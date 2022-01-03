Газпром с начала года втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,8 млн куб. м, то на 1 января 2022 года она упала до 49,5 млн куб. м, на 2 января – до 35,5 млн куб. м, а на 3 января –до 26,1 млн куб. м.

В целом в 2021 году среднесуточная прокачка через точку "Вельке Капушаны" составила 76,6 млн куб. м.

Согласно оперативным данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через ГИС "Суджа" и ГИС "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 года составляло 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 года – 76 млн куб. м, 2 января – 61,3 млн куб. м при оплачиваемых "Газпромом" 110 млн куб. м/сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко

Кроме того, глава ОГТСУ Сергей Макогон на свой странице в "Фейсбук" в понедельник сообщил, что в целом транзит природного газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 млрд куб. м при общем объеме забронированных мощностей 44,4 млрд куб. м для точек входа из РФ и 45,8 млрд куб. м для точек выхода в страны ЕС и Молдову. Т.е. Газпром в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в точках входа на 93,8%, по точкам выхода – на 91%.

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м. На украинском газотранспортном коридоре в 2021-2024 гг. действует обязательная "бронь" для "Газпрома" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Читайте также: Транзит газа через Украину – не только вопрос денег, но и национальной безопасности, - Витренко