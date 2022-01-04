Соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС в 2022 году заключено не будет, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что соглашение о "промышленном безвизе" с Европейским Союзом не будет заключено в 2022 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, заключит ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.
"Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, подпишет ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.
По ее словам, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.
"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", - заявила вице-премьер.
На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.
Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
Изначально "промышленный безвиз" будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.
Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина–ЕС в 2022 году.
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Йой, пардон, наоборот)))
нас послали.......
Мы судей не можем адекватных выбрать, кто нам доверит качество продуктов которыми будут питаться европейцы?!
Если бы было по-другому то наши сыры, йогурты, молоко, колбасы были бы лучше польских. А по факту у нас качество хуже и цены больше чем у польских продуктов даже с учетом их доставки
"На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно."
Висновки робіть самі. 73% включайте мізки та аналізуйте ФАКТИ.
Бездари.