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Новости Оборона
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Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины. ФОТО

Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины. ФОТО

Американская компания SAFE Boats, получившая заказ от Пентагона на строительство патрульных катеров типа Mark VI для Украины, показала процесс производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Работы будут проводиться в Такома, штат Вашингтон, и, как ожидается, последний, шестнадцатый, катер для ВМСУ будет завершен до марта 2026 года.

Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины 01

"На фото видно, что катера находятся в высокой степени готовности, в кормовой части установлены водометные двигатели, а корпус оснащается дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении.

Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины 02

Вооружение пока не установлено, оно должно состоять из боевых модулей MSI Seahawk A2.

Компания SAFE Boats показала процесс постройки катеров Mark VI для ВМС Украины 03

Длина катеров Mark VI – 25 метров, экипаж 10 человек + 8 гостей, максимальная скорость до 45 узлов (83 км/ч).

Читайте также: Украина получит от США катера Mark VI, - Маркарова

Автор: 

ВМС (1465) корабль (2041) оборона (5203) США (26564)


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Топ комментарии
+15
Це, щоби рибальські шхуни захоплювати.
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
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03.01.2022 23:41
+14
Чудовий початок москітного флоту. А рузьге імбіцили, які тут соплі пускають, про те, які погані ці катери, нехай ідуть на кузю дивитись.
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03.01.2022 23:53
+13
Раньше на Днюху Ермака летали теперь плавать будут!!!!!! Шоу продолжается!
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03.01.2022 23:22
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Правила форума Совет форумчан
Раньше на Днюху Ермака летали теперь плавать будут!!!!!! Шоу продолжается!
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03.01.2022 23:22 Ответить
Так может вообще катера не покупать?
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03.01.2022 23:25 Ответить
Вообще потрібно свої будувати , а не директора заводу на нари , а катери які під його керівництвом у армію поставили - на парад , а потім ледве не втопили , придурки !
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03.01.2022 23:54 Ответить
Ехать вооружение ,зениточка небольшая.
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04.01.2022 07:55 Ответить
Пару пусковых для ракет бы на катера поставить.
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03.01.2022 23:27 Ответить
Хорошие катера, надо брать👍. Отличные инструменты для аннигиляции охотников на эмалированные изделия.
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03.01.2022 23:27 Ответить
В былые времена такие катера на судоверфи Николаева как семечки щелкали... и кто продал кацапам завод которые распилили его на вторчермет и уничтожили индустрию? И главное что все "правильно"...
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03.01.2022 23:35 Ответить
В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
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03.01.2022 23:51 Ответить
делали, но для африканских и юж.американских стран...
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04.01.2022 00:52 Ответить
Уточните проект.
Всем интересно.
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04.01.2022 12:30 Ответить
ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..
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04.01.2022 13:35 Ответить
Эй, иксперд. Да ты безграмотен! Читать не обучен. Т.е. кнопочки нажимать можешь, но совсем без мозгов.
Итак:
1.

В билиє времена, такіє катера вонючий совок ніколи не робив, і не міг чисто технологічно.
2.

делали, но для африканских и юж.американских стран...
3.

ха.. а те что петя делал катера это было что !? это был старый заказ для Бразилии - немного модернизировали и вперед ..

КАКИМ БОКОМ ПЕТЯ, к вонючему совку?

А тебе, задали простой вопрос: Укажите проекты, которые СОВОК, делал для африканских и южноамериканских стран. Именно, патрульные катера.

Да ребятки, не зря вас зебыдлом кличут и поносят на каждом шагу))))
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04.01.2022 13:58 Ответить
Все нове це щось старе алеперероблене під **********. Що поганого, якщовиористали старий проект. Теж саме використали іпроект ракетного катеру «лань», переробивши його під нептуни… але бубочка проект зупинив, бо то знов на Кузні було.
А стосовно ціни - не треба брехати, бо за це б бубочка вчепився б ще у 2019-му…
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04.01.2022 16:10 Ответить
такой катер класса как Гюрза производства Франции стоит у них (без вооружения) 5-6 мил. долл. а наш - 16 мил.долл. от пэти - вопросы есть !?
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04.01.2022 23:55 Ответить
Ти за ці лодки кажеш???

