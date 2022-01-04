Мы обещали Украине место за столом НАТО, пришло время принять план действий, чтобы это выполнить, – экс-генсек Альянса Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО, а Украину и Грузию пора принять в Альянс и даже дать гарантии защиты союзников, которые будут распространяться на контролируемые ими территории (без оккупированных).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Politico.

По его словам, Альянс не должен ни при каких обстоятельствах давать России гарантии о нерасширении. Более того, как он напомнил, Москва уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах".

"Это также означает, что мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию в отношении их евроатлантических устремлений, которого они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах. Конфликтов, интенсивность которых Путин увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня. Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО, и сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости, мы можем сделать это при условии, что статья 5 НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали. – Ред.) распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом. Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин", – сказал Расмуссен.

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Экс-генсек НАТО предупредил, что если сейчас Альянс пойдет России на уступки, то это будет плохой сигнал демократическому миру и хорошие новости для Кремля. При этом он уверен, что Украина так просто не сдастся в случае вторжения России.

Напомним, что переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.

При этом в Москве уже пугают Запад последствиями. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.

Посол России в США Анатолий Антонов тоже предупредил американцев о военном ответе Москвы, если Запад откажется от требований РФ.

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