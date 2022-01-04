РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 942 71

Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, у нас есть своя армия, которая стоит и будет стоять на передовой, - Стефанишина

Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, у нас есть своя армия, которая стоит и будет стоять на передовой, - Стефанишина

Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, украинская армия стоит и будет стоять на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"У нас есть помощь со стороны отдельных стран НАТО. Мы заключаем соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности, через систему закупки НАТО. Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что уже было анонсировано, что и ЕС, и Соединенные Штаты заранее подготовили предложения по введению новых санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января

"То есть среди западных стран есть консенсус по принятию таких санкций. Эта информация была доведена до сведения российского президента. В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", - рассказала Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что Сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украины, включая $75 млн на летальное вооружение.

"Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путём. Мы видим, что это давление дает свои результаты. Уже по пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий - не тот, который он рассматривает в отношении Украины. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве, переговоры напрямую с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России. Нам важно, чтобы все европейские лидеры видели это, понимали. Сегодня мы хотим удержать тот политический консенсус в поддержку Украины и переложить его в конкретные действия для сдерживания агрессора, санкции и предотвращение потепления отношений с Россией без выставления четких красных линий, связанных с мирным урегулированием на Донбассе, выполнением Минских договоренностей", - указала Стефанишина.

Автор: 

НАТО (9977) оружие (10210) помощь (7793) ВСУ (6577) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Реалістами треба було бути у квітні 2019 року.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:21
+20
як гарно сказано!
І тре добавити: солдат у ППД отримує 10 тис., зарплатня не зростає впродовж 3 років..
І доплати постійно затримують..
А про підвищення зарплат чиновників не забули, як не забули про прокурворів-суддів та прочу гидоту, яка саме собі "наколядує"..
Але ж захищають країну солдати, тому або влада зовсім дурна, або насправді не лякається вірогідного широкомаштабного наступу агресора..
показать весь комментарий
04.01.2022 13:18
+10
Ще б ця влада дбала про своїх солдатів, які стоять на передку.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніщо не заважає нам приймати добровільців та зброю.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:17 Ответить
ВІдкрила Америку... Більше беушних криголамів купувати і посилати їх в Антарктиду. І Путлєр злякається.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:31 Ответить
правду матку врізала:

"армия стоит и будет стоить ..... денег !"

а в Україні вже третій рік поспіль ЗЄ-бенський зриває оборонне замовлення
показать весь комментарий
04.01.2022 13:59 Ответить
Вспомнили про армию ,пройдохи.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:12 Ответить
коллаборанты - саботажники
показать весь комментарий
04.01.2022 14:16 Ответить
англіцкий криголам разом із антарктичною експедицією то

десять км ЗЄ-ліної дороги за корупційними тарифами
показать весь комментарий
04.01.2022 14:15 Ответить
як гарно сказано!
І тре добавити: солдат у ППД отримує 10 тис., зарплатня не зростає впродовж 3 років..
І доплати постійно затримують..
А про підвищення зарплат чиновників не забули, як не забули про прокурворів-суддів та прочу гидоту, яка саме собі "наколядує"..
Але ж захищають країну солдати, тому або влада зовсім дурна, або насправді не лякається вірогідного широкомаштабного наступу агресора..
показать весь комментарий
04.01.2022 13:18 Ответить
Ще б ця влада дбала про своїх солдатів, які стоять на передку.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:20 Ответить
Их солдаты стоят напротив
показать весь комментарий
04.01.2022 13:29 Ответить
Главное не Порошенко!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 14:06 Ответить
Реалістами треба було бути у квітні 2019 року.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:21 Ответить
Что то эта курица сильно разкудахталась сегодня, с похмелья что ли вышла.?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:25 Ответить
Копитанша очевидність.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:29 Ответить
Деньги нужны😁.Или отрабатывает.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:41 Ответить
Она на Новый Год хорошо выпила и только сейчас до неё дошло в каком положении страна. In vino veritas!
показать весь комментарий
04.01.2022 15:55 Ответить
Ми можемо розраховувати на добровольців, вони були навіть у Фінляндії, під час короткотривалої Зимової війни 1939-1940 рр., коли на неї напав Сралін.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:30 Ответить
Ти дивись, яка розумна...
Окрім саме гасел, якісь дії передбачені???
показать весь комментарий
04.01.2022 13:30 Ответить
Якій ні копійки не дали для підвищення зарплат...
показать весь комментарий
04.01.2022 13:31 Ответить
И поэтому вы, зесрань, ни разу не повысили денежное обеспечение этим самым солдатам, не закупаете бронежилеты и зимнее обмурдирование, заморозили ракетную программу и прочее и прочее
показать весь комментарий
04.01.2022 13:31 Ответить
Сколько можно повышать? Хочешь получать больше иди учись и работай в другом месте.
Палками что ли гонят служить.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:36 Ответить
а шо тебе,кацапа,так денежное довольствие украинских воинов муляет?
Траты из бюджета Смоленской области в 2021 году:
•На новогодние подарки для ветеранов - 334 тыс. рублей.
•На техобслуживание автомобиля губернатора - 600 тыс. рублей.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:52 Ответить
а откуда вы знаете такие подробности? Там живете?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:56 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 https://twitter.com/VictorKvert2008

