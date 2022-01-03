РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4938 посетителей онлайн
Новости
12 368 79

По пессимистическому сценарию "Нафтогаз" неизбежно будет вынужден отбирать российский газ из транзитного потока, - Коболев

По пессимистическому сценарию

В первом квартале 2022 для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой воздуха в зимний период, Украине необходимо импортировать от 2 млрд до 3 млрд м³ природного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье, опубликованной 3 января на сайте ZN.UA, заявил бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Согласно оптимистическому прогнозу Коболева, "Нефтегаз" способен обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

"В этом сценарии уже мало что зависит от самого "Нафтогаза", ведь средства в таком объеме оставшейся без денежных средств компании, которая уже не может уплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство. Цену такого импорта предусмотреть сложно... Но покупать" "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень свыше $2 тыс. за 1 тыс. м³", – сказал он.

Читайте также: Газпром с начала года втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию

По пессимистическому прогнозу, "Нафтогазу" не удастся обеспечить достаточный импорт газа, считает Коболев.

"Этот сценарий может состояться не только из-за отсутствия денег, но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, невозможно будет компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, поскольку отключение украинских потребителей в настоящее время выглядит нереалистичным", - подчеркнул экс-председатель "Нафтогаза".

Автор: 

Газ (10225) Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Це про Порошенко? А-ха-ха!! Всрався Осел а винуватий Порошенко! Геніально, зедібілл!
показать весь комментарий
03.01.2022 22:23
+24
Макшанські макаки вже потирають лапи, завивання вже пішли. "Будуть красти з труби. Вони ворюги. А ми казали. Треба скоріше запускати Севпоток2"
Осел свою роботу виконав. Гроші закатав в асфальт. Енергоносії не закупив влітку.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:21
+15
показать весь комментарий
03.01.2022 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так ясный, красны кацапня еще и доплатит потом!
показать весь комментарий
03.01.2022 22:12 Ответить
Надо так надо. А шо делать? Всем тяжело сейчас.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:12 Ответить
Що робити? Тих *********, які довели Нафтогаз і енергетику до стану "коли незнають що робити", перевішати на Хрещатику, а тих під@расів що обрали *********, довго ******* ногами в живіт, до тих пір поки не всруться, а потім ******* за те що всралися. Ну десь так
показать весь комментарий
04.01.2022 12:24 Ответить
Яка несподіванка... зробити все, щоб поставити Україну в залежність
показать весь комментарий
03.01.2022 22:13 Ответить
та мало того, що в залежністьвід газпуку; під величезні штрафи та пені від стокгольмського арбітражу на користь того же газпуку підставили
показать весь комментарий
03.01.2022 22:19 Ответить
а в 2019 все пели дифирамбы витренко с членограем, какой хороший кабальный контракт они подписали
показать весь комментарий
03.01.2022 22:25 Ответить
Тут дело не в контракте на транзит, а в отсутствии у Нафтогаза денег летом-осенью 2021-го года на закупку газа по текущим на тот момент ценам. "Навэлычнишый" поставил Витренку у кассы Нафтогаза и весь кэш выкачали на большое воровство на "Великому крадівництві". У них же мозгов хватает только на сегодня и сейчас. Теперь даже выделив финансы, физический реверс в 2-3 млрд кубов маловероятен.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:48 Ответить
Абы ляпнуть... Причем тут контракт, когда ОП вкупе с "самим" выгребли все, что было у Нафтогаза на велике крадывництво, которое под пятой Ермака.

В 2021г закачали всего-то 3,58 млрд кубометров (в 2020 году - читай внимательно! 13,621 млрд кубометров) в хранилища. Отопление пока еще есть только благодаря остаткам с прошлого отопительного сезона. Но до весны хватит никак. Тоже самое - с углем, заготовку провалили полностью, теперь Арахамия через свою прокладку вовсю качает э\э из Баларуси, ибо иначе - блекаут.

