают, что стоит только обозвать всех https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA дураками , чтобы прослыть https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 умными .

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04.01.2022 07:47 Ответить
""""экспедиция Ричера создала в Антарктике засекреченную
военную базу 211 «Новый Берлин»,
и там экипаж подводной лодки U-530 при участии Общества Врил спрятал оккультные «реликвии Третьего рейха», в том числе
и Святой Грааль...
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03.01.2022 21:50 Ответить
Святой Грааль Индиана Джонс сп...л, это всем известно
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03.01.2022 23:45 Ответить
Тогда простой вопрос. Общеизвестный факт Из истории. Почему и кем был разгромлен боевой конвой адмирала Ричарда БЕРДА в конце февраля 1947 года , вместе с
авианосцем

https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Philippine_Sea_(CV-47) CV-47 «Филиппин Си» капитан 1 ранга Д. Корнуэлл (Delbert S. Cornwell)

и двумя эсминцами на подходе к земле Королевы Мод. В Состав
«Оперативного соединения 68» входили 4700 человек, 13 кораблей и 33 самолета.

Восточная группа (Оперативная группа 68.3Капитан 1 ранга https://en.wikipedia.org/wiki/George_J._Dufek Дж. Дуфек

База гидросамолётов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Pine_Island_(AV-12)&action=edit&redlink=1 AV-12 «Пайн-Айленд» , капитан 1 ранга Г. Колдуэлл (Henry H. Caldwel)
Эсминец https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Brownson_(DD-868)&action=edit&redlink=1 DD-868 «Браунсон» , капитан 2 ранга Г. Гимбер (H.M.S. Gimber)
Танкер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Canisteo_(AO-99)&action=edit&redlink=1 AO-99 «Канистео» , капитан 1 ранга Э. Уолкер (Edward K. Walker)

Западная группа (Оперативная группа 68.1)

Капитан 1 ранга Ч. Бонд (Charles A. Bond)

База гидросамолётов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Currituck_(AV-7)&action=edit&redlink=1 AV-7 «Курритак» , капитан 1 ранга Дж. Кларк (John E. Clark)
Эсминец https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Henderson_(DD-785)&action=edit&redlink=1 DD-785 «Гендерсон» , капитан 1 ранга К. Бейли (C.F. Bailey)
Танкер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Cacapon_(AO-52)&action=edit&redlink=1 AO-52 «Какапон» , капитан 1 ранга Р. Митчелл (R.A. Mitchell)

Центральная группа (Оперативная группа 68.2)

Контр-адмирал https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_H._Cruzen Р. Крузен

Флагманский корабль https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Mount_Olympus_(AGC-8)&action=edit&redlink=1 AGC-8 «Маунт-Олимпус» , капитан 1 ранга Р. Мур (R.R. Moore)
Судно снабжения https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Yancey_(AKA-93)&action=edit&redlink=1 AKA-93 «Янси» , капитан 1 ранга Дж. Кон (J.E. Cohn)
Судно снабжения https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Merrick_(AKA-97)&action=edit&redlink=1 AKA-97 «Меррик» , капитан 1 ранга Дж. Хурихэн (John J. Hourihan)
Подводная лодка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Sennet_(SS-408)&action=edit&redlink=1 SS-408 «Сеннет» , капитан 2 ранга Дж. Айзенхауэр (Joseph B. Icenhower)
Ледокол https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Burton_Island_(AG-88)&action=edit&redlink=1 AG-88 «Бартон-Айленд» , капитан 2 ранга Дж. Кетчум (Gerald L. Ketchum)
Ледокол https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USCGC_Northwind_(WAG-282)&action=edit&redlink=1 WAG-282 «Нортвинд» , капитан 1 ранга https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Thomas_(Captain) Ч. Томас

Авианосная группа (Оперативная группа 68.4)

Контр-адмирал отставке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%B4,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Р. Бэрд (руководитель)

Авианосец https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Philippine_Sea_(CV-47) CV-47 «Филиппин Си» , капитан 1 ранга Д. Корнуэлл (Delbert S. Cornwell)
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04.01.2022 00:02 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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03.01.2022 20:26 Ответить
А я всегда говорил что у вас земля плоская, хромосома - лишняя, и вата вместо мозгов
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03.01.2022 20:28 Ответить
Я понимаю что вы приверженец теории эволюции по Дарвину. Человек произощел от пиявки через промежуточное звено обезьяну))
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03.01.2022 20:34 Ответить
Лично ваша группа произошла от амебы и гиены. Такой гибрид.
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03.01.2022 21:49 Ответить
Есть промежуточные группы у вас. Амебистая гиена и гиенистая амеба
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03.01.2022 21:51 Ответить
у вас дарвинизм мозга 💀
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03.01.2022 22:38 Ответить
Вы прихожанин рпц мп?
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03.01.2022 23:22 Ответить
На праздники дуриков отпускают.
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03.01.2022 23:42 Ответить
Опять ты прием лекарств пропустил
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03.01.2022 23:41 Ответить
нет нет) ты мои лекарства сьел))
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04.01.2022 18:20 Ответить
Охраняют часть ледового барьера плоской Земли. Англичане доверили.
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03.01.2022 19:16 Ответить
"Англичане доверили"
***************************
Велика Британія передала Україні антарктичну станцію (тоді вона мала назву «Фарадей») безоплатно 6 лютого 1996 року. Є ще така легенда, що українці купили станцію за 1 фунт стерлінгів. Це жарт, який увійшов в історію «Вернадського». Коли 6-го лютого 1996 року остання британська експедиція назавжди покидала станцію, її бейз-командер Данкан Хейг зажадав від свого українського колеги Геннадія Міліневського символічної плати за станцію. Геннадій Міліневській намацав у кишені монету у 1 фунт і «розплатився». Хейг тут же вмонтував її у шинквас бару «Фарадей». Напис на табличці під історичною монетою було зроблено наступного дня, отож у ньому помилково зазначено дату не 6-те, а 7-ме лютого 1996 року.
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03.01.2022 19:33 Ответить
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03.01.2022 21:36 Ответить
По фото можно подумать что они приехали в Антарктиду на резиновых лодках, с арбузом, пакетом огурцов и бутылкой томатного сока...
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03.01.2022 19:35 Ответить
А , что нельзя было баки для топлива из нержавеющей стали сделать в Украине и
установить на станции Вернадского ?

