Офицер чеченского спецназа им. Кадырова Солтаев назвал российских военных оккупантами и свиньями

Помощник командира чеченского полка спецназначения имени Ахмата Кадырова, капитан Ильяс Солтаев назвал русских военных оккупантами, комментируя в инстаграмме годовщину штурма Грозного в ночь на 1 января 1995 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии", его сториз вызвала резонанс, тогда Солтаев удалил свой аккаунт. На это обратили внимание несколько телеграмм-каналов, включая Двач и 1ADAT.

"За несколько дней Чеченцы на голову разгромили отряды федералов", "Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного", – подписал спецназовец фотографии военного Грозного. После их удаления он добавил: "Дебилы, которые ищут статус который я выложил в новогоднюю ночь, она через 24 часа автоматически удаляется. До этого времени инстаграм и так ее удалил из-за жалоб, которые отправили Свиньи, мы так с детства вас называли".

В настоящий момент аккаунт Солтаева в инстаграм (polkovnik__95), имевший 85 тысяч подписчиков, удален. При этом скриншоты сториз сохранены пользователями. В официальном аккаунте полка спецназа имени Кадырова резонансные высказывания высокопоставленного сотрудника никак не комментируют.

Телеграмм-канал 1ADAT в комментарии к новости о скандальном заявлении капитана Ильяса Солтаева задается вопросом: "И что теперь, повяжете его и [главу Чечни Рамзана] Кадырова за экстремизм?"

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Портал chechen_warriors95, публикующий видео "о вооруженных силах Чеченской республики" так характеризует Ильяса Солтаева: "Надежный боевой товарищ, не раз доказавший свою любовь к родине и настоящий патриот на пути первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова".