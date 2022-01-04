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Соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС в 2022 году заключено не будет, - вице-премьер Стефанишина

Соглашение о

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что соглашение о "промышленном безвизе" с Европейским Союзом не будет заключено в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, заключит ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.

"Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, подпишет ли Украина соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в 2022 году.

По ее словам, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

Также читайте: Соглашение об ассоциации нужно углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", - заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Изначально "промышленный безвиз" будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина–ЕС в 2022 году.

Автор: 

евроинтеграция (2124) промышленность (297) безвизовый режим (1552) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+23
Так это не новость. Новостью было бы если б у зелёных вылупков что-то получилось путнее.
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04.01.2022 10:05
+10
а не проще сказать двумя словами.
нас послали.......
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04.01.2022 10:15
+9
Який ще промисловий безвіз. Європа боїться нашої скумбрії по вісім. Миж ринок їм обведемо.
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04.01.2022 10:10
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Правила форума Совет форумчан
Так это не новость. Новостью было бы если б у зелёных вылупков что-то получилось путнее.
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04.01.2022 10:05 Ответить
Головне, що план підвищення акцизів на сигарети та спиртне прийнятий ще в 2017 році, Україна виконує старанно та з надхненням.
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04.01.2022 10:19 Ответить
Ничего, что торговля с ЕС выросла в несколько раз после подписания при Порошенко ассоциации с ЕС?
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04.01.2022 10:32 Ответить
Для кого выросла? для простых людей выросла нищета.
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04.01.2022 10:34 Ответить
Це та ніщєта, яку Зеленський пішов?
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04.01.2022 10:35 Ответить
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04.01.2022 10:37 Ответить
Простые люди - это безработные бомжи, доход которых не зависит от товаров и услуг, которые они производят и продают?

Если да, то это их проблемы. Если нет, то ты дебил.
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04.01.2022 10:43 Ответить
Какая нищета? Первая бледи заявила о скумбрии по 8 грн.

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04.01.2022 11:20 Ответить
Так Єйо ш в карман не покладеш і на хлєп нє намажеш!
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04.01.2022 10:34 Ответить
А в чому проблема? Життєво важливі інгредієнти для існування мудрого наріду здорожчали?
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04.01.2022 10:33 Ответить
так мы особенные нам кушать не нужно.
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04.01.2022 10:35 Ответить
Ви кушаєтє водку і запіваєтє сіґарєтамі?
Йой, пардон, наоборот)))
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04.01.2022 10:36 Ответить
Шопля???? Какой безвиз???? Это то что из ведра выливали лохторату на голову два года назад???
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04.01.2022 10:07 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш.(с)
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04.01.2022 10:32 Ответить
Який ще промисловий безвіз. Європа боїться нашої скумбрії по вісім. Миж ринок їм обведемо.
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04.01.2022 10:10 Ответить
Полные помойные зеленые отбросы. И так куда не возьмись, в любой отрасли, одни провалы и зашквары. Вы тупые ублюдки, уйдите, не доводите народ до греха, бо судьба Чаушеску будет для вас счастливым концом.
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04.01.2022 10:12 Ответить
а не проще сказать двумя словами.
нас послали.......
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04.01.2022 10:15 Ответить
нас уже устали посылать все и везде. нахрена им нищая нация.
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04.01.2022 10:37 Ответить
Вы на Роисе однозначно.
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04.01.2022 10:46 Ответить
Работать не пробовали? Помогает.
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04.01.2022 10:58 Ответить
Сокращают. Завод останавливается, бо газ дорогой. Чтоб найти работу надо всё бросать и куда-то уезжать
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04.01.2022 11:05 Ответить
Так нужно было в 2019 году головой думать, а не задницей.
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04.01.2022 11:19 Ответить
Я так понимаю, что Вы думали головой. Желаю, чтоб Ваша голова так же хорошо работала и в дальнейшем. В ближайшие 4 года она Вам очень понадобится
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04.01.2022 11:48 Ответить
Собственно комментарий про работу я адресовал человеку, который ныл по поводу зубожиння при Порошенко. Он при любой власти будет ныть. Видите, у Вас сразу мозги включились, по поводу того, что нужно куда-то ехать зарабатывать деньги, а он будет сидеть в нищете и ныть, пока добрый правитель не даст ему денег.
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04.01.2022 12:20 Ответить
лучше зесоплям рукожопымм никуда не лезть а то и обычный безвиз отберут
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04.01.2022 10:20 Ответить
Безвіз, чи то людський, чи промисловий - то не про Зєлєнского. Не та карма у чоловіка. Чи то порядність не та.
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04.01.2022 10:21 Ответить
"Єхай,*** твою...",разом з "порядним"
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04.01.2022 13:16 Ответить
П візі в Польщі, чи по "біометрії"😉😁?
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04.01.2022 13:45 Ответить
Да ну? Неужели? Это ж надо...
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04.01.2022 10:27 Ответить
Очередная PR-обещалка ЗЕ-власти оказалась враньем и пустышкой.
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04.01.2022 10:29 Ответить
отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу

