"Израильский посол – агент влияния Кремля. Выгонять таких "дипломатов" из Украины надо", - Ярош
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 3 января.
"Израильский посол – агент влияния Кремля. И выгонять таких "дипломатов" из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне", – написал Ярош.
Ярош не назвал причины своего выражения в адрес посла Израиля в Украине Михаила Бродского. По идее, так он ответил на реакцию посольства Государства Израиль на марш, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.
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Хто має право стати громадянином України.
Для цього потрібні українські корні.
При цьому отримати громадянство України можуть не тільки українці але і багато категорій, хто українцями не є:
Діти українців
Онуки українців
Супруги українців
Вдівці та вдови українців
Супруги дітей українців
Вдівці і вдови дітей українців
Супруги онуків українців
Вдівці і вдови онуків українців
Всиновлені українціями або дітьми українців.
Ціакво - це антисимітизм чи ні?
у випадку шлюбу iноземця з громадянином(громадянкою) України iноземець може, звичайно, через 3-5 рокiв стати громадянином України(спочатку давати тiльки Посвiдку на проживання), але саме громадянство потрiбно в таких випадках давати тiльки якщо є спiльнi дiти у такому шлюбi, якщо нi - залишати тiльки Посвiдчення на постiйне проживання.
Це запорука вiд фiктивних шлюбiв. Крiм того надання громадянства тiльки з складенням Присяги,
засудженням рашистськоi агресii, якщо це ще й громадяни паРашi.
Полгода назад была новость что судья в соцсетях хвасталась что ее дед (тоже судья) в 1989 г. засудил к смерти бывшего воина УПА. Причем засудил уже после того как воин давно отсидел в мордовских лагерях... На минуточку 1989 г.! И все эти перекрашеные сволочи в 1991 резко стали демократами и вместе с Кравчуком и Кучмой продолжали свое дело. Почему? Спросите у 73%. Это ведь они выбрали перекрашенных "новых лиц" тогда, вместо реформатора Черновола который был на голову выше Леха Валенсы. И где теперь Чехия с Польшей и где мы...
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 13 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Апеляційний суд міста Києва , здійснивши попередній розгляд кримінальної справи № 1-33/2010, порушеної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Службою безпеки України за фактом вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933 геноциду в Україні в 1932-1933 роках за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно генерального секретаря Центрального комітету ВКП(б) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосипа Сталіна (Джугашвілі) , члена ЦК ВКП(б), голови Ради Народних Комісарів СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслава Молотова (Скрябіна) , секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Постишева , члена ЦК ВКП(б), генерального секретаря ЦК КП(б)У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станіслава Косіора , члена ЦК ВКП(б), голови Ради народних комісарів УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Власа Чубаря та члена ЦК ВКП(б), другого секретаря ЦК КП(б)У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Менделя Хатаєвича , постановив визнати в умисній організації геноциду частини українського народу, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб.
за геноцид украинского народа ответственны не отдельные евреи, а бесчеловечный, преступный, фашистский, сталинско-московский коммуно-режим.
главный идеолог искусственного Голодомора в Украине Иосиф Сталин, организаторы и исполнители этого геноцида украинцев непосредственно в Украине - Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Станислав Косиор, Всеволод Балицкий, Григорий Петровский, Влас Чубар, Павел Постышев, Мендель Хатаевич.
цель Голодомора : уничтожение национального духа украинцев, украинского крестьянина-хозяина как класса, образование колхозной системы и тому подобное. география Голодомора подтверждает тот факт, что Голодомор охватывал лишь те территории, какие были заселены этническими украинцами.
За наказами Григорія Апфельбаума в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Петрограді і всьому Північно-Західному краї, відданому йому на відкуп, почалися масові арешти і розстріли заручників, а комісари з єврейськими прізвищами брали участь у грабунках православних церков і звірячих вбивствах священиків.
Петроградську https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A ЧК , яка займалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терором проти контрреволюційного елементу очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мойсей Соломонович Урицький . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мойсей Маркович Володарський (Гольдштейн) став петроградським комісаром у справах друку, який закрив всі опозиційні газети і жорстоко карав за будь-яку спробу обійти заборони. Першим більшовицьким комендантом захопленого Зимового палацу став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорій Ісаакович Чудновський , московського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C Кремля - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Міней Ізраїльович Губельман (Омелян Ярославський ). Головний телеграф і Держбанк захопив https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Міхаіл Лашевіч Головою Московської ради став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Борисович Розенфельд (Камєнєв) . Комісарами, які наводили «порядок» у столиці і її околицях, були: Мойсей Якович Зелікман, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Семен Рошаль , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Віра (Берта) Слуцька , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Семен Нахімсон , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Самуїл Цвілінг .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Что касается Смешко...он погоны генерала получил при медведчуке и орден от ФСБ имеет...Как о таком кадре можно вообще говорить в контексте Украины? Это кремлёвская, газпромовская нечисть. ..не больше не меньше
А попытки "защитить всех" и приводят к тому, что всякие мохнорылые вытаскивают историю какого-то отдельного .........енко и орут на весь мир про преступный характер "бандеровщины"...
https://youtu.be/ydiOvBj77GQ