И, наконец, вишенка на торте, сменили шало на мыло, Витренко был поставлен только для одного: отдать Бене бенино: олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м3 газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації.
26 жовтня державний Нафтогаз України, в якому Зеленський розігнав наглядову раду і поставив управляти свого соратника Вітренка, підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу, яких знаходиться у сховищах. Перші 700 млн мають відійти олігарху уже 30 листопада.
3,5 млрд м3 - це третина всього газу, який держава накопичила в сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського як виявилося достатньо.
Газ пустять на Дніпроазот, зроблять з нього добрива і в мішках відправлять за кордон, а населення - хай молиться на теплу зиму. А якщо раптом морози - то будуть просити у Путіна газ, як зараз у Лукашенка просять електроенергію.
А з електрикою все відбулося з таким же сценарієм! Спочатку віддали Коломойському державне "Центренерго". Він ним як слід поуправляв. Тепер ТЕС стоять без вугілля, а струм тепер купуємо у Лукашенка. Все теж саме тепер з газом - правда тепер їхати домовлятися доведеться напряму в Кремль.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/618780288cce6/
показать весь комментарий
04.01.2022 02:22 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2022 22:44 Ответить
А чому бувший екс не розвивав власний видобуток газу України? Схеми Бвриги?
показать весь комментарий
03.01.2022 22:19 Ответить
Це про Порошенко? А-ха-ха!! Всрався Осел а винуватий Порошенко! Геніально, зедібілл!
показать весь комментарий
03.01.2022 22:23 Ответить
ну текс, програма по нарощуванню власного видобутку командою порошенка справді була провалена...
показать весь комментарий
03.01.2022 22:40 Ответить
Лисий, ти? А-ха-ха!! Хватить вже, в мене живіт вже болить, Наржався по приколу!
показать весь комментарий
03.01.2022 22:45 Ответить
Да, да, тролль зеленый! Ваш "академик" от "искуства" уже третий год в кресле сидит, реализуя программу разрушения не только власного видубутку, а разрушения страны в принципе. Они из кресел пересядут в самолет Коломойского и улетят в свои дома в Герцлие. Но если ты думаешь, шо Игорь Валерьич и об троллях своих будет заботится, то ты сильно ошибаешься. Замерзать будешь со всеми.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:56 Ответить
Скажи, а Клоун за ці ''прастіла" скільки відкату отримав ? Він вже мільярдер, чи ще ні?

28 декабря 2019

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина



https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
показать весь комментарий
03.01.2022 23:06 Ответить
А нічого, що януковощ після своєї втечі залишив одні огризки, що в Україні війна з 14-го року, окупований рашкою Крим з прибрежними водами, а також пов'язана з цими факторами постійна економічна криза?
Крім того сам по собі пошук, будівництво необхідної інфраструктури й видобуток газу є ДУЖЕ-ДУЖЕ дорогим підприємством.

А ще - хто сказав, що Порошенко не сприяв видобутку власного газу?
показать весь комментарий
03.01.2022 23:12 Ответить
Методичка від зелених тролів сказала, що Порошенко не сприяв. Методичка. 😊
показать весь комментарий
04.01.2022 06:39 Ответить
То у них не методичка, а дірява затичка.))
показать весь комментарий
04.01.2022 11:30 Ответить
Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза

" и пустить на "Большую стройку", - СМИ....

https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ru/news/3262845/koboleva_uvolili_izza_50_mlrd_grn_kotorye_op_hotel_zabrat_u_naftogaza_i_pustit_na_bolshuyu_stroyiku
показать весь комментарий
03.01.2022 23:12 Ответить
Макшанські макаки вже потирають лапи, завивання вже пішли. "Будуть красти з труби. Вони ворюги. А ми казали. Треба скоріше запускати Севпоток2"
Осел свою роботу виконав. Гроші закатав в асфальт. Енергоносії не закупив влітку.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:21 Ответить
Адже не факт.
Сьогодні Піскун на шоу спитав у Кучеренко, як у спеціаліста - "а може Нафтогаз вісною закупив необхідні об'єми газу по 285, а зараз продає виробництвам по 1200?"
На що Кучеренко відповів, що таке можливо, адже з 2014-го року аудіт Нафтогазу не проводився, і якщо приватни компанії наростили видобуток газу, то при Коболеві та Вітренко Нафтогазу дали 100 міліардів на збільшення добичи, а Коболев та Вітренко звітують про зниження, але такого просто не може бути, якщо включати логику.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:56 Ответить
Может. Уже не раз вам объяснял, что вложения в добычу ресурсов далеко не сразу отображаются на добыче этих ресурсов. Это капвложения. Да вообще-то и с любым другим производством так. Если вы в этом году выделили деньги на строительство автомобильного завода, значит ли это, что вы в этом году выпустите больше автомобилей? Старые скважины истощились. Просто для поддержания газодобычи на нынешнем уровне нужно постоянно бурить новые. Если при Овоще в это денег не вкладывали, то проблемы накапливались.
показать весь комментарий
04.01.2022 09:46 Ответить
А вы ТОЧНО знаете, что при Януковиче в это деньги не вкладывали?

