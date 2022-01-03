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"Израильский посол – агент влияния Кремля. Выгонять таких "дипломатов" из Украины надо", - Ярош

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом влияния Кремля".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 3 января.

"Израильский посол – агент влияния Кремля. И выгонять таких "дипломатов" из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне", – написал Ярош.

Ярош не назвал причины своего выражения в адрес посла Израиля в Украине Михаила Бродского. По идее, так он ответил на реакцию посольства Государства Израиль на марш, посвященный годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который состоялся в Киеве 1 января.

Израильский посол – агент влияния Кремля. Выгонять таких дипломатов из Украины надо, - Ярош 01

Автор: 

Бандера Степан (751) Израиль (1922) Ярош Дмитрий (314) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+103
Підтримую. Посол розповсюджує наратив Кремля.
Ганьба Ізраїлю.
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03.01.2022 22:22
+63
Не потрібно істерити, робити заяви. Просто забороніть в'їзд хасидам у Умань цього року. Із-за коронавірусу. І наступного року, в звязку з загрозою терактів. Посла тихо приберуть, а наступний знатиме коли відкривати рота, а коли ні.
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03.01.2022 22:35
+44
Почему в депутаты пролезают в большинстве своем воры,взяточники,в общем -твари?
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03.01.2022 22:36
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03.01.2022 23:04 Ответить
Ярош сам еврей, так что это спектакль для наивных.
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03.01.2022 23:04 Ответить
Он не просто еврей. Он имеет отношение к окружению коломойши.
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04.01.2022 00:03 Ответить
Когда уже Ярош за Музычка отомстит, как обещал ?
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03.01.2022 23:06 Ответить
никогда. а то что он мыролюбно - реформаторской национальности это факт.
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03.01.2022 23:24 Ответить
как же так. это же получается что это палытические преследования самой мыролюбно - реформаторской страны. а может быть даже и палытические репрессии.
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03.01.2022 23:06 Ответить


Хто має право стати громадянином України.
Для цього потрібні українські корні.
При цьому отримати громадянство України можуть не тільки українці але і багато категорій, хто українцями не є:

Діти українців
Онуки українців
Супруги українців
Вдівці та вдови українців
Супруги дітей українців
Вдівці і вдови дітей українців
Супруги онуків українців
Вдівці і вдови онуків українців
Всиновлені українціями або дітьми українців.

Ціакво - це антисимітизм чи ні?
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03.01.2022 23:10 Ответить
Супруги українців

у випадку шлюбу iноземця з громадянином(громадянкою) України iноземець може, звичайно, через 3-5 рокiв стати громадянином України(спочатку давати тiльки Посвiдку на проживання), але саме громадянство потрiбно в таких випадках давати тiльки якщо є спiльнi дiти у такому шлюбi, якщо нi - залишати тiльки Посвiдчення на постiйне проживання.

Це запорука вiд фiктивних шлюбiв. Крiм того надання громадянства тiльки з складенням Присяги,
засудженням рашистськоi агресii, якщо це ще й громадяни паРашi.
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04.01.2022 12:58 Ответить
Тема тут сложная и давняя. Не для такого форума---много печатать надо. Не в Яроше дело. По схеме сказал всё верно. Речь о давно-предавно признаном Холокосте и почти не признаном геноциде украинцев Голодоморе. Отдельные страны давно признали, а вот Израиль категорически избегает. Хотя во время войны , нигде так не пытались спасать на народном уровне евреев, как в Украине. Конечно были и противоположные действия. Но не сравнимые с другими странами. Например в Польше. Где очень давно, исторически крепко не любили (мягко говоря) евреев. Здесь же ещё и деньги громадные крутятся. Выплаты особо. По той же причине примерно ничего не получается у армян с резнёй турками в 1915г. Но напоминать стоит Израилю об этом. Мы не забыли и не забудем на подсознательном уровне 1932-33гг. И кто по национальности были те, на местном особенно уровне в нквд устраивал ад на земле нашей. Фамилии давно названы. Чаще выкладывать надо. Ведь это архивы. И пусть заткнутся лицемеры и сторонники толерантности---за такое в расход! Кстати в этом вопросе с Израиля надо брать пример---кокнули всех кого надо было.
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03.01.2022 23:20 Ответить
Израиль наказал кого надо. А у нас нквд-ники военные пенсии получают, а их дети и внуки живут в роскошных сталинках в центре.
Полгода назад была новость что судья в соцсетях хвасталась что ее дед (тоже судья) в 1989 г. засудил к смерти бывшего воина УПА. Причем засудил уже после того как воин давно отсидел в мордовских лагерях... На минуточку 1989 г.! И все эти перекрашеные сволочи в 1991 резко стали демократами и вместе с Кравчуком и Кучмой продолжали свое дело. Почему? Спросите у 73%. Это ведь они выбрали перекрашенных "новых лиц" тогда, вместо реформатора Черновола который был на голову выше Леха Валенсы. И где теперь Чехия с Польшей и где мы...
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04.01.2022 00:48 Ответить
73 процентные не ответят на ваши вопросы. Им пох. Они Сватов 12 ждут.
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04.01.2022 10:22 Ответить
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04.01.2022 11:08 Ответить
"Израиль категорически избегает" визнати голодомор геноцидом, бо ідеолог голодомору Лазар Каганович.

