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Новости Коронавирус и карантин
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Уже 12 инфицированных: на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название IHU

Уже 12 инфицированных: на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название IHU

Во Франции был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает MedRxiv.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант, предварительно идентифицированный как B.1.640.2 исследовался при поддержке французского правительства, но еще не прошел рецензирование.

B.1.640.2 считается камерунским по происхождению и распространился на 12 пациентов на юге Франции.

Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса "IHU".

"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали "HU", - говорится в заявлении ученых.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.

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"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.

После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.

Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - отметили ученые.

Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, поскольку исследования будут продолжены.

"На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта IHU", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в некоторых странах фиксируют случаи смерти от "Омикрона". Еще два летальных случая зафиксировали в Южной Корее.

Автор: 

Франция (3501) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+32
Я заметил одну вещь.В темах о барановирусе,в комментах, всё меньше сторонников уколизации.Всё больше людей осознаёт,что их два года жёстко наё@ывали.И это прекрасно...
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04.01.2022 08:10
+19
А как там грипп себя чувствует? Что-то не слыхать о нем давно. Побороли?
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04.01.2022 08:13
+18
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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04.01.2022 09:42
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УКРАЇНСЬКА ВАКЦИНА "ALKO-ЗЕНЕКА"
https://www.youtube.com/watch?v=9L_pMEaDY14&ab_channel=%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD24
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04.01.2022 11:40 Ответить
Вакси продовжують грати в кальмара
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04.01.2022 13:14 Ответить
А французи все продовжують цілуватися при зустрічі? Треба зав'язувати зі старими звичками.
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04.01.2022 13:16 Ответить
IHUISNIM
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04.01.2022 14:37 Ответить
Лучше бы они так с раком и спидом боролись . Просто уже не знают как продажы поднять
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04.01.2022 17:59 Ответить
Телевирус
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04.01.2022 20:18 Ответить
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