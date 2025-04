Соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС в 2022 году заключено не будет, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что соглашение о "промышленном безвизе" с Европейским Союзом не будет заключено в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, заключит ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.

"Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, подпишет ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.

По ее словам, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", - заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Изначально "промышленный безвиз" будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина–ЕС в 2022 году.