показать весь комментарий
04.01.2022 14:07 Ответить
нафик вы мне это "тычете"?! Лично мне глубоко фиолетово что и как в Пацакстане происходит - пусть даже кору с деревьев жрут. А раз вы это "воспроизводите" - значить вы к ним не равнодушны, и "болеете" за материальное благополучие "угнетенных".
показать весь комментарий
04.01.2022 14:18 Ответить
вы просили источник-так получите то,что просили

а кроме вас ,равнодушных к кацапстану есть еще миллионы уверенных,что на раисе все гуд и ***** все порешало.вот для них и выставляю,щоб просвещались
показать весь комментарий
04.01.2022 14:34 Ответить
.вот для них и выставляю,щоб просвещались

)) если бы в Пацакстане все было так, как вы пытаетесь "донести" "до миллионов" - мерседес не открыл бы в 19 году завод в Пацакстане по выпуску элитных меринов на 25 тысяч в год.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:18 Ответить
во блин "а откуда вы знаете такие подробности? Там живете?"
показать весь комментарий
04.01.2022 15:24 Ответить
мерседес докладывал.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:36 Ответить
вот таким чиновникам как раз и нужны такие мерсы кацапской сборки .шоб подороже и чаще менять.тогда и распил больше
показать весь комментарий
04.01.2022 15:39 Ответить
и ...? Такое ощущение, что вы совершенно не знаете историю Пацакстана и менталитет его населения..Как же вы собираетесь воевать с врагом, если не знаете с кем воюете!!!

....Россиянин из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят - они своя кровь.

Россияне стремятся закрепить необходимость и неразрывность единожды установленной связи, а саму причину установления отнести к Божьей воле и, следовательно, изъять от людской критики.

У россиян крепостной человек соединял свою судьбу с жизнью господина: воля барина стала для него заменять собственную волю.

Для россиян, если Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, значит, так должен поступать и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это ярко выражается российскою пословицей: воля Божья, суд царев. Отсюда безропотность народа, который сносит даже и то, что превосходит меры человеческого терпения. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться Богу - и грешно, и опасно, потому что Бог пошлет еще худшие беды.

В России царь-государь - полный собственник всего государства. Слово «государь» означало собственника, имеющего безусловное право по своему усмотрению распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Россияне знают, что давалось от царя, всегда могло быть им отнято и отдано другому, как беспрестанно и случалось....
показать весь комментарий
04.01.2022 16:05 Ответить
это вообще то называется "скрепы".
тем не менее гражданская война нехило так бушевала....какие там кровные узы и царь-господин?достаточно натравить одну башню кремля на другую-и все развернется в полный рост.и все забудут про скрепы.а у них терки немалые между собой,особенно сейчас,при минимальной кормовой базе.да и жить на расейке эти башни не собираются...
показать весь комментарий
04.01.2022 16:43 Ответить
Так они и живут по "скрепам"!!! А вы не знали???
показать весь комментарий
04.01.2022 16:46 Ответить
а еще мы что то слышали про рускавый бунт,бессмысленный и беспощадный .так я о нем
показать весь комментарий
04.01.2022 17:00 Ответить
У вас какие-то "выборочные" "слухи"

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"

"Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

- Что хошь с нами делай! - говорили одни, - хошь - на куски режь; хошь - с кашей ешь, а мы не согласны!

