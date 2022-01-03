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Со времени запуска рынка земли в Украине около 200 тыс. га сменили владельцев
По состоянию на 31 декабря 2021 в Украине заключили 77 880 соглашений в пределах рынка земли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно инфографике, опубликованной ведомством, со времени запуска рынка земли 198 480 га сменили собственников.
По площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область (28,3 тыс. га), за ней следуют Кировоградская (19 тыс. га), Днепропетровская (17,5 тыс. га), Херсонская (16 тыс. га) и Полтавская области (15). ,3 тыс. га).
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+7 Алла Новосад #194524
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+6 Ksenia VB
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+6 Ivi Nau #467620
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Тому вони ввели нові податки проти селян, щоб ті позбавлялись своєх землі.
Зелені - це недозрілі червонопузі.
Тимошенко назвала п.еремогу Зеленського "шансом для України"
ПОНЕДІЛОК, 22 КВІТНЯ 2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/22/7213191/
За ПІДВИЩЕННЯ податків, в тому числі і для селян, проголосували два покидька з фракції бахіні, "матері всіх підприємців та селян", Мейдич та українофоб Яценко.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452
Які дії щодо них вчинила фракція Батьківщини та сама бахіня?
"Батьківщина" дала 2 голоси,
"За майбутнє" - 18,
"Довіра" - 19,
позафракційні - 6.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452
Я спеціально дала посилання на сайт Верховною Ради із результатами голосування.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452
Але альтернативно обдарованим це не допомогло....
При зелекаламойші любий ринок землі це дерибан. Тому при них не можна було допускати ніяк.
Купують фермери ,що орендують. Закон на сьогодні ,під них зроблено .
Купують за копійки . Років через 5 продадуть в 5 разів дорожче.
Діти їх не горять бажанням навіть у село приїхати , не те що фермерством займтатись.
Їм батьки фермере накупили вже нерухомості у столиці , та автомобілі.
Завтра вона скаже заміж хочу -ще один пай піде , чи 2 .Потім син захоче квартиру.
А людей доводять до нищівного стану , і окрім паїв грошей ніде буде взяти.
Цей рік ще якость протримались , а на наступний піде ще один пай за комуналку.
У нас фермер просто не платить орендареві.
Ставить вимоги ,або переписуй договір ще на 10 років , а бо продай мені за копійки ,або я тобі заплачу за рік 3 000 або 6 000 грн. Скільки вказано в договорі.
Бо він ,щоби не платить податків показує суму в 5 разів менше.
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