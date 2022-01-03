Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации РФ в отношении Украины, - Госдеп США
Сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между РФ и Украиной стало одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Об этом идет речь в заявлении Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы эскалации (ситуации - ред.) Россией в Украине", - отмечается в пресс-релизе.
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+5 Alex Mishkevich #418524
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+1 denis robb
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а наша Бубочка качається після триденних !!!!!! зйомок новорічнього тосту
так нет, пристают: или, или... 😂
просто они не умеют жить нормально, а наш умеет!) и живет!)