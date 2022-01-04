Крупнейшие плательщики налога с физлиц в Крыму – Минобороны РФ и ФСБ, - марионетка Кремля Аксенов

Российская марионетка Сергей Аксенов объяснил высокие цены в оккупированном Крыму отсутствием конкуренции и крупных операторов. Главными же плательщиками налога в местный бюджет назвал Минобороны РФ и ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Главные причины высоких цен – отсутствие конкуренции, отсутствие крупных операторов. Во всех российских регионах есть бюджетообразующие предприятия, от каждого из которых только по налогу на прибыль бюджет получит около 10 млрд руб. В Крыму крупнейший налогоплательщик – пиво-безалкогольный завод. Это только 1,2 млрд рублей налогов, остальные – условно по 100 млн рублей. Крупнейшие плательщики НДФЛ на полуострове – Минобороны и ФСБ, а 85% бюджета Крыма – это налог на прибыль и НДФЛ, остальные 15% – это разные совокупные доходы. У нас нет ни "Газпрома", ни Сбербанка, никого, кто является "законодателем мод" в региональной экономике", – посетовал Аксенов, отвечая на вопрос, почему в Крыму цены "буквально на все – выше", чем в России.

Марионетка Кремля отметил, что непосредственно в оккупированный Крым "не зашел ни один сетевой игрок – ни газовики, ни топливники, ни материковая связь, торговые сети".

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