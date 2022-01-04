Офицер чеченского спецназа им. Кадырова Солтаев назвал российских военных оккупантами и свиньями
Помощник командира чеченского полка спецназначения имени Ахмата Кадырова, капитан Ильяс Солтаев назвал русских военных оккупантами, комментируя в инстаграмме годовщину штурма Грозного в ночь на 1 января 1995 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии", его сториз вызвала резонанс, тогда Солтаев удалил свой аккаунт. На это обратили внимание несколько телеграмм-каналов, включая Двач и 1ADAT.
"За несколько дней Чеченцы на голову разгромили отряды федералов", "Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного", – подписал спецназовец фотографии военного Грозного. После их удаления он добавил: "Дебилы, которые ищут статус который я выложил в новогоднюю ночь, она через 24 часа автоматически удаляется. До этого времени инстаграм и так ее удалил из-за жалоб, которые отправили Свиньи, мы так с детства вас называли".
В настоящий момент аккаунт Солтаева в инстаграм (polkovnik__95), имевший 85 тысяч подписчиков, удален. При этом скриншоты сториз сохранены пользователями. В официальном аккаунте полка спецназа имени Кадырова резонансные высказывания высокопоставленного сотрудника никак не комментируют.
Телеграмм-канал 1ADAT в комментарии к новости о скандальном заявлении капитана Ильяса Солтаева задается вопросом: "И что теперь, повяжете его и [главу Чечни Рамзана] Кадырова за экстремизм?"
Портал chechen_warriors95, публикующий видео "о вооруженных силах Чеченской республики" так характеризует Ильяса Солтаева: "Надежный боевой товарищ, не раз доказавший свою любовь к родине и настоящий патриот на пути первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова".
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Со всех сторон вы с техникой вошли.
Хотели в Грозном встретить Новый год,
Приказ министра об этом получив.
Ох, эта ночка! Ох, этот Новый год!
Вам никогда его не позабыть!
«Аллан Акбар!» - и бьет гранатомет...
Горели танки, а в них горели вы.
И что творилось - крики, боль и стон,
И много сотен техники горит...
Грозный сверкал, сверкал огнем,
И видом смерти Реском стоит
Им не забыть тот Новый год,
И будет Грозный долго их страшить...
Чеченцам много пленных попадет,
И будут в страхе слезы их душить.
То был зловещий, страшный им урок,
Чтоб они знали, что ждет их впереди.
В таких боях пройдет еще и год
Войны, в которой мы конечно победим.
Войны, в которой мы конечно победим.
потому что это означает преданность оккупантам
хоть обзывай ты их свиньями и не обзывай
(у кадырки подобный ник, "региону" так же дали 95 число
типа чтобы не забывали как бомбили)
"путь кадырова" это путь предателя
"остановить войну".... так ее не останавливают
они уже добазарились что дудаев у них террорист
хотя кадырку никто никогда не выбирал
ему рисуют 99% поддержки и все
про "референдум" в 2003м году, когда вся чечня была заполнена российской армией и говорить нечего
по хасавьютомским соглашениям (97год) вопрос про статус должен был пройти через 5 лет
но эти 5 лет без войны
а н когда у тебя все разбомбили и дают вариант
"убивать дальше" или типа прекратят если "согласиться"
Про це вище вже написали.
они ответственны за пытки и убийства многих людей
разрушать дома "террористов", это методы которыми израиль пользуется в палестине
вот такой кадырка мусульманин
заставлять извиняться, иначе пытать будут (или убьют, причем не тебя, а кого то близкого) тоже очень характерезует их
Швайніше!!!!!!