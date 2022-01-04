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Новости Война
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Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ на Донбассе в составе группировки "ДНР"

Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ на Донбассе в составе группировки

Городской суд столицы Чехии Праги приговорил к 21 году заключения еще одного гражданина страны, участвовавшего в российской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, приговор был вынесен заочно – осужденный 49-летний Мартин Сукуп, как считается, находится на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован; адвокат Сукупа подала такую ​​апелляцию немедленно.

Как заявила председатель судебной коллегии Сильвия Слепичкова, Сукуп, в свое время служивший в чешской армии, злоупотребил своим командирским опытом, приобщившись к боям гораздо активнее, чем другие обвиняемые в подобных делах, поэтому и получил сразу такое высокое наказание.

По материалам приговора, Мартин Сукуп отправился в Украину еще в 2014 году, чтобы принять участие в боях в составе вооруженных формирований группировки "ДНР", и служил там как минимум до 2018 года как танкист, командир танковой роты, затем танкового батальона, а также как командир артиллерийской батареи.

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Среди прочего он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, в которых – как утверждается в приговоре – погибли около тысячи украинских военных.

Таким образом, заявил прокурор Марек Бодлак, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, за что он предложил приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы.

Это преступление само по себе предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, но факт, что оно было совершено в составе организованной преступной группировки, позволяет еще повысить этот срок на треть. Чешское право наказывает за терроризм, даже если оно совершено не против Чехии, а против другого государства.

Адвокат Сукупа Клара Тврда убеждала, что вина подзащитного не доказана, но суд решил иначе.

Это далеко не первый подобный случай в Чехии. На следующей неделе Высший суд в Праге будет рассматривать в апелляционном слушании дело Лукаша Новачека, которого в сентябре осудили за аналогичное преступление к 20 годам тюрьмы; Новачек признал пребывание в рядах русских гибридных сил, но отрицает, что участвовал в боевых операциях. Его вызывали как одного из свидетелей и по делу Сукупа, но он отказался свидетельствовать.

Автор: 

заключение (171) россия (95467) суд (25091) Чехия (1704)


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Топ комментарии
+37
Празьким суддям-респект...
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04.01.2022 16:30
+25
Таке відчуття що він на стороні лугандона з Чехією воював , а коли судять в наших судах то враження , що ми не сторона конфлікту (((
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04.01.2022 16:46
+20
а на скільки б засудили заморожену скумбрію за оце?

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04.01.2022 16:38
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Празьким суддям-респект...
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04.01.2022 16:30 Ответить
та дійсно непідлеглій системі Правосуддя та Правоохоронних органів - і це при Президенті пАчітателі кацапо світу .... а тому тільки ЕС та НАТО ...
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04.01.2022 17:57 Ответить
а на скільки б засудили заморожену скумбрію за оце?

