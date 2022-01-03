По пессимистическому сценарию "Нафтогаз" неизбежно будет вынужден отбирать российский газ из транзитного потока, - Коболев
В первом квартале 2022 для покрытия пиковых нагрузок, вызванных низкой температурой воздуха в зимний период, Украине необходимо импортировать от 2 млрд до 3 млрд м³ природного газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье, опубликованной 3 января на сайте ZN.UA, заявил бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Согласно оптимистическому прогнозу Коболева, "Нефтегаз" способен обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.
"В этом сценарии уже мало что зависит от самого "Нафтогаза", ведь средства в таком объеме оставшейся без денежных средств компании, которая уже не может уплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство. Цену такого импорта предусмотреть сложно... Но покупать" "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень свыше $2 тыс. за 1 тыс. м³", – сказал он.
По пессимистическому прогнозу, "Нафтогазу" не удастся обеспечить достаточный импорт газа, считает Коболев.
"Этот сценарий может состояться не только из-за отсутствия денег, но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, невозможно будет компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ждет неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, поскольку отключение украинских потребителей в настоящее время выглядит нереалистичным", - подчеркнул экс-председатель "Нафтогаза".
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В 2021г закачали всего-то 3,58 млрд кубометров (в 2020 году - читай внимательно! 13,621 млрд кубометров) в хранилища. Отопление пока еще есть только благодаря остаткам с прошлого отопительного сезона. Но до весны хватит никак. Тоже самое - с углем, заготовку провалили полностью, теперь Арахамия через свою прокладку вовсю качает э\э из Баларуси, ибо иначе - блекаут.
И, наконец, вишенка на торте, сменили шало на мыло, Витренко был поставлен только для одного: отдать Бене бенино: олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м3 газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації.
26 жовтня державний Нафтогаз України, в якому Зеленський розігнав наглядову раду і поставив управляти свого соратника Вітренка, підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу, яких знаходиться у сховищах. Перші 700 млн мають відійти олігарху уже 30 листопада.
3,5 млрд м3 - це третина всього газу, який держава накопичила в сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського як виявилося достатньо.
Газ пустять на Дніпроазот, зроблять з нього добрива і в мішках відправлять за кордон, а населення - хай молиться на теплу зиму. А якщо раптом морози - то будуть просити у Путіна газ, як зараз у Лукашенка просять електроенергію.
А з електрикою все відбулося з таким же сценарієм! Спочатку віддали Коломойському державне "Центренерго". Він ним як слід поуправляв. Тепер ТЕС стоять без вугілля, а струм тепер купуємо у Лукашенка. Все теж саме тепер з газом - правда тепер їхати домовлятися доведеться напряму в Кремль.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/618780288cce6/
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Крім того сам по собі пошук, будівництво необхідної інфраструктури й видобуток газу є ДУЖЕ-ДУЖЕ дорогим підприємством.
А ще - хто сказав, що Порошенко не сприяв видобутку власного газу?
" и пустить на "Большую стройку", - СМИ....
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ru/news/3262845/koboleva_uvolili_izza_50_mlrd_grn_kotorye_op_hotel_zabrat_u_naftogaza_i_pustit_na_bolshuyu_stroyiku
Осел свою роботу виконав. Гроші закатав в асфальт. Енергоносії не закупив влітку.
Сьогодні Піскун на шоу спитав у Кучеренко, як у спеціаліста - "а може Нафтогаз вісною закупив необхідні об'єми газу по 285, а зараз продає виробництвам по 1200?"
На що Кучеренко відповів, що таке можливо, адже з 2014-го року аудіт Нафтогазу не проводився, і якщо приватни компанії наростили видобуток газу, то при Коболеві та Вітренко Нафтогазу дали 100 міліардів на збільшення добичи, а Коболев та Вітренко звітують про зниження, але такого просто не може бути, якщо включати логику.
Кроме того, ваши сведения от ИСТОЩЕНИИ месторождений газа не совсем соответствуют истине. Последние исследования показали, что в ранее выработанных месторождениях газа, газ появляется снова, видимо теория его возникновения из отложений не верна.
