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Новости Рынок земли
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Со времени запуска рынка земли в Украине около 200 тыс. га сменили владельцев

По состоянию на 31 декабря 2021 в Украине заключили 77 880 соглашений в пределах рынка земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, со времени запуска рынка земли 198 480 га сменили собственников.

По площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область (28,3 тыс. га), за ней следуют Кировоградская (19 тыс. га), Днепропетровская (17,5 тыс. га), Херсонская (16 тыс. га) и Полтавская области (15). ,3 тыс. га).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 июля по 23 декабря в Украине было продано почти 185 тысяч гектар земель сельхозназначения, - Минагрополитики

Со времени запуска рынка земли в Украине около 200 тыс. га сменили владельцев 01

Автор: 

земля (1947) Минагрополитики (412)


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Топ комментарии
+7
Мало продають землю. На думку зеленої влати та їхніх господарів.
Тому вони ввели нові податки проти селян, щоб ті позбавлялись своєх землі.
Зелені - це недозрілі червонопузі.
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03.01.2022 22:00
+6
Врешті земля опиниться незнати в яких руках.
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03.01.2022 22:01
+6
А хто ж допоміг ринок землі протягти? Ті ,що без землі? Європейська солідарність та Голос?
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03.01.2022 22:18
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Правила форума Совет форумчан
Надо будет пересмотреть допустимое количество земли подлежащей купле-продажи. Величина участка не должна превышать 50 га.
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03.01.2022 21:57 Ответить
И не только операции купли-продажи, но и нахождения в собственности. А то купил участок, а на следующий день наверно можно подавать на куплю следующего. Интересно, оформлено почти 78 тыс угод. Сколько человек в них стали собственниками этих участков? Тоже 78 тыс. или раз в 10- 100 меньше?
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03.01.2022 23:21 Ответить
Для цього необхідно ліквідувати коломойсько-соросівсько-пінчуківську банду.
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04.01.2022 14:06 Ответить
Мало продають землю. На думку зеленої влати та їхніх господарів.
Тому вони ввели нові податки проти селян, щоб ті позбавлялись своєх землі.
Зелені - це недозрілі червонопузі.
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03.01.2022 22:00 Ответить
А хто ж допоміг ринок землі протягти? Ті ,що без землі? Європейська солідарність та Голос?
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03.01.2022 22:18 Ответить
Нагадайте, будь ласка, хто цю зелену гопоту у владу протягнув?
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03.01.2022 22:21 Ответить
Всім відомо хто, Порошенко своєю недолугістю і самовпевненністю, чи то пак ослячою впертістю.
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03.01.2022 23:16 Ответить
Ні. Отакі мудрагелі-динозаврихи української політики.

Тимошенко назвала п.еремогу Зеленського "шансом для України"
ПОНЕДІЛОК, 22 КВІТНЯ 2019

https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/22/7213191/
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04.01.2022 09:18 Ответить
Чергова страшна зрада Юлії Тимошенко? За прийняття законопроекту про продаж землі сільськогосподарського призначення проголосували "слуги" і "ПЄС" Петра Порошенка! Забули вже? То в вас ретроградна амнезія - що давно було пам"ятаєте, а що віднедавна - забуваєте! Та і амнезія непроста, а навіть вибіркова! Діла ваші зовсім швах!
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04.01.2022 09:42 Ответить
Це в лохторату Григян амнезія.
За ПІДВИЩЕННЯ податків, в тому числі і для селян, проголосували два покидька з фракції бахіні, "матері всіх підприємців та селян", Мейдич та українофоб Яценко.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452

Які дії щодо них вчинила фракція Батьківщини та сама бахіня?

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04.01.2022 09:57 Ответить
О ще одна зрада зрадняя! Весь порохторат вищав і вимагав від ЮВТ саморучно розстріляти прєдатєлєй Родіни! Та Фракція ЮВТ, хоч і нечисленна, та не трьох же депутатів має! Та якщо у вас проблеми з арифметикою, то про що з вами розмовляти?
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04.01.2022 11:54 Ответить
За які заслуги Григян взала до себе у фракцію схемщика, українофоба Яценко?
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04.01.2022 12:05 Ответить
Ті тягли ринок, а каломойшині шістки все перетворюють на лайно.
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03.01.2022 22:31 Ответить
За закон про нові податки для селян проголосували які фракції?
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03.01.2022 23:00 Ответить
За проголосували 255 народних депутатів, при цьому власне "слуг" - 210.

