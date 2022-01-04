Силы спецопераций ВСУ просят граждан собрать 2 млн грн для лечения воина Ростислава Ханича. ФОТО

Ветеран войны, медик Ростислав Ханич борется с онкологией и нуждается в помощи неравнодушных граждан, ведь стоимость лечения составляет 2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.

"Это наш побратим и ветеран войны – Ростислав. Медик, который спасает жизнь и учит наших воинов выживать в разных условиях. Но сейчас он ведет борьбу за собственную жизнь. Онкология. Ростислав нуждается в помощи. Стоимость лечения – 2 млн грн. Мы можем ему помочь только объединив усилия.



Фото: Ростислава Ханич

Один за всех и все за одного", – говорится в сообщении.

Отмечается, что внести любой вклад можно по реквизитам: 5168 7451 1156 6953 ХАНИЧ Ростислав

Также смотрите: Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин. ФОТО