Не задекларированное в срок – это административная ответственность. Если это выявит СБУ при трудоустройстве, то ответственность уголовная, - глава Госмиграции Науменко о множественном гражданстве

Законопроект о множественном гражданстве не противоречит нормам Конституции Украины. Его наоборот четко выписывали с соблюдением норм Конституции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Кроме того, вернемся в 2001 год, когда был принят действующий закон о гражданстве. Там написано, что гражданин Украины, получивший гражданство другого государства, в правовых отношениях с Украиной признается исключительно гражданином Украины.

Поэтому в Украине фактически уже давно есть норма, "лояльная" к правовым отношениям гражданина и государства, и она не "гарантирует" государству того, что все, кто приобрел гражданство Украины, вышли из своего предыдущего иностранного гражданства.

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В результате мы не знаем, на самом деле лицо вышло из своего иностранного гражданства или имеет второй паспорт. Это может выясниться, только если человек, проживая в Украине, где-то его предъявит, что-то на него оформит или пересечет по этому паспорту границу. Или факт двойного гражданства установит СБУ.

Поэтому фактически нормы о том, что лицо может иметь два-три или даже больше паспортов, уже были в законе. Что делает президент? Он абсолютно честно предлагает любому человеку: ты можешь иметь несколько паспортов, но задекларируй свое иностранное гражданство и в правоотношениях с Украиной остаешься исключительно гражданином нашего государства.

В то же время, для людей, у которых будет несколько паспортов, будут применяться определенные ограничения. К примеру, они не смогут устроиться на государственную службу, не получат доступ к государственной тайне", - рассказала она.

По предложенному законопроекту человек должен сам декларировать наличие у него паспортов других государств, иначе его ждет административная или и уголовная ответственность:

"Если не задекларировал своевременно – это административная ответственность. А если это еще и выявит СБУ при трудоустройстве на какую-то должность, это уже уголовная ответственность. Наше государство должно заботиться о национальной безопасности, поэтому должны быть определенные меры предосторожности".

В законопроекте есть исключение для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

"Ни правоохранители, ни госслужащие не смогут проходить службу, если у них, кроме гражданства Украины, будет и иностранное гражданство", - уточнила Науменко.

Полное интервью с Натальей Науменко читайте здесь.