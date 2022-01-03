По пессимистическому сценарию "Нафтогаз" неизбежно будет вынужден отбирать российский газ из транзитного потока, - Коболев

В первом квартале 2022 для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой воздуха в зимний период, Украине необходимо импортировать от 2 млрд до 3 млрд м³ природного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье, опубликованной 3 января на сайте ZN.UA, заявил бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Согласно оптимистическому прогнозу Коболева, "Нефтегаз" способен обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

"В этом сценарии уже мало что зависит от самого "Нафтогаза", ведь средства в таком объеме оставшейся без денежных средств компании, которая уже не может уплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство. Цену такого импорта предусмотреть сложно... Но покупать" "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень свыше $2 тыс. за 1 тыс. м³", – сказал он.

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По пессимистическому прогнозу, "Нафтогазу" не удастся обеспечить достаточный импорт газа, считает Коболев.

"Этот сценарий может состояться не только из-за отсутствия денег, но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, невозможно будет компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, поскольку отключение украинских потребителей в настоящее время выглядит нереалистичным", - подчеркнул экс-председатель "Нафтогаза".