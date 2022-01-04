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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 1746 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за сутки 03 января в Украине зафиксировано 1746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 87, медработников – 21) и 36289 человек вакцинировано против COVID-19.

Кроме того, первую дозу получили 8511 человек, вторую дозу – 27421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 970 человек, зафиксировано 135 летальных исходов, выздоровели – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 678 088 человек, поправилось - 3 483 354 человека, летальных исходов - 96 436, проведено ПЦР-тестирований - 16 835 647.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели 03

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статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
выявлен новый вирус ***-micron. Всем срочно вакцинироваться витамином Ю, чтоб не было морщин на х@ю
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04.01.2022 09:55
+1
Ініційовано найбільший в історії судовий позов «Нюрнберг 2» проти ВООЗ та Давосу

https://mediabrest-by.translate.goog/news/zdravoohranenie/initsiirovan-krupneyshiy-v-istorii-sudebnyy-isk-nyurnberg-2-protiv-voz-i-davosa?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

Глобальний позов про злочини проти людяності, поданий та ухвалений Верховним судом Канади, розпочався.
Команда з більш ніж 1000 юристів та понад 10000 медичних експертів на чолі з Германом Райнером Фуельміхом, одним із найвпливовіших юристів у Європі, ініціювала найбільший в історії судовий позов під назвою «Нюрнберг 2» проти Всесвітньої організації охорони здоров'я та Давосу. Група (Світовий економічний форум, очолюваний більш ніж 80-річним Клаусом Швабом) у злочинах проти людяності, повідомляє
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04.01.2022 10:50
+1
у..обкам -антивакцинаторам.

За минулу добу коронавірус у Львові та області виявили у 85 осіб.
Станом на ранок 4 січня загалом у Львові та області підтвердили 220 763 випадки інфікування коронавірусом, із яких 6022 - летальні та 208 455 пацієнтів одужало. Про це повідомили у прессслужбі https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/289957-za-mynulu-dobu-do-lvivskykh-likaren-postupyv-21-patsiient-z-covid-19-vypysano-4 Львівської міськради .
За минулу добу ..
За останню добу до медзакладів поступила 21 особа, (із яких вакцинованих - 4), виписали - 4, померло - 6. Зокрема, у Клінічну лікарню швидкої меддопомоги поступило 14 хворих (ніхто не вакцинований), виписали -1, померло - 5.

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04.01.2022 15:37
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Правила форума Совет форумчан
выявлен новый вирус ***-micron. Всем срочно вакцинироваться витамином Ю, чтоб не было морщин на х@ю
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04.01.2022 09:55 Ответить
...Как установили французские ученые, новый вариант COVID-19 содержит в себе 46 мутаций. Штамм получил название IHU, в глобальной базе данных геномов вирусов (GISAID) его зарегистрировали как B.1.640.2.
Так що готуйтесь....
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04.01.2022 10:34 Ответить
Ініційовано найбільший в історії судовий позов «Нюрнберг 2» проти ВООЗ та Давосу

https://mediabrest-by.translate.goog/news/zdravoohranenie/initsiirovan-krupneyshiy-v-istorii-sudebnyy-isk-nyurnberg-2-protiv-voz-i-davosa?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

Глобальний позов про злочини проти людяності, поданий та ухвалений Верховним судом Канади, розпочався.
Команда з більш ніж 1000 юристів та понад 10000 медичних експертів на чолі з Германом Райнером Фуельміхом, одним із найвпливовіших юристів у Європі, ініціювала найбільший в історії судовий позов під назвою «Нюрнберг 2» проти Всесвітньої організації охорони здоров'я та Давосу. Група (Світовий економічний форум, очолюваний більш ніж 80-річним Клаусом Швабом) у злочинах проти людяності, повідомляє
показать весь комментарий
04.01.2022 10:50 Ответить
Один голландский исследователь задался вопросом, можно ли понизить веру в конспирологию. Выяснилось следующее: люди, которых вовлекали в низовую гражданскую активность, условно - на уровне муниципальных депутатов, гораздо меньше верили в конспирологические теории.

И понятно почему: когда ты постоянно вовлечен в процесс принятия решений, твой внутренний контроль при тебе. Чем больше у тебя контроля над ситуацией, тем меньше ты доверяешь историям, в которых ты лишь объект чьей-то злой воли.

Поэтому неудивительна корреляция, которая была выявлена в Англии и Украине через опросы, согласно которой люди, которые верят в конспирологию, - часто это те же люди, которые не ходят голосовать.
https://www.bbc.com/russian/features-57681007 "Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах
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04.01.2022 15:45 Ответить
Все было бы так как вы говорите, но назовите, пожалуйста, то что конспирологи утверждали 10 лет назад, что сегодня не стало реальностью.
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04.01.2022 17:39 Ответить
В Швеции начали вживлять под кожу импланты с ковид-паспортами

https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant
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04.01.2022 10:55 Ответить
«Буде використовуватися, подобається нам це чи ні» - розробник Covid Microchip каже, що процес чіпізації не зупинити.

https://www.express.co.uk/news/science/1542866/covid-microchip-developer-rollout-vaccine-passport
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04.01.2022 11:26 Ответить
груба робота,троль по імені Світлана !!!
------

пропутінська інтернет-бл..дь знова розшукала якийсь інтернет -смітник... ((
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04.01.2022 15:47 Ответить
Я думала ви шановний співрозмовник. Більше я Вам не буду відповідати на коментарі. Бувайте здорові.
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04.01.2022 17:43 Ответить
Доктор Готліб тепер визнає, що тканинні маски не забезпечують захист від Covid-19

https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/airborne-illness-dr-scott-gottlieb-cloth-masks-protection-covid-19
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04.01.2022 11:23 Ответить
з самого початку це було відомо,що тканинні маски,на відміну від хірургічних - ПОВНЕ гівно.../

більше захищає"соціальна дистанція..

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04.01.2022 15:50 Ответить
Сьогодні в Києві сонячний день.
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04.01.2022 13:53 Ответить
у..обкам -антивакцинаторам.

За минулу добу коронавірус у Львові та області виявили у 85 осіб.
Станом на ранок 4 січня загалом у Львові та області підтвердили 220 763 випадки інфікування коронавірусом, із яких 6022 - летальні та 208 455 пацієнтів одужало. Про це повідомили у прессслужбі https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/289957-za-mynulu-dobu-do-lvivskykh-likaren-postupyv-21-patsiient-z-covid-19-vypysano-4 Львівської міськради .
За минулу добу ..
За останню добу до медзакладів поступила 21 особа, (із яких вакцинованих - 4), виписали - 4, померло - 6. Зокрема, у Клінічну лікарню швидкої меддопомоги поступило 14 хворих (ніхто не вакцинований), виписали -1, померло - 5.

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04.01.2022 15:37 Ответить
Дудра, нащо писати про якихось вакцинованих? Вштрикування в людей дослідноі генно-модифікуючоі отрути з іншими різними сурогатами типу гідроксилу графена не є вакциною! Це просто спосіб зробити велику кількість людей каліками чи просто нагло вбити.
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04.01.2022 20:12 Ответить
 
 