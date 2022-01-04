Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, он в тяжелом состоянии. За сутки - 3 нарушения "тишины", - штаб ООС
За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Горіть у пеклі москалі !!!
повного припинення вогню.
Ну он же обещал !!!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!