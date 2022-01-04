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Силы спецопераций ВСУ просят граждан собрать 2 млн грн для лечения воина Ростислава Ханича. ФОТО

Ветеран войны, медик Ростислав Ханич борется с онкологией и нуждается в помощи неравнодушных граждан, ведь стоимость лечения составляет 2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.

"Это наш побратим и ветеран войны – Ростислав. Медик, который спасает жизнь и учит наших воинов выживать в разных условиях. Но сейчас он ведет борьбу за собственную жизнь. Онкология. Ростислав нуждается в помощи. Стоимость лечения – 2 млн грн. Мы можем ему помочь только объединив усилия.

Силы спецопераций ВСУ просят граждан собрать 2 млн грн для лечения воина Ростислава Ханича 01
Фото: Ростислава Ханич

Один за всех и все за одного", – говорится в сообщении.

Отмечается, что внести любой вклад можно по реквизитам: 5168 7451 1156 6953 ХАНИЧ Ростислав

Также смотрите: Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин. ФОТО

Автор: 

помощь (7793) военнослужащие (6125) онкология (147) ССО (526)


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Топ комментарии
+28
На книги и театры 9 лярдов легче найти. Етих денег хватило бы на лечение тысяч воинов
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04.01.2022 15:26
+27
+ Одужуйте, Ростиславе
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04.01.2022 15:14
+20
А держава шо, не найде 2 мільйони на лікування свого воїна? Позорище зебільній владі!
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04.01.2022 15:23
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+ Одужуйте, Ростиславе
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04.01.2022 15:14 Ответить
+
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04.01.2022 15:20 Ответить
Після реформи пані Супрун заявлено, що лікування онкології в країні безкоштовне. Так навіщо гроші?
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04.01.2022 16:07 Ответить
Як завжди, допоможуть ті, кому не какая_разніца.
Одужання Людині.
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04.01.2022 15:22 Ответить
Зазначається, що зробити будь-який внесок можна за реквізитами: 5168 7451 1156 6953

ХАНИЧ Ростислав

Джерело:
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04.01.2022 15:24 Ответить
Від дзеркала відійди, мразь.
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04.01.2022 16:12 Ответить
А где государство???он же за вас воевал!!!вы ему в руки дали оружие!!!
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04.01.2022 16:30 Ответить
"государству" в особі г...командувача не до цього, в нього інші клопоти.

Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським .

Джерело:
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04.01.2022 16:35 Ответить
А держава шо, не найде 2 мільйони на лікування свого воїна? Позорище зебільній владі!
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04.01.2022 15:23 Ответить
На книги и театры 9 лярдов легче найти. Етих денег хватило бы на лечение тысяч воинов
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04.01.2022 15:26 Ответить
Пахан пуйло не схвалить таке використання коштів.
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04.01.2022 15:30 Ответить
Невже були гроші при Порошенко? Також саме були аналогічні звернення.
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04.01.2022 16:08 Ответить
Не путай 2014-й коли пахан з шоблою залишили 100 тис. грн. на рахунках на чай всій країні де не було практично армії і скільки Порошенко залишив зебілам в 2019-му
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04.01.2022 16:18 Ответить
вы на этой цифре так настаиваете, будто сами видели в хранилище
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04.01.2022 18:08 Ответить
Слухай, була ревізія казначейських рахунків. В цій комісії було сотні людей. Чи ти думаєш шо це брехня? Та якби це було не правдою то зараз, коли команда Порошенка пішла з влади його б гі***м би зебіли з'їли за це.
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04.01.2022 19:28 Ответить
Да хоть тысячс людей. Это ваши фантазии. Где документ/отчет о результатах ревизии?
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04.01.2022 21:46 Ответить
С этими зажравшимися воровитыми угашенными клоунами давно все понятно. Взывать к их совести - марна праця. Поэтому просто помогаем нашему защитнику-медику кто чем может !

+
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04.01.2022 17:54 Ответить
сором гишпаньський, але я не знаю як перевести гроші на 5168 7451 1156 6953.
було б дуже добре як би були якись роз'яснення як це можна зробити в Україні і перебуваючі не в Україні...
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04.01.2022 15:28 Ответить
Вас в гугле забанили чтоли?
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04.01.2022 15:42 Ответить
что ли.
це не тяжко під новинами як оця зробити зробити якесь пояснення, а не відсилати дописувачів в гугл.
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04.01.2022 15:49 Ответить
https://www.prostobank.ua/denezhnye_perevody/stati/perevody_iz_ssha_v_ukrainu_2018_6_naibolee_populyarnyh_sposobov Перевод денег из США в Украину: шесть наиболее популярных способов
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04.01.2022 15:59 Ответить
А вы каким банком пользуетесь? У вас должны быть межбанковские переводы.
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04.01.2022 15:45 Ответить
За цими реквізитами це зробити неможливо. Треба мати повні реквізити банка SWIFT код банка and **** володаря карткового рахунку. Простіше було б переслати комусь з родичів через Western Union до України, а ті б переслали на картку . До речі, це вигідно відправити через вестерн юніон з WalMart suprstor, в них комісія лише 1%.
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04.01.2022 16:04 Ответить
Ще МoneyGram.
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04.01.2022 22:01 Ответить
Невже в США немає можливості переказу грошей з карти на карту? Конвертація валют буде здійснена автоматично. Зателефонуйте в колл-центр Приватбанку за київським номером або номером Дніпра і вам все розповідуть.
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04.01.2022 16:11 Ответить
Нема. Це - міжнародний переказ. Треба через знайомих.
Бувають плаформи збору коштів через інтернет, тоді зручніше - кредитку приймають.
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04.01.2022 22:02 Ответить
Якщо дійсно є потреба, можете скинути мені через PayPal, а я перекину на картку.

