Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины. ФОТО
Американская компания SAFE Boats, получившая заказ от Пентагона на строительство патрульных катеров типа Mark VI для Украины, показала процесс производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Работы будут проводиться в Такома, штат Вашингтон, и, как ожидается, последний, шестнадцатый, катер для ВМСУ будет завершен до марта 2026 года.
"На фото видно, что катера находятся в высокой степени готовности, в кормовой части установлены водометные двигатели, а корпус оснащается дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении.
Вооружение пока не установлено, оно должно состоять из боевых модулей MSI Seahawk A2.
Длина катеров Mark VI – 25 метров, экипаж 10 человек + 8 гостей, максимальная скорость до 45 узлов (83 км/ч).
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Всем интересно.
Итак:
1.
В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
2.
делали, но для африканских и юж.американских стран...
3.
ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..
КАКИМ БОКОМ ПЕТЯ, к вонючему совку?
А тебе, задали простой вопрос: Укажите проекты, которые СОВОК, делал для африканских и южноамериканских стран. Именно, патрульные катера.
Да ребятки, не зря вас зебыдлом кличут и поносят на каждом шагу))))
А стосовно ціни - не треба брехати, бо за це б бубочка вчепився б ще у 2019-му…
і не соромно брехати???
https://mil.in.ua/uk/news/navesni-2022-roku-v-********-prybude-pershyj-kater-ocea-fpb-98/
так що запхни своє хлебало зелененьке…
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
так от - слону москіти до сраки…
тими катерами ти можеш захопити цивільне судно, або захистити цивільнесудно від таких самих «москитів»… але корвет накриє вогнем раніше ніж підберешся на дистанцію стрільби… та й потужність заряду тих двох ракет невеличкий…
Катер проекту «веспа», який зупинила бєніна макака, теж не дуже великий, але «Нептуни» літають за 200 кілометрів…
і навіть татрами чи всюди ти до узбережжя під´їдеш???
чомусь розробники запланували модіфікації не лише наземного базування, а й морського і навіть для літаків… але зеленим довпойопам то не потрібно - достатньо виявляється швидких катерів, які проскакують між снарядами…
А что именно финансировали, или перестали финансировать - то это покажет время
Вопрос, имея такие катера, не скажут ли мореманы опять, что плавать это одно, а воевать -совершенно другое, и в неравный бой нам нафиг надо.... Лучше сдаться сразу.