В Канаде родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Иране присудили 90 млн долл. компенсации

В Канаде Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв крушения самолета МАУ в Тегеране 107 млн ​​канадских долларов (около 90 млн долл. США) плюс проценты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению судьи, родственники шести жертв, подавших иск в суд, должны разделить между собой 100 млн канадских долларов возмещений, а также 7 млн компенсаций за моральные страдания.

Это решение основывается на майском постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за рубежом, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, но не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Как сообщалось, иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет по сбитию украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".