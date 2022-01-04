Министры иностранных дел Кулеба и Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессии РФ, - МИД

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции обоих государств на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу МИД .

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС", - говорится в сообщении.

Трасс заверила в непреклонной поддержке в противодействии российской вооруженной агрессии, отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".

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Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с Евросоюзом по поводу новых жестких санкций для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и уровень безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министры обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.