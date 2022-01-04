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Мы обещали Украине место за столом НАТО, пришло время принять план действий, чтобы это выполнить, – экс-генсек Альянса Расмуссен

Мы обещали Украине место за столом НАТО, пришло время принять план действий, чтобы это выполнить, – экс-генсек Альянса Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО, а Украину и Грузию пора принять в Альянс и даже дать гарантии защиты союзников, которые будут распространяться на контролируемые ими территории (без оккупированных).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Politico.

По его словам, Альянс не должен ни при каких обстоятельствах давать России гарантии о нерасширении. Более того, как он напомнил, Москва уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах".

"Это также означает, что мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию в отношении их евроатлантических устремлений, которого они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах. Конфликтов, интенсивность которых Путин увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня. Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО, и сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости, мы можем сделать это при условии, что статья 5 НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали. – Ред.) распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом. Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин", – сказал Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров

Экс-генсек НАТО предупредил, что если сейчас Альянс пойдет России на уступки, то это будет плохой сигнал демократическому миру и хорошие новости для Кремля. При этом он уверен, что Украина так просто не сдастся в случае вторжения России.

Напомним, что переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.

При этом в Москве уже пугают Запад последствиями. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.

Посол России в США Анатолий Антонов тоже предупредил американцев о военном ответе Москвы, если Запад откажется от требований РФ.

Также читайте: Если бы Россия могла влиять на вступление в НАТО, то Польша, наверняка, не смогла бы присоединиться к Альянсу, - замглавы МИД Пшидач

Автор: 

Грузия (4499) НАТО (9977) Расмуссен Андерс Фог (238) членство в НАТО (1510)


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Топ комментарии
+18
Аби ж до Вас прислухалися, містер Расмуссен.
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04.01.2022 09:54
+17
Вони все роблять такі заяви, коли йдуть у відставку.
- а коли на посадах языкі у дупах..
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04.01.2022 10:04
+16
будут стрелять чем-то большим.. пожелаем успехов нашим ракетчикам!
ВС Украины 4 января закрывают участок Чёрного моря возле Одессы для проведения ракетных стрельб с дальностью не более 180 км.
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04.01.2022 09:53
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04.01.2022 09:52 Ответить
будут стрелять чем-то большим.. пожелаем успехов нашим ракетчикам!
ВС Украины 4 января закрывают участок Чёрного моря возле Одессы для проведения ракетных стрельб с дальностью не более 180 км.
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04.01.2022 09:53 Ответить
Швидше за все відбуватимуться держ. випробування модернізованої Вільхи М з дальністю до 120 км.
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04.01.2022 10:03 Ответить
"Ольхой-М" стреляли с 13.12. по 18.12.21 года.. тоже закрывали полигон но в другой конфигурации..
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04.01.2022 10:04 Ответить
Если запуск осуществить из района Вольіни , то 180 км в море достаточно .😉
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04.01.2022 10:35 Ответить
Аби ж до Вас прислухалися, містер Расмуссен.
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04.01.2022 09:54 Ответить
Вони все роблять такі заяви, коли йдуть у відставку.
- а коли на посадах языкі у дупах..
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04.01.2022 10:04 Ответить
через ушедших в отставку обычно транслируются найболее вероятные планы .
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04.01.2022 10:30 Ответить
Це ти сам вигадав чи десь прочитав?
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04.01.2022 10:33 Ответить
та то понятно,шо на расее не так,там жирик транслирует,специальный кремлядский назначенный.
а во всем мире-именно так,отставные политические деятели готовят общественное мнение и почву для следующих шагов
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04.01.2022 10:36 Ответить
Може на Московії і так, але на Заході ті керівники хто пішли у відставку вважаються кульгавіми качками
і їхні слова не мають ваги
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04.01.2022 10:49 Ответить
ну нехай для вас так и буде...аби не для усього світу
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04.01.2022 10:53 Ответить
Якщо прибрати з голови лінію розмежування, то можна і не всупати НАТО, треба просто розчинитись у мікрокосмі миролюбивого володаря потомків андрофагів.
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04.01.2022 09:55 Ответить
І взагалі, наш квантовий механізатор у новорічному спічі сказав, що якщо не дивитися на лінію розмежування, то вона за законами квантової фізики просто зникне.
Шрьодінгер, трясця...
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04.01.2022 10:00 Ответить
)) присутствие наблюдателей от обсе сразу вернёт линию разграничения.
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04.01.2022 10:17 Ответить
Кроти в опі зараз зашевеляться щоб пришвидчити рух до капітуляції України перед путлером .
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04.01.2022 09:57 Ответить
Це у вас там на болотАх мріють?

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04.01.2022 10:03 Ответить
Так. На мокшанських болотах і в зеленій ОПі.
Чи, по-вашому, антимайданівець Татаров мріє про вступ України до НАТО?
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04.01.2022 10:07 Ответить
Так, пані. Я поділяю Ваші побоювання. Антимайданівцями зараз кишить в Україні. І було б дивно, як би вони не намагалися гадить скрізь, де тільки дотягнуться.

Та боротьба проти них зараз ведеться на мою думку більш менш успішна ніж до цього часу.
Прикладів наводить не буду. Їх і так всі знають.
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04.01.2022 11:37 Ответить
Страшна боротьба зеленського із антимайданівцями.

Саме цього антимайданівця татарова призначили в свою ОПу зеленський з єрмаком і не хочуть його звільняти, ігноруючи вимогу родичів Небесної сотні та петицію до президента, яку підписали українці.