Кроме того, ваши сведения от ИСТОЩЕНИИ месторождений газа не совсем соответствуют истине. Последние исследования показали, что в ранее выработанных месторождениях газа, газ появляется снова, видимо теория его возникновения из отложений не верна.

Не даром с 2014-го аудита Нафтогаза не проводили. Вот Смешко, который больше года руководил СБУ и наверняка имеет свои источники информации, заявил в эфире, что по его сведениям на самом деле в Украине ежегодно добывается 40 млрд кубов. Андрей Гура сделал расчеты и получил, что в Украине добывают не менее 80 млрд кубов в год.
Спросите куда разница? Ну часть газа бесплатно для приближенных бизнесов, а другая часть, до того как РФ прекратила качать через нас, дорого перепродавалась в ЕС а Президенты Ющенко, Янукович и Порошенко получали деньги от Кремля, на свои тайные счета.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:52 Ответить
Я Вам писал уже и о Смешко, и о Гуре, и о ваших роликах. Если коротко, то Гура - точно дебил, ну а Смешко просто продолжает искать свой лохторат. Какими рассчетами Гура мог что-то получить, если у него даже образования соответствующего нет? Да общие запасы газа в Украине (не считая сланцевого газа) оценивались и оцениваются всего в 350-400 млрд кубов. Каким дебилом нужно быть, чтобы поверить в добычу 80 млрд кубов в год? Зачем бурит скважины паРаша? Зачем бурят штаты, Норвегия, да и вообще все? Газ-то появляется, только появляется он значительно медленнее, чем его выкачивают. Да у нас во многих угольных шахтах газ есть. Добудь!
показать весь комментарий
04.01.2022 23:37 Ответить
Еще момент. Перед войной доклепался до меня ватный знакомый: на, говорит, почитай. А там листов 40 формата А4 про то, как Украина тормозит развитие Лугандона. Типа, на Донбассе на малой глубине есть мощные пласты высококачественного угля, законсервированные на случай какого-либо апокалипсиса. Дальше, таблицы, расчеты, покупатели, цены на мировых рынках, ну в общем еще лучше, сделано, чем у вашей Юли на 400 страницах - старались... Лохи хавали. А я видел геологические разрезы многих шахт в радиусе 100 км на схемах, и просто своими глазами. Я с них реально угорал. Вся Украина изучена сетью геологоразведочных скважин, вся. Никаких особенных неожиданностей в принципе быть не может. Да могут быть нарушения, могут быть аномалии, могут быть подземные озера или что-то вроде этого, но не более того. Приблизительные запасы всех ископаемых подсчитаны еще при совке. Вас разводят, а вы и рады.
Нельзя в обход газопровода пустить миллиарды кубов газа. Просто нельзя. И для этого аудит не нужен. Известен точный расход газа по Европе. Известно, сколько поставляют поставщики - все. Море средств учета, которые дублируют друг друга. Или вы газ в ведрах на Запад повезете прямо из месторождений? Удачи!
показать весь комментарий
05.01.2022 00:55 Ответить
Ось начибто ви все вірно написали, алеж невірно.

Ви щось про Коля та Меркель чули? Безумовно чули і куди Коль перейшов працювати теж знаєте. Припускаєте, що вони могли бути у темі розкрадання України? Я припускаю.

А навіщо Коболеву та зараз Вітренко платят таки велики гроші та премії? Звісно для того, щоб рота не розкривали.

А про залежи сланцевого газу при СРСР знали? А про літій?

Можу повірити вам, що про вугілля ви маєте багато знань. Алеж варто поїхати у Полтавську, Харьківську, Сумську області, щоб побачити кількисть працюючих скважин.

