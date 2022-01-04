В Закарпатье отремонтировали дорогу М-26 между КПП на границе с Румынией и Венгрией, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Закарпатской области завершился ремонт на дороге международного значения М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП "Дьяково". Работы проводились в рамках программы "Большая стройка".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.
Общая протяженность маршрута Вилок – Дьяково составляет 37,3 км. Его уникальность заключается в том, что он связывает сразу два контрольно-пропускных пункта – "Вилок" на границе с Венгрией и "Дьяково" – на украино-румынской границе.
В ходе капитального и текущего среднего ремонтов дорожники уложили 5,6 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и такую же протяженность выполнили в верхнем слое.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине за два последних года удалось восстановить 40% основной сети дорог – более 14 тыс. км.
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зійде асфальт і наші гроші 😡