Не даром с 2014-го аудита Нафтогаза не проводили. Вот Смешко, который больше года руководил СБУ и наверняка имеет свои источники информации, заявил в эфире, что по его сведениям на самом деле в Украине ежегодно добывается 40 млрд кубов. Андрей Гура сделал расчеты и получил, что в Украине добывают не менее 80 млрд кубов в год.
Спросите куда разница? Ну часть газа бесплатно для приближенных бизнесов, а другая часть, до того как РФ прекратила качать через нас, дорого перепродавалась в ЕС а Президенты Ющенко, Янукович и Порошенко получали деньги от Кремля, на свои тайные счета.
Нельзя в обход газопровода пустить миллиарды кубов газа. Просто нельзя. И для этого аудит не нужен. Известен точный расход газа по Европе. Известно, сколько поставляют поставщики - все. Море средств учета, которые дублируют друг друга. Или вы газ в ведрах на Запад повезете прямо из месторождений? Удачи!
Ви щось про Коля та Меркель чули? Безумовно чули і куди Коль перейшов працювати теж знаєте. Припускаєте, що вони могли бути у темі розкрадання України? Я припускаю.
А навіщо Коболеву та зараз Вітренко платят таки велики гроші та премії? Звісно для того, щоб рота не розкривали.
А про залежи сланцевого газу при СРСР знали? А про літій?
Можу повірити вам, що про вугілля ви маєте багато знань. Алеж варто поїхати у Полтавську, Харьківську, Сумську області, щоб побачити кількисть працюючих скважин.
І ще Гай розповідає, який раніше працював як раз у геологорозвідці нафти та газу, що болота Волинської області явно вказують на величезні залежи вуглеводів, яки напевно не поступають Кувейтским! Ви бачили вишки на Волині? так їх там поки що немає...
Естественно про литий в совке знали, но посчитали добычу нецелесообразной. Кому он был нужен? Как и сланцевый газ... Появились новые технологии, ресурсы подорожали, поэтому и рассматривают новые варианты. Но поиск давно закончен. Как по-вашему западные компании узнали о месторождении сланцевых газов у нас? Бурили все подряд?
Про Гая я вам уже тоже писал по-моему. Это тот дед-маразматик, который в молодости бурил скважины? Он не геолог, не геодезист. О недрах знал приблизительно столько же, сколько бурильщики, которые у людей по дворам колодцы бурят.
Повторюсь, в геологоразведке есть карты и есть приблизительные расчеты по залежам всех полезных ископаемых. И составлены эти карты еще при совке, а расчеты выполнены еще совковыми профильными институтами еще в те времена, когда скрывать залежи смысла не было, а оценки за деньги не покупались. Но Гай не учился, поэтому этого не знает. Не все ресурсы, которые есть, целесообразно добывать. У нас в Прикарпатье есть брошенные нефтяные скважины, которые я даже не знаю, когда функционировали. И нефть там осталась, но добывать ее экономически нецелесообразно. И так со многими ресурсами. У нас урановые шахты на грани закрытия. И не потому, что их кто-то хочет выкупить, а просто потому ,что они нах никому не нужны.
А газ совсем по другой цене, шел на те предприятия, что они крышевали. Или вы не верите в такое после Коля в Газпроме и СП-2 при Меркель? И ясный пень шли через Польшу, но Польша была просто транзитером и понятия не могла иметь, сколько чьего газа в трубе и по какой цене и кому конкретно.
Так ни Коболев с Витренко, ни Витренко уже без Коболева ни копейки в Нафтогаз. Оба на пожизненное лишение свободы накалядували. Но собственно сам Нафтогаз давно пора ликвидировать, а Украгаздобычу и Укргазтранзит подчинить Кабмину.
Не верю вам, что в совке про литий знали, если сегодня местоположение месторождения СБУ закрывает грифом "секретно".
Ваш отзыв о Гае крайне не корректен. Как минимум не до мастера на шахте, а до зам гендиректора завода "Антонов" в Киеве дослужил.
Я не знаю, как там Гай носом газ чувствует, но вот я на фрезеровщика или другого металлурга не учился, но пальцами руки, на ощупь определяю качество лезвия у ножа или топора...
