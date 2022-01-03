РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11689 посетителей онлайн
Новости
3 824 12

Новые национальные парки появятся в Украине: "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр"

Новые национальные парки появятся в Украине:

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента

Также в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".

Национальный природный парк "Холодный Яр" (6,8 тысячи гектаров земли) будет создан на Черкасщине, "Куяльницкий" (10,8 тысячи гектаров) в Одесской области, "Пуща Радзивилла" (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.

Также анонсировано увеличение территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

В территорию национального природного парка "Вижницкий" включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.

На территории национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности Донецкой области.

Читайте также: Вырубка лесов остается острой проблемой в Украине, - эксперты WWF

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) экология (1608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
А рыбные фермы будут ? По разведению скумбрии - зелёной, по 8 грн........
показать весь комментарий
03.01.2022 19:27
+6
Вже побудован космодром,
три мільйярди дерев посаджено,
є українська вакцина від ковіду,
за рік зупинено війну і повернено Крим та донбас…
і кожного ранку, за командою найвеличнішого, встає Сонце…
показать весь комментарий
03.01.2022 19:26
+5
Головне не зупинятися і після посадки мільярда дерев, виростити мільярд скумбрій!
показать весь комментарий
03.01.2022 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прийшов 2022 рік, а значить уже за місяць у КНР виходить мультик авторства Зеленського, який придбали у Шефіра за сувернітет України. Але це не все.
Виявляється, він вийде ще й на московії.
Є дві дати: на лютий та квітень 2022 року. Дистриб'ютор: кацапська фірма «Наше кино».
показать весь комментарий
03.01.2022 19:21 Ответить
Зелена жаба так піклується про культуру і парки, а в новорічну ніч на ахметовському каналі Україна співали пісні на російській мові. Що це значить? Зелений, що це є? Чому співають мовою агресора на нашому ТБ? Кожного дня наші захисники на фронті отримують поранення, або гинуть, а тут така неповага до наших героїв. Що робиться? Це спеціально зелені уроди таке дозволяють? Хто дозволяє знущатися з українців, які у війні і 8 років відбиваються від рос. фашистів? Що робить ця зелена бісовська влада, яка плює разом з Ахметовим на країну і народ? Чого мовчать всі наші національно свідомі? Позатикали роти. Чому мовчать інші партії? Де партія Гриценка? Чого вона мовчить? А Тимошенко? А Голос чого безголосий? Геть, злочинці , з влади. Геть в Кацапію і там співайте російською.
показать весь комментарий
03.01.2022 20:46 Ответить
Вже побудован космодром,
три мільйярди дерев посаджено,
є українська вакцина від ковіду,
за рік зупинено війну і повернено Крим та донбас…
і кожного ранку, за командою найвеличнішого, встає Сонце…
показать весь комментарий
03.01.2022 19:26 Ответить
Головне не зупинятися і після посадки мільярда дерев, виростити мільярд скумбрій!
показать весь комментарий
03.01.2022 19:32 Ответить
Чому В.Зеленський не ходить в баню як звичайний ісландський президент Європи, чому тільки віп-бані?
Чому В.Зеленський не їздить на велосіпеді, як в своєму кіно, а їздить на президентських кортежах? - Порядку нема в країні?
показать весь комментарий
04.01.2022 05:38 Ответить
А рыбные фермы будут ? По разведению скумбрии - зелёной, по 8 грн........
показать весь комментарий
03.01.2022 19:27 Ответить
маетки *новых* там будут
показать весь комментарий
03.01.2022 19:30 Ответить
Вони скоро будуть годувати українців хробаками, хліба скоро не буде, хлібзаводи погрожують зупинитися, бо Зелена Шмаркля не закупила влітку дешевий газ у сховища, а зараз газ продають підприємствам по 60 грн за кубометр. Нормально? Це злочин.
показать весь комментарий
03.01.2022 20:51 Ответить
и кто эти парки потом застроит
показать весь комментарий
03.01.2022 19:29 Ответить
однозначно потужні рехворми, але скубриієразводник по 8 грвн - то мегапотужно...
показать весь комментарий
03.01.2022 20:31 Ответить
Тем временем мэр Чернигова Атрошенко устроил дерибан "Яловщины"- лесопарка в Чернигове с скифскими курганами и уникальной стоянкой викингов 10 века, которых в Украине всего 2. Яловщину раздадут под застройку приближенным к этому местному князьку, который не так давно собирал на Антимайдан титушек и подарил Яныку батон, но умеет вовремя перекраситься и деньги от децентрализации представить как "я выбил бабло с Киева на ремонт города". До этого Яловщину собирались тоже сделать заповедной, но пока население молчит и дожевывает гречку и новые фонтаны- все будет так как есть
показать весь комментарий
03.01.2022 21:44 Ответить
С этими парками что то не то, ездит по лесу 5 вооружённых до зубов человек, и смотрят на тебя так, как ты им должен, с собакой нельзя , на ягоды, грибы хотят вести налог, бабушек уже в этом году гоняли...
показать весь комментарий
04.01.2022 04:13 Ответить
 
 