І ще Гай розповідає, який раніше працював як раз у геологорозвідці нафти та газу, що болота Волинської області явно вказують на величезні залежи вуглеводів, яки напевно не поступають Кувейтским! Ви бачили вишки на Волині? так їх там поки що немає...
показать весь комментарий
05.01.2022 12:51 Ответить
А Германия здесь причем, если мы не с ней граничим? Да и не правительство в Германии занимается закупками газа. И деньги вообще-то для руководителей подобных компаний относительно небольшие. Другое дело, что Витренко - сраколиз, который зароет Нафтогаз, точнее уже зарывает. Нам нужно было несколько млрд у.е. для модернизации ГТС Украины, что уменьшило бы себестоимость транспортировки газа и усилило наши позиции в международном арбитраже. Но ОП, правительство и Витренко под ваши аплодисменты решили эти деньги распилить на крадивныцтви на радость паРаше.
Естественно про литий в совке знали, но посчитали добычу нецелесообразной. Кому он был нужен? Как и сланцевый газ... Появились новые технологии, ресурсы подорожали, поэтому и рассматривают новые варианты. Но поиск давно закончен. Как по-вашему западные компании узнали о месторождении сланцевых газов у нас? Бурили все подряд?
Про Гая я вам уже тоже писал по-моему. Это тот дед-маразматик, который в молодости бурил скважины? Он не геолог, не геодезист. О недрах знал приблизительно столько же, сколько бурильщики, которые у людей по дворам колодцы бурят.
Повторюсь, в геологоразведке есть карты и есть приблизительные расчеты по залежам всех полезных ископаемых. И составлены эти карты еще при совке, а расчеты выполнены еще совковыми профильными институтами еще в те времена, когда скрывать залежи смысла не было, а оценки за деньги не покупались. Но Гай не учился, поэтому этого не знает. Не все ресурсы, которые есть, целесообразно добывать. У нас в Прикарпатье есть брошенные нефтяные скважины, которые я даже не знаю, когда функционировали. И нефть там осталась, но добывать ее экономически нецелесообразно. И так со многими ресурсами. У нас урановые шахты на грани закрытия. И не потому, что их кто-то хочет выкупить, а просто потому ,что они нах никому не нужны.
показать весь комментарий
05.01.2022 16:05 Ответить
Да в теме все эти канцлеры.
А газ совсем по другой цене, шел на те предприятия, что они крышевали. Или вы не верите в такое после Коля в Газпроме и СП-2 при Меркель? И ясный пень шли через Польшу, но Польша была просто транзитером и понятия не могла иметь, сколько чьего газа в трубе и по какой цене и кому конкретно.

Так ни Коболев с Витренко, ни Витренко уже без Коболева ни копейки в Нафтогаз. Оба на пожизненное лишение свободы накалядували. Но собственно сам Нафтогаз давно пора ликвидировать, а Украгаздобычу и Укргазтранзит подчинить Кабмину.

Не верю вам, что в совке про литий знали, если сегодня местоположение месторождения СБУ закрывает грифом "секретно".

Ваш отзыв о Гае крайне не корректен. Как минимум не до мастера на шахте, а до зам гендиректора завода "Антонов" в Киеве дослужил.
Я не знаю, как там Гай носом газ чувствует, но вот я на фрезеровщика или другого металлурга не учился, но пальцами руки, на ощупь определяю качество лезвия у ножа или топора...

Не думаю, что ранее знали о сланцевом месторождении как таковом. Смогли определить это только тогда, когда в США стали активно разрабатывать эту технологию, а примерно до 2014-го года с этой технологии смеялись и Путин с Мюлером и Сечиным.

Урановые шахты банкротились Януковичем с Порошенко и банкротятся Зеленским. Всё это звенья цепочки, чтобы продать месторождение Кремлевским, которые покупают уран лишь у нас и у Казахстана, кстати там Кабмин в отставку и Назарбаева из Совета на пенсию...

Плохо то, что первые пять лет войны поставляли в РФ титановое сырьё, из которого кацапы наклепали фиг знает сколько разных ракет и 550 новых боевых самолетов. Кацапы закупали у нас 100% циркония (всё что покупают), и делают из него оболочки для новых ядерных боеприпасов, обновляя устаревшие запасы. Как вы думаете, только за одно это Порошенко с Зеленским, Яценюк, Гройсман, Гончарук и Шмыгаль заслужили на расстрел (на пожизненное) или нет?
показать весь комментарий
05.01.2022 16:29 Ответить
Подчинить Кабмину? Уже подчинили. Теперь будем иметь проигрыш в арбитраже и высокую цену на транспортировку. Это так не работает!
??? Да хотите верьте, хотите нет. Вся территория Украины изучена. Вы карту Украины видели? Судя по нику, видели. Вот точно такая же карта с указанием пластов пород, их мощности, обводненности, геологического периода образования есть для всей территории Украины. Там есть и основные полезные ископаемые, и сопутствующие, и примеси в них и много такого, что вообще никому знать не интересно. Естественно сверхглубоких скважин тогда никто не бурил без необходимости, хотя это не особо и нужно.
Ключевое о Гае у Вас "дослужил". Никакого отношения ни к знаниям, ни к способностям это не имеет. Практически все совковые директора у нас дебилы за редким исключением. Для Вас это новость?
Какой смысл в совке был добывать сланцевый газ с глубины 1.5 км если в Сибири были огромные залежи на глубине в несколько десятков метров? Зачем? Это дорогая технология. Она и сейчас дороже. И она никак не сделает халявным газ для населения, о чем мечтаете Вы, поклонники Бахини. Да, Украине любой газ нужен для обеспечения энергонезависимости. Но дешевым он не будет. Более того, добыча будет постоянно дорожать.
показать весь комментарий
05.01.2022 17:02 Ответить
Шож вас так, сторонников евреев-либерастов тянет на слова, типа "халявы вам не будет".