Не думаю, что ранее знали о сланцевом месторождении как таковом. Смогли определить это только тогда, когда в США стали активно разрабатывать эту технологию, а примерно до 2014-го года с этой технологии смеялись и Путин с Мюлером и Сечиным.
Урановые шахты банкротились Януковичем с Порошенко и банкротятся Зеленским. Всё это звенья цепочки, чтобы продать месторождение Кремлевским, которые покупают уран лишь у нас и у Казахстана, кстати там Кабмин в отставку и Назарбаева из Совета на пенсию...
Плохо то, что первые пять лет войны поставляли в РФ титановое сырьё, из которого кацапы наклепали фиг знает сколько разных ракет и 550 новых боевых самолетов. Кацапы закупали у нас 100% циркония (всё что покупают), и делают из него оболочки для новых ядерных боеприпасов, обновляя устаревшие запасы. Как вы думаете, только за одно это Порошенко с Зеленским, Яценюк, Гройсман, Гончарук и Шмыгаль заслужили на расстрел (на пожизненное) или нет?
??? Да хотите верьте, хотите нет. Вся территория Украины изучена. Вы карту Украины видели? Судя по нику, видели. Вот точно такая же карта с указанием пластов пород, их мощности, обводненности, геологического периода образования есть для всей территории Украины. Там есть и основные полезные ископаемые, и сопутствующие, и примеси в них и много такого, что вообще никому знать не интересно. Естественно сверхглубоких скважин тогда никто не бурил без необходимости, хотя это не особо и нужно.
Ключевое о Гае у Вас "дослужил". Никакого отношения ни к знаниям, ни к способностям это не имеет. Практически все совковые директора у нас дебилы за редким исключением. Для Вас это новость?
Какой смысл в совке был добывать сланцевый газ с глубины 1.5 км если в Сибири были огромные залежи на глубине в несколько десятков метров? Зачем? Это дорогая технология. Она и сейчас дороже. И она никак не сделает халявным газ для населения, о чем мечтаете Вы, поклонники Бахини. Да, Украине любой газ нужен для обеспечения энергонезависимости. Но дешевым он не будет. Более того, добыча будет постоянно дорожать.
Нет, небыло и не будет рыночной цены на газ. Вот ярчайший пример из сегодня - Кабмин евреев, во главе со Шмыгалем, хотел косить бабло за газ со всех предпринимателей. Жадность у них есть, а с умом проблемы. Подняли газ, типа по нынешней рыночной цене спотового рынка газа в ЕС. Ну и что? Так хлебзаводы заявили, что остановят производство, так как из-за подорожания газа почти в 10 раз, они не станут продавать батом минимум по 170 грн.
Ну и что сделал Кабмин? ВВЁЛ РЕГУЛИРУЕМУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ!!!! Опустили до 20 грн. Вот вам и рыночная цена.
А себестоимость добычи газа в Украине, не более 2,6 грн/кубометр. Что интересно, себестоимость добычи сланцевого газа в США, тоже примерно 80 долларов за 1000 кубов газа. Согласитесь, что это совсем далеко от 7 грн, что продают сегодня населению (это без доставки, чего я не понимаю, так как на АЗС не плачу отдельно за то, что на АЗС бензин привез бензовоз водителю бензовоза).
Так что разговор в партии ведется не про халяву, а про разумную цену.
И кстати, когда Шмеркель, Иудченко, Шоколадный рассказывали о рыночной цене на газ, а немецкие предприниматели покупали его по гораздо более низким ценам (все контракты Газпрома в ЕС секретны) на чем и произошло типа "немецкого чуда". А лохам впаривают либералистические идеи.
Макроэкономика работает по другим принципам. В Новом экономическом курсе Украины предложено ввести самые передовые, на сегодняшнее время, правила экономики.
