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Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации РФ в отношении Украины, - Госдеп США

Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации РФ в отношении Украины, - Госдеп США

Сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между РФ и Украиной стало одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Об этом идет речь в заявлении Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы эскалации (ситуации - ред.) Россией в Украине", - отмечается в пресс-релизе.

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Автор: 

США (26564) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Блінкін крутиться заради України (і США, звісно) як може,

а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
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03.01.2022 22:02
+4
Хо-ро-шо ,будем с Байрактарами и Джавелинами ...
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03.01.2022 21:57
+1
******* беременный или в бронике?
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03.01.2022 22:05
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Хо-ро-шо ,будем с Байрактарами и Джавелинами ...
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03.01.2022 21:57 Ответить
Блінкін крутиться заради України (і США, звісно) як може,

а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
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03.01.2022 22:02 Ответить
******* беременный или в бронике?
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03.01.2022 22:05 Ответить
может вообще не он, deep-fake'ом бошку прицепили и всё
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03.01.2022 22:13 Ответить
*******, а в бронике потому что бздун и боится даже собственной тени.
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03.01.2022 22:35 Ответить
Тупин в бункере сидит безвылазно. Это очередной двойник. Нет более ссыкливого главы страны-обладателя ядерного потенциала... Хотя может быть именно тупин и знает что уже нет никакого потенциала, поэтому мультиками с Цирконами всех пугает?
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03.01.2022 23:14 Ответить
А почему нельзя быть беременному деду в бронике,

так нет, пристают: или, или... 😂
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03.01.2022 23:23 Ответить
СП2 запустят, лугандонский гемор в Украину впихнут, а те кто сомневается - живут на Луне !!!
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03.01.2022 23:45 Ответить
пока эти снобы из НАТО и остальные политики чтото там крутятся, тараторят нудятину всякую наш президент отдыхает и наслаждается жизнью)
просто они не умеют жить нормально, а наш умеет!) и живет!)
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04.01.2022 13:12 Ответить
 
 