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 13 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Апеляційний суд міста Києва , здійснивши попередній розгляд кримінальної справи № 1-33/2010, порушеної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Службою безпеки України за фактом вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933 геноциду в Україні в 1932-1933 роках за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України, відносно генерального секретаря Центрального комітету ВКП(б) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосипа Сталіна (Джугашвілі) , члена ЦК ВКП(б), голови Ради Народних Комісарів СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслава Молотова (Скрябіна) , секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Постишева , члена ЦК ВКП(б), генерального секретаря ЦК КП(б)У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станіслава Косіора , члена ЦК ВКП(б), голови Ради народних комісарів УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Власа Чубаря та члена ЦК ВКП(б), другого секретаря ЦК КП(б)У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Менделя Хатаєвича , постановив визнати в умисній організації геноциду частини українського народу, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб.
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04.01.2022 04:20 Ответить
не вижу никаких причин для Израиля не признавать факт Голодомора и осудить его, как геноцид против украинского народа. Самого Израиля в те годы не существовало.
за геноцид украинского народа ответственны не отдельные евреи, а бесчеловечный, преступный, фашистский, сталинско-московский коммуно-режим.

главный идеолог искусственного Голодомора в Украине Иосиф Сталин, организаторы и исполнители этого геноцида украинцев непосредственно в Украине - Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Станислав Косиор, Всеволод Балицкий, Григорий Петровский, Влас Чубар, Павел Постышев, Мендель Хатаевич.
цель Голодомора : уничтожение национального духа украинцев, украинского крестьянина-хозяина как класса, образование колхозной системы и тому подобное. география Голодомора подтверждает тот факт, что Голодомор охватывал лишь те территории, какие были заселены этническими украинцами.
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04.01.2022 13:20 Ответить
Причем здесь посол дурень. Заявление было сделано от лица государства.
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03.01.2022 23:20 Ответить
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03.01.2022 23:27 Ответить
В Израэле и население как в бывшем ссср. Одни за паРашу,другие за Украину.
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03.01.2022 23:34 Ответить
Цікаво, як би відреагував на цю заяву великий друг євреїв - Іван Гонта.

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03.01.2022 23:36 Ответить
Яким там другом євреям був Гонта, щоб щось зрозуміти то треба Вам шановний і пожити в часи Гонти,а під час другої світової найбільше ,серед окупованих територій,праведників світу якраз серед українців.
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04.01.2022 13:14 Ответить
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03.01.2022 23:46 Ответить
Центр Миротворець раніше нагадав Джоелу Ліону, що в ОУН-УПА були євреї в тому числі. Зокрема, відомі лікарі Шая Давидович, Самуель Нойман, Абрахам Штерцер. Воїни Лейба Добровський, Мандик Хасман (ще живий 90 років) та інші. І висловив занепокоєння та здивування, що тепер для офіційного Ізраїлю їх ніби не існувало … Також Центр Миротворець нагадав Ліону документ із 39-го тому матеріалів Нюрнберського трибуналу, а саме, наказ айнзацгрупам про "знищення учасників руху Бандери" без суду і слідства "під виглядом мародерів", як "борців за незалежність України".
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04.01.2022 00:54 Ответить
Треба ще нагадати, що ідеолог голодомору 32 - 33 років був єврей Лазар Каганович. Петлюру вбив єврей Самуїл Шварцбард. А також звірства, які чинило ЧК у 30-х роках очолюване Мойсеєм Саломоновичом Урицьким.

