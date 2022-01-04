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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россия усилила войска на территории Донбасса боевиками и средствами поражения, - ГУР МО

Россия усилила войска на территории Донбасса боевиками и средствами поражения, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает содержать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии столкновения, увеличено количество снайперских пар.

Также отмечается, что под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил.

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Автор: 

армия РФ (19168) Минобороны (9316) разведка (4171)


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Я и не сомневался, что противник усиливается. А вот усиливается ли моя Украина - большой вопрос, поскольку разведка про это молчит, как партизан!
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04.01.2022 10:29 Ответить
Ну наверно правильно разведка молчит про собственные войска.
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04.01.2022 10:40 Ответить
"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - заявив фсбшний завхоз зЕзидента.
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04.01.2022 10:43 Ответить
А порношут и его ветеринар , в упор не видят , и слышать не желают ,называя - дезинформацией и паникой все розведданные партнёров
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04.01.2022 11:12 Ответить
Бояться що Бубочко піде в наступ.
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04.01.2022 10:30 Ответить
Есть на РАБссии такой пропагандон по фамилии Коротченко,пару лет назад сказал такое : в ОРДЛО 700 танков РАБссии,захватим Украину быстрее Чечни рдним полком генерала Грачева за 3 дня... в 1994 году
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04.01.2022 10:41 Ответить
1 миллион розданных паспортов Путлера в ОРДЛО.это тихий захват куска Украины странами НАТО?Хотя с Мавзолейной ксивой не пустят из концлагеря ОРДЛО никуда,даже на безлюдный остров Пасхи....
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04.01.2022 10:48 Ответить
Надо ЗЕ срочно еще отвести войска и запретить контрснайперские операции и аэроразведку.

Чисто, шоб не мешать "братушкам" укреплять существующие позиции и занимать новые.
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04.01.2022 10:50 Ответить
 
 