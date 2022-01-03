"Израильский посол – агент влияния Кремля. Выгонять таких "дипломатов" из Украины надо", - Ярош

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 3 января.

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И выгонять таких "дипломатов" из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне", – написал Ярош.

Ярош не назвал причины своего выражения в адрес посла Израиля в Украине Михаила Бродского. По идее, так он ответил на реакцию посольства Государства Израиль на марш, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.