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Новости Газовая война
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Газпром с начала года втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Газпром с начала года втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 года она упала до 49,5 млн куб. м, на 2 января – до 35,5 млн куб. м, а на 3 января –до 26,1 млн куб. м.

В целом в 2021 году среднесуточная прокачка через точку "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через ГИС "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 года составляло 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 года – 76 млн куб. м, 2 января – 61,3 млн куб. м при оплачиваемых "Газпромом" 110 млн куб. м/сутки.

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Кроме того, глава ОГТСУ Сергей Макогон на свой странице в "Фейсбук" в понедельник сообщил, что в целом транзит природного газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 млрд куб. м при общем объеме забронированных мощностей 44,4 млрд куб. м для точек входа из РФ и 45,8 млрд куб. м для точек выхода в страны ЕС и Молдову. Т.е. Газпром в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в точках входа на 93,8%, по точкам выхода – на 91%.

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м. На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует обязательная "бронь" для "Газпрома" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

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Автор: 

Газ (10225) Газпром (3183) Словакия (979) Транзит газа (371) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+3
Гениальный Коболев с американской мамой заключили пятилетний контракт по которому Газпрому достаточно прокачивать через Украину 40 млрд. кубов в год. И ничего им за это не будет.
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03.01.2022 21:32
+1
А какие у Украины основания для такого иска?
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03.01.2022 21:36
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Правила форума Совет форумчан
які проблеми? Нема контракту_ нема газу, є контракт_є суд
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03.01.2022 20:04 Ответить
Проблема тільки в тому ,що тепер будуть трясти наріду про "реверс" з Словаччини!
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03.01.2022 20:21 Ответить
Я тоже не понял подачи в заголовке к статье. Словакия втрое снизила заявку на поставки Газпрома. Нет потребности - нет прокачки.
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03.01.2022 22:41 Ответить
Газпром прокачал 90% от законтрактованного обьема на 2020г , но заплатил за 100% , єто неплохо . А в следующем году нужно его прессануть иском по злоупотреблению монопольньім положением , основания у Украиньі есть , да и у Польши тоже . С ними и следует юридически давить Газпром , а значит , Кремль .
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03.01.2022 20:31 Ответить
Сорри , 2021 г
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03.01.2022 20:32 Ответить
А какие у Украины основания для такого иска?
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03.01.2022 21:36 Ответить
А ещё Украине нужно предъявить иск к Словакии... Слишком мало газа закупают у Газпрома, тем самым снижая транзит через нашу ГТС. )
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03.01.2022 22:46 Ответить
Нет , иск нужно предьявить Газпрому , которьій блокирует транспортировку туркменского газа , которьій Украина желает закупать в Туркменистане напрямую , без посредников , как єто делали ЕЄСУ Тимошенко в 90-е годьі. Злоупотребление монопольньім положением налицо .
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04.01.2022 06:55 Ответить
Гениальный Коболев с американской мамой заключили пятилетний контракт по которому Газпрому достаточно прокачивать через Украину 40 млрд. кубов в год. И ничего им за это не будет.
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03.01.2022 21:32 Ответить
ОБНАГЛЕЛИ!
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03.01.2022 21:36 Ответить
Это плохо. Где же теперь Украина будет брать "словацкий" газ?
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04.01.2022 03:25 Ответить
В чём проблемы, уважаемые? Ведь теперя трубы можно накачать реверсным газом из свободной европы. Покупая (или отбирая газ из росийской трубы) росийский газ мы финансируем росийскую армию. Теперь ситуация кардинально изменилась, теперь наши средства пойдут на укрепление Альянса... что может не радовать. Слава Украине!
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04.01.2022 04:22 Ответить
Мышебратья *****, адин нарид
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04.01.2022 06:29 Ответить
 
 