НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ в Украине и на ее границах
Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник пресс-служба НАТО.
Отмечается, что заседание состоится в виртуальном формате в пятницу, 7 января.
"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".
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Mavka Slavka
@MavkaSlavka
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https://twitter.com/MavkaSlavka/status/1478264653943771137 6 ч
It's good to know Zelensky has Biden's absolute support.
Приятно знать, что Зеленский пользуется абсолютной поддержкой Байдена.
Вони не розуміють що коли люди збираються щоб обговорити як приспати краще скаженого шакала то це не додає "крутості " шакалу.
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А наши депутаты в это время спокойно разъехались по Мадьдивам и Сейшелам греть свои перетруженные задницы.
Вот и вопрос, а кто в эти тревожные для Украины минуты бОльший патриот Украины?
http://politic.karpat.in.ua/?p=37135&lang=uk президент України вніс законопроєкт, який унеможливить угорським лідерам на Закарпатті займати посади в українській адміністрації.
нас би мало турбувати інше - чи може дозволити собі країна мати президента, який під час війни та під час скупчення військ агресора постійно відпочиває, от просто зараз (коли НАТО скликає позачергове засідання), те, що зветься "президентом" України - відпочиває в Буковелі.
Возможно, вот с самое ближайшее.
А, может, уже и началось, с Казахстана
Блинкен рванул в ОАЭ, а "Полностью вакцинированный, недавно получивший "бустерную" дозу вакцины, министр обороны США Ллойд Остин заболел COVID-19"
Завтра затарюсь кое-чем на случай заварушки.
Сегодня уже затарились самым жизненно-необходимым.