За сыр в мышеловке (за халяву) вас, ваших детей и внуков 30 лет имеют и еще столько же будут иметь. Вы же радовались, когда бабки забирали на крадивныцтво и прочие подачки нариду? А по итогу деньги, которые должны были идти на закупку газа, развитие газодобычи и реконструкцию ГТС просто прожрали. А теперь где они тот газ возьмут, если уже совсем за...изделись, а денег в казне нет? Вы же радовались, когда из расчета цены за электроэнергию убрали стоимость обслуживания электросетей? Пока что вас это устраивает, но кто будет разгребать то, что вы наворотили при следующей власти?
Идем дальше. Что делает тупорылая власть? Она фиксирует цену на газ для бытовых потребителей (вы, Юльки, все лично за это топили!). Кто за это заплатит? Сначала производитель, а потом потребитель, но уже с дополнительными налогами, сборами, платежами и т.д. Вместо того, чтобы заплатить 20 гривен в месяц за с...аный газ, ты будешь каждый день переплачивать 10 грн за буханку хлеба, да и вообще за все товары, за проезд, за услуги и за все все все. В итоге ты лично за месяц потеряешь в десятки раз больше, чем просто бы заплатил за газ его цену. Это - цена популизма. А по итогу и Нафтогаз в заднице, дотации из бюджета, снижение газодобычи и т.д. Это работает только так и никак иначе. И пока до дебилов это не дойдет, все жизнь в дерьме сидеть будете.
Своими сказками про себестоимость газа вы уже реально достали. Нет у вас даже приблизительных цифр и не может быть. Какое отношение имеет себестоимость добычи к цене газа у вас дома? А участковая себестоимость добычи угля не превышает 100 грн. И что? В стоимости бензина, кстати, себестоимось самого бензина тоже не такая высокая. И что?
Бл... Вы про экономический курс от Ваны? Эта "работа" даже не курсовую не тянет. Максимум - реферат, только почему-то растянутый на 400+ страниц. Если бы вы хоть что-то соображали в экономике, то могли бы осилить дешевые манипуляции с курсом там и противоречия в тексте. Реальные нестыковки. Сначала рассказывают то, что нельзя жить за счет ресурсов, а потом чудным образом строят экономику за счет этих самых ресурсов. Там каждый раздел писал разный студент, а ваша Бахиня даже не удосужилась это проверить. И да, я изучал в том числе макроэкономику. А Вы?
За електроенергію. Тарифи завишени не тільки для населення, але і для промисловості, яка втрачае конкуренцію з імпортом.
Власник самої крупної приватної, газодобувної компанії Шуфріч, в одному етері розповів, що 3 грн за куб для нього достатньо, бо це дуже гарна ціна. Ось вам, як що немає довіри до фахівців з газодобичи, бо ви не з них.
Ваш висер, а по іншому не можу отреагувати на ваше висловлювання про Новий курс, який я як раз раз дуже уважно вивчів. Це зробили дійсно фахівці. Наприклад, у розділі про медицину приймав участь Семен Глузман, якого вважають найкращим психіатором України. Про енергозбереження фермер, який зробив у селі під Уманью школу, у якої на 1 кв/метр площі витрачаєтся меньш (у перерахуванні, як що розумієте) 15 кВт за весь сезон опалювання ви так вмієте?
Зміни до банковської системи взяти по більший часті у Німетчини, а освіти з Финскої.
Сельского хозяйства Кіріленко та Івченко...
Ви цього курсу навить не відкривали, тому не вам судити.
Совковый клоун, в кВт измеряется мощность, а не потребление. А если вы все же про потребление то, как минимум, нужно знать разницу температур. Повышение температуры на один градус, т.е. к примеру с 18 допустимых до 19 градусов, может увеличивать расход на 30%. Но откуда Вам это знать, правда? Психиатр писал, про реформы в медицине? Фермер писал про энергосбережение? Т.е. не специалист по тепловым насосам, не специалист по энергосберегающим технологиям. И это вы называете писали "специалисты"? А электрик из ЖЭКа там об атомных реакторах ничего не писал, или сантехник о системах очистки сточных вод? Тоже, говорят, специалисты.
