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Офицер чеченского спецназа им. Кадырова Солтаев назвал российских военных оккупантами и свиньями

Офицер чеченского спецназа им. Кадырова Солтаев назвал российских военных оккупантами и свиньями

Помощник командира чеченского полка спецназначения имени Ахмата Кадырова, капитан Ильяс Солтаев назвал русских военных оккупантами, комментируя в инстаграмме годовщину штурма Грозного в ночь на 1 января 1995 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии", его сториз вызвала резонанс, тогда Солтаев удалил свой аккаунт. На это обратили внимание несколько телеграмм-каналов, включая Двач и 1ADAT.

"За несколько дней Чеченцы на голову разгромили отряды федералов", "Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного", – подписал спецназовец фотографии военного Грозного. После их удаления он добавил: "Дебилы, которые ищут статус который я выложил в новогоднюю ночь, она через 24 часа автоматически удаляется. До этого времени инстаграм и так ее удалил из-за жалоб, которые отправили Свиньи, мы так с детства вас называли".

В настоящий момент аккаунт Солтаева в инстаграм (polkovnik__95), имевший 85 тысяч подписчиков, удален. При этом скриншоты сториз сохранены пользователями. В официальном аккаунте полка спецназа имени Кадырова резонансные высказывания высокопоставленного сотрудника никак не комментируют.

Телеграмм-канал 1ADAT в комментарии к новости о скандальном заявлении капитана Ильяса Солтаева задается вопросом: "И что теперь, повяжете его и [главу Чечни Рамзана] Кадырова за экстремизм?"

Читайте: Кадыров заставил бюджетников подписаться на телеканал "Грозный" в соцсетях: "Если не подписан, ты опасный для нас человек"

Портал chechen_warriors95, публикующий видео "о вооруженных силах Чеченской республики" так характеризует Ильяса Солтаева: "Надежный боевой товарищ, не раз доказавший свою любовь к родине и настоящий патриот на пути первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова".

Автор: 

армия РФ (19160) Грозный (53) Чечня (637) штурм (520)


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Топ комментарии
+81
Все верно сказал - кацапы свиньи!!!
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04.01.2022 10:59
+52
Московити обурюються

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04.01.2022 11:05
+47
Тактика ведения войны у кацапов не изменилась со второй мировой.... Грозный они закидали трупами 18 летних срочников... бабы, которые нарожали этих срочников, оплатили восстановление Чечни и Грозного и продолжают платить Кадырову. И сейчас сидит Ваня в деревянной избе, без газа, без дорог, без работы, у которого сына на гусеницы намотало непонятно за что и гордится своим величием... животные...
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04.01.2022 11:25
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Страница 2 из 2
Начав обстрел, вы двинулись вперед,
Со всех сторон вы с техникой вошли.
Хотели в Грозном встретить Новый год,
Приказ министра об этом получив.
Ох, эта ночка! Ох, этот Новый год!
Вам никогда его не позабыть!
«Аллан Акбар!» - и бьет гранатомет...
Горели танки, а в них горели вы.

И что творилось - крики, боль и стон,
И много сотен техники горит...
Грозный сверкал, сверкал огнем,
И видом смерти Реском стоит
Им не забыть тот Новый год,
И будет Грозный долго их страшить...
Чеченцам много пленных попадет,
И будут в страхе слезы их душить.

То был зловещий, страшный им урок,
Чтоб они знали, что ждет их впереди.
В таких боях пройдет еще и год
Войны, в которой мы конечно победим.
Войны, в которой мы конечно победим.
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04.01.2022 12:24 Ответить
Первый президент Чеченской Республики - Джохар Дудаев!
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04.01.2022 12:36 Ответить
по никам 95 в коцне сразу понятно кто есть кто
потому что это означает преданность оккупантам
хоть обзывай ты их свиньями и не обзывай
(у кадырки подобный ник, "региону" так же дали 95 число
типа чтобы не забывали как бомбили)
"путь кадырова" это путь предателя
"остановить войну".... так ее не останавливают
они уже добазарились что дудаев у них террорист
хотя кадырку никто никогда не выбирал
ему рисуют 99% поддержки и все
про "референдум" в 2003м году, когда вся чечня была заполнена российской армией и говорить нечего
по хасавьютомским соглашениям (97год) вопрос про статус должен был пройти через 5 лет
но эти 5 лет без войны
а н когда у тебя все разбомбили и дают вариант
"убивать дальше" или типа прекратят если "согласиться"
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04.01.2022 12:57 Ответить
Так. І що?
Про це вище вже написали.
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04.01.2022 13:22 Ответить
эта "элита" и полк кадырова
они ответственны за пытки и убийства многих людей
разрушать дома "террористов", это методы которыми израиль пользуется в палестине
вот такой кадырка мусульманин
заставлять извиняться, иначе пытать будут (или убьют, причем не тебя, а кого то близкого) тоже очень характерезует их
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04.01.2022 13:00 Ответить
Трахала жаба гадюку.
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04.01.2022 13:38 Ответить
Генерал Дудаєв повернеться в Ічкерію, як Бандера в Україну. А ....йло стане для чеченців, як Сталін для всього СРСР та світу - гебешний фашист.
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04.01.2022 14:30 Ответить
Путин платит щедрую дань Чеченцам и будет платить пока жив. А они и дальше будут называть их свиньями и мечтать убить столько русских, сколько смогут, как завещал отец Ахмат Кадыров. А сейчас живут за счет русских рабов и их это пока устраивает.
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04.01.2022 15:01 Ответить
З якою часу капітан є "високопоставленим співробітником" в армії,ви що глузуєте?)))
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04.01.2022 15:10 Ответить
Мы в Казахстане называем русну орыс шошка.Русише шва йне по-казахски
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04.01.2022 15:13 Ответить
Ну мы все затейники. У нас они - "свині кацапські - свыни кацапськи".
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04.01.2022 17:42 Ответить
Всё правильно сказал.Рашосвинтусы-вулгарисы
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04.01.2022 15:37 Ответить
Так це правда, в Україні Путін те саме робить.
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04.01.2022 15:53 Ответить
Этот капитан возможно один из тех, кто откроют второй фронт, когда придет время.
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04.01.2022 16:16 Ответить
Сейчас самое время.
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04.01.2022 16:22 Ответить
русіше?????
Швайніше!!!!!!
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04.01.2022 21:54 Ответить
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