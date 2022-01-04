В Украине за сутки от COVID-19 умерло 135 человек, зафиксировано 1 746 новых случаев, 3 629 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 1746 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за сутки 03 января в Украине зафиксировано 1746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 87, медработников – 21) и 36289 человек вакцинировано против COVID-19.

Кроме того, первую дозу получили 8511 человек, вторую дозу – 27421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 970 человек, зафиксировано 135 летальных исходов, выздоровели – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 678 088 человек, поправилось - 3 483 354 человека, летальных исходов - 96 436, проведено ПЦР-тестирований - 16 835 647.

Также читайте: За прошлый год на борьбу с коронавирусом из бюджета было израсходовано 35 млрд грн, - Шмыгаль

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.





