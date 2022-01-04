У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите НАТО в Мадриде будет принято решение о членстве, - Стефанишина

У Украины нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение о том, что Украина станет членом НАТО, но Украина не должна снижать ставок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Интерфакс-Украина".

"Важно понимать, что, кроме военной агрессии РФ, Украина не находится в уникальных условиях по сравнению с другими странами, которые стали членами НАТО в 2000-х, такими, как Румыния, Болгария, балтийские страны. Каждая страна, двигаясь к членству в НАТО, проходила путь поиска консенсуса внутри Альянса, определенного противодействием расширению. Это путь, который нужно пройти, - достичь политического консенсуса. Поэтому у нас нет завышенных ожиданий, что на саммите в Мадриде будет принято решение, что Украина станет членом НАТО. Но мы не имеем ощущения, что мы должны снижать ставки. Мы будем давить на такую стратегическую ясность, пока мы ее не получим", - сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что страны Альянса пригласят Украину, а также другие страны-аспиранты, такие как Грузия, Босния и Герцеговина для участия в саммите в Мадриде.

"Такое приглашение важно по двум аспектам. В первую очередь, мы достаточно существенно расширили сотрудничество с Альянсом. На уровне лидеров важно закрепить приоритеты, мы хотим обновить и определить новые цели партнерства, их будет чуть больше 40. Также планируем сформировать Индивидуальную программу партнерства Украины с НАТО, которая будет включать финансовую, техническую помощь, усиление взаимосовместимости – это вопрос ежедневного двустороннего диалога", - отметила Стефанишина.

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По ее словам, во-вторых, важно, что на саммите будет одобрена Стратегическая концепция НАТО на следующие 10 лет, которая должна дать ответ на вопрос, как НАТО движется в контексте работы со странами-аспирантами.

"Украина не просто партнер НАТО, мы являемся страной-аспирантом, это официально признано структурами Альянса. Соответственно, через 13 лет после Бухарестского саммита НАТО (где было закреплено, что Украина будет членом НАТО) и после Брюссельского саммита в этом году, такая ясность для нас важна, особенно на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, на фоне угроз РФ и вызовов безопасности", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что важно, чтобы в последующие 10 лет Стратегия Альянса, которую утвердят, была не формальной, а такой, в которой нуждается настоящее.

"Мы ведем диалог с Альянсом, непосредственно со странами-членами, информируя их о наших ожиданиях о том, что должно быть в Стратегической концепции. Это вопросы членства стран-аспирантов НАТО, вопросы региональной безопасности на восточном фланге НАТО, черноморской безопасности. По каждому из этих блоков у нас есть предложения, мы информируем об этом сторону НАТО и надеемся, что это будет отражено по результатам переговоров", - рассказала она.

Стефанишина подчеркнула, что вопросы вызовов безопасности в Европе не должны быть предметом закрытых или ограниченных переговоров нескольких игроков с Россией или России с несколькими игроками.

"Для нас важно, чтобы все 30 стран НАТО отдавали себе отчет в тех решениях, которые будут приниматься, чтобы они не были доведены до сведения стран Альянса после завершения переговоров", - отметила она.