Скріншоти операцію зобов`язуюсь вислати вам на пошту!
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04.01.2022 20:13 Ответить
Але картка власника зараз вже не приймає грошей... Приват "блоконув", гніди
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04.01.2022 20:14 Ответить
+
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04.01.2022 15:30 Ответить
Який банк?
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04.01.2022 15:33 Ответить
Схоже ,що Приват. Але можу і помилятися.
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04.01.2022 15:37 Ответить
Приват
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04.01.2022 15:45 Ответить
Дякую.
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04.01.2022 15:47 Ответить
+
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04.01.2022 15:33 Ответить
Если бы я не был забанен на ФБ, я бы написал некоторым депутатам от "слуг путена", чтобы разорились по 50 000 с носа на реальную помощь герою....Им же платит Дерьмак за голосования... Пусть отслюнявят милостыню, за спасение собственной души...
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04.01.2022 15:34 Ответить
а два ...дараса сейчас в Буковеле.
не они ли должны обеспечить лечение?
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04.01.2022 15:36 Ответить
Уточните , пожалуйста, кто из пида..асов, отдыхающих в Буковеле мог бы помочь герою? Сейчас, во время войны, там отдыхают от непосильных трудов только пида..асы и говнючьё... А герои нуждаются в помощи , в спасении....
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04.01.2022 15:46 Ответить
Уже прочитал.Вы имели ввиду будущего американского зека и его надувную куклу.... Эти удавятся за копейку. Это - стервятники ....
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04.01.2022 15:53 Ответить
дай Бог, они оба будущие зеки сша.
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04.01.2022 16:04 Ответить
+
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04.01.2022 15:36 Ответить
+
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04.01.2022 15:37 Ответить
Сколько смог перекинул. Выздоравливай воин.
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04.01.2022 15:48 Ответить
+ Без коментарів.
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04.01.2022 15:48 Ответить
Поліцейські вимагають відставки глави МВС та Нацполіції
https://www.youtube.com/watch?v=itDpgRuqYtY
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04.01.2022 15:48 Ответить
+
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04.01.2022 15:52 Ответить
+
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04.01.2022 15:53 Ответить
Напишіть будь-ласка як можна зкинути ту "зебільну тисячу", бо з пенсії багато не зкинеш!
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04.01.2022 15:59 Ответить
Даже 10-20-30 грн годится.
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04.01.2022 16:07 Ответить
Одужання воїнові
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04.01.2022 16:02 Ответить
А ********** в Буковелі так гарно,сито ,затишно і папа рядом...Та йне сонечко ж він ,всіх не обігріеш і не полікуеш!
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04.01.2022 16:07 Ответить
Информирую "силы спецопераций ВСУ":
В Украине постоянно проводятся экспериментальное лечение онкозаболеваний под эгидой международных программ. Это европейские, американские и канадские программы. Лечение бесплатное и очень эффективное. (У моей тещи рак 4 стадии. На программах уже более 5 лет.)

Написать постик в фейсбуке и добится включение в программу, это как говорят в Одессе, две большие разницы.

Я бы еще понял, если бы эта просьба исходила от самого Ростислава, но от "сил спецопераций ВСУ" ... Это они так заботу о ветеране проявляют? В виде постика в фейсбуке?

Достаточно одного обращения в Минздрав от командования! Сложно?
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04.01.2022 16:33 Ответить
Тримайся, друже!!!
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04.01.2022 16:33 Ответить
+
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04.01.2022 17:21 Ответить
а вот возьмите и напишите на официальный фейсбук нашему найвеличайшему....что оно ответит, поможет хоть гривной интересно?
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04.01.2022 17:22 Ответить
+
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04.01.2022 18:54 Ответить
Платеж не прошел - превышен лимит операций.
попробую завтра. ((
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04.01.2022 19:01 Ответить
Така сама хрінь!
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04.01.2022 20:10 Ответить
По истечении суток можно будет повторить.
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04.01.2022 21:55 Ответить
******* "приват", разом з Гетманцевим, блокує перерахунок на цю карту!!!
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04.01.2022 20:09 Ответить
возможно только 100 переводов на одну карту (с других карт) в месяц (в привате новые правила)

Если вы собираете деньги на благотворительность, или волонтерские деньги, позвоните нам на 3700 или напишите в чат «Помощь Онлайн». Отправьте ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня мы установим для таких карт безлимитный режим.
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04.01.2022 20:42 Ответить
Та я чув про ці правила, але це все зроблено слугами Уроду для контролю наших копійчин, але не для контролю над мільярдами Коломойского! І не я ж мушу телефонувати на 3700, а людина, яка важко хвора, і потребує допомоги!
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04.01.2022 21:51 Ответить
а я не чув....і буб як би трохи шокований, коли прочитав цю інформацію...(чотрешо!!!)
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04.01.2022 21:54 Ответить
Я не знала про таке.
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04.01.2022 22:05 Ответить
+ Все работает. Перевод отправился
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04.01.2022 22:59 Ответить
Нажаль проблема з карткою Ростислава (за інформацією консультанта Привата): гроші переказати не вдалось.
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05.01.2022 10:51 Ответить
Одужуй
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11.02.2022 14:33 Ответить
Отправил. Скорейшего выздоровления!
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26.02.2022 14:48 Ответить
 
 