Нет, небыло и не будет рыночной цены на газ. Вот ярчайший пример из сегодня - Кабмин евреев, во главе со Шмыгалем, хотел косить бабло за газ со всех предпринимателей. Жадность у них есть, а с умом проблемы. Подняли газ, типа по нынешней рыночной цене спотового рынка газа в ЕС. Ну и что? Так хлебзаводы заявили, что остановят производство, так как из-за подорожания газа почти в 10 раз, они не станут продавать батом минимум по 170 грн.
Ну и что сделал Кабмин? ВВЁЛ РЕГУЛИРУЕМУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ!!!! Опустили до 20 грн. Вот вам и рыночная цена.

А себестоимость добычи газа в Украине, не более 2,6 грн/кубометр. Что интересно, себестоимость добычи сланцевого газа в США, тоже примерно 80 долларов за 1000 кубов газа. Согласитесь, что это совсем далеко от 7 грн, что продают сегодня населению (это без доставки, чего я не понимаю, так как на АЗС не плачу отдельно за то, что на АЗС бензин привез бензовоз водителю бензовоза).

Так что разговор в партии ведется не про халяву, а про разумную цену.

И кстати, когда Шмеркель, Иудченко, Шоколадный рассказывали о рыночной цене на газ, а немецкие предприниматели покупали его по гораздо более низким ценам (все контракты Газпрома в ЕС секретны) на чем и произошло типа "немецкого чуда". А лохам впаривают либералистические идеи.

Макроэкономика работает по другим принципам. В Новом экономическом курсе Украины предложено ввести самые передовые, на сегодняшнее время, правила экономики.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:17 Ответить
Что же вы все в одну кучу снова пытаетесь смешать?
За сыр в мышеловке (за халяву) вас, ваших детей и внуков 30 лет имеют и еще столько же будут иметь. Вы же радовались, когда бабки забирали на крадивныцтво и прочие подачки нариду? А по итогу деньги, которые должны были идти на закупку газа, развитие газодобычи и реконструкцию ГТС просто прожрали. А теперь где они тот газ возьмут, если уже совсем за...изделись, а денег в казне нет? Вы же радовались, когда из расчета цены за электроэнергию убрали стоимость обслуживания электросетей? Пока что вас это устраивает, но кто будет разгребать то, что вы наворотили при следующей власти?
Идем дальше. Что делает тупорылая власть? Она фиксирует цену на газ для бытовых потребителей (вы, Юльки, все лично за это топили!). Кто за это заплатит? Сначала производитель, а потом потребитель, но уже с дополнительными налогами, сборами, платежами и т.д. Вместо того, чтобы заплатить 20 гривен в месяц за с...аный газ, ты будешь каждый день переплачивать 10 грн за буханку хлеба, да и вообще за все товары, за проезд, за услуги и за все все все. В итоге ты лично за месяц потеряешь в десятки раз больше, чем просто бы заплатил за газ его цену. Это - цена популизма. А по итогу и Нафтогаз в заднице, дотации из бюджета, снижение газодобычи и т.д. Это работает только так и никак иначе. И пока до дебилов это не дойдет, все жизнь в дерьме сидеть будете.
Своими сказками про себестоимость газа вы уже реально достали. Нет у вас даже приблизительных цифр и не может быть. Какое отношение имеет себестоимость добычи к цене газа у вас дома? А участковая себестоимость добычи угля не превышает 100 грн. И что? В стоимости бензина, кстати, себестоимось самого бензина тоже не такая высокая. И что?
Бл... Вы про экономический курс от Ваны? Эта "работа" даже не курсовую не тянет. Максимум - реферат, только почему-то растянутый на 400+ страниц. Если бы вы хоть что-то соображали в экономике, то могли бы осилить дешевые манипуляции с курсом там и противоречия в тексте. Реальные нестыковки. Сначала рассказывают то, что нельзя жить за счет ресурсов, а потом чудным образом строят экономику за счет этих самых ресурсов. Там каждый раздел писал разный студент, а ваша Бахиня даже не удосужилась это проверить. И да, я изучал в том числе макроэкономику. А Вы?
показать весь комментарий
05.01.2022 22:02 Ответить
Ви вже якось визначиться, я або у партії Тимошенко, або я за Клована.

