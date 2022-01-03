В Антарктиду прибыла сезонная экспедиция, которая продолжит модернизацию украинской станции "Академик Вернадский" - НАНЦ. ФОТО

На украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде добралась первая часть сезонной экспедиции, отправившейся из Киева 5 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Это первые гости с апреля 2021 года у зимовщиков 26 УАЭ. Прибывшие привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на Вернадском еще несколько месяцев назад.

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В сезонную команду входят в основном технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции. Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят следующие задачи:

полная замена топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной, замена всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;

организация новой системы заземления объектов критической инфраструктуры. Это требует бурения в сверхтвердых вулканических породах, базальтах и ​​андезитах более 100 отверстий диаметром 52 мм;

изготовление столбчатых опор для постройки нового склада. Для этого следует раскопать до скалы снег и лед, пробурить 96 отверстий под арматуру, зафиксировать арматуру в отверстиях химическим анкером, установить опалубку и забетонировать 24 опоры;

расширение и приведение в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора. Это тоже предполагает буровые и арматурные работы, бетонирование, затем – изготовление стен и крыши;

очищение главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовка его внутренних стенок к антикоррозионной окраске;

восстановление теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади около 30 кв.

изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания, и установку его вместо старого.

Напомним, что масштабную модернизацию станции "Академик Вернадский" НАНЦ начал 3 года назад, впервые с момента передачи станции Украине от Британии в 1996-м.