і не соромно брехати???

https://mil.in.ua/uk/news/navesni-2022-roku-v-********-prybude-pershyj-kater-ocea-fpb-98/
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05.01.2022 00:13 Ответить
Це гюрза річкові, а гюрза-м морські… для того і перероблявся проект… і до речі - в ті часи ніхто не біг нам продавати зброю, якщо згадаєш і треба було щось самим робити… це вже після того, як дали по зубах фєдєрасту і налагодили порушені овощем відносини з заходом, потихеньку щось почали поставляти…
так що запхни своє хлебало зелененьке…
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05.01.2022 00:34 Ответить
судило мифодий иди в сад вместе с зелено-шоколадными !!! и не забудь вату с собой забрать !!!
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05.01.2022 00:37 Ответить
Тобто крити тобі нема чим… брехло шістнадцятимільйонне…
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05.01.2022 01:00 Ответить
Гюрза якраз коштує 6 лимонів але разом з озброєнням…
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05.01.2022 00:28 Ответить
подыми инфу и узнай - а за что сейчас зеленые тягают Свинарчуков за эти резиновые лодки..
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05.01.2022 00:44 Ответить
Тим довпойопам, хто зараз виконує накази бєніної макаки, стосовно переслідування Пороха та військових, ще доведеться відповідати за скоєне. Завдяки цьому вже нне вистачає ні броників ні касок… А ті, які вилучили для звинувачення Марченка, згнили і вже не можуть бути використані…
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05.01.2022 00:50 Ответить
ха.. за-то бк на складах докуя !!! не смеши !!! Пэ = Зе , и они оба агенты кремля !!! КРАПКА
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05.01.2022 00:59 Ответить
А мені здається що це ти агент кремля, разом з бубочками та йєрмаками
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05.01.2022 01:01 Ответить
середня ціна 171685000 гривень… далі сам рахуй…
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05.01.2022 00:54 Ответить
Космические технологии. Мы бы так не смогли (сарказм).
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03.01.2022 23:41 Ответить
Потрібно дивитись на його начиння і ТТД.
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04.01.2022 00:02 Ответить
Ве в мире покупают комплектуху и строят корабли.
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04.01.2022 01:02 Ответить
Це, щоби рибальські шхуни захоплювати.
А для боротьби з великими військовими кораблями потрібні катери, які могли би нести «Нептуни». У 2020-му році на кузні повинні були перший такий катер, на вісім нептунів, спустити на воду… але прийшли зелені «фахівці»…
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03.01.2022 23:41 Ответить
Про маскiтний флот нiчого не чули? Звiсно аби наш гетьман не втiк вiд росiян на кордонi то справи були б кращi в нас...
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04.01.2022 11:58 Ответить
Насправді мОскітний - від москитів, а не від маски…
так от - слону москіти до сраки…
тими катерами ти можеш захопити цивільне судно, або захистити цивільнесудно від таких самих «москитів»… але корвет накриє вогнем раніше ніж підберешся на дистанцію стрільби… та й потужність заряду тих двох ракет невеличкий…
Катер проекту «веспа», який зупинила бєніна макака, теж не дуже великий, але «Нептуни» літають за 200 кілометрів…
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04.01.2022 16:02 Ответить
То нахрена тi велитенськi та не дешевi цiлi на морi, як що нептуни з берега достають?!))))) Ти хотiв щоб каапам було в що влучати?))))) А корвету ще влучити треба в таку малу та швидкiсну цiль!!!
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04.01.2022 17:52 Ответить
Ну поперше тре мати ті нептуни - в бубочки вистачило лише на татри, замість кразів, а на ракети вже коштів не залишилось…
і навіть татрами чи всюди ти до узбережжя під´їдеш???
чомусь розробники запланували модіфікації не лише наземного базування, а й морського і навіть для літаків… але зеленим довпойопам то не потрібно - достатньо виявляється швидких катерів, які проскакують між снарядами…
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04.01.2022 18:45 Ответить
Чудовий початок москітного флоту. А рузьге імбіцили, які тут соплі пускають, про те, які погані ці катери, нехай ідуть на кузю дивитись.
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03.01.2022 23:53 Ответить