"Батьківщина" дала 2 голоси,

"За майбутнє" - 18,

"Довіра" - 19,

позафракційні - 6.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452
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03.01.2022 23:08 Ответить
А чого ж ти не написала про голоси петрові та голосу? Чесна як і він?
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05.01.2022 15:29 Ответить
Вони дали НУЛЬ голосів за підвищення податків.
Я спеціально дала посилання на сайт Верховною Ради із результатами голосування.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17452

Але альтернативно обдарованим це не допомогло....
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05.01.2022 16:05 Ответить
Авжеж, а за ринок землі?
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05.01.2022 22:09 Ответить
ЗА РИНОК, а не дерибан каломойшами.
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06.01.2022 14:10 Ответить
То у порошенка вже в ринку сто тисяч га?
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08.01.2022 12:59 Ответить
За дерибан під назвою ринок.
При зелекаламойші любий ринок землі це дерибан. Тому при них не можна було допускати ніяк.
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27.01.2022 01:04 Ответить
Чи вальцман не голосував?
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05.01.2022 22:10 Ответить
ЗЕлені-то недоумки які тимчасово дорвалися до влади завдяки лапші Голобородька навішаної з зомбоящика ЗЕбілам.
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03.01.2022 22:22 Ответить
Врешті земля опиниться незнати в яких руках.
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03.01.2022 22:01 Ответить
Земля вже давно потягами на Китай вивезена. Українці змушені пересуватися не відчуваючи землі під ногами.
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03.01.2022 23:20 Ответить
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03.01.2022 22:08 Ответить
Продять то продали, в основному алкаші, а от цікаво хто ж купив?
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03.01.2022 22:19 Ответить
Продають різні власники . Не обов язково алкаші. Ті ,кому потрібні кошти .

Купують фермери ,що орендують. Закон на сьогодні ,під них зроблено .

Купують за копійки . Років через 5 продадуть в 5 разів дорожче.
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03.01.2022 22:36 Ответить
Перепродавати землю не фермери будуть! Вони на ній працюють!
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04.01.2022 06:56 Ответить
Сьогоді не будуть ,не будуть . Поки працюють. Прийде страрість ,років через 5 -10 не зможуть працювати.

Діти їх не горять бажанням навіть у село приїхати , не те що фермерством займтатись.
Їм батьки фермере накупили вже нерухомості у столиці , та автомобілі.
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04.01.2022 09:06 Ответить
Діти не горять бажанням, а мали б плату за здачу в аренду. В кого дійсно мізки алкоголем не залиті. Ваучери отримали від Кучми? Через три роки ні в одного не залишилось, все олігархи скупили. Ця ж історія буде і з землею.
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05.01.2022 15:32 Ответить
В кого олігархи скупили, а в кого ще й залишились. Тримають, бо жаль в макулатуру здати. А по суті макулатура. Олігархи розбагатіли не стільки на скупці ваучерів як на тому що розікрали.
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27.01.2022 01:11 Ответить
Не набридло дурня клеїти? Знайомий має 7 паїв, більшу частину з яких отримав у спадщину. Продав лише один, для того, щоб дочка закінчила навчання у ВУЗі. Решту продавати не збирається, дітям у спадок залишить. І в їхньому селі ніхто не горить бажанням продавати, бо ж люди, що обробляють землю, розумні, на відміну від всьопропальщиків на Цензорі.
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03.01.2022 23:26 Ответить
Сьогодні дочка ВУЗ закінчила. Треба були кошти .
Завтра вона скаже заміж хочу -ще один пай піде , чи 2 .Потім син захоче квартиру.

А людей доводять до нищівного стану , і окрім паїв грошей ніде буде взяти.

Цей рік ще якость протримались , а на наступний піде ще один пай за комуналку.

У нас фермер просто не платить орендареві.

Ставить вимоги ,або переписуй договір ще на 10 років , а бо продай мені за копійки ,або я тобі заплачу за рік 3 000 або 6 000 грн. Скільки вказано в договорі.

Бо він ,щоби не платить податків показує суму в 5 разів менше.
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04.01.2022 09:12 Ответить
Маю 3 паї . Тому ситуацію знаю. Так, не спішать продавать . Ну будуть вимушені.
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04.01.2022 09:13 Ответить
Хтось з дітей фіермерів чи по великих містах, чи за кордоном на життя заробляють! Але на землі хтось повинен працювати! Тим паче, на найкращих в світі чорноземах,при благодатному кліматі, річках, озерах, розвинутій інфраструктурі, знаходженню в центрі найбагатшого котиненту світу і ще багато чого позитивному для людей. Так ні, ситуація зовсім протилежна - люди тікають з України. Річ не про фермерів звичайно, а про робочу силу, яка працює на чужі країни. А могла б і на землі Українській працювати. А не каву в Відні пити! Та свято місце пустим не буває! То ж через десяток років фермерствувати будуть в Україні або китайці, або ізраільтяни, або ще хтось! Після Сінайської пустелі, піску її, клятих палестинців поряд, робота і життя в Україні їм раєм здадуться! А китай

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04.01.2022 09:25 Ответить
А китайці вміють працювати завжди і скрізь! Так і буде, якщо при владі і надалі будуть знаходитись люди, яким Україна непотрібна, а потрібно тільки набити свою мошну.
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04.01.2022 09:31 Ответить
У землі тільки один власник. Редакція порушує основний закон держави.
.
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04.01.2022 14:01 Ответить
За порушення основного закону необхідно довічно за грати.
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27.01.2022 01:15 Ответить
 
 