Со времени запуска рынка земли в Украине около 200 тыс. га сменили владельцев

По состоянию на 31 декабря 2021 в Украине заключили 77 880 соглашений в пределах рынка земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, со времени запуска рынка земли 198 480 га сменили собственников.

По площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область (28,3 тыс. га), за ней следуют Кировоградская (19 тыс. га), Днепропетровская (17,5 тыс. га), Херсонская (16 тыс. га) и Полтавская области (15). ,3 тыс. га).

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