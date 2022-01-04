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За 4 дня из Украины в Европу вывезли около 20 миллионов м3 газа, - "Оператор ГТС"

За 4 дня из Украины в Европу вывезли около 20 миллионов м3 газа, -

Реэкспорт газа из Украины в Европу через 4 дня после принятия Кабинетом министров постановления о государственном регулировании цен на газ для хлебокомбинатов, маслозаводов и других предприятий пищевой промышленности достиг 18,6 млн куб. м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен – 30 декабря – из страны было выкачано 7,8 млн куб. м газа, 31 декабря – 6,5 млн куб. м 1 и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн куб. м соответственно.

Выведенный из Украины объем газа 18,6 млн куб. м газа примерно равен месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену.

Ранее правительство определило некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязало продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний такое решение правительства назвали коррупционным и противоречащим Меморандуму с МВФ и таким, что приведет к падению добычи газа в Украине.

Автор: 

Газ (10225) Кабмин (14026) экспорт (876) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+10
Я не зрозумів? Якщо газ не український, а просто зберігався в наших сховищах, за це вони платили ж мабуть, а тепер власники вирішили його забрати, то чого верещати? Чи ви думали, що вам той газ подарують?
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04.01.2022 15:02
+7
Це говорить про недовіру іноземних партнерів до шобли Коломойського при владі в Україні.
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04.01.2022 15:06
+7
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04.01.2022 15:40
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"вивезли"? Майже фурами..
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04.01.2022 14:55 Ответить
Труба - це теж транспорт.
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04.01.2022 15:54 Ответить
По которой прокачивают, а не возят. Редактура на нуле.
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04.01.2022 18:00 Ответить
еще вроде Коломойский хочет отсудить неск. млрд. кубов - а ведь был таки спасителем когда то(свой кошелек спасал)
еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать
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04.01.2022 14:58 Ответить
Тихо и бесшумно пипец подкрался к Кловану и его шапито....
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04.01.2022 14:59 Ответить
як там "бігун" поживає ?
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04.01.2022 15:02 Ответить
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04.01.2022 15:40 Ответить
Я не зрозумів? Якщо газ не український, а просто зберігався в наших сховищах, за це вони платили ж мабуть, а тепер власники вирішили його забрати, то чого верещати? Чи ви думали, що вам той газ подарують?
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04.01.2022 15:02 Ответить
Це говорить про недовіру іноземних партнерів до шобли Коломойського при владі в Україні.
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04.01.2022 15:06 Ответить
На цей газ взагалі ми не повинні розраховувати. Сховищами просто заробляли гроші за зберігання. Власник вирішив забрати. До чого тут довіра чи не довіра? Забрали й забрали... Влітку треба закуповувати, а зимою використовувати. А то хотіли по льгкому бабла срубіть мабуть? Думали, що вони про нього забули?
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04.01.2022 15:21 Ответить
За збереження нафтогазу падала копійка. Яку можна було в тому числі використовувати на закупівлю газу. А те шо зробив недолугий уряд - це сигнал усім хапайте своє і тікайте, бо маланці знов будують військовий комунізм.
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04.01.2022 15:52 Ответить
"говорить про недовіру іноземних партнерів" - огласите фамилии "іноземних партнерів")))))
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04.01.2022 16:20 Ответить
Это наверное те кампании, которые сохраняли газ в подземных хранилищах до государственной регуляции цен на газ .. в статье это все написано ..
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04.01.2022 16:45 Ответить
В статье не написано, какие это компании.
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04.01.2022 17:32 Ответить
Я б теж забирав своє і тікав , бо ваЗЕлін і шобла зненацька захоче конфіскувати , бо свого газу не вистачає , а гроші на закупку вже вкрали.
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04.01.2022 17:22 Ответить
У Норвегії та державах Перської затоки всі джерела видобутку нафти та газу виключно державні. Україна втрачає суверенітет через розпродаж родовищ. Все було роздано частинкам потрібно повернути у державну власність, як у перелічених державах.
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04.01.2022 15:07 Ответить
В Україні теж діє така норма. Але це не виключає права добування ресурсів будь-якою структурою.
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04.01.2022 16:45 Ответить
А в сполучених Штатах все з точністью до наоборот - і що?
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04.01.2022 17:23 Ответить
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
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04.01.2022 16:02 Ответить
еще вроде Коломойский хочет отсудить неск. млрд. кубов - а ведь был таки спасителем когда то(свой кошелек спасал)
еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать
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04.01.2022 16:08 Ответить
Вчора у відео ютуб-каналу "Самый Сок" було сказано, що у сховищах на українській территорій зберігається приблизно 1,2 млрд. м³ "чужого" газу. І навіть якщо зарубіжні власники дозволять Україні використати його, то цій кількості до весни може не й вистачити.
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04.01.2022 16:13 Ответить
Має, та його не вистачає. Десь 10-12 ярдів кубів.
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04.01.2022 18:01 Ответить
гас - техн. керосин (Украинско-русский политехнический словарь)
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04.01.2022 23:10 Ответить
это газ зарубежных компаний. хранили тут, выкачали. зрады нет.
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05.01.2022 07:42 Ответить
Решили поднять цены!
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05.01.2022 10:01 Ответить
 
 