За електроенергію. Тарифи завишени не тільки для населення, але і для промисловості, яка втрачае конкуренцію з імпортом.

Власник самої крупної приватної, газодобувної компанії Шуфріч, в одному етері розповів, що 3 грн за куб для нього достатньо, бо це дуже гарна ціна. Ось вам, як що немає довіри до фахівців з газодобичи, бо ви не з них.

Ваш висер, а по іншому не можу отреагувати на ваше висловлювання про Новий курс, який я як раз раз дуже уважно вивчів. Це зробили дійсно фахівці. Наприклад, у розділі про медицину приймав участь Семен Глузман, якого вважають найкращим психіатором України. Про енергозбереження фермер, який зробив у селі під Уманью школу, у якої на 1 кв/метр площі витрачаєтся меньш (у перерахуванні, як що розумієте) 15 кВт за весь сезон опалювання ви так вмієте?
Зміни до банковської системи взяти по більший часті у Німетчини, а освіти з Финскої.
Сельского хозяйства Кіріленко та Івченко...
Ви цього курсу навить не відкривали, тому не вам судити.
показать весь комментарий
05.01.2022 22:24 Ответить
Вы в партии Тимошенко, которая в полном составе голосовала за Клоуна. Я это знаю - мне не нужно определяться. Мы уже всерьез воспринимаем Шуфрича? Тоже ожидаемо. Потому, что особой разницы между коммуняками, рыгами, зебилами и Ваной нет. Правда последние, как обезьяны, мечутся то к умным, то к красивым.

Совковый клоун, в кВт измеряется мощность, а не потребление. А если вы все же про потребление то, как минимум, нужно знать разницу температур. Повышение температуры на один градус, т.е. к примеру с 18 допустимых до 19 градусов, может увеличивать расход на 30%. Но откуда Вам это знать, правда? Психиатр писал, про реформы в медицине? Фермер писал про энергосбережение? Т.е. не специалист по тепловым насосам, не специалист по энергосберегающим технологиям. И это вы называете писали "специалисты"? А электрик из ЖЭКа там об атомных реакторах ничего не писал, или сантехник о системах очистки сточных вод? Тоже, говорят, специалисты.
Дурень, в банковскую систему вам лезть совсем не нужно. Пока что ее, благодаря Гонтаревой, даже Клоуну завалить не удалось - защита от дураков просто офигительная. А если внедрить финскую систему образования, Вы же первый плеваться начнете. Она основана на том, чтобы у детей было больше свободного время для САМООБРАЗОВАНИЯ. Т.е. в школе тебя ничему не учат и ничем не грузят, но дома родители за свои деньги нанимают репетиторов, которые учат детей тому, что им будет нужно во взрослой жизни. Это система далеко не для нищей страны. Но откуда вам это знать?
Этого "курса" я осилил около 150 страниц. Этого достаточно, чтобы понять, что написан популистский бред, начиная с графиков роста, почему-то приведенных в гривне и заканчивая копированием абзацев с учебников по экономике. Причем эти абзацы с книг по экономике прямо противоречат изложенному в "курсе". Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
Живите дальше в дерьме, в которое вы сами себя завели. Оставайтесь при своем мнении. Я старых маразматиков учить не нанимался.
показать весь комментарий
06.01.2022 02:08 Ответить
От того, что Шуфрич не рыг, а медведчуковец, меняется себестоимость добычи газа? У вас жара случайно не наблюдается? А то бред несёте.

Да вы еще и порохоботский клоун)))
Вы за электроэнергию платите за киловольты или всё же за киловатты. Я то подумал, что вы более грамотны, потому написал кратко. Теперь расшифрую. Вы тратите за отопительный сезон на дрова, или уголь, или кизяк, или пеллеты, или газ, или электрокотел. Всю сумму делите на квадратные метры дома и получаете сумму денег. Теперь эта сумма делится на стоимость киловатта электроэнергии и получаем условное количество кВт.
К слову, я как раз специалист в энергозбережении.

