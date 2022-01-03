Новые национальные парки появятся в Украине: "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр"

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента

Также в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".

Национальный природный парк "Холодный Яр" (6,8 тысячи гектаров земли) будет создан на Черкасщине, "Куяльницкий" (10,8 тысячи гектаров) в Одесской области, "Пуща Радзивилла" (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.

Также анонсировано увеличение территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

В территорию национального природного парка "Вижницкий" включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.

На территории национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности Донецкой области.

Читайте также: Вырубка лесов остается острой проблемой в Украине, - эксперты WWF