За наказами Григорія Апфельбаума в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Петрограді і всьому Північно-Західному краї, відданому йому на відкуп, почалися масові арешти і розстріли заручників, а комісари з єврейськими прізвищами брали участь у грабунках православних церков і звірячих вбивствах священиків.
Петроградську https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A ЧК , яка займалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терором проти контрреволюційного елементу очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мойсей Соломонович Урицький . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мойсей Маркович Володарський (Гольдштейн) став петроградським комісаром у справах друку, який закрив всі опозиційні газети і жорстоко карав за будь-яку спробу обійти заборони. Першим більшовицьким комендантом захопленого Зимового палацу став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорій Ісаакович Чудновський , московського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C Кремля - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Міней Ізраїльович Губельман (Омелян Ярославський ). Головний телеграф і Держбанк захопив https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Міхаіл Лашевіч Головою Московської ради став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Борисович Розенфельд (Камєнєв) . Комісарами, які наводили «порядок» у столиці і її околицях, були: Мойсей Якович Зелікман, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Семен Рошаль , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Віра (Берта) Слуцька , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Семен Нахімсон , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Самуїл Цвілінг .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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04.01.2022 04:12 Ответить
антиєврейські висери - це саме те, чого очікують в кремлі
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04.01.2022 08:40 Ответить
То ти висер!
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04.01.2022 10:10 Ответить
В гробу я бачив той твій кремль. Як про Бандеру, то жидовня біля кожного стовпа кукурікає. А як тільки тикнеш носом про злочини, які творили особи єврейської національності то зразу антисемітизм. Палестинців мало винищили?
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04.01.2022 14:20 Ответить
читай закон 5109 прийнятий верховною радою
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04.01.2022 14:28 Ответить
а. "мій кремль" , пацієнте, не забувайте приймати ліки
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04.01.2022 22:24 Ответить
Тобі, я бачу, вже й ліки не допоможуть. Щиро співчуваю.
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04.01.2022 23:59 Ответить
Почему у нас такие депутаты? Да потому-что государственая система в Украине, олигархическая, мы живём в олигархате а не в демократии )
Что касается Смешко...он погоны генерала получил при медведчуке и орден от ФСБ имеет...Как о таком кадре можно вообще говорить в контексте Украины? Это кремлёвская, газпромовская нечисть. ..не больше не меньше
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04.01.2022 01:06 Ответить
кореш Гордона...
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04.01.2022 12:44 Ответить
Сейчас власть в Израиле захватили левые - друзья кремлядей. Лапид, министр МИДа - дружок лаврова
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04.01.2022 02:26 Ответить
Хуже...
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04.01.2022 09:17 Ответить
почитай закон 5109 пийнятий верховною радою
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04.01.2022 14:24 Ответить
під час голодомору 33 р не помер ні один еврей
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04.01.2022 06:31 Ответить
Більше того , червоний терор - це їхніх рук справа . Тому німці їх так не любили . Інакше чого б ?
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04.01.2022 06:39 Ответить
Уточнення. Від голоду не помер.
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04.01.2022 08:57 Ответить
так Ярош прав... не имеет права Израиль осуждать мирного марша... к сожалению, "величайший президент современности" зе молчит...
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04.01.2022 06:58 Ответить
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04.01.2022 07:48 Ответить
Евреи не признают зверства, которые они учинили. Кровавый палач Ленин был возведен в культ марксизма-ленинизма в СССР. За исключением несостоявшегося ксендза Дзержинского, вся верхушка ЧК были евреи. Они грабили (экспроприация) и убивали всех, кто сопротивлялся кровавому разбою. Себе же они выдали мандат на Красный Террор. Сталина они ненавидят за то, что он их быстро раскусил и одного за другим уничтожил. Просто пауки в банке. Кто учинил Голодомор? Только Сталин? А Каганович не при делах? Если Израиль признает Голодомор и зверства большевиков (их тогда называли жидобольшевиками, что просто точно), то евреи должны выплачивать репарации населению бывшей Российской империи и их потомкам.
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04.01.2022 08:07 Ответить
Вся эта жлобская антибандеровская истерия будет продолжатся до тех пор, пока на жлобское посольство не подадут в суд родственники Бандеры или просто патриоты Украины. В суде любой инстанции, в том числе и международных, можно легко доказать, что жлобы занимаются распространением фейковой информации.
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04.01.2022 08:14 Ответить
агентів кремля звичайно треба гнати. але одне прохання до журналістів : розпитайте Яроша, він Донцова читав? а якщо РАПТОМ читав, як він до того всього ставиться?
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04.01.2022 08:34 Ответить
а ти читав Донцова?
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04.01.2022 12:26 Ответить
Звичайно читав. Відверте нацистське жахіття.
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04.01.2022 22:15 Ответить
одне маленьке питання до обожнювачів Бандери. От ви особисто - читали "інтегральний націоналізм" Донцова, який був ідеологом цього руху? І як ви ставитесь до його ідей?
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04.01.2022 08:37 Ответить
Одне діло писати , а інше мордувати мільйони людей , як це робили свєрдлови, єжови, ягоди і тисячі інших живодерів.
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04.01.2022 16:49 Ответить
Звичайно так. Але все одно воно якось недобре пахне, розумієте?
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04.01.2022 22:17 Ответить
Это интересно. В 1948 году советские офицеры начали формировать израильскую армию Цахал. В ней в обмен на освобождение из советского плена захотели служить 58 000 немецких военнопленных, сменивших свои имена на еврейские. -Сколько пленных немцев решили остаться в СССР после освобождения и зачем? 1 окт. 2021 г.