Мы судей не можем адекватных выбрать, кто нам доверит качество продуктов которыми будут питаться европейцы?!
Если бы было по-другому то наши сыры, йогурты, молоко, колбасы были бы лучше польских. А по факту у нас качество хуже и цены больше чем у польских продуктов даже с учетом их доставки
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04.01.2022 10:30 Ответить
Не были бы. Вкуснее могут быть (и есть), соответствовать стандартам ЕС - нет. Чтобы они соответствовали стандартам, ни о какой ручной дойке даже заикаться не нужно. Там молоко получают от коров на фермах аппаратами, а у нас собирают у бабок на бричках в бидоны, потом переливают в цистерны и везут на завод. Ситуация с мясом аналогична (бабки-перекупы-разделка-завод). О каких стандартах идет речь?
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04.01.2022 11:06 Ответить
"Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує укласти угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році. "
"На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно."
Висновки робіть самі. 73% включайте мізки та аналізуйте ФАКТИ.
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04.01.2022 10:30 Ответить
І не зважаючи на це, дурнуваті нікчемні ЗЕбільні табуретки і надалі мають намір плодити дегенеративні закони у відповідності до угоди про європейську асоціацію, від якої на сьогоднішній день вже значно більше шкоди ніж користі.
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04.01.2022 10:31 Ответить
ЕС вводит углеродный налог. Все импортируемые промышленные товары будут облагаться дополнительным налогом, и судя по всему нехилым. Кацапы будут платить даже за то что продают им нефть и газ. Какой там безвиз.
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04.01.2022 10:37 Ответить
Точнее у нас не просто хуже качество, а его еще и не контролируют. То есть в молоке нет молока, а в колбасе неизвестно сколько мяса и какого происхождения
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04.01.2022 10:39 Ответить
Вот и все что нужно знать о нынешней европе, пукин сказал они сделали.
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04.01.2022 10:49 Ответить
Вот и все, что нужно знать про обещания ЗЕ - перднул и обосрался.
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04.01.2022 10:52 Ответить
Европе не впилось это соглашение, ради чего им рушить стройную систему?
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04.01.2022 10:52 Ответить
А как же инвестняни и рост Украинской экономики в стотыщ раз после 2019 года?
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04.01.2022 10:53 Ответить
Точно также как и ранее.
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04.01.2022 10:57 Ответить
Ранее вообще-то наш товарооборот с Рашкой составлял более 60% общего внешного товарооборота. А после 2014 доля парРаши снизилась в несколько раз. Не слышал? И как ни странно, прошло это относительно безболезненно. Наверное потому, что у власти таких идиотов, которых ты выбрал, не было. Эти пришли на все готовое и обсираются на ровном месте.
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04.01.2022 11:15 Ответить
Далеко не все. До не о...енно, а просто до нормально нужно минимум 20 лет реформ. МИНИМУМ (это если не идти назад). Но уменьшение доли паРаши с 60% до 20% в товарообороте при сохранении объема разве не достижение? Ах, да, забыл - на хлеб это не намажешь). Правильно? Дурень тот, кто ожидает мгновенных результатов от любых реформ, а не смотрит на тенденции.
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04.01.2022 11:30 Ответить
*Сохранения общего объема торговли конечно же, а не объема товарооборота с паРашей.
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04.01.2022 11:31 Ответить
"- и что мы им скажем? - Что будет лучше. Надо только потерпеть." гггг
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05.01.2022 08:55 Ответить
Канадский бизнесмен недавно вложивший в Украину миллионы долларов,демонтировал оборудование и удрал из Украины семимильными шагами...,и правильно сделал...
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04.01.2022 11:11 Ответить
ЗЕля! Схоже, цю "перемогу" ти теж положиш у скарбничку своїх сумнівних досягнень, як найнеефективніший і найбрехливіший український Президент за всі роки Незалежності. Ганьбище! Іди вже ГЕТЬ!!!
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04.01.2022 11:38 Ответить
Теперь все украинское окажется под запретом в Европе.... )))) Производство Украины просто не получит сертификаты ЕС ))))) а вот они как раз запрсто....Вот так праздник
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04.01.2022 12:30 Ответить
У Стефанишиной,крокадил не ловится,не растет кокос.
Бездари.
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04.01.2022 12:46 Ответить
Промисловий безвіз у Зелі не мав жодних шансів із самого початку. Не та людина!
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04.01.2022 12:59 Ответить
 
 