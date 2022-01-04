РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12170 посетителей онлайн
Новости
2 841 21

У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите НАТО в Мадриде будет принято решение о членстве, - Стефанишина

У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите НАТО в Мадриде будет принято решение о членстве, - Стефанишина

У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение о том, что Украина станет членом НАТО, но Украина не должна снижать ставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Интерфакс-Украина".

"Важно понимать, что, кроме военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими, как Румыния, Болгария, балтийские страны. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействием расширению. Это путь, который нужно пройти, - достичь политического консенсуса. Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но мы не имеем ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность, пока мы ее не получим", - сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что страны Альянса пригласят Украину, а также другие страны-аспиранты, такие как Грузия, Босния и Герцеговина для участия в саммите в Мадриде.

"Такое приглашение важно по двум аспектам. В первую очередь, мы достаточно существенно расширили сотрудничество с Альянсом. На уровне лидеров важно закрепить приоритеты, мы хотим обновить и определить новые цели партнерства, их будет чуть больше 40. Также планируем сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости – это вопрос ежедневного двустороннего диалога", - отметила Стефанишина.

Также читайте: Соглашение о "промышленном безвизе" с ЕС в 2022 году заключено не будет, - вице-премьер Стефанишина

По ее словам, во-вторых, важно, что на саммите будет одобрена Стратегическая концепция НАТО на следующие 10 лет, которая должна дать ответ на вопрос, как НАТО движется в контексте работы со странами-аспирантами.

"Украина не просто партнер НАТО, мы являемся страной-аспирантом, это официально признано структурами Альянса. Соответственно, через 13 лет после Бухарестского саммита НАТО (где было закреплено, что Украина будет членом НАТО) и после Брюссельского саммита в этом году, такая ясность для нас важна, особенно на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, на фоне угроз РФ и вызовов безопасности", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что важно, чтобы в последующие 10 лет Стратегия Альянса, которую утвердят, была не формальной, а такой, в которой нуждается настоящее.

"Мы ведем диалог с Альянсом, непосредственно со странами-членами, информируя их о наших ожиданиях о том, что должно быть в Стратегической концепции. Это вопросы членства стран-аспирантов НАТО, вопросы региональной безопасности на восточном фланге НАТО, черноморской безопасности. По каждому из этих блоков у нас есть предложения, мы информируем об этом сторону НАТО и надеемся, что это будет отражено по результатам переговоров", - рассказала она.

Стефанишина подчеркнула, что вопросы вызовов безопасности в Европе не должны быть предметом закрытых или ограниченных переговоров нескольких игроков с Россией или России с несколькими игроками.

"Для нас важно, чтобы все 30 стран НАТО отдавали себе отчет в тех решениях, которые будут приниматься, чтобы они не были доведены до сведения стран Альянса после завершения переговоров", - отметила она.

Автор: 

Испания (860) саммит (1170) членство в НАТО (1510) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Але вимагати ПДЧ треба! Хай на Росії дупи палають.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:03
+7
показать весь комментарий
04.01.2022 12:14
+7
При вашей дебильной власти даже об этом вопрос и не стоит.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але вимагати ПДЧ треба! Хай на Росії дупи палають.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:03 Ответить
Навіщо це ПДЧ, якщо зняти розмежування в голові?
показать весь комментарий
04.01.2022 12:07 Ответить
ПДЧ это домашнее задание.Чере него все проходили.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:38 Ответить
У нього вони давно коксом зняті.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 12:14 Ответить
При вашей дебильной власти даже об этом вопрос и не стоит.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:21 Ответить
Или эта вице-премьерка абсолютно не соответствует своей должности, или...стыдно и говорить. О том, что Украина будет в НАТО - было сказано 12 лет назад! Зачем, для чего нужно еще одно такое обещание? Обещать - не значит жениться, или вице-премьерка этого не знает??? Украине к этому очередному саммиту крайне необходимо подавать новую заявку на вступление в НАТО! И пусть рассматривают и голосуют - только в этом случае можно будет увидеть - какие страны выступают против!
показать весь комментарий
04.01.2022 12:27 Ответить
Стучитесь,и вам откроют!
Твари вы, ЗЕленые.С вами дегиниратами каши не сваришь.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:37 Ответить
Правильно - ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ слугам не помешает 😀😀
показать весь комментарий
04.01.2022 12:46 Ответить
Главное чтобы у НАТО.....заиканияния не было...., что мы подали заявку.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:43 Ответить
Ми до цього часу не встигнемо імпічмент шмаркле провести. Тож ніякого членства не буде, тільки покажуть Зелі крайню плоть.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:45 Ответить
Да Стефанишина и НАТО понять можно, хрен его знает какой белый порошок завтра понюхает зЕлох и какой бред, по кайфу прилетит в его безтолковку!
Даже сейчас не понятно, хочет ли писюнист заглянуть в "глаз" *****?
показать весь комментарий
04.01.2022 12:46 Ответить
Ему без этого нельзя. Оно хочет просить не использовать компромат и договориться о хатынке в Ростове после сдачи Украины.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:16 Ответить
Надо в Штаб НАТО послать Стефанчука - всё-таки глава Парламента Украины .
он большой и массой продавит вопрос 😎😎
показать весь комментарий
04.01.2022 12:48 Ответить
всему свое время...
пока нужно внутренние вопросы решать
показать весь комментарий
04.01.2022 13:05 Ответить
Ещё бы были ожидания при таком *********** и его моносброде с таким правительством.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:10 Ответить
Та с вами, зедебилами, ничего хорошего нет и, что самое важное - никогда не будет!

Пока не придет Порршенко - каждый день огромные потери для Украины!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 13:12 Ответить
Тільки й чутно тріскотню, що ми йдемо в ЄС, НАТО.
Коли вони вже почнуть говорити, що вони роблять щоб ми не були на останньому місці в Європі по всім показникам. І щоб ми догнали хоча би Польщу.

Наші політики на 80% корінням з номерклатури СССР, на 20% примкнувший до неї кримінал.
При СССР вони тріскотнею вдовблювали народу, що вони будують для народу комунізм. Зараз тою ж тріскотнею вдовблюють, що ведуть нас в ЄС і НАТО. А самі тільки обкрадають народ. У них і тоді і зараз один стиль - тріскотнею обіцянок відволікати від реальностей.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:12 Ответить
Бесполезная зеленая овца.
Твое дело - требовать и добиваться этого, а не кукарекать о том что у тебя "нет ожиданий".
Когда нет ожиданий - то "мы вам ничего не должны".
показать весь комментарий
04.01.2022 13:24 Ответить
Якщо Україна вступить в НАТО про Зеленському, то в мене станеться внутрішній психічний конфлікт, що виникне при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:50 Ответить
А за Порошенко вже б мали ПДЧ
показать весь комментарий
04.01.2022 19:01 Ответить
 
 