Россия усилила войска на территории Донбасса боевиками и средствами поражения, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает содержать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения, увеличено количество снайперских пар.

Также отмечается, что под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил.

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