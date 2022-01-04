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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крупнейшие плательщики налога с физлиц в Крыму – Минобороны РФ и ФСБ, - марионетка Кремля Аксенов

Крупнейшие плательщики налога с физлиц в Крыму – Минобороны РФ и ФСБ, - марионетка Кремля Аксенов

Российская марионетка Сергей Аксенов объяснил высокие цены в оккупированном Крыму отсутствием конкуренции и крупных операторов. Главными же плательщиками налога в местный бюджет назвал Минобороны РФ и ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Главные причины высоких цен – отсутствие конкуренции, отсутствие крупных операторов. Во всех российских регионах есть бюджетообразующие предприятия, от каждого из которых только по налогу на прибыль бюджет получит около 10 млрд руб. В Крыму крупнейший налогоплательщик – пиво-безалкогольный завод. Это только 1,2 млрд рублей налогов, остальные – условно по 100 млн рублей. Крупнейшие плательщики НДФЛ на полуострове – Минобороны и ФСБ, а 85% бюджета Крыма – это налог на прибыль и НДФЛ, остальные 15% – это разные совокупные доходы. У нас нет ни "Газпрома", ни Сбербанка, никого, кто является "законодателем мод" в региональной экономике", – посетовал Аксенов, отвечая на вопрос, почему в Крыму цены "буквально на все – выше", чем в России.

Марионетка Кремля отметил, что непосредственно в оккупированный Крым "не зашел ни один сетевой игрок – ни газовики, ни топливники, ни материковая связь, торговые сети".

Читайте: Россия анонсировала создание нового военного полигона в оккупированном Крыму

Автор: 

Крым (26376) ФСБ (1935) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+10
Будьте ви всі прокляті - і великі платникі податків, і маленькі.
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04.01.2022 02:20
+6
amen
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04.01.2022 02:25
+6
Горіть у пеклі , кляті окупанти і зрадники 😡
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04.01.2022 02:27
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Будьте ви всі прокляті - і великі платникі податків, і маленькі.
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04.01.2022 02:20 Ответить
amen
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04.01.2022 02:25 Ответить
Горіть у пеклі , кляті окупанти і зрадники 😡
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04.01.2022 02:27 Ответить
Тому що Ваш сраний рубль - чужа валюта в українському Криму. Він, як чужорідний орган, не приживається. І не допомагає, а лише прискорює загибель тіла у цілому
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04.01.2022 02:30 Ответить
1000 раз був правий Ющенко - 17-й рік? - геть з Криму кацапня!
потім спаплюжили затоптали його і вибрали гордість націі - 2 рази незасудженого і срік перебування кацапських калош в Криму зріс до 40го+.
потім кацапи вирішили, як таке діло - відкусимо назавжди і прийшла **** війна - проклятий 14й...
далі ви все знаете - кризісний президент, що сражався і зараз намагаеться, теж не до вподоби чомусь став... - а от клован - наше все!
блискавки - жарти!
одне тількі питання - стони зараз до чого і до кого?
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04.01.2022 03:00 Ответить
Когда Ющенко поломал вьігодную схему "транзит - цена на газ" и допустил Фирташа в стратегическую отрасль - он реально ослабил Украину и сделал невозможньім вьівод ЧФ РФ из Крьіма , т.к. не осталось рьічага давления на Москву . А слова , даже правильньіе , должньі подкрепляться делами , а с делами у "мьіздобула" - ноль , если не считать личную вендетту с Тимошенко .
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04.01.2022 08:16 Ответить
Но теперь у народа крыма появилась возможность на коленях просить благодати у кремлевских чинуш, как это было принято в Московии испокон веков. Исповедовать такую давнюю традицию при Украине не было возможности...
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04.01.2022 03:43 Ответить
і повзти на колінах просити жопом уперед - такі не було...
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04.01.2022 03:50 Ответить
Так зато камушки с неба в Крыму гораздо крупнее!
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04.01.2022 07:51 Ответить
Як це працює? міннападу та фсб отримують кошти з бюджету, потім платять податки в бюджет, потім отримують кошти з бюджету, шоб заплатити податки в бюджет, шоб отримати.......
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04.01.2022 07:59 Ответить
ОСТАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ ОТКУДА-ТО КОРРУПЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ !?)
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04.01.2022 08:04 Ответить
Правду сочинять дело тонкое и хитрое что Восток...,на РАБссии этого не умеют с 7 ноября 1917 года....Мифологизмами живут до сих пор о вяличии...то дохлого Сссра,то дохлятины РАБссии...
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04.01.2022 09:28 Ответить
Аксенов вьідал "тайну" , что путинский режим нормально платит только работникам своих репрессивньіх органов , там зарплатьі в разьі вьіше , чем у всех остальньій россиян. А гєбня ФСБ еще доит любой бизнес , но налогов с тех коррупционньіх доходов не платит.
Интересно , сколько отстегивал ежегодно "Рошен" на крьішу ФСБ за свой заводик в Липецке ? "Заводик" - гигантская кондитерская фабрика , контролирующая четверть огромного российского рьінка сладостей...
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04.01.2022 09:32 Ответить
Опять йододефицитные со своей Липецкой фабрикой. Сколько платил Зеля за "Скотов" тебя конечно же не интересует
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04.01.2022 11:37 Ответить
НЕ РАССКАЗЫВАЙ СКАЗКИ, заводик тот выпускал вафли и леденцы)) четверть рынка))) Рошен от закрытия того заводика ничего не потерял, а вот половина Липецка сосёт куй с момента закрытия и в казну ***** ноль, посмотри на ютубе как плакали липецкие расеяне, а я остался доволен

По словам Олега Казакова, главная причина спада - это все-таки запрет на ввоз украинской продукции "Рошен". Дело в том, объясняет он, что в Липецке производят в основном недорогие конфеты - например, плиточный шоколад или конфеты в коробках здесь никогда не делали.





Підпис до фото,

Шоколадок и конфет в коробках в Липецке никогда не производили



Значительную часть ассортимента, с которым корпорация заходила в российские торговые сети, составляли дорогие конфеты с украинских фабрик. Сегодня столь широкого выбора потребителям Липецк предложить не может, вот и проигрывает конкурентам, объясняет Казаков.
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04.01.2022 12:35 Ответить
Так какой процент рьінка РФ занял "Рошен" ? Слушаем...
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04.01.2022 15:59 Ответить
))))))))))))))))))))))) та да, кацапы ********* биндеровский шоколад, а вот своим гавном брезгуют, по поводу процента великого кацапского рынка тебе расскажут в Молдове, там у ребят большой спрос, везут фурами и отгружают вагонами, даже всесильное ***** не может победить этот кантрабас, потому шо всё его окружение жрут эти конфеты ящиками.
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04.01.2022 16:42 Ответить
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04.01.2022 10:02 Ответить
Кримські пенсіонери дуже хотіли померти в росії.
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04.01.2022 10:19 Ответить
 
 