Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, - Ляшко

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, он подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй", - сказал он.

Ляшко уточнил, что получить бустерную дозу смогут люди старше 60 лет через шесть месяцев с даты второй прививки от COVID-19. Оптимальным сроком является период 6-9 месяцев.

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Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.