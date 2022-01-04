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В Закарпатье отремонтировали дорогу М-26 между КПП на границе с Румынией и Венгрией, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области завершился ремонт на дороге международного значения М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП "Дьяково". Работы проводились в рамках программы "Большая стройка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

Общая протяженность маршрута Вилок – Дьяково составляет 37,3 км. Его уникальность заключается в том, что он связывает сразу два контрольно-пропускных пункта – "Вилок" на границе с Венгрией и "Дьяково" – на украино-румынской границе.

В Закарпатье отремонтировали дорогу М-26 между КПП на границе с Румынией и Венгрией, - ОГА 01

В ходе капитального и текущего среднего ремонтов дорожники уложили 5,6 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и такую же протяженность выполнили в верхнем слое. 

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В Закарпатье отремонтировали дорогу М-26 между КПП на границе с Румынией и Венгрией, - ОГА 02

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине за два последних года удалось восстановить 40% основной сети дорог – более 14 тыс. км.

Автор: 

ОГА (2391) Большая стройка (728) Закарпатская область (2582)


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По ночах бабло у асфальт закатують, щоб народ не бачив.
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04.01.2022 13:59 Ответить
Я не специалист и поэтому возник вопрос - а зимой, вообще асфальт укладывают??? Просто каждый день читаю новости об успехах на фронте строительства дорог, но меня смущает дата в календаре...
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04.01.2022 14:05 Ответить
Кладут асфальт прямо на сніг , тому дивуйтеся , коли разом зі снігом ,
зійде асфальт і наші гроші 😡
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04.01.2022 14:08 Ответить
Прошлая власть в єтом преуспела!
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04.01.2022 14:50 Ответить
Не придирайся к мелочам, бабло должно отмываться при любой погоде. До конца президентства Зеленского уже осталось совсем немного, если не поднапрячься, то в бюджете ещё останутся неукраденные деньги.
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04.01.2022 14:09 Ответить
Укладывают. На снег наверное нет, но при хорошем дожде видел сам (в Германии)
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04.01.2022 14:31 Ответить
хах, він не про дороги, у ньго інша мета
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04.01.2022 20:26 Ответить
 
 