НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ в Украине и на ее границах

Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник пресс-служба НАТО.

Отмечается, что заседание состоится в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".