Вместо того тянули в Антарктиду листы и не известно , потекут ли швы самодельщиков
на морозе минус 50С..
А флянцевые соединения и тубопроводы....
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03.01.2022 21:57 Ответить
Думаю что листы тянули для экономии объема, т.к. готовые баки занимают намного больше места. Пришлось бы отказаться от арбуза..
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03.01.2022 22:33 Ответить
Так арбузы и амуницию , что в лодках, модно положить было в бак из нержавеющей стали (новый).А арбузы в целях экономии места взять квадратные !
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03.01.2022 22:39 Ответить
Точно! Более того на этом новом, прекрасном баке можно было поплыть в Антарктиду!
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03.01.2022 22:45 Ответить
А как же купленный Украиной в Англии ледокол -
простаивает..
""""После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
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03.01.2022 23:12 Ответить
Все понятно .. Их с Австралии довезли до прибрежных вод Антарктиды попутным самолетом. А до станции они доплыли с грузом железа и огурцов на резиновых лодках! Герои ..
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03.01.2022 23:30 Ответить
В Антарктиде кроме песка и камня ничего нет...
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03.01.2022 19:48 Ответить
Во сколько наблюдателей за пингвинами...
срань...
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03.01.2022 19:49 Ответить
Скільки букафф, але ніде не сказано, за яким хріном вони там сидять.
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03.01.2022 20:07 Ответить
Кто ж вам правду то напишет) Окраины плоской Земли надо охранять от любопытных
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03.01.2022 20:13 Ответить
Для початку поясни, за яким хріном з Токіо в Париж літати північніше Таймиру.
Потім будеш кукурікати.
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03.01.2022 21:24 Ответить
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03.01.2022 21:37 Ответить
Когда из Антарктиды взлетает самолёт, пингвины поднимают головы, теряют равновесие и падают а подняться не могут. Вот они ходят и поднимают пингвинов
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03.01.2022 20:24 Ответить
Этим один человек называется, штатная единица так и называется - переворачиватель пингвинов.
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03.01.2022 20:38 Ответить
При всем уважении к коллективу экспедиции: содержание действующей антарктической станции Украине не по карману. Англия, несравненно более богатая страна, давно это поняла: "візьми Боже, те, що мені не гоже"

Верно было бы так: 1. Становишся экономически развитой страной 2. Занимаешься исследованиями Антарктиды, и подобного

А так, - пощекотать самолюбие .... Из разряда "посадим миллиард деревьев", "запустим спутник", "миллион км дорог" итд. И это в беднейшей стране Европы, безнадежно погрязшей в коррупции, перманентном экономическом спаде, в период пандемии, в состоянии войны з более сильным противником
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03.01.2022 20:39 Ответить
Что Англия поняла? Они себе новую станцию построили, а старую передали нам) Лишь бы ляпнуть что-то.
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03.01.2022 21:34 Ответить
Так что не нравится? То, что Украине Антарктида, как и многое иное, если честно, - не по карману? Так мне тоже не нравится. Но истина дороже(с).
Задел патриотическое, "выпрыгивая из дырявых штанов, любой ценой"? Жить по средствам, - это не для нас, кредиты - наше все?
Украине не по карману не только станция, но и недавно купленное там же научное судно-ледокол "James Clark Ross", ныне "Ноосфера".
Только ежегодное обслуживание его будет обходиться от 172 до 195 млн грн, дороже его покупки, (145 млн грн) ...

При нынешних раскладах в стране, эти расходы лучше на бы современное оружие для армии, и многое иное, первоочередное. Иначе накроется медным тазом все, включая "Вернадского", в числе первых.
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04.01.2022 01:41 Ответить
"Они себе новую станцию построили, а старую передали нам)" (с)

Знаток, блин. В Антарктиде - десятки станций Британской антарктической службы(БАС),
насколько мне известно, действующих - пять:
Ротера-Пойнт (67°34'06" ю.ш. 68°07'33" з.д.), на острове Аделаида, столица БАС.
Сигни-Айленд (60°43' ю.ш. 45°36' з.д.) на острове Сигни (Южные Оркнейские о-ва).
Халли(Halley) (75°31' ю.ш. 26°42' з.д.) на шельфовом леднике Бранта на берегу Кэрда (Земля Котса)
Sky Blu (74° 51' ю.ш. 71° 34' з.д.) логистическая, на юге Земли Палмера
Фоссил-Блафф (71° 20' ю.ш. 68° 17' з.д.), логистическая, на восточной стороне Земли Александра

Так что "построили"? Одну только Халли(Halley) капитально перестраивали 6 (шесть) раз! Потому как богатая страна. Которая умеет считать свои деньги, и может себе позволить как строить, так и отдавать ненужное.
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04.01.2022 01:49 Ответить
Головне, більше не вішайтесь там
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03.01.2022 21:58 Ответить
А , кто , кто повесился и где ?
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03.01.2022 23:14 Ответить
8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб (повесился) повар 25-й Украинской антарктической экспедиции 35 - летний Василий Емельянович.
До этого на этой станции погибло 5 англичан.
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04.01.2022 00:10 Ответить
 
 