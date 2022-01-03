Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины. ФОТО

Американская компания SAFE Boats, получившая заказ от Пентагона на строительство патрульных катеров типа Mark VI для Украины, показала процесс производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Работы будут проводиться в Такома, штат Вашингтон, и, как ожидается, последний, шестнадцатый, катер для ВМСУ будет завершен до марта 2026 года.

"На фото видно, что катера находятся в высокой степени готовности, в кормовой части установлены водометные двигатели, а корпус оснащается дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении.

Вооружение пока не установлено, оно должно состоять из боевых модулей MSI Seahawk A2.

Длина катеров Mark VI – 25 метров, экипаж 10 человек + 8 гостей, максимальная скорость до 45 узлов (83 км/ч).

Читайте также: Украина получит от США катера Mark VI, - Маркарова