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04.01.2022 16:38 Ответить
так ей уже присудили скумбрию по 8 гривен
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04.01.2022 16:45 Ответить
Сей час баканов с тобой разберется))) Иш ты, на первую леди клевещешь!!!
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04.01.2022 17:16 Ответить
В Україні він би отримав 3 роки умовно.
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04.01.2022 16:42 Ответить
Пфф... место зам. министра МВД вообще-то свободно)
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04.01.2022 17:17 Ответить
У нас же бойовикам дають півтора року. Умовно
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04.01.2022 16:43 Ответить
Таке відчуття що він на стороні лугандона з Чехією воював , а коли судять в наших судах то враження , що ми не сторона конфлікту (((
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04.01.2022 16:46 Ответить
Дать ему полгода тюрьмы и хватит ...но с условием ,что это будет Львовская тюрьма ...
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04.01.2022 16:53 Ответить
ось тут ви помиляєтесь , бо нелох відпустить як Цемаха .
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04.01.2022 17:08 Ответить
Когда амнистия?
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04.01.2022 16:59 Ответить
После освобождени ОРДЛО и Крыма.
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04.01.2022 17:46 Ответить
Чего ж так сурово? У нас под залог выпускают.
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04.01.2022 16:59 Ответить
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04.01.2022 17:02 Ответить
ого... вот это чехи вжарили...
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04.01.2022 17:03 Ответить
Белорусская журналистка Катерина Андреева нашла 206 бульбашей воевавших на стороне ОРДЛО...были среди и спецназовцы дохлого Ссра,и диверсанты типа взывали склады бокприпасов в Украине Чехии и Болгари...были даже ткие,что продадут за 100 грамм Бормотухи или Боярышника мать родную где то в Гродненской области...или Витебской...Быдло есть быдло...советское...
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04.01.2022 17:04 Ответить
Заочно можна й на розстріл погодитися
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04.01.2022 17:05 Ответить
"тєбє ждуть вдома" по-чешски будет:"тюрьма твой дом". резкий контраст с нами - здесь только врут и воруют, а Украина как сирота - никому не нужна.
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04.01.2022 17:07 Ответить
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04.01.2022 17:09 Ответить
Вот оно придурошное....
Приехал бы к нам - 3 условно максимум бы дали...
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04.01.2022 17:09 Ответить
И в ОПУ пристроили бы.
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04.01.2022 17:48 Ответить
Вот тебе раз, кацапы всего один склад с БК взорвали , а какие перемены пошли . До того как к ним Петров с Башировым заехали приговоры были чисто символичиские.
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04.01.2022 17:12 Ответить
Известный блогер Саша Сотник спрашивает у барана кремлевского лет 5 назад...Семен,ты зачем пошел обсирать Донбасс,там же бандеровцев никгода не было за последние 100 лет? ответ прост...чтоб американцы и британцы обосрались....Так британцы Джон Хьюз и Чарльз Гаскойн основали Донбасс... 250 лет назад...прости Саша..я дебил...
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04.01.2022 17:14 Ответить
В нас він став би депутатом ВР від слуг або жопоблоку
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04.01.2022 17:18 Ответить
ВОТ ТАКТО НАШИ ПРАВООХОРОНЦИ И СУДЬИ...... ЧУЖИЕ ЛЮДИ ДРУГОЙ СТРАНЫ БОЕВИКАМ ДАЮТ ТАКИЕ СРОКИ! А НАШИ ПРИДУРКИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЕГО..... КОРУПЦИОНЕРЫ....А ЕЩЁ ПРОСИЛИ ДЕПАРТИРОВАТЬ ЕГО В УКРАИНУ, Я ПИСАЛ ЕЩЁ ЧТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ПУСТЬ СУДЯТ ТАМ И СИДИТ ЖИВОТНОЕ ТАМ .ИНАЧЕ ЗДЕСЬ ЕГО ОБМЕНЯЮТ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВПОЙМАННУЮ ТЁТКУ НА УЛИЦАХ ДОНБАСЯО КАК ОБМЕННЫЙ ФОНД... а так никогда по нашим судам самым гуманным судам в мире с терористов сидеть не будет!!!
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04.01.2022 17:22 Ответить
Його б не депортували ,так як він є чехом, колишній військовий. Чехи чеху дали 21 рік.
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04.01.2022 18:14 Ответить
я там перепутал боевика которого задержали кажется с украины он писали.... находился в чехии и его задержали тоже...я подумал подправить пост мой потом не стал...вот и обьяснил....((
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04.01.2022 18:17 Ответить
хотя суть моего поста всёравно актуальна к написанному . отклонение только что он чех. а так всё применено к нашим действительности...как то так...
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04.01.2022 18:18 Ответить
Первую угольну шахту на Донбассе открыл капитан британской армии Чарлз Гаскойн в 1737 году...а вы думали Индюкович или Ефремов с Джугашвили и Брежневым... или сЦарь РАБссиянской Вампирии Петья первый?
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04.01.2022 17:24 Ответить
ті інші заселили "Юзовку" ( умовно) уркаганами , удмурто кацапо селюками та люмпенством ...
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04.01.2022 17:53 Ответить
Я так понимаю что желающих поубивать не берут в Иностранный Легион по причине клиники головного мозга и они едут к собратьям по своей патологии в ОРДЛО. Причем буквально за копейки и просто за покушать...
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04.01.2022 17:37 Ответить
а у нас в Украине на 7 террористов украинские суды суммарно столько не дают срок, а при зеленском вообще закрывают дела без привлечения.
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04.01.2022 17:41 Ответить
і то умовні
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04.01.2022 17:50 Ответить
Ну так они же со слов янелоха, не террористы, а бунтари
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04.01.2022 19:10 Ответить
Кажется ярлык "бунтари" на террористов пытался повесить Аваков
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04.01.2022 20:49 Ответить
У нас бы его поняли и направили бы работать в МО или ОП.
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04.01.2022 17:43 Ответить
"наші" би дали максимум 3 роки умовно - "панять и прастить" так ...
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04.01.2022 17:49 Ответить
Зато у нас отпускают.Их мля ждут дама.
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04.01.2022 17:57 Ответить
https://infopost.media/u-chehiyi-oprylyudnyly-tysyachi-sekretnyh-sprav-vyazniv-gulagu-oczyfrovani-v-zakarpatskomu-arhivi/ У Чехії оприлюднили тисячі секретних справ в'язнів ГУЛАГу, оцифрованих в закарпатському архіві
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04.01.2022 18:12 Ответить
приговорил к 21 году заключения чеха, воевавшего против ВСУ .-Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
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04.01.2022 18:14 Ответить
В Украине бандитам днр лнр дают условно.
Единицы садятся на 5-8 лет.
Остальные подметали на блок постах и чистили картошку, какая разница.
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04.01.2022 18:20 Ответить
Выпью стопку за здоровья судьи.Дай їй боже здоров'я
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04.01.2022 18:38 Ответить
Таким образом, заявил прокурор Марек Бодлак, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, Источник:

А у нас до сих пор бандформирования не признаны террористическими...
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04.01.2022 18:54 Ответить
Я недавно был в Чехии. Был достаточно времени, чтобы пообщаться.
Кроме чехов и немцев, два раза общался с русскими, которые там живут. Например, художники, супружеская пара, купили квартиру и переехали. Сразу распознал их по акценту. На мой вопрос о России, они торопливо с жалкой улыбкой отвечали "мы местные, мы местные". Они страшно стесняются России и даже говорить не хотят о ней. На вопрос о возврате на Родину замахали руками как пропеллером: ни за что.
Такие, как эти, всё понимают...
Отношение самих чехов к русским/немцам и прочим евреям с арабами как к людям мало изменилось. Чехи по-прежнему гостеприимные. Чего нельзя сказать об отношении чехов к России как стране, государству. Оно после взрывов, устроенных в Чехии российскими спецслужбами, после газового шантажа изменилось на отрицательное. Чехи стали интересоваться международными событиями, много знают о войне против современной Украины и при разговоре о России прямо высказывают презрение. Как минимум.
Ну что же - "проснулись". Но лучше поздно, чем никогда.
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04.01.2022 19:13 Ответить
Щира подяка нашим чеським братам!
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04.01.2022 19:46 Ответить
Україні потрібно підписати міждержавний договір з Чехією , щоб всі судові справи в Україні вирішувалися чеськими суддями . Це буде і дешевше і справедливіше . Ну а нашим шкідниками у мантіях , чехи зразу б пожиттєвий срок з конфіскацією впаяли , считай всім поголовно і без права оскарження .
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04.01.2022 21:49 Ответить
Вот как надо КАРАТЬ и с кого пример брать, но у нас в судах, воевавших против нашего государства и устраивающих незаконные "референдумы" гандоны, получают условные сроки. Может надо начинать с судов и судейских?
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05.01.2022 13:28 Ответить
 
 