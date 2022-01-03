Беларусь выразила протест Украине из-за марша Бандеры "под символикой белорусских коллаборационистов"
Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с проведением в субботу марша ко дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры с участием представителей белорусской оппозиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства.
"Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения".
В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".
Посольство выразило "решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".
Напомним, 1 января в Киеве и других городах Украины прошли традиционные марши чести и достоинства ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.
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А до чого може призвести вже сьогоднішнє злочинне загравання нашої вищої продажної влади " Слуг" та неясно чиїх з нашим лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською Росією і їх агентами в Україні з п'ятої колони, можливо що навіть і до повторення цих страшних подій столітньої давності і до подальшої окупації і знищення паРашею України як держави.
Потрібно і зараз як і раніше об'єднатися разом Україні, Білорусі, тепер в складі ЄС і НАТО, де вже знаходиться Литва.
-У 1919-1920 рр. БНР визнали Українська Народна Республіка, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Болгарія, Туреччина ... і ін. В десятках країн світу працювали білоруські дипломатичні та військово-дипломатичні місії, консульства і представництва. Але в 1920 роках Білорусь була знищена як держава величезними кривавими окупаційними ордами московських більшовиків. І тільки 25 серпня 1991рр. 5-я надзвичайна сесія Верховної Ради Білорусії знову відновила державний суверенітет колишньої колонії брср. А 19 вересня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон "Про нову назву колонії брср", згідно з яким вона стала називатися суверенною державою "Республіка Білорусь". Державними символами Республіки Білорусь були оголошені історичний герб" Погоня "і національний біло-червоно-білий прапор з рідною держаною білоруською мовою.
І де ця велична незалежна суверенна держава БНР? Нема її, залишилися від неї тільки жалюгідні залишки, одна тільки безправна кремлівська напівколонія, якась московська резервація така яка повністю стає ворожим Україні бридким кацапським бантустаном.
11 декабря 1991 года парламент Беларуси утвердил в качестве официального государственного флага - бело-красно-белый флаг и герб "Погоня".
Был официальным флагом Беларуси до 1995 года.
Вот этих?: