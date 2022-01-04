Родственники умершего в реанимации ребенка избили четырех медиков и лифтера Запорожской областной детской больницы, - главврач
В Запорожской областной детской больнице в канун Нового года скончался 2-летний мальчик. Родственники ребенка ворвались в реанимацию, избили медбратов, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтера.
Об этом в комментарии журналистам сообщил директор КНП "Запорожская областная детская клиническая больница" Юрий Борзенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. В результате инцидента работа больницы была парализована.
Об этом в комментарии журналистам сообщил директор КНП "Запорожская областная детская клиническая больница" Юрий Борзенко, передает Укринформ.
"Около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - прокомментировал руководитель больницы происшествия, произошедшие 30 и 31 декабря.
По его словам, работа реанимации, в которой кроме умершего мальчика, находились еще четверо больных детей, была остановлена. Однако медики не оставили детей без присмотра.
Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.
"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", - добавил Борзенко.
Причина смерти ребенка будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Врачи говорят, что у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.
В полиции следователем отделения полиции № 2 Запорожского районного управления возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 140 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины. Отреагировали в полиции и на заявление медиков и открыли дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УКУ.
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А тепер булоб доречно щоб родичі і близькі 270 дітей які були на лікуванні зібралися і дали цим ублюдкам які поставили під загрозу життя їхніх дітей😡‼️
Нащодавно, лежачи в лікарні померла мама знайомої.
Жалілася, що в неї болить серце, а лікарі сміялись "що ви собі придумуєте, йдіть лягайте спати".
Далі взагалі почався треш ,, молоденька лікарка місцевої швидкої ( до речі , знайома їй дуже вдячна , бо її швидкі і невідкладні дії , фактично врятували людину ) яка повезла хвору в місто , запевнила що їхати з швидкою , та ще й проти ночі , родичам не потрібно ,, що мовляв , там хвору приймуть і нададуть їй невідкладну допомогу , а їх самих , далі приймального відділення лікарні , всеодно мовляв - не пустять . Сказала що краще приїхати вже вранці . Але коли вранці родичі приїхали , у лікарню Кременчука № 1 . ( нехай їм гнидам , буде така реклама - в лапках ) , виявилось що хвора лежить на каталці у коридорі , що ніякої допомоги їй ніхто так не надав , хоч би крапельницю якусь підключили , навіть води не дали , за цілу ніч . . І таке відношення до ЛЮДИНИ З ІНСУЛЬТОМ , уявляєте ??
Знайома звісно ж була в шоці , зайшла в ординаторську щоб запитати - хто ж призначений лікувати її матір , а там ( з її слів ) сидять - чоловік 8 молодих дебілів у білих халатах , гигочуть ,, і всі " на морозі " , тобто - вмикають дурачка ,, врешті ледве допиталась , майже зі скандалом. Ну , всього що там було далі , переказувати не буду , в підсумку - забрали матір назад , у районну лікарню ,, де їй і надали нарешті всю необхідну допомогу і призначили лікування . Але ж майже добу лікування , було втрачено .
А тепер скажіть , і оце за таке садистське відношення до хворих , держава повинна платити лікарям 20 тис зарплати ? Та ну нах . Дулю з маком . . Я не проти високих зарплат лікарям , але тим хто дійсно - допомагає хворим і їх лікує ,, а "коновалів" - на біржу , до біса .
Но тем не менее, я лежу с новорожденным на груди, жену слышу никак не могут привести в чувство. В этот момент в палате открывается
дверь, заходят двп мужика один в халате, один в робе и молча, но с грохотом забирают рядом кровать....у меня шок. А мы по ходу заплатили больше чем в 5м, узнавл цены
В тюрьму все кодло! И без альтернативы!
"Обурені родичі померлої дитини дали волю емоціям" - з певною долею вірогідності кожен з нас, бодай хоч раз в житті перекладав провину на докторів, і зовсім не важливо справедливо чи не справедливо - головне що тема "болюча", та зачіпає кожного.
Як на мене, спекуляції на цій темі, без будь-яких суттєвих деталей, чисто заради активності користувачів ресурсу - доволі брудний прийом.
Отже що маємо?
Дитина 1-2 х, чи 2-3 х років померла у лікарні.
Смерть відбулася 30 грудня, тобто в новорічну пору. Це було в реанімаційному відділенні.
З наданої нам інформації ми наче знаємо що протягом року це був 11-й курс лікування.
Звісно що є факт існування так званої "кругової поруки" у лікарів.
Все.
Перед тим як виправдовувати побиття лікарів та молодшого мед.персоналу на посту у дитячій реанімації, варто звернути увагу на те що це був 11-й курс лікування, і пацієнтом була дитина 2-х років.
Варто зазначити що навіть з одним-двома інфарктами далеко не завжди так часто пацієнтів кладуть у стаціонар, а тут у дворічному віці щомісячний курс лікування.
Яка вірогідність того, що лікарі покривають один-одного, з урахуванням явно не пересічного типу пацієнта як на його-її вік? Чи були в тієї дитини бодай які шанси?
Медиків били під час несення служби, при цьому наражаючи на небезпеку інших дітей, здоров'я та життя котрих прямо чи не прямо залежало від чергового мед.персоналу.
Новорічні свята... так, чимало в нас бухають перед і після свят, але, зважаючи на рівень відповідальності, як часто бухають у реанімації, до того ще й дитячій?
Ви взагалі думали про те, як воно - відкачувати чи втрачати людину на столі, до того ж не просто людину, а дитину, до якої ставлення як до шматка м'яса поставити майже неможливо? Хто з грамотєєв, навіть не за ті гроші які отримують в рємцє, а за 1 000 000 грн зарплати на місяць, ладен на це дивитися і це через себе пропускати, РОКАМИ?
А нікому і нічого.
Робота лікаря гидка і неприємна.
І справу дуже часто вони мають з двоногим бидлом, яке саме себе заганяє у хворобу, а потім вимагає пігулок безсмертя і вічної молодості.
І вони мають право на самозахист.
Короткоствол швидко охолодив би гарячу дурну кров нападників.
Завжди.
Не вміє інакше.
Це в генах.
Перечитайте свій комент.
Хіба не так?
Не треба плекати жодних ілюзій щодо результатів вскриття - такі ж "спеціалісти" все гарно напишуть (читай - померлу дитину кліспишуть).
І, як не печально, ми з цим уже нічого не вдіємо: нинішніх медиків не вчать МЕДИЦИНІ, ЯК КУЛЬТУРІ. Їх не вчать пізнавати , вникати і перейматися глибинною суттю захворювань і боротьбі з ними, логічному (у МЕДИЦИНІ це називається клінічному) мисленню. Їх вчать механічному зазубрюванню т.з. "стандартів і протоколів". Щось накшталт - "печія = печаївські, все так просто." Я у перукарні, на СТО, на заправці, на базарі...
І пацієнт перед ним має перебувати "в страхє божієм".
Пишіть, що хочете.
Але як "припече", то побіжите в лікарню і будет тикати гривні в кишені направо і наліво.
Ні?
Пищит тут еще про бабло
на другой день они тоже с горя вернулись? лиф не так двери открыл, медленно между этажами ехал?
больше вопросов не задавайТЕ
Не відчув того, через що пройшов я - зачини пельку, і помовч!
А через 18 лет такие посты говорят от том, что у вас проблемы с психикой.
Але кидатися на
Він не винуватий в смерті вашої дитини.
І це не я кидаюсь, на оту потвору Інокентія Пиво, а він - чорт, і гніда, яка ніколи не втрачала власну дитину, і не має права мені в чомусь повчати.
Тоже самое было в киевской 17 больнице. Какие то отморозки приехали в травму, отметелили дежурных врачей. Кто то вызвал полицию, та приехала, трупов нет? Это не наша компетенция. Уехали.