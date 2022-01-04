Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на социальные выплаты, - Южанина
Из-за популистской программы президента "Экономический паспорт украинца" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.
Об этом написала народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"Не имея ни должного развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили в очередной раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных" выплат", - написала Южанина.
Она напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тысячи долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тысяч долларов. В Украине же, по плану президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тысяч гривен.
Депутат также обратила внимание на то, что предложенным президентом законопроектом не гарантируется сохранение денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, выписана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.
"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит почти 35 млрд гривен, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", – добавила Южанина.
Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 16 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.
В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.
Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****,без мата не скажишь.ЗЕаркоман,**** квартальная.
На запит "скільки років придурку" Google видає біографію Зеленського (ФОТОФАКТ)
Автор: https://bigkyiv.com.ua/post-author/mariya-suprun/ Марія Супрун
12:18 03.01
Пошуковий гігант Google у відповідь на запит "скільки років придурку" видає біографію президента Володимира Зеленського, розміщену на офіційному сайті глави держави.
https://bigkyiv.com.ua/na-zapyt-skilky-rokiv-prydurku-google-vydaye-biografiyu-zelenskogo-fotofakt/
Та й навіщо?
Головне - пообіцяти.
А як прийде час виконання обіцянок, то вигадають нові, ще гарніші.
Бо дурного "насєлєнія-какаяразніца" вистачає..
Создать рабочие места,не?
Все у Зеленского через жопу.
Ничего нового. Закончил как и большинство поисками кацапов
Поэтому ничем вы не уникальны- такое же быдло как и зелебобики.
Как те блохи, которые сидели в закрытой банке. А когда им крышку открыли и даровали таким образом свободу, оказалось, что они уже выпрыгнуть из банки не могут и не хотят (не физически ослабли, а психологически).
мы все помним его потужный реформизм.
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
Ответ прост...Коломойский и Путлер этол одна ФСБшная банда...Беня казав... возьмем кредит у Путлера 100 ярдов долляров и объявим ДЕФОЛТ... но я Беня с этой суммы Дефолта буду иметь всю Казну Украины...