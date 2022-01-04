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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, он в тяжелом состоянии. За сутки - 3 нарушения "тишины", - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, он в тяжелом состоянии. За сутки - 3 нарушения

За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, он в тяжелом состоянии. За сутки - 3 нарушения тишины, - штаб ООС 01

Автор: 

обстрел (27057) ранение (3382) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання нашому воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!
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04.01.2022 07:43 Ответить
Найшвидшого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі, від зЕ-рмаківського повного припинення вогню.
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04.01.2022 10:34 Ответить
горіть у пеклі москалі!
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04.01.2022 12:18 Ответить
С 🤡🐲порношутом , 👺дерьмаком и 💩какломоем 🔥
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04.01.2022 22:59 Ответить
"Нужна проста пєрєстать стрєлять 2" в дії
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04.01.2022 13:22 Ответить
ну что же зеленский никак не перестанет стрелять ????
Ну он же обещал !!!
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05.01.2022 07:37 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
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05.01.2022 11:24 Ответить
 
 