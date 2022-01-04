Мы должны быть реалистами: другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, у нас есть своя армия, которая стоит и будет стоять на передовой, - Стефанишина

Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине, украинская армия стоит и будет стоять на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"У нас есть помощь со стороны отдельных стран НАТО. Мы заключаем соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности, через систему закупки НАТО. Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что уже было анонсировано, что и ЕС, и Соединенные Штаты заранее подготовили предложения по введению новых санкций.

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"То есть среди западных стран есть консенсус по принятию таких санкций. Эта информация была доведена до сведения российского президента. В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины", - рассказала Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что Сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украины, включая $75 млн на летальное вооружение.

"Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путём. Мы видим, что это давление дает свои результаты. Уже по пресс-конференции Путина четко можно понять, что военный сценарий - не тот, который он рассматривает в отношении Украины. Мы ясно понимаем, что переговоры, которые он анонсирует в Женеве, переговоры напрямую с президентом США способствуют его субъективизации и повышению его рейтингов внутри России. Нам важно, чтобы все европейские лидеры видели это, понимали. Сегодня мы хотим удержать тот политический консенсус в поддержку Украины и переложить его в конкретные действия для сдерживания агрессора, санкции и предотвращение потепления отношений с Россией без выставления четких красных линий, связанных с мирным урегулированием на Донбассе, выполнением Минских договоренностей", - указала Стефанишина.