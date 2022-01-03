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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В Канаде родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Иране присудили 90 млн долл. компенсации

В Канаде родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Иране присудили 90 млн долл. компенсации

В Канаде Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Тегеране 107 млн ​​канадских долларов (около 90 млн долл. США) плюс проценты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению судьи, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн компенсаций за моральные страдания.

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Как сообщалось, иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет по сбитию украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

Автор: 

Иран (1790) Канада (2077) МАУ (329)


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Топ комментарии
+7
А що український суд?
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03.01.2022 23:43
+4
разве что присудит выплатить из бюджета 90млн компенсации коломойскому, как пострадавшему
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04.01.2022 01:53
+2
Чому жадные? А ви своїх дітей та батьків у скільки би оцінили? Дуже правильне рішення. Отак би всі суди діяли...
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04.01.2022 01:03
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Чуднєнько!
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03.01.2022 23:18 Ответить
А що український суд?
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03.01.2022 23:43 Ответить
разве что присудит выплатить из бюджета 90млн компенсации коломойскому, как пострадавшему
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04.01.2022 01:53 Ответить
Что-то больно жадные родственнички. А как же остальные?
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03.01.2022 23:55 Ответить
Чому жадные? А ви своїх дітей та батьків у скільки би оцінили? Дуже правильне рішення. Отак би всі суди діяли...
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04.01.2022 01:03 Ответить
He's a russian...
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04.01.2022 02:49 Ответить
Maybe you're right...
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04.01.2022 03:57 Ответить
Чий Крим?
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04.01.2022 05:12 Ответить
Все остальные получат по 30 тыс дол. за человека от Ирана.
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04.01.2022 12:38 Ответить
ничего себе на 6 семей компенсация.... .тут пишут мол кто , а остальные как семьи? а что наши мол? (разные бюджеты, понятия и ценности и валюты ведь...) меня удивило решение недавнее что мол суд в гааге кажется постановил погибшим выплатить по 40 тысяч долларов , вот где я шокирован был , там.... и такие мизерные я подумал компенсации погибшим, а что иран, тот так совсем ничего, или грошами хочет отмазаться погибшим? все страны подают иск в гаажский суд, потом на иран и в свои местные что ли....?(( и везде суды и разные суммы...чёрт его получается знает кто и сколько обязан компенсировать....( одно ясно что ИРАН! и наверное авиакомпания!* отмазка у боевиков ирана простая ...(перепутали мол с боевым самолётом... ну перепутали так оплатите компенсации людям хотя бы жлобы...)арестовать имущество и продать и таким образом канада разберётся со своими погибшими гражданами... а остальные пусть сами о своих гражданах думают и гаажский или какой там суд ведёт дело...
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04.01.2022 07:59 Ответить
А стреляли то россияне на службе в Иране. А чего Иран должен за россиян платить ?
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04.01.2022 12:40 Ответить
да нет...стреляли русскими ракетами ...а стрелял была даже названа фамилия военного офицера иракца.... помню такое... так что..... названо имя военного командовал и давал приказ стрелять и не раз....
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04.01.2022 13:14 Ответить
 
 