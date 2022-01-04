Крупнейшие плательщики налога с физлиц в Крыму – Минобороны РФ и ФСБ, - марионетка Кремля Аксенов
Российская марионетка Сергей Аксенов объяснил высокие цены в оккупированном Крыму отсутствием конкуренции и крупных операторов. Главными же плательщиками налога в местный бюджет назвал Минобороны РФ и ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Главные причины высоких цен – отсутствие конкуренции, отсутствие крупных операторов. Во всех российских регионах есть бюджетообразующие предприятия, от каждого из которых только по налогу на прибыль бюджет получит около 10 млрд руб. В Крыму крупнейший налогоплательщик – пиво-безалкогольный завод. Это только 1,2 млрд рублей налогов, остальные – условно по 100 млн рублей. Крупнейшие плательщики НДФЛ на полуострове – Минобороны и ФСБ, а 85% бюджета Крыма – это налог на прибыль и НДФЛ, остальные 15% – это разные совокупные доходы. У нас нет ни "Газпрома", ни Сбербанка, никого, кто является "законодателем мод" в региональной экономике", – посетовал Аксенов, отвечая на вопрос, почему в Крыму цены "буквально на все – выше", чем в России.
Марионетка Кремля отметил, что непосредственно в оккупированный Крым "не зашел ни один сетевой игрок – ни газовики, ни топливники, ни материковая связь, торговые сети".
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потім спаплюжили затоптали його і вибрали гордість націі - 2 рази незасудженого і срік перебування кацапських калош в Криму зріс до 40го+.
потім кацапи вирішили, як таке діло - відкусимо назавжди і прийшла **** війна - проклятий 14й...
далі ви все знаете - кризісний президент, що сражався і зараз намагаеться, теж не до вподоби чомусь став... - а от клован - наше все!
блискавки - жарти!
одне тількі питання - стони зараз до чого і до кого?
Интересно , сколько отстегивал ежегодно "Рошен" на крьішу ФСБ за свой заводик в Липецке ? "Заводик" - гигантская кондитерская фабрика , контролирующая четверть огромного российского рьінка сладостей...
По словам Олега Казакова, главная причина спада - это все-таки запрет на ввоз украинской продукции "Рошен". Дело в том, объясняет он, что в Липецке производят в основном недорогие конфеты - например, плиточный шоколад или конфеты в коробках здесь никогда не делали.
Підпис до фото,
Шоколадок и конфет в коробках в Липецке никогда не производили
Значительную часть ассортимента, с которым корпорация заходила в российские торговые сети, составляли дорогие конфеты с украинских фабрик. Сегодня столь широкого выбора потребителям Липецк предложить не может, вот и проигрывает конкурентам, объясняет Казаков.