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04.01.2022 08:46 Ответить
То, что Украиной правит мафия Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина, плохо, не нормально. Сто лет назад мафия где-то Бланка, Троцкого и Свердлова уничтожила УНР.

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04.01.2022 09:06 Ответить
Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?
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04.01.2022 09:49 Ответить
так при владі нині Зе і ко- тому не варто очікувати адекватної відповіді цим кошерно-ватним андонам! навіть ті з єврейства хто за нас або мовчать в тряпочку, або пропонують (той же Береза)типу довести їм( бо в них там родичі, в них приниканий паспорт на всяк випадок, панімаєте їм ніззя)! а що мать його доводити? матеріалів нюрберга їх мало? та срати вони на то хотіли! мо міфічні документи яд вашем, в яких стопудово є докази проти Бандери і Шухевича? Вони типу є, але ми вам не покажемо!ющенко їздив- відмовили. минулого року українські єврейські організації писали листа в яд вашем- відповіді немає! і не буде! бо держава ізраїль, як і раша, як і інші не готові відмовитися від ідеологічної брехні та історичної манупуляції фактами- бо то частина державної ідеології!що буде якщо ми будемо писати факти про діяльність єврейських терористів в часи мандату(теракти на ринках, кінотеатрах,. взяття заручників, кіднеппінг,хованки зі зброєю серед кібуців та синагог, міномети серед міст,грабежі банків та кас..) і порівнювати- в той час як Бандера відбував сроки в німецькому концтаборі майбутні герої ізраїлю влаштовуали терор, та пропонували домовитися з нацистами, бо справжній ворог то брити! думаю нас з гівном змішають! тому як зміниться влада то варто прикрити ряд єврейських організацій за антиукраїнську діяльність, і вислати в рамках гуманітарної місії в сектор гази! там ватним свиням дадуть толк
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04.01.2022 10:00 Ответить
Зе жид в найгіршому розумінні цього слова. Але мудрому наріду це подобається.
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04.01.2022 10:32 Ответить
Вспоминаю что говорил по этому поводу Корчинский - а он предупреждал, что если каденция нынешнего президента Зе поддерживаемая еврейскими олигархами и впервую очередь каломыйским будет неудачной, то это может привести к некоторым всплескам антисемизма. Что на этой веточке я сейчас и наблюдаю. Ну шо Вовик тебе это надо? Зачем ты пошёл на эти галеры? Шо в Квартале плохо бабло косилось??? Неутомимая гордость и преувеличенное самомнение??? И шо теперь?
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04.01.2022 10:45 Ответить
еще с израилем нехватало ссорится об сосну ударился что ли..иди в атб работать))
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04.01.2022 11:15 Ответить
Проблема в том, что "бандеровцами" называют всех, кто был против Советов, а там были люди самых разных взглядов. И институту памяти давно пора уже отделить "хороших" бандеровцев от "плохих". Понятно, что как и в любом сообществе, среди них был минимум десяток антисемитов. До посмотрите на Цензор - вроде все за Украину, а борцов с евреями и тут хватает.
А попытки "защитить всех" и приводят к тому, что всякие мохнорылые вытаскивают историю какого-то отдельного .........енко и орут на весь мир про преступный характер "бандеровщины"...
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04.01.2022 11:25 Ответить
Взагалі то ОУН було дві,ОУН(Бандери) і ОУН(Мельника), а в УПА далеко не всі були членами ОУН,а окремий....енко це МГБешні провокатори.
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04.01.2022 13:33 Ответить
Так а я про что? Неужели целому институту сложно сделать базу и всё разложить по полочкам?
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04.01.2022 16:13 Ответить
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04.01.2022 14:32 Ответить
Як раз вийшов черговий ролик від Хрендябликів, і саме на тему - про Бандеру:
https://youtu.be/ydiOvBj77GQ
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04.01.2022 15:23 Ответить
Вай!! та це ж антисемітизм!
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04.01.2022 17:12 Ответить
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