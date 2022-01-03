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Беларусь выразила протест Украине из-за марша Бандеры "под символикой белорусских коллаборационистов"

Беларусь выразила протест Украине из-за марша Бандеры

Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с проведением в субботу марша ко дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры с участием представителей белорусской оппозиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства.

"Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения".

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

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Посольство выразило "решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

Напомним, 1 января в Киеве и других городах Украины прошли традиционные марши чести и достоинства ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Автор: 

Бандера Степан (751) Беларусь (7889) марш (632) оппозиция (5335)


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Топ комментарии
+44
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03.01.2022 19:37
+28
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03.01.2022 20:07
+27
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03.01.2022 19:43
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Фишка тут в другом...Украина и Белорусь имели статус государств в 1944 году,на тот момент создавалось ООН и Сралину было необходимо иметь в ООН как бы своих предствителей в новой организации,что и было сделано летом 1945 года в Сан-Франциско...фото тех лет
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03.01.2022 20:51 Ответить
Кстати в Украине тогда была и армия своя с министром обороны генерал-лейтенантом Герасименко,а чтобы считалось фактом что Украина госудаство надо было иметь свою армию и Украине и Белоруси в 1945 году,впрочем Украина и Белорусь все же стали соучредителями ООН 26 июня 1945 года...
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03.01.2022 21:00 Ответить
Нюрнбергский процесс уже поставил все точки над "і"... Слава Україні - Героям Слава!
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03.01.2022 21:02 Ответить
В Білорусі є офіційна влада? Тоді хто від імені Білорусі може зробити таку заяву
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03.01.2022 21:03 Ответить
СССр перестал участвовать в Нюрнбегском процессе после 1946 года,хотя сам процесс шел еще 2 года...
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03.01.2022 21:04 Ответить
Українська держава УНР була повністю зруйнована і припинила своє існування в ході навали просто величезних окупаційних кремлівських орд бандитів - більшовиків кацапів (1920 рік). А після повного знищення державності УНР кремлівськими загарбниками окупантами. Тоді за Ризьким договором 1921 року. територію УНР вже як колонію розділили між собою бандитська РРФСР і Польща, до якої відійшла велика частина Волині та третину Полісся. І територію Східної Галичини московськими окупантами також була віддано Польщі, Чехословаччині віддано Закарпаття, а Румунії Північну Буковину. Інша велика частина української території, УНР, була анексована її насильно забрали до складу РРФСР і БРСР. Потім на тих що залишилися українських територіях поваленої держави УНР російськими загарбниками було створено безправну кацапську колонію з окупаційною назвою урср. Кацапська колонія яка проіснувала до 1991 року.
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А до чого може призвести вже сьогоднішнє злочинне загравання нашої вищої продажної влади " Слуг" та неясно чиїх з нашим лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською Росією і їх агентами в Україні з п'ятої колони, можливо що навіть і до повторення цих страшних подій столітньої давності і до подальшої окупації і знищення паРашею України як держави.
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03.01.2022 21:14 Ответить
Против марша в честь Бандеры выступают комуно-фашисты минска и москвы, которые по уши в крови, ни в чем невинных людей, думаю, цинизм уголовных преступников, путлера и луки, не введет в заблуждение адекватных людей.
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03.01.2022 21:15 Ответить
Ісраїль теж у цій компанії людожерів.
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03.01.2022 21:21 Ответить