И упорно стояли при этом на коленях.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

- Сломлю я эту энергию! - говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!...
Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

...Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…
показать весь комментарий
04.01.2022 17:29 Ответить
та да...скорее по єтому варианту загнивание,тлен,вонь...
и зачем с ними воевать?
показать весь комментарий
04.01.2022 17:40 Ответить
а зачем с ними воевать? Их нужно удалить с оккупированной территории, создать эффективную оборону, и временно прекратить все политические и экономические отношения.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:46 Ответить
так все к тому и идет .только как всегда-в исторических масштабах-медленно и неотвратимо
показать весь комментарий
04.01.2022 17:53 Ответить
таков менталитет украинцев. Например, россияне в обоз запрягали лошадей, а украинцы - волов.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:58 Ответить
Вийми швабру зі сраки мусор
показать весь комментарий
04.01.2022 14:05 Ответить
Так вот зачем нам целый "віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України" ! Для того чтобы озвучивать нам очевидные вещи, которые и так все давно знают и понимают.
Стесняюсь спросить: А если я скажу, что 2х2=4 мне дадут такую же должность и зарплату?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:36 Ответить
А если попросить о военой помощи,вдруг ребята откликнутся?
Я прнимаю что ЗЕдегинираты в окопах сидеть не будут,им же какая разница.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:40 Ответить
від висерів з голів слуг народу відчуття наче від творів школяриків на вільну, політичну тему.. Иліта підзаборна..- за що воно нам така напасть?..(
показать весь комментарий
04.01.2022 13:43 Ответить
будет стоять,конечно...
но вы бы,зеленые им хоть соляры подвезли,что ли...
вместо разглагольсьвования на всем давно понятную тему.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:47 Ответить
А шо, соляри нема?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:56 Ответить
Є,хвилин на десять,патронів до стрілкотні навіть дефіціт,а какая разніца,ми пісню заспіваем-какое всьо зільоное ко ко коро ко ко.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:03 Ответить
є забезпечення на 29% станом на 30 грудня..
показать весь комментарий
04.01.2022 14:03 Ответить
Сколько "Смерчей" и "Нептунов" изготовлено за два с половиной года ?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:52 Ответить
Вот уже китай готовиться
https://inform-progulka.by/2021/12/29/kitaj-skupil-polovinu-vsej-psheniczy-mira/
https://usm.media/kitaj-skupil-bolee-poloviny-mirovyh-zapasov-zerna/
показать весь комментарий
04.01.2022 13:53 Ответить
А то.
Китай и сою скупил, и рис (у Индии).
Жрать то в Китае самим нечего, там не только земли загажены, но и грунтовые воды.
В Крыму куриные лапы (именно лапы, которые с когтями) скупили, причем заранее, чем власти Крыма оченно гордились где-то полгода назад.
То ли на ямчу, то ли как основной источник белка для китайского населения (когти - то будет источник кальция), тут я не знаю, не интересовалась.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:35 Ответить
Що значить "стоіт і будєт стоять"? Що то за вологі мрії? 😲 Хлопці фронт тримають. Без забезпечення ПММ, новим озброєнням, бездостойного грошового та іншого забезпечення. Бо уряд, де Стефан шина не остання людина, на армію болт забив. І раптом Стефан шина "прозріла" - "ніхто за нас... " Та за вас у 2014 - му році лінія розмежування проходила б по Збручу.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:53 Ответить
Ще в нас майже 20тис.росеянскіх компаній працює,та паливо для армії ми купуємо у ворога,то буде вам чергове занепокоєння у відповідь на агресію,бо у світі ніхто не любить брехунів.
показать весь комментарий
04.01.2022 13:59 Ответить
Неужели были идиоты, которые верили, что кто-то за Украину бросится воевать?
показать весь комментарий
04.01.2022 14:06 Ответить
Есть такие, и немало, любители сериалов типа "сваты", которые считают, что им все должны.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:09 Ответить
У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", - сказала Стефанишина. Украинская армия будет стоять, но как советское руководство себя поведёт, ведь не секрет что для советских Украинская армия больше в тягость, у советских нет свого государства ,оно распалось в 1991г ,а есть только столица Мацква.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:22 Ответить
Оно то так. Но другие страны могут помогать своими инструкторами и продолжение интенсивного обучения нашей армии ( к приведением их в полное соответствие с стандартами НАТО), поставками боеприпасов и новейших видов хотя бы оборонительного вооружения, в частности противотанкового, противовоздушного, дронами , системами раннего обнаружения, снайперским вооружением, вооружением для борьбы с вражескими летательными аппаратами и т.д. И это реально можно и нужно делать. А воевать конечно придется если что украинской армии и возможно добровольцам из других стран мира , особенно из украинской диаспоры.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:24 Ответить
Официально никто солдат не вышлет, но если Украина в случае, не дай бог, войны обратится ко всем добрым людям, прежде всего европейцам, защитить свободу и независимость Украины, а значит и Европы от новых фашистов с Востока, я не сомневаюсь добровольцев приедет очень много со всех концов мира. Главное, чтобы руководство Украины было открыто миру, было вместе со своим народом и не боялось ответственности.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:25 Ответить
Но вы же знаете, что Зеля не такой! Прежде чем вы так подумаете, шмаркля вылетит в Москву и сольёт страну.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:50 Ответить
В начале января Запад подпишет свою капитуляцию

