Беларусь выразила протест Украине из-за марша Бандеры "под символикой белорусских коллаборационистов"

Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с проведением в субботу марша ко дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры с участием представителей белорусской оппозиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства.

"Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения".

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

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Посольство выразило "решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

Напомним, 1 января в Киеве и других городах Украины прошли традиционные марши чести и достоинства ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.