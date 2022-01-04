Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, - Ляшко
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", - сказал он.
Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу смогут люди старше 60 лет через шесть месяцев с даты второй прививки от COVID-19. Оптимальным сроком является период 6-9 месяцев.
Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer.
В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.
После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.
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В Австралии ожидается дефицит мяса .
Вы прочли правильно.
Дефицит мяса ожидается именно в Австралии, той самой Австралии, которая является одним из крупнейших экспортеров баранины и говядины.
Причина?
Дефицит работников. ибо самоизоляция.
Есть и еще одна причина, только она не указывается: не ширяются работники жЫжей, а неширнувшимся работать нельзя.
Оттого и дефицит работников, и оттого дефицит мяса.
Подтверждаю насчет дефицита мяса: из продажи исчезли дешевые отрубы свинины, дешевая ветчина и дешевая курятина (говядиной я в последнюю закупку не интересовалась), а свинину хотела заечь, но вместо ноги пришлось взять отбивные.
В продаже не было даже куриного фарша.
Но это, граджане не проблема.
Во-первых, как сказали великие классики в книге "12 стульев": "Мясо вредно".
А во-вторых, поскольку дефицита быстрых ковидных тестов не будет (ибо правительство штата Виктория договорилось о поставке еще 10 миллионов оных), то бифштекс во рту прекрасно заменит палка для теста в носу.
В-третьих, лохторат всегда может заняться каннибализмом и переработать на консерву слуг народа, то бишь парламентариев, вакцинаторов и прочих контакт трейсеров.
Наконец, можно ловить и жрать кроликов, что в Великую Депрессию (а именно в ней Австралия сейчас и находится, только "много более"(С) глубже) население и делало,
Правда, потом была очень страшная война, в которой погибло очень много людей.
Ляшко с Педаликом на заметку.
"Australia facing meat supply shortage
https://www.youtube.com/watch?v=XD41eR6j1Rg
в штате Виктория, Австралия, отменяют большинство операций (elective surgeries).
Я тоже с февраля скорее всего отменю, только частную мед страховку, ибо с сложившейся ситуации она не имеет никакого смысла. Мало того, что на меня, как невакцинированного недочеловека вообще больше не распространяются мед помощь совершенно официально, но ее не будет и вакцинированным.
Но вот пусть вакцинированные мед страховки и платят.
Призная, я - лох. Более того, я - лох педальный.
На мед страховку мы с мужем выплатили за 30 лет больше 100 тысяч долларов (вы прочли правильную сумму).
Мне следовало отменить страховку немедленно с началом ковидобесия, сейчас на счету в банке было бы на 10 тысяч баксов больше, а так - впустую выкинутые деньги.
Если кто умеет читать между строк, то ситуацию следует понимать так: у властей штата Виктория нет денег на госпиталя, вообще нет денег, штат Виктория - полный и окончательный банкрот.
Сейчас начнет останавливаться все, от транспорта до подачи электричества.
P.S. Получила перед Рождеством письмо из частного госпиталя, собирают пожертвования на оборудование для анестезии. Это имеет место быть в бывшей стране первого мира, ныне поганом отстойнике, хуже африканского. За два года лейбористы превратили штат Виктория в клоаку.
Давайте, Ляшко с Падаликом, присоединяйтесь.
Фазы плана "барановирус".
Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
Фаза 2. Результат: (почти) всеобщая паника .
Фаза 3.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить не привитых права на работу или учебу.
- Лишить не привитых основных услуг.
- Навязать не вакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. первый этап цифрового контроля.......
Фаза 6
якийсь кривий "генератор імен" ...
нелла не призвіще.
а ще й з помилками
Лучше б дали возможность Вовину 1000грн потратить на лекарства от побочек вакцинации, а не на книжки и концерты, которые людям старше 60 лет и даром не нужны - вот это понимаю забота.
А так это просто утилизация залежавшейся вакцины.