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Новости Агрессия России против Украины Война
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НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ в Украине и на ее границах

НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ в Украине и на ее границах

Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник пресс-служба НАТО.

Отмечается, что заседание состоится в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

Также читайте: Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".

Автор: 

армия РФ (19160) НАТО (9977)


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Топ комментарии
+23
Поділяю Ваш сум - з такого "зорельота" унітаз стирить проблематично.))
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04.01.2022 14:59
+20
Внутрішні приміщення патрульних катерів Mark VI, які для нас будують американці. Це просто зорельоти якісь. Боже, бережи Америку!
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04.01.2022 14:46
+14
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04.01.2022 14:47
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Поки Нора спить, а Пєтя позіхає. Чи навпаки.
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04.01.2022 14:45 Ответить
А в цей час ...
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04.01.2022 15:32 Ответить
А зеБАНЬКО В УПОР НЕ ВИДИТ ! Три дня видосик стряпал ,гулял и с МАФИОЗИ -Какламоем решал ,за сколько Украину слить ,сколько емиллиардов и в какие офшоры вывести
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05.01.2022 11:05 Ответить
Коли "провожать" підемо з країни нашого каламоя та зе6анька - вони вже насрали достатньо в Україні?
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05.01.2022 17:20 Ответить
Внутрішні приміщення патрульних катерів Mark VI, які для нас будують американці. Це просто зорельоти якісь. Боже, бережи Америку!
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04.01.2022 14:46 Ответить
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04.01.2022 14:47 Ответить
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04.01.2022 14:47 Ответить
Как дикари радуемся блестючкам в бесполезных посудинах за которые придётся платить реальными деньгами.
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04.01.2022 14:52 Ответить
Поділяю Ваш сум - з такого "зорельота" унітаз стирить проблематично.))
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04.01.2022 14:59 Ответить
Согласен с Вами полностью - как не дикари, мы с Вами радуемся грандиозному строительству университета имени Зеленского, многомиллиардным программам по освоению морей и океанов, программам по освоению космоса на десятки миллиардов в год....А ещё есть повод радоваться игорному бизнесу, распродаже всех земель, виртуальному голосованию, виртуальному документообороту....
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04.01.2022 15:16 Ответить
А блазень і не чухається, мабуть або все з птнпнх вже домовлено, або натові Україна більш потрібна, ніж її "очільникам".
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04.01.2022 14:46 Ответить
Договорняк как и с Педей по Иловайску и Дебальцево. Схема уже отработана. Кац предложит сдаться. Поэтому войск не замечают и говорят все в порядке, а США уже собирается организовывать партизанское движение, намекая, что на Зе надежды нет.
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05.01.2022 17:21 Ответить
было бы не плохо, если бы уже сейчас шведы, финны,... ипримкнувшаякнимшвейцария, "в связи с российской угрозой" (С), подали заявки о скорейшем вступлении в нато )) ну и потом, следуя их примеру, началось "движение присоединения" и многих других стран, осознающих угрозу руцкого мира )) во порадовали бы ***** результатами его миролюбивых инициатив ))
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04.01.2022 14:49 Ответить
Может уже хватит просто смотреть на песпредел гопника ???
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04.01.2022 15:00 Ответить
кацапы там уже 3 месяца стоят, а они решили в виртуальном формате посавищатся....
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04.01.2022 15:04 Ответить
Цапы такие счастливые в своих сми… пишут, чторади них собираются все страны, что бы обсуждать их требования.. мол , смотрите какие мы крутые…
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04.01.2022 15:14 Ответить
Байден вже з****л - Старий маразматік
Mavka Slavka



@MavkaSlavka

·
https://twitter.com/MavkaSlavka/status/1478264653943771137 6 ч



It's good to know Zelensky has Biden's absolute support.
Приятно знать, что Зеленский пользуется абсолютной поддержкой Байдена.



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04.01.2022 15:20 Ответить
та да ********* с армянской *********** обсуждали какая расея крутая, мы набрались сил и диктуем всем шо надо делать, а кто осмелица не прислушаться - будем гасить атомными бомбами, мы самые крутые а все лохи позорные))
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04.01.2022 15:23 Ответить
Кацапи. Нічого дивного.... у кацапів усе "по панятіям".
Вони не розуміють що коли люди збираються щоб обговорити як приспати краще скаженого шакала то це не додає "крутості " шакалу.
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04.01.2022 16:23 Ответить
а в это время, клоуна в буковеле трахает бородатая бабушка...
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04.01.2022 16:11 Ответить
прям на одном этаже, а туалет то в конце коридора)))) полюбому встретятся))
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04.01.2022 16:51 Ответить
НАТО збирає позачергове засідання ...
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А наши депутаты в это время спокойно разъехались по Мадьдивам и Сейшелам греть свои перетруженные задницы.
Вот и вопрос, а кто в эти тревожные для Украины минуты бОльший патриот Украины?
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04.01.2022 16:14 Ответить
Ну так ми ж сидемо на сраці рівно, не подобалось би так вже встали б та вигнали цих сук
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05.01.2022 17:26 Ответить
А зеля в Буковеле . Вот досада .
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04.01.2022 17:12 Ответить
надайте вже Україні ПДЧ до НАТО ,навіть якщо з діючої влади до вас і не буде звернень!
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04.01.2022 17:25 Ответить
Слова умного человека Збигнева Бжезинского
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04.01.2022 18:00 Ответить
Воообще то история показывает что сама Польша уже много раз была лишней страной.
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05.01.2022 10:16 Ответить
Лишняя с первого раза стала бы лишней. Ан нет - возродилась.
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05.01.2022 14:04 Ответить
Краще б НАТО Сійарто на пляшку посадило... Наплакався Блінкену, що
http://politic.karpat.in.ua/?p=37135&lang=uk президент України вніс законопроєкт, який унеможливить угорським лідерам на Закарпатті займати посади в українській адміністрації.
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04.01.2022 18:03 Ответить
Это новое, или ещё предновогоднее?
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04.01.2022 21:17 Ответить
опять выскажут озабоченность???
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05.01.2022 12:34 Ответить
відверто кажучи, вони можуть дозволити собі обмежитись стурбованістю чи занепокоєнням -російські війська не біля їхніх кордонів накопичуються.
нас би мало турбувати інше - чи може дозволити собі країна мати президента, який під час війни та під час скупчення військ агресора постійно відпочиває, от просто зараз (коли НАТО скликає позачергове засідання), те, що зветься "президентом" України - відпочиває в Буковелі.
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05.01.2022 13:09 Ответить
Сопля думає,що хай світ за нього попрацює,а йому якраз гогікЯкраз свіжого марафету підкинув й Шмаркля торчить йому не до України,Тай й прибуток на рахунках Беня повідомив,має повід для радості.Зашквари кожен день
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05.01.2022 13:39 Ответить
Сдается мне, что в ближайшее время кое-что начнется.
Возможно, вот с самое ближайшее.
А, может, уже и началось, с Казахстана
Блинкен рванул в ОАЭ, а "Полностью вакцинированный, недавно получивший "бустерную" дозу вакцины, министр обороны США Ллойд Остин заболел COVID-19"

Завтра затарюсь кое-чем на случай заварушки.
Сегодня уже затарились самым жизненно-необходимым.
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05.01.2022 14:40 Ответить
 
 