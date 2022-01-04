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Министры иностранных дел Кулеба и Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессии РФ, - МИД

Министры иностранных дел Кулеба и Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессии РФ, - МИД

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции обоих государств на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу МИД .

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении.

Трасс заверила в непреклонной поддержке в противодействии российской вооруженной агрессии, отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".

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Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с Евросоюзом по поводу новых жестких санкций для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и уровень безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Автор: 

Великобритания (4949) МИД (6947) Кулеба Дмитрий (2880) Трасс Элизабет (116)


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Какаяразніца. Бубочці ніколи. "Он устал. Он уходит."
У нього 120 сімейна відпустка. Цього разу з бородатою бабусею.
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04.01.2022 16:48 Ответить
Могучий флот и армия Британии нужны ...а Украине и подавно ...
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04.01.2022 16:52 Ответить
опосередковоно про наближення великого військового конфлікту свідчить те ,що Китай продовжує накопичувати продовольство,у поточному сезоні він зумів накопичити більше половини всіх світових запасів кукурудзи та інших зернових.
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04.01.2022 17:00 Ответить
а, що там чути про резерви України ,гарант та його другий уряд про це подбав?
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04.01.2022 17:03 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1478354975633944578 1 ч



Пора ей уже двинуть рацуху Зеле,что и СБУ,и СВР,и ГУР с разведкой НГУ,ДПСУ,пора бы уже распустить-достаточно МВД-НПУ.Войска отвести с линии фронта в располаги,штык в землю-мечта Верещучки и Ко.Главное,чтобы Запад,США, ЕЁ министерству давали денеХ и ,побольше.Маркарова обеспечит.

Сигалова Светлана


@MKSV1957



По ее словам, на КПВВ не должно быть ограничений при пересечении. Верещук уверена, что это противоречит политике реинтеграции - дешёвый популизм нынче в моде
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04.01.2022 17:07 Ответить
...наш-то Косыгин - красава
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05.01.2022 04:17 Ответить
Если путензавтранападет, то нестрашно. У приЗЕдента есть квартира в Лондоне, там и будет правительство в изгнании. Как у поляков и французов во время второй мировой.
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07.02.2022 13:27 Ответить
 
 