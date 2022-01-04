Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ на Донбассе в составе группировки "ДНР"

Городской суд столицы Чехии Праги приговорил к 21 году заключения еще одного гражданина страны, участвовавшего в российской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, приговор был вынесен заочно – осужденный 49-летний Мартин Сукуп, как считается, находится на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован; адвокат Сукупа подала такую ​​апелляцию немедленно.

Как заявила председатель судебной коллегии Сильвия Слепичкова, Сукуп, в свое время служивший в чешской армии, злоупотребил своим командирским опытом, приобщившись к боям гораздо активнее, чем другие обвиняемые в подобных делах, поэтому и получил сразу такое высокое наказание.

По материалам приговора, Мартин Сукуп отправился в Украину еще в 2014 году, чтобы принять участие в боях в составе вооруженных формирований группировки "ДНР", и служил там как минимум до 2018 года как танкист, командир танковой роты, затем танкового батальона, а также как командир артиллерийской батареи.

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Среди прочего он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, в которых – как утверждается в приговоре – погибли около тысячи украинских военных.

Таким образом, заявил прокурор Марек Бодлак, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, за что он предложил приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы.

Это преступление само по себе предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, но факт, что оно было совершено в составе организованной преступной группировки, позволяет еще повысить этот срок на треть. Чешское право наказывает за терроризм, даже если оно совершено не против Чехии, а против другого государства.

Адвокат Сукупа Клара Тврда убеждала, что вина подзащитного не доказана, но суд решил иначе.

Это далеко не первый подобный случай в Чехии. На следующей неделе Высший суд в Праге будет рассматривать в апелляционном слушании дело Лукаша Новачека, которого в сентябре осудили за аналогичное преступление к 20 годам тюрьмы; Новачек признал пребывание в рядах русских гибридных сил, но отрицает, что участвовал в боевых операциях. Его вызывали как одного из свидетелей и по делу Сукупа, но он отказался свидетельствовать.