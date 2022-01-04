За 4 дня из Украины в Европу вывезли около 20 миллионов м3 газа, - "Оператор ГТС"
Реэкспорт газа из Украины в Европу через 4 дня после принятия Кабинетом министров постановления о государственном регулировании цен на газ для хлебокомбинатов, маслозаводов и других предприятий пищевой промышленности достиг 18,6 млн куб. м.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".
Это газ, который европейские компании хранили в украинских подземных хранилищах. В день принятия решения о государственном регулировании цен – 30 декабря – из страны было выкачано 7,8 млн куб. м газа, 31 декабря – 6,5 млн куб. м 1 и 2 января реэкспорт составил 1,3 и 3 млн куб. м соответственно.
Выведенный из Украины объем газа 18,6 млн куб. м газа примерно равен месячному потреблению предприятий пищевой промышленности, для которых правительство установило льготную цену.
Ранее правительство определило некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязало продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний такое решение правительства назвали коррупционным и противоречащим Меморандуму с МВФ и таким, что приведет к падению добычи газа в Украине.
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еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
еще шоб не взорвали россияне пару ПГХ.
если они в Британии тупо ядерные нападения делают - то и тут могут что то сделать