Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на социальные выплаты, - Южанина

Из-за популистской программы президента "Экономический паспорт украинца" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Об этом написала народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Не имея ни должного развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили в очередной раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных" выплат", - написала Южанина.

Она напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тысячи долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тысяч долларов. В Украине же, по плану президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тысяч гривен.

Депутат также обратила внимание на то, что предложенным президентом законопроектом не гарантируется сохранение денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, выписана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит почти 35 млрд гривен, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", – добавила Южанина.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 16 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.