"Кузю" треба нюхати - дивитись там нема на що.
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04.01.2022 00:35 Ответить
Там вооружения ,обычная зенитка , поможет только против браконьеров.
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04.01.2022 07:59 Ответить
Ракеты с ьерега достают почти до Турции, или в хотите что бы у нас плавал дорогая игрушка в которую легко попасть?))
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04.01.2022 12:02 Ответить
я хотел бы ,что были катера оснащенные ракетами и электроникой. Ракетами,который перестали финансировать зевласть,которую ты избрал
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04.01.2022 14:10 Ответить
Я думаю, что это ты и изберал эту власть, а так же 73% твоих родственников, друзей и знакомых, но ты пошел дальше всех, ты еще и продался как Иуда ради гнусных тут коментариев за бабло)))
А что именно финансировали, или перестали финансировать - то это покажет время
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04.01.2022 17:47 Ответить
Мне 55 лет и ты Шариков мне не тыкай. Я и мои родственники голосовали за Порошенко ,со всеми его недостатками. Потому что во втором туре было двое. Гнусен и жалок - это ты. Я самодостаточен и умен ,что бы подумать и из двух худших, выбрать лучшего. Время уже показало ,и кое кто уже за предательство ,себе пожизненное заработал. Тикать будет это зеленая сопля скоро с Украины. Только все не убегут ,но пока они в эйфории ,и этого не понимают.
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04.01.2022 18:25 Ответить
Если ты бдло то общайся со своими родственниками в таком тоне! Понял меня?! И совета я у тебя не спрашивал, что мне делать и как с хамлом общаться! В свои 55 нужно уже понимать как разговаривать с чужими людьми а не вонять! Следи куда ты тыкаешь за своим хавалом в первую очерель, а потом притензии!
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04.01.2022 19:01 Ответить
Типичный избиратель зеленой плесени ,и типичный Швондер .
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05.01.2022 07:08 Ответить
Тупое быдло
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05.01.2022 18:01 Ответить
Жаль,никого из власть имущих Украины там нет-могли бы попиариться,как любят.
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04.01.2022 00:13 Ответить
У цих катерів пристойна швидкість 45 вузлів.
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04.01.2022 00:25 Ответить
83 км/год не кожна лада каліна відтанцюе без втрати кардану
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04.01.2022 00:32 Ответить
Да, водомёты зачётные.
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04.01.2022 00:34 Ответить
Говорят,корвет "проворный" в пидтере сгорел потому что уже не нашлось на чём списывать украденные деньги.
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04.01.2022 07:04 Ответить
В нашей истории еще не было факта, что бы украинские моряки осмелились стрелять по российским оккупантам, даже когда их обстреливали, захватывали корабли, пристани и нефтяные вышки возле Одессы, к примеру.
Вопрос, имея такие катера, не скажут ли мореманы опять, что плавать это одно, а воевать -совершенно другое, и в неравный бой нам нафиг надо.... Лучше сдаться сразу.
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04.01.2022 05:59 Ответить
Мне не нравятся 8 гостевых мест и женщины - капитаны первого ранга в ВМСУ.
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04.01.2022 08:11 Ответить
Украина построила для браццкой РАБссии авианосец адмирал Кузя чтобы дымил на весь белый Свет,а подлодку Курск Украина не строила...такое говно само дохнет...,историю дохлого флота Сссра можете найти в Ютьюбе...
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04.01.2022 08:16 Ответить
Полгода назад Пентагон начал полное перевооружение своего флота до 2040 года...в строй будут вводится малые и средние быстроходгые катера большой мощности...,мода и эра на авианосцы ушла в прошлое чуваки...,Турция в этом плане впереди планеты всей...,у них есть гениальный конструктор в этом плане Сельчук Байрактар... и не только дронов...
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04.01.2022 08:22 Ответить
Тележку купить не за свои - много ума не надо. Дело за "малым" - экипажи профессиональные подготовить.
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04.01.2022 11:32 Ответить
 
 