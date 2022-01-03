Новые национальные парки появятся в Украине: "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр"
Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента
Также в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".
Национальный природный парк "Холодный Яр" (6,8 тысячи гектаров земли) будет создан на Черкасщине, "Куяльницкий" (10,8 тысячи гектаров) в Одесской области, "Пуща Радзивилла" (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.
Также анонсировано увеличение территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.
В территорию национального природного парка "Вижницкий" включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.
На территории национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности Донецкой области.
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