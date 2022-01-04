Родственники умершего в реанимации ребенка избили четырех медиков и лифтера Запорожской областной детской больницы, - главврач

В Запорожской областной детской больнице в канун Нового года скончался 2-летний мальчик. Родственники ребенка ворвались в реанимацию, избили медбратов, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтера.

Об этом в комментарии журналистам сообщил директор КНП "Запорожская областная детская клиническая больница" Юрий Борзенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. В результате инцидента работа больницы была парализована.

Об этом в комментарии журналистам сообщил директор КНП "Запорожская областная детская клиническая больница" Юрий Борзенко, передает Укринформ.

"Около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - прокомментировал руководитель больницы происшествия, произошедшие 30 и 31 декабря.

По его словам, работа реанимации, в которой кроме умершего мальчика, находились еще четверо больных детей, была остановлена. Однако медики не оставили детей без присмотра.

Читайте также: Все инфекционные больницы, не входящие в состав многопрофильных, закроются, - Голубовская

Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", - добавил Борзенко.

Причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Врачи говорят, что у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции следователем отделения полиции № 2 Запорожского районного управления возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 140 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины. Отреагировали в полиции и на заявление медиков и открыли дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УКУ.