Дурень, в банковскую систему вам лезть совсем не нужно. Пока что ее, благодаря Гонтаревой, даже Клоуну завалить не удалось - защита от дураков просто офигительная. А если внедрить финскую систему образования, Вы же первый плеваться начнете. Она основана на том, чтобы у детей было больше свободного время для САМООБРАЗОВАНИЯ. Т.е. в школе тебя ничему не учат и ничем не грузят, но дома родители за свои деньги нанимают репетиторов, которые учат детей тому, что им будет нужно во взрослой жизни. Это система далеко не для нищей страны. Но откуда вам это знать?
Этого "курса" я осилил около 150 страниц. Этого достаточно, чтобы понять, что написан популистский бред, начиная с графиков роста, почему-то приведенных в гривне и заканчивая копированием абзацев с учебников по экономике. Причем эти абзацы с книг по экономике прямо противоречат изложенному в "курсе". Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
Живите дальше в дерьме, в которое вы сами себя завели. Оставайтесь при своем мнении. Я старых маразматиков учить не нанимался.
Да вы еще и порохоботский клоун)))
Вы за электроэнергию платите за киловольты или всё же за киловатты. Я то подумал, что вы более грамотны, потому написал кратко. Теперь расшифрую. Вы тратите за отопительный сезон на дрова, или уголь, или кизяк, или пеллеты, или газ, или электрокотел. Всю сумму делите на квадратные метры дома и получаете сумму денег. Теперь эта сумма делится на стоимость киловатта электроэнергии и получаем условное количество кВт.
К слову, я как раз специалист в энергозбережении.
Теперь про банки. Ну понял я, что вы в этом абсолютно не грамотны, естественно не читали рекомендаций Базель III, Римского клуба 2017-2020-го годов.
Основное в том, что главную угрозу финансовой стабильности государства, теперь несут большие, системные банки.
Банковская система должна вернуться к тому формату, которую придумали еще рыцари ордена Тамплиеров, которые создали первый в мире банк для ХРАНЕНИЯ денег, без процентов. А ростовщичество в банковскую систему притянули жыды.
Банки нужно планово перевести в:
- коммерческие, в которых хранятся деньги, которые обслуживают расчеты и клиент платит банку за обслуживание
- муниципальные, в которых хранят деньги, за свой счет, мэрии, а не просят их у Казначейства
- кооперативные, у которых, например, 10-15 владельцев-фермеров и они сами себя кредитуют. Таких банков в той же Германии около 1000
- инвестиционные, которые уже дают деньги бизнесу под проценты, но и вкладчики получают дивиденды от вкладов, но и риск на самом вкладчике
- Аграрный банк Украины, в котором ни копейки приватных денег, только из бюджета. Для выкупа у владельцев с/х земли.
У вас ущербные знания про финскую систему образования.
В общем, Юлек, давай до свидания. Вас нужно лечит электротоком, спорить с вами абсолютно бесполезно. Доказать дебилу, что он дебил, просто нереально.
13,5 млрд
- 4,6 млрд. - буферный газ, это неснижаемый остаток. И чем ниже уровень заполненности, тем сложнее будет отбирать газ из ПХГ.
- 3.3млрд газ в режиме "таможенный склад" иностранных трейдеров и частных компанияй-резидентов
И, наконец, вишенка на торте, под ширмой раздела Укрнафты:
олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м3 газу, який мало отримати населення.
26 жовтня державний Нафтогаз України, в якому Зеленський розігнав наглядову раду і поставив управляти свого соратника Вітренка, підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд м3 газу, яких знаходиться у сховищах.
3,5 млрд м3 - це третина всього газу, який держава накопичила в сховищах
https://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/618780288cce6/
- Звідки ти знаєш, скільки конкретно зараз там газу трейдерів - можливо, він якраз уже і відібраний,
- В 2016 ми зайшли з 14,3, вийшли з опалювального сезону з 8,2, в 2017 - зайшли з 16,4, вийшли 7,7.
Такі справи.
«20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождестваих количество составляло 15», - говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов «следовали в том же направлении», но все еще ожидали «окончательных распоряжений».
Блумберг отмечает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок, потеряв более 40% - с 2200 до 1200 долларов за тысячу кубомертов.
Коболев прав: денег у Нафтогаза на такое - нет
А шо, так можно было?