https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Америка и Европа обязаны принять русский ультиматум и тут же приступить к его выполнению.

https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Происходить это будет так. Российско-американские переговоры проводятся 10 января в Женеве. Уже на первых минутах встречи с Путиным улыбающийся Байден достает огромный лист, показывает его Путину и говорит, что тут написаны все пункты русского ультиматума, сейчас он эти пункты подпишет...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:30 Ответить
Потом Верещук с Сивохой и 95 кварталом войдут в разрушенный Донецк и начнут брататься со своим советским народом
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207929368214258&set=p.207929368214258&type=3&__cft__[0]=AZXWk_67YPAuihoBGsRdBO3qCDuAME_9c_cs8k-cybqbrQ0R2JwBwoMPtvdlh7u0LYY5ygnSw9LLiUBtm_jnV8PkwdO-Z_PQHyt9EXPyybvuLdxvQ4T8X5qJ7o5bAQ7INDZgp4uM_usd9lw09Z4GyLnBG_Gc2zO3_ZxP76qUuLhbHQ&__tn__=R]-R .
показать весь комментарий
04.01.2022 14:38 Ответить
наша задача сделать так,шоб не они были модераторами такого братания.и это вполне достижимо на следующих выборах .
и там кроме совецкого народа есть с кем брататься.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:42 Ответить
Я знаю, що мій кращий дгуг з Цензора Влодзю, кинув тролити за російські рублі і записався добровольцем в армію! Будь як Влодзю з Брюхович!
показать весь комментарий
04.01.2022 14:42 Ответить
Армія стоїть на передовій, але зелені зрадники всюди, може треба частину армії повернути в Київ, щоб вимести зелену чуму.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:49 Ответить
Кому кому,а Украина сегодня самая реальная и понимающая ситуацию страна.Чего не скажешь о витающем в иллюзиях Западном мире.Украине о восприятии реальности говорить не треба,бо мы её понимаем лучше всех на переднем фланге.Европейцам треба понять,що Украина воюет с полудохлой ядерной и вероломной,но Империей,а не с отдельно взятой соразмерной страной,типа Венгрии.А у Империи в планах не только Украина,но и страны бывшего Варшавского договора.И если Запад думает,що Украиной они смогут отделаться,то пусть не надеятся.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:22 Ответить
"Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине,"
Источник:
Немного странные надежды со стороны 4-жды уклониста от призыва, не считаете?
Морпехам США надо быть ну очень сильно альтруистами, чтобы за 4-жды уклониста ехать воевать.

