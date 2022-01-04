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Новости Коронавирус и карантин
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Проявляется на коже, губах и ногтях: в США назвали редкие симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

Проявляется на коже, губах и ногтях: в США назвали редкие симптомы штамма коронавируса

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса "Омикрон", при которых следует как можно скорее обратиться в больницу. Отмечается, что эти симптомы не возникают при других штаммах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Mirror.

Как известно, основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха.

Новый вариант "Омикрон" больше похож на обычную простуду, с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как "легкие".

Однако CDC заявляет, что люди с "Омикроном" сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Один из таких симптомов "Омикрона" проявляется на коже, губах и ногтях - нужно остерегаться бледной, серой или синей кожи в зависимости от оттенка нашей кожи. В CDC предупредили, что это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Также к опасным признакам "Омикрона" относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

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Все эти признаки CDC охарактеризовал как "предупреждающие знаки", при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что при "Омикроне" также гибнут люди. В Южной корее зафиксировали два таких случая. Погибли два пожилых человека.

Автор: 

исследование (567) США (26564) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
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04.01.2022 08:12
+10
https://www.infomirsk.org/koronavirus/razrabotchiki-modelej-covid-fantazirujut-o-dikih-scenarijah Разработчики моделей Соvid фантазируют о диких «сценариях», в которых тысячи людей ежедневно умирают от Омикрона, хотя это всего лишь очередная легкая простуда
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04.01.2022 08:16
+8
А я на місцевому форумі прочитала:

- У мене нема симптомів

- Безсимптомність - це симптом
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04.01.2022 09:17
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04.01.2022 08:12 Ответить
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04.01.2022 08:52 Ответить
Похилого віку, можливо час прийшов…
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04.01.2022 08:15 Ответить
Та ні, двоє-90річних ,тільки ще.
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04.01.2022 13:56 Ответить
https://www.infomirsk.org/koronavirus/razrabotchiki-modelej-covid-fantazirujut-o-dikih-scenarijah Разработчики моделей Соvid фантазируют о диких «сценариях», в которых тысячи людей ежедневно умирают от Омикрона, хотя это всего лишь очередная легкая простуда
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04.01.2022 08:16 Ответить
При следующих штаммах люди будут становиться зомби.
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04.01.2022 08:19 Ответить
Zombicron
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04.01.2022 08:53 Ответить
Интересно они помнят сколько болезней состояний в медицине???? в Большой Советской Медицинской энциклопедии в 1957 года издания их было более 34 тысяч...сегодня думаю враз 5-10 больше....а нам втирают галимый бред высланные фантазии и предположения синева губ кожи недостаток дыхания может быть навскидку от аллергии эмболии лёгочной артерии проблем с сердцем пульсом проблем в области солнечного сплетения травм пищевода и желудка внутренних болезней и состояний от головного мозга отравлений лекарствами химией ядами продуктами питания тот же бутулизм...
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04.01.2022 08:30 Ответить
А я на місцевому форумі прочитала:

- У мене нема симптомів

- Безсимптомність - це симптом
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04.01.2022 09:17 Ответить
После прививок от ковида со временем начнутся пандемии "старого доброго" туберкулеза, мононуклеоза, герпеса, онкологии и далее по списку мед. энциклопедии. Потому что эти прививки разрушают имунную систему, вызывая аутоимунные атаки киллер-лимфоцитов на собственные клетки. Это не прививки вообще, а ген. модификация. как с помидорами и картошкой с подсаженными генами скорпиона. Только людям подсаживают ген короны.
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04.01.2022 10:59 Ответить
Как приятно общаться с человеком который все знает! А сосиски вы едите, знаете какие в них за коды?
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04.01.2022 11:46 Ответить
"потрібно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри" "та нездатності прокинутися"
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04.01.2022 08:36 Ответить
"Якщо не можете прокинутись, то зверніться до лікаря".
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04.01.2022 08:56 Ответить
Тот, который справа - больной...

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04.01.2022 08:55 Ответить
Так это же было в начале пандемии понятно, что это вирусная простуда с симптомами вируса герпеса, на что и реагируют многие пцр-тесты.
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04.01.2022 09:02 Ответить
С-ка прям консилиум докторов вирусологов в комментариях
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04.01.2022 09:10 Ответить
Я попрошу!!! Консилиум Диванных докторов - вирусологов.
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04.01.2022 10:57 Ответить
Почєсні антиваксери
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04.01.2022 14:34 Ответить
Від хвороб ПОМИРАЮТЬ, а не гинуть.
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04.01.2022 09:15 Ответить
Кому это все выгодно??? фармацевтические корпорации на этом всем рубят бабки бешенные!!! Во всем есть причина и следствие. И людишек расплодилось и нужно их под истребить ибо тесно на планете и душно самой планете. Естественный отбор - сильнейшие выживают, слабые - вымирают!
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04.01.2022 09:20 Ответить
Пишут япошки создали одноразовую вакцину на всю жизнь - но ты же дебил и тут найдешь повод скиглити про "это выгодна Биг-Фарме"?!
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04.01.2022 09:34 Ответить
а что не выгодно??? этот штамм победят, новый выпустят где-то и опять по новой зарабатывать.
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04.01.2022 09:48 Ответить
нет, не выгодно. выгодно всю жизнь кормить таблетками от СПИДа. Кстати по этой же причине враньем являются всякие утверждения про тайное лекарство от рака. сделать лекарство от рака гораздо сложнее, чем просто поддерживающую терапию, но даже ее нет, мрут как мухи, уступая только СС заболеваниям.
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04.01.2022 12:00 Ответить
Якраз дебіли і вірять в мультики і картинки...а ще є платні підори тролі,що пишуть за пайку,що їм скажуть...
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04.01.2022 11:00 Ответить
дебилы верят дебилам. а платные это антиваксеры. На содержании у швабростана.
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04.01.2022 12:02 Ответить
" из симптомов - уй на пятке вырос.
доктор, у меня коронавирус?"
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04.01.2022 09:31 Ответить
І в роті з'являється неприємний присмак дешевого шоколаду )
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04.01.2022 09:58 Ответить
С шоколадом тут поосторожнее 😁
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04.01.2022 12:30 Ответить
Клуб анонімних діабетиків завжди на вахті )
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04.01.2022 17:12 Ответить
идиоты, сколько вакцины не коли всё равно здоровым не помрёшь...
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04.01.2022 10:06 Ответить
Пффф! У цензорівських антиваксів спочатку ковіду не існувало, потім масочки(шмати, ганчірки) не допомагали, потім вакцинки( шмурдяк, ширка) не допомагали, а такі симптоми їх точно налякають. Будуть кожного ранку прокидатись та дивитись, чи не посиніли губи.
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04.01.2022 18:05 Ответить
 
 