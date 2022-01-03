Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации РФ в отношении Украины, - Госдеп США

Сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между РФ и Украиной стало одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Об этом идет речь в заявлении Госдепа США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы эскалации (ситуации - ред.) Россией в Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Смотрите также: В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа". ФОТО