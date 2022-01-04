Уже 12 инфицированных: на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название IHU
Во Франции был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает MedRxiv.
Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант, предварительно идентифицированный как B.1.640.2 исследовался при поддержке французского правительства, но еще не прошел рецензирование.
B.1.640.2 считается камерунским по происхождению и распространился на 12 пациентов на юге Франции.
Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса "IHU".
"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали "HU", - говорится в заявлении ученых.
Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.
"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.
После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.
Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.
"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - отметили ученые.
Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, поскольку исследования будут продолжены.
"На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта IHU", - говорится в сообщении.
Напомним, что в некоторых странах фиксируют случаи смерти от "Омикрона". Еще два летальных случая зафиксировали в Южной Корее.
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