Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе, он в тяжелом состоянии. За сутки - 3 нарушения "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбук.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям украинских воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.