Теперь про банки. Ну понял я, что вы в этом абсолютно не грамотны, естественно не читали рекомендаций Базель III, Римского клуба 2017-2020-го годов.
Основное в том, что главную угрозу финансовой стабильности государства, теперь несут большие, системные банки.
Банковская система должна вернуться к тому формату, которую придумали еще рыцари ордена Тамплиеров, которые создали первый в мире банк для ХРАНЕНИЯ денег, без процентов. А ростовщичество в банковскую систему притянули жыды.
Банки нужно планово перевести в:
- коммерческие, в которых хранятся деньги, которые обслуживают расчеты и клиент платит банку за обслуживание
- муниципальные, в которых хранят деньги, за свой счет, мэрии, а не просят их у Казначейства
- кооперативные, у которых, например, 10-15 владельцев-фермеров и они сами себя кредитуют. Таких банков в той же Германии около 1000
- инвестиционные, которые уже дают деньги бизнесу под проценты, но и вкладчики получают дивиденды от вкладов, но и риск на самом вкладчике
- Аграрный банк Украины, в котором ни копейки приватных денег, только из бюджета. Для выкупа у владельцев с/х земли.

У вас ущербные знания про финскую систему образования.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:08 Ответить
Дед-маразм, я понимаю что с физикой у Юльков большая проблема. Лично я плачу за потребленные киловатт-часы. За установленные мощности платят отдельные предприятия, но это уже совсем другая история. Специалист по энергосбережению, говоришь?)) Клоун ты дешевый, если даже базовых понятий из школьного курса физики не знаешь.
В общем, Юлек, давай до свидания. Вас нужно лечит электротоком, спорить с вами абсолютно бесполезно. Доказать дебилу, что он дебил, просто нереально.
показать весь комментарий
06.01.2022 19:34 Ответить
По нехватці тиску перекривайте газ в першу чергу виборцям Зе.Хай розділять тяготи з своїм ідолом.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:23 Ответить
Я б ще і ціни їм за газ по 60 гр за куб . Голосував за Осла - плати. Так зразу почнуть казати що не голосували. І не доведеш.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:28 Ответить
А зеленський яке має відношення до поточних цін на газ? І так для прикладу - в 16 -18 роках ми ще з меншими запасами газу входили в опалювальний сезон.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:39 Ответить
Не поняв. Як яке? А ціни за комуналку в два рази зменшити я обіцяв? Помню як стою я на тренажорі і кажу зетіпіллам - я тут знайшов спосіб знизити вам ціну..?? Шось як в тумані...То це був я?
показать весь комментарий
03.01.2022 22:48 Ответить
Так Вітренко грабував Нафтогаз з Коболевим і ще при Порошенко. Тоді порохоботам взагалі відключити газ
показать весь комментарий
03.01.2022 22:57 Ответить
Хоча. можливо села відключати повністю. Адже є статистика голосування. Проголосувало за Осла 50% і більше - закрити крантик. Також і з електрикою.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:32 Ответить
Замість природнього газу пустити хлорний. 🤢
показать весь комментарий
03.01.2022 23:15 Ответить
I am sorry - ми увійшли в опалювальний сезон з 19 млрд куб - зараз 13,5, тобто спалили 5,5 млрд куб. за 2,5 місяця - 2,2 млрд куб/місяць. Навіть якщо наступні 3 місяці місяці будуть куди холоднішими і споживання зросте до 3 - 4 млрд - нам потрібно 10-11 млрд + Нафтогаз видобуває 1 - 1,5 млрд куб в місяць. Незрозуміло, чому ми маємо імпортувати...
показать весь комментарий
03.01.2022 22:37 Ответить
Не мели чушь!!!
показать весь комментарий
03.01.2022 22:52 Ответить
Это дежурный тролль с фермы ЛОМОв Опы Зеленского. Ему для статитстики положено.
показать весь комментарий
03.01.2022 23:01 Ответить
А что по факту есть возразить?
показать весь комментарий
03.01.2022 23:11 Ответить
Знатоку фактов захотелось... Займись арифметикой:

13,5 млрд
- 4,6 млрд. - буферный газ, это неснижаемый остаток. И чем ниже уровень заполненности, тем сложнее будет отбирать газ из ПХГ.
- 3.3млрд газ в режиме "таможенный склад" иностранных трейдеров и частных компанияй-резидентов