Но я больше скажу: и в Австралию за Австралию воевать морпехи США не поедут.
Это надо быть уже не просто альтруистами, а людьми святыми, на манер Иисуса Христа, чтобы ехать воевать за властей, скажем, Северной Территории Австралии, властей, которые продали китайцам (отдали в аренду на 99 лет) стратегический объект - порт Дарвин.
Они бы и железную дорогу стратегического значения, соединяющую Алис Спрингз с Дарвином через городок Кэтрин (где находится военная база Тиндал, официально австралийская, но неофициально американская) продали, но железка им не принадлежит - она принадлежит американской компании.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:30 Ответить
Если Запад перестанет заниматься политикой,то политика всё равно за ними придёт.Но другой вопрос как она их застигнет.Если США утратит авторитет на мировой арене и уйдёт из большой политики в изоляцию как декларировал Трамп...То свято место пусто не бывает.Место США,займёт Китай и Рашка со всеми вытекающими,и в итоге США всё равно придётся вернуться в политику.Так стоит ли терять лидирующие позиции сегодня, под гнётом геополитического шантажа Китая и Рашки?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:56 Ответить
Китай ничего не "займет", в Китай идет экономический коллапс адового масштаба, по сравнению с которым кризис 2008 года покажется легким ветерком, так себе, рябью на воде.
Дурее китайских коммуняк мир еще не встречал, это, можно сказать, эталон.
Они сами, САМИ, спровоцировали у себя кризис жилищного рынка, кризис компаний-застройщиков, за которыми последует самый страшный из возможных кризисов: финасовый, грохнутся банки.
Спровцировали этот кризис китайские коммуняки очень просто: выпрыгиванием из порток, чтобы перевыполнением плана выслужиться перед хозяевами (китайским "**********" это черта присуща традиционно, вспоминаем плавку стали во дворах и уничтожение воробьев при Мао Цзедуне, которые закончились самым страшным голодом в истории человечества).

Итак, что же спровоцировало сабпрайм кризис в Китае?
Очень простое решение, на первый взгяд: разрешение на въезд в Пекин лишь тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на ковид.

Поскольку цены на жилье в Китае держат мировой рекорд по недоступности для населения, китайский лохторат, работащий в Пекине, проживает в городах-спутниках столицы Поднебесной. Соответственно, цены на жилье в таких местах стали резко спекулятивными. Поскольку эти люди (сколько их там миллионов, ведь очень много в Китае китайцев) должны были каждый день при приезде в Пекин на работу сдавать ПЦР-тест, а по получении положительного результата самоизолироваться за свой счет, то платить ипотеку они стали просто не в состоянии, да и кто будет держать таких работников?

Таким образом, такое простое решение, как запрет на въезд в Пекин людям с положительным ПЦР тестом, привело к массовым форклоужиз: изъятию банками жилья у населения за неуплату ипотеки. Продать это жилье у банков нет возможности: его никто не покупает, оно никому нафиг не уперлось.

Проблема в том, что рынок собственности - он как костяшки домино: вытащи одну - и она послечет за собой падение других. Так что изъятие жилья идет по всему Китаю, и банки сидят с долгами, которые они не могут покрыть, и с жильем, которое они не могут продать.
А поскольку в Китае очень-очень много китайцев и у них очень-очень долгов и у банков очень-очень много изъятого жилья, которое невозможно сбыть с рук, то и кризис будет несколько иного масштаба, чем в США в 2008 году.
показать весь комментарий
05.01.2022 02:58 Ответить
маємо бути реалістами, що влада не зробила того,що потрібно було зробити, щоби було інакше
показать весь комментарий
04.01.2022 15:52 Ответить
Стефанишина будет в первых рядах!
показать весь комментарий
04.01.2022 16:04 Ответить
бойцов направят но кто вам дебилам сейчас про это скажет -если вы стукачи
показать весь комментарий
04.01.2022 18:05 Ответить
верно.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:45 Ответить
 
 