Навіщо єрмаку в якості заступника антимайданівець, який оббріхував учасників Майдану перед послами інших країн, Татаров?
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04.01.2022 11:42 Ответить
Одне можу побажати - відчиніть очі(як той казав )
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04.01.2022 11:46 Ответить
Спробуйте відчинити свої. Щоб побачити, як зеленський "бореться" з антимайданом та ригами навколо себе, призначаючи їх на найвагоміші посади.
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04.01.2022 12:04 Ответить
Деякі поступово почали прозрівати. Ті, що не на зарплаті у Газпрому. Іншим важливіший "бізнес як завжди". Демократії вразливіші перед автократіями з грошима. Грошовий потік перекрили, і виборці, відчувши погіршення на собі, не проголосували. Тому такі виборні чиновники будуть загравати з агресором, бо агресія ПОКИ ЩО спрямована не на них.
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04.01.2022 10:00 Ответить
Ніхто не зробив більше для інтергації України в НАТО ніж в.в.хуйло з його ультиматумом 😂🤣😅
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04.01.2022 10:02 Ответить
"Колишній секретар" висловився. Дуже хотілось би почути чинного Генерального секретаря НАТО з цього приводу.
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04.01.2022 10:04 Ответить
Вирішують керівники держав. А Генсек скоріше процесуальна фігура.
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04.01.2022 10:17 Ответить
Предложение Расмуссена необходимо выполнять немедленно!!!Для всего цивилизованного демократического общества крайне важно.В противном случае развитие человечества приостановится.
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04.01.2022 10:09 Ответить
Украина давно в НАТО,если быть точным то с 5 сентября 2014 года...
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04.01.2022 10:10 Ответить
Удивительный факт- как только ты стал "эксем", ты сразу становишься таким честным, умным, понимающим, храбрым и справедливым. Жаль только, что пока ты не "экс" ты ничего не помнишь, не слышишь, не видишь и помалкиваешь...
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04.01.2022 10:12 Ответить
Трендеть не мешки перекидать , если даже новая власть в Бундесе отказалась нам оружие поставлять , то ясен перец они за ПДЧ не когда не проголосуют , а есть еще мадьяры ,макаронники и жабоеды.
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04.01.2022 10:13 Ответить
"прийшов час" -
Час прийшов!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Yiy3sJPsGvU&ab_channel=DmytroBogush
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04.01.2022 10:14 Ответить
После 5 сентября 2014 года в Украине разрешены пролеты любой авиации любой страны НАТО над территорией Украины и акваторией Черного моря... а это значит,РАБссия полный Обсерон...потому и воют разные ********* Соловьевы Сикелевы и прочая Мавзолейная челядь Холопская до сих пор...
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04.01.2022 10:16 Ответить
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, ...

Вот, как только человек становится бывшим, у него сразу прибавляется решительности.
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04.01.2022 10:17 Ответить
Ну так он же уже ни за что не отвечает.
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04.01.2022 10:27 Ответить
31 декабря 2021 года пара американских самолетов-разведчиков висела над ОРДЛО более суток,потом эту пару сменила другая пара....,Мавзолейные холопы...вы хоть что то поняли,Шариковы?
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04.01.2022 10:21 Ответить
Да то просто штатовские рыбаки СЛУЧАЙНО в ЧМ нашли в трале Тамогавки , вот и думают как от них избавиться .
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04.01.2022 10:27 Ответить
На дне моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит с августа 1941 года...1200 бочек...Утилизации не подлежат...тронешь и звиздец Ласточкиному гнезду...
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04.01.2022 10:30 Ответить
Данное ОВ кожно-нарьівного действия должно уже разложиться в морской воде , насьіщенной сероводородом . Бочки давно сгнили на дне , но ничего не вспльіло на поверхность моря.
Кстати , в Балтийском море в 1945г аналогично утопили все ОВ Вермахта , тьісячи тонн того-же иприта , без особьіх последствий на сегодняшний день.
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04.01.2022 10:42 Ответить
То есть последствия есть, но они мало изучены.
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04.01.2022 13:06 Ответить
обіцяти ,не значить одружитись !
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04.01.2022 10:22 Ответить
Почему все "ексы" такие решительные?
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04.01.2022 10:24 Ответить
Один самолет-раведчик США охватывает зону доступа к любой информации о РАБссии на глубину 70 000 квадратных километров А это значит слушают видят фотают и знают о вас депилах ВСЁ...
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04.01.2022 10:25 Ответить
Вот это подарочек на Новый Год ! ))
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04.01.2022 10:28 Ответить
Йенс Столтенберг против гибридной войны РАБссии в Крыму и Донбассе...иначе Украина Гибридно вступит в НАТО....
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04.01.2022 10:32 Ответить
Росія вимагає від НАТО не розширюватись а сама в той час захопила Білорусь й підійшла до кордонів НАТО )) Від НАТО вимагає не надсилати зброю в Україну а сама завозить в Білорусь ешелони з танками і особовий склад! Русо-фашисти під вимогою до НАТО "не розширюватись" фактично вимагають дати їй ще час щоб захопити Україну, ось і вся суть!
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04.01.2022 10:52 Ответить
Расмуссен силен задним умом.
Почему не принял, когда был у власти?
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04.01.2022 11:26 Ответить
они все такими умными становятся, когда получают приставку "экс"
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04.01.2022 11:29 Ответить
Вони як робляться "бувшими" одразу стають такими яструбами.
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04.01.2022 11:32 Ответить
"Колишній генеральний секретар НАТО..."
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04.01.2022 11:45 Ответить
Чухайтесь быстрее
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04.01.2022 12:31 Ответить
Ты был два срока на должности. Что мешало?
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04.01.2022 15:35 Ответить
 
 