Брехливі російські (москалі) історики донині жахливо бояться терміну «звільнення руським військом ВКЛ від монголо-татар» Східної України і Білорусі: у них це ніби й зовсім не звільнення, а саме потрапляння під «литовське ярмо». Але до окупації ординцями- московитами в 1840 року литвинами називали нинішніх білорусів, тоді російські лже-історики розповідають про «білоруське ярмо» і «захоплення слов'янської України -Русі слов'янами білорусами». І імена багатьох воєвод Руських вони білоруські - слов'янські західно-балтські: Світольд, Блуд, Громвал, Турне, Перунад, Ладнає .... І «Після цих перемог відновив князь Гедимін демократичне правління Руське під начальством вибраних народом осіб». Це що - «ярмо»? Сказано ясно: відновив, як було до татар, «правління Руське» обраними народом особами. Це звільнення, Русь знову стала національно вільною. Реальний факт звільнення Русі від татар- московітів сьогодні в паРаші (Росії) подається як «захоплення Русі», для ВКЛ це були війни зовсім не з Руссю, а братні українські, білоруські, литовські народи об'єдналися в одну потужну європейську демократичну держава ВКЛ і знищили дику кровожерну Орду татаро - монголів разом з їх підневільними рабами жахливими личаковими наполовину ординцями наполовину угро - фінами московитами (з 18 століття вигаданими і замасковані під нібито росіян) і завоювали свою Свободу.
Потрібно і зараз як і раніше об'єднатися разом Україні, Білорусі, тепер в складі ЄС і НАТО, де вже знаходиться Литва.
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03.01.2022 21:49 Ответить
вот что значит кушать бульбу, скрещенную с галюциногенными грибами...
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03.01.2022 21:18 Ответить
От нахіба нам це посольство???виженіть їх нафіг з України!
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03.01.2022 21:19 Ответить
А как бы мы ещё узнали, что белорусы не довольны?
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04.01.2022 00:04 Ответить
Білоруська Народна Республіка - держава відновлена на території колонії Білорусі 25 березня 1918 року. Головним керівним органом стала Рада БНР. Державна обов'язкова мова білоруська. У БНР діяла Конституція, друкувалися паспорти громадян БНР, державна печатка, прапор і герб, були власні збройні сили, грошева система, діяла національна система освіти .....
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія Верховної Ради Білорусії знову відновила державний суверенітет колишньої колонії брср. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії брср", згідно з яким вона стала називатися суверенною державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з рідною держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якась московська резервація така яка повністю стає ворожим Україні бридким кацапським бантустаном.
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03.01.2022 21:28 Ответить
Какой коллаборационизм?
11 декабря 1991 года парламент Беларуси утвердил в качестве официального государственного флага - бело-красно-белый флаг и герб "Погоня".
Был официальным флагом Беларуси до 1995 года.
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03.01.2022 21:37 Ответить
"прислужник Третьего Рейха")))))))
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03.01.2022 21:38 Ответить
а, наприклад, у кацапів зараз хіба не власівська ганчірка?
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03.01.2022 21:47 Ответить
Пропоную закрити посольства та розірвати взагалі дипломатичні відносини з маріонетковим урядом Білорусі яка управляється з РФ!
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03.01.2022 22:04 Ответить
Посольство це структура держави. Закриття посольства буде дальше штовхання Біларусі під моСКОВІЮ. Це вкрай шкідливо і для Біларусі і для України.
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04.01.2022 00:23 Ответить
Краще вже закрити посольство моСКОВІЇ й розірвати з нею дипломатичні відносини.
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04.01.2022 00:25 Ответить
Копняк у сраку і відправити білоруське посольство до себе додому, посольство росії і білорусії немає бути в Україні.
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03.01.2022 22:28 Ответить
Белоруское посольство, нагнись и раздвинь себе ягодицы - я засуну тебе твой протест в дымоход....
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03.01.2022 22:50 Ответить
Самый коллаборционистский флаг - это флаг Власовцев, убивавших белорусов, он же российский триколор.
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03.01.2022 22:51 Ответить
"під символікою білоруських колабораціоністів" ??? 🤣

Вот этих?:

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03.01.2022 22:58 Ответить
ЛКШ-ПНХ!!!!
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03.01.2022 23:20 Ответить
Лукашенко, ты бы на стульчик присел. А то от положенного на тебя х... коленки подогнутся.
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04.01.2022 00:03 Ответить
Нема,такої країни Є українскі зелі,загарбані юдо-більшрвиками
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04.01.2022 09:39 Ответить
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