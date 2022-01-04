Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, у нас есть своя армия, которая стоит и будет стоять на передовой, - Стефанишина
Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, украинская армия стоит и будет стоять на передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
"У нас есть помощь со стороны отдельных стран НАТО. Мы заключаем соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности, через систему закупки НАТО. Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", - сказала Стефанишина.
Она отметила, что уже было анонсировано, что и ЕС, и Соединенные Штаты заранее подготовили предложения по введению новых санкций.
"То есть среди западных стран есть консенсус по принятию таких санкций. Эта информация была доведена до сведения российского президента. В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", - рассказала Стефанишина.
Вице-премьер напомнила, что Сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украины, включая $75 млн на летальное вооружение.
"Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путём. Мы видим, что это давление дает свои результаты. Уже по пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий - не тот, который он рассматривает в отношении Украины. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве, переговоры напрямую с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России. Нам важно, чтобы все европейские лидеры видели это, понимали. Сегодня мы хотим удержать тот политический консенсус в поддержку Украины и переложить его в конкретные действия для сдерживания агрессора, санкции и предотвращение потепления отношений с Россией без выставления четких красных линий, связанных с мирным урегулированием на Донбассе, выполнением Минских договоренностей", - указала Стефанишина.
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"армия стоит и будет стоить ..... денег !"
а в Україні вже третій рік поспіль ЗЄ-бенський зриває оборонне замовлення
десять км ЗЄ-ліної дороги за корупційними тарифами
І тре добавити: солдат у ППД отримує 10 тис., зарплатня не зростає впродовж 3 років..
І доплати постійно затримують..
А про підвищення зарплат чиновників не забули, як не забули про прокурворів-суддів та прочу гидоту, яка саме собі "наколядує"..
Але ж захищають країну солдати, тому або влада зовсім дурна, або насправді не лякається вірогідного широкомаштабного наступу агресора..
Окрім саме гасел, якісь дії передбачені???
Палками что ли гонят служить.
Траты из бюджета Смоленской области в 2021 году:
•На новогодние подарки для ветеранов - 334 тыс. рублей.
•На техобслуживание автомобиля губернатора - 600 тыс. рублей.
а кроме вас ,равнодушных к кацапстану есть еще миллионы уверенных,что на раисе все гуд и ***** все порешало.вот для них и выставляю,щоб просвещались
)) если бы в Пацакстане все было так, как вы пытаетесь "донести" "до миллионов" - мерседес не открыл бы в 19 году завод в Пацакстане по выпуску элитных меринов на 25 тысяч в год.
....Россиянин из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят - они своя кровь.
Россияне стремятся закрепить необходимость и неразрывность единожды установленной связи, а саму причину установления отнести к Божьей воле и, следовательно, изъять от людской критики.
У россиян крепостной человек соединял свою судьбу с жизнью господина: воля барина стала для него заменять собственную волю.
Для россиян, если Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, значит, так должен поступать и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это ярко выражается российскою пословицей: воля Божья, суд царев. Отсюда безропотность народа, который сносит даже и то, что превосходит меры человеческого терпения. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться Богу - и грешно, и опасно, потому что Бог пошлет еще худшие беды.
В России царь-государь - полный собственник всего государства. Слово «государь» означало собственника, имеющего безусловное право по своему усмотрению распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Россияне знают, что давалось от царя, всегда могло быть им отнято и отдано другому, как беспрестанно и случалось....
тем не менее гражданская война нехило так бушевала....какие там кровные узы и царь-господин?достаточно натравить одну башню кремля на другую-и все развернется в полный рост.и все забудут про скрепы.а у них терки немалые между собой,особенно сейчас,при минимальной кормовой базе.да и жить на расейке эти башни не собираются...
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
"Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.
- Что хошь с нами делай! - говорили одни, - хошь - на куски режь; хошь - с кашей ешь, а мы не согласны!
И упорно стояли при этом на коленях.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
- Сломлю я эту энергию! - говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!...
Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.
...Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…
и зачем с ними воевать?
Стесняюсь спросить: А если я скажу, что 2х2=4 мне дадут такую же должность и зарплату?
Я прнимаю что ЗЕдегинираты в окопах сидеть не будут,им же какая разница.
но вы бы,зеленые им хоть соляры подвезли,что ли...
вместо разглагольсьвования на всем давно понятную тему.
https://inform-progulka.by/2021/12/29/kitaj-skupil-polovinu-vsej-psheniczy-mira/
https://usm.media/kitaj-skupil-bolee-poloviny-mirovyh-zapasov-zerna/
Китай и сою скупил, и рис (у Индии).
