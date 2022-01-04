Министры иностранных дел Кулеба и Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессии РФ, - МИД
Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции обоих государств на фоне агрессивных действий Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу МИД .
"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении.
Трасс заверила в непреклонной поддержке в противодействии российской вооруженной агрессии, отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".
Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с Евросоюзом по поводу новых жестких санкций для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и уровень безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.
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У нього 120 сімейна відпустка. Цього разу з бородатою бабусею.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1478354975633944578 1 ч
Пора ей уже двинуть рацуху Зеле,что и СБУ,и СВР,и ГУР с разведкой НГУ,ДПСУ,пора бы уже распустить-достаточно МВД-НПУ.Войска отвести с линии фронта в располаги,штык в землю-мечта Верещучки и Ко.Главное,чтобы Запад,США, ЕЁ министерству давали денеХ и ,побольше.Маркарова обеспечит.
Сигалова Светлана
@MKSV1957
По ее словам, на КПВВ не должно быть ограничений при пересечении. Верещук уверена, что это противоречит политике реинтеграции - дешёвый популизм нынче в моде