И, наконец, вишенка на торте, под ширмой раздела Укрнафты:
олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м3 газу, який мало отримати населення.
26 жовтня державний Нафтогаз України, в якому Зеленський розігнав наглядову раду і поставив управляти свого соратника Вітренка, підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу, яких знаходиться у сховищах.
3,5 млрд м3 - це третина всього газу, який держава накопичила в сховищах

https://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/618780288cce6/
показать весь комментарий
04.01.2022 02:47 Ответить
-Про "мирову угоду" ти збрехав, ніхто нічого не підписував,
- Звідки ти знаєш, скільки конкретно зараз там газу трейдерів - можливо, він якраз уже і відібраний,
- В 2016 ми зайшли з 14,3, вийшли з опалювального сезону з 8,2, в 2017 - зайшли з 16,4, вийшли 7,7.
Такі справи.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:23 Ответить
М-да, Коболев явно от скромности не умрёт.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:42 Ответить
А якщо відбирати газ в турборежимі, в трубі виникне такий вакуум, що туди всю Рашу засмокче...
показать весь комментарий
03.01.2022 22:46 Ответить
Прокацапська наволоч в Нафтогазі і ОПі робить все щоб створити прецедент для виправдання кацапського вторгнення в Україну.
показать весь комментарий
03.01.2022 22:58 Ответить
Книгами можно топить. Главное книги покупать в толстой обложке и с картинками. Они горят ярче
показать весь комментарий
03.01.2022 22:59 Ответить
Топить можно и ассигнациями (с)
показать весь комментарий
03.01.2022 23:08 Ответить
Вот вам зарплата учителям по 4К евро, вот вам скумбрия по 8 грн., а вот вам и дефолт, обещаный Беней! Свои долги возвращают только тру́сы.
показать весь комментарий
03.01.2022 23:07 Ответить
Его надо отключить от зарплаты. И всех, кто наш укр газ продает за кордон. Вешать мразей. И тех, кто добычу тормозит нашего газа
показать весь комментарий
03.01.2022 23:19 Ответить
ха.." нафтогаз будет вынужден отбирать транзитный газ." - т.е. как говорила кремлевская моль - будем тырить газ !?.. ... а еще год назад заниматься добычей собственного газа, чтобы слезть с газовой иглы у вас не было ни мысли ни времени - вы тырили и газ и деньги налогоплательщиков !!!
показать весь комментарий
03.01.2022 23:29 Ответить
Пане Кобалєв, а що там з приблизно 20 млрд куб. м газу власного видобутку? Де він?
показать весь комментарий
04.01.2022 00:00 Ответить
Это ты у ЮВТ спроси - это ее фишка. Но сейчас молчит, как мышь под веником...
показать весь комментарий
04.01.2022 00:40 Ответить
Число танкеров, везущих сжиженный природный газ из США в страны Европы, перед Рождеством увеличилось на треть, с 15 до 20 судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских перевозок.

«20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождестваих количество составляло 15», - говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов «следовали в том же направлении», но все еще ожидали «окончательных распоряжений».

Блумберг отмечает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок, потеряв более 40% - с 2200 до 1200 долларов за тысячу кубомертов.
показать весь комментарий
04.01.2022 02:30 Ответить
т.е. "1200 долларов за тысячу кубомертов." - самое то, что Украине по карману?

Коболев прав: денег у Нафтогаза на такое - нет
показать весь комментарий
04.01.2022 02:51 Ответить
А теперь посчитай сколько эти танкеры вмещают и сколько Европа потребляет, тогда может и поймёшь что увеличение на десятые доли процента на цену ну никак не повлияет.
показать весь комментарий
04.01.2022 09:44 Ответить
Эти танкеры покроют потребности ЕС на всю зиму
показать весь комментарий
05.01.2022 00:46 Ответить
Эти танкеры не покроют и одного процента потребностей, ты либо тролль, либо у тебя в голове творожок.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:59 Ответить
айайай, без кобылева фсёпропало.
показать весь комментарий
04.01.2022 03:17 Ответить
А почему мы не покупаем " европейский газ", как делали последнии 20 лет? Все закончился?
показать весь комментарий
04.01.2022 03:40 Ответить
докерувалося зелення - вже не знае в кого скомуніздити - навіть в цапів згодне ******* - майкі сушіть, потні зелені вонючкі...
показать весь комментарий
04.01.2022 05:48 Ответить
перевожу: андруша кобельов очень хочет к кормушке, мамка в Америке все прожрала.
показать весь комментарий
04.01.2022 09:09 Ответить
В этом сценарии нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока Источник:

А шо, так можно было?
показать весь комментарий
04.01.2022 11:05 Ответить
Андруша куда премии тратишь?
показать весь комментарий
04.01.2022 11:27 Ответить
зелені впевнено ведуть Україну до прямих закупівель газу у агресора,бо газові схеми дуже прибуткові для Президента та світи з Бєнею.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:07 Ответить
 
 