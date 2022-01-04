Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ на Донбассе в составе группировки "ДНР"
Городской суд столицы Чехии Праги приговорил к 21 году заключения еще одного гражданина страны, участвовавшего в российской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, приговор был вынесен заочно – осужденный 49-летний Мартин Сукуп, как считается, находится на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован; адвокат Сукупа подала такую апелляцию немедленно.
Как заявила председатель судебной коллегии Сильвия Слепичкова, Сукуп, в свое время служивший в чешской армии, злоупотребил своим командирским опытом, приобщившись к боям гораздо активнее, чем другие обвиняемые в подобных делах, поэтому и получил сразу такое высокое наказание.
По материалам приговора, Мартин Сукуп отправился в Украину еще в 2014 году, чтобы принять участие в боях в составе вооруженных формирований группировки "ДНР", и служил там как минимум до 2018 года как танкист, командир танковой роты, затем танкового батальона, а также как командир артиллерийской батареи.
Среди прочего он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, в которых – как утверждается в приговоре – погибли около тысячи украинских военных.
Таким образом, заявил прокурор Марек Бодлак, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, за что он предложил приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы.
Это преступление само по себе предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, но факт, что оно было совершено в составе организованной преступной группировки, позволяет еще повысить этот срок на треть. Чешское право наказывает за терроризм, даже если оно совершено не против Чехии, а против другого государства.
Адвокат Сукупа Клара Тврда убеждала, что вина подзащитного не доказана, но суд решил иначе.
Это далеко не первый подобный случай в Чехии. На следующей неделе Высший суд в Праге будет рассматривать в апелляционном слушании дело Лукаша Новачека, которого в сентябре осудили за аналогичное преступление к 20 годам тюрьмы; Новачек признал пребывание в рядах русских гибридных сил, но отрицает, что участвовал в боевых операциях. Его вызывали как одного из свидетелей и по делу Сукупа, но он отказался свидетельствовать.
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Приехал бы к нам - 3 условно максимум бы дали...
Единицы садятся на 5-8 лет.
Остальные подметали на блок постах и чистили картошку, какая разница.
А у нас до сих пор бандформирования не признаны террористическими...
Кроме чехов и немцев, два раза общался с русскими, которые там живут. Например, художники, супружеская пара, купили квартиру и переехали. Сразу распознал их по акценту. На мой вопрос о России, они торопливо с жалкой улыбкой отвечали "мы местные, мы местные". Они страшно стесняются России и даже говорить не хотят о ней. На вопрос о возврате на Родину замахали руками как пропеллером: ни за что.
Такие, как эти, всё понимают...
Отношение самих чехов к русским/немцам и прочим евреям с арабами как к людям мало изменилось. Чехи по-прежнему гостеприимные. Чего нельзя сказать об отношении чехов к России как стране, государству. Оно после взрывов, устроенных в Чехии российскими спецслужбами, после газового шантажа изменилось на отрицательное. Чехи стали интересоваться международными событиями, много знают о войне против современной Украины и при разговоре о России прямо высказывают презрение. Как минимум.
Ну что же - "проснулись". Но лучше поздно, чем никогда.