Жрать то в Китае самим нечего, там не только земли загажены, но и грунтовые воды.
В Крыму куриные лапы (именно лапы, которые с когтями) скупили, причем заранее, чем власти Крыма оченно гордились где-то полгода назад.
То ли на ямчу, то ли как основной источник белка для китайского населения (когти - то будет источник кальция), тут я не знаю, не интересовалась.
https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Америка и Европа обязаны принять русский ультиматум и тут же приступить к его выполнению.
https://newsua.one/news-opinion/59415-v-nachale-yanvarya-zapad-podpishet-svoyu-kapitulyaciyu.html Происходить это будет так. Российско-американские переговоры проводятся 10 января в Женеве. Уже на первых минутах встречи с Путиным улыбающийся Байден достает огромный лист, показывает его Путину и говорит, что тут написаны все пункты русского ультиматума, сейчас он эти пункты подпишет...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207929368214258&set=p.207929368214258&type=3&__cft__[0]=AZXWk_67YPAuihoBGsRdBO3qCDuAME_9c_cs8k-cybqbrQ0R2JwBwoMPtvdlh7u0LYY5ygnSw9LLiUBtm_jnV8PkwdO-Z_PQHyt9EXPyybvuLdxvQ4T8X5qJ7o5bAQ7INDZgp4uM_usd9lw09Z4GyLnBG_Gc2zO3_ZxP76qUuLhbHQ&__tn__=R]-R .
и там кроме совецкого народа есть с кем брататься.
Источник:
Немного странные надежды со стороны 4-жды уклониста от призыва, не считаете?
Морпехам США надо быть ну очень сильно альтруистами, чтобы за 4-жды уклониста ехать воевать.
Но я больше скажу: и в Австралию за Австралию воевать морпехи США не поедут.
Это надо быть уже не просто альтруистами, а людьми святыми, на манер Иисуса Христа, чтобы ехать воевать за властей, скажем, Северной Территории Австралии, властей, которые продали китайцам (отдали в аренду на 99 лет) стратегический объект - порт Дарвин.
Они бы и железную дорогу стратегического значения, соединяющую Алис Спрингз с Дарвином через городок Кэтрин (где находится военная база Тиндал, официально австралийская, но неофициально американская) продали, но железка им не принадлежит - она принадлежит американской компании.
Дурее китайских коммуняк мир еще не встречал, это, можно сказать, эталон.
Они сами, САМИ, спровоцировали у себя кризис жилищного рынка, кризис компаний-застройщиков, за которыми последует самый страшный из возможных кризисов: финасовый, грохнутся банки.
Спровцировали этот кризис китайские коммуняки очень просто: выпрыгиванием из порток, чтобы перевыполнением плана выслужиться перед хозяевами (китайским "**********" это черта присуща традиционно, вспоминаем плавку стали во дворах и уничтожение воробьев при Мао Цзедуне, которые закончились самым страшным голодом в истории человечества).
Итак, что же спровоцировало сабпрайм кризис в Китае?
Очень простое решение, на первый взгяд: разрешение на въезд в Пекин лишь тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест на ковид.
Поскольку цены на жилье в Китае держат мировой рекорд по недоступности для населения, китайский лохторат, работащий в Пекине, проживает в городах-спутниках столицы Поднебесной. Соответственно, цены на жилье в таких местах стали резко спекулятивными. Поскольку эти люди (сколько их там миллионов, ведь очень много в Китае китайцев) должны были каждый день при приезде в Пекин на работу сдавать ПЦР-тест, а по получении положительного результата самоизолироваться за свой счет, то платить ипотеку они стали просто не в состоянии, да и кто будет держать таких работников?
Таким образом, такое простое решение, как запрет на въезд в Пекин людям с положительным ПЦР тестом, привело к массовым форклоужиз: изъятию банками жилья у населения за неуплату ипотеки. Продать это жилье у банков нет возможности: его никто не покупает, оно никому нафиг не уперлось.
Проблема в том, что рынок собственности - он как костяшки домино: вытащи одну - и она послечет за собой падение других. Так что изъятие жилья идет по всему Китаю, и банки сидят с долгами, которые они не могут покрыть, и с жильем, которое они не могут продать.
А поскольку в Китае очень-очень много китайцев и у них очень-очень долгов и у банков очень-очень много изъятого жилья, которое невозможно сбыть с рук, то и кризис будет несколько иного масштаба, чем в США в 2008 году.