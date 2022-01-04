Не задекларированное в срок – это административная ответственность. Если это выявит СБУ при трудоустройстве, то ответственность уголовная, - глава Госмиграции Науменко о множественном гражданстве
Законопроект о множественном гражданстве не противоречит нормам Конституции Украины. Его наоборот четко выписывали с соблюдением норм Конституции.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.
"Кроме того, вернемся в 2001 год, когда был принят действующий закон о гражданстве. Там написано, что гражданин Украины, получивший гражданство другого государства, в правовых отношениях с Украиной признается исключительно гражданином Украины.
Поэтому в Украине фактически уже давно есть норма, "лояльная" к правовым отношениям гражданина и государства, и она не "гарантирует" государству того, что все, кто приобрел гражданство Украины, вышли из своего предыдущего иностранного гражданства.
В результате мы не знаем, на самом деле лицо вышло из своего иностранного гражданства или имеет второй паспорт. Это может выясниться, только если человек, проживая в Украине, где-то его предъявит, что-то на него оформит или пересечет по этому паспорту границу. Или факт двойного гражданства установит СБУ.
Поэтому фактически нормы о том, что лицо может иметь два-три или даже больше паспортов, уже были в законе. Что делает президент? Он абсолютно честно предлагает любому человеку: ты можешь иметь несколько паспортов, но задекларируй свое иностранное гражданство и в правоотношениях с Украиной остаешься исключительно гражданином нашего государства.
В то же время, для людей, у которых будет несколько паспортов, будут применяться определенные ограничения. К примеру, они не смогут устроиться на государственную службу, не получат доступ к государственной тайне", - рассказала она.
По предложенному законопроекту человек должен сам декларировать наличие у него паспортов других государств, иначе его ждет административная или и уголовная ответственность:
"Если не задекларировал своевременно – это административная ответственность. А если это еще и выявит СБУ при трудоустройстве на какую-то должность, это уже уголовная ответственность. Наше государство должно заботиться о национальной безопасности, поэтому должны быть определенные меры предосторожности".
В законопроекте есть исключение для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.
"Ни правоохранители, ни госслужащие не смогут проходить службу, если у них, кроме гражданства Украины, будет и иностранное гражданство", - уточнила Науменко.
Полное интервью с Натальей Науменко читайте здесь.
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Подвійне чи множинне - нонсенс. Цим самим стирається поняття громадянства в принципі.
Втік скажімо до росії чи Ізраїля і вже тебе за твої злочини тут не видадуть. Оце насправді і є одна із причин мати подвійне громадянство.
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
2. Можеш дати відповідь на такі питанння:
а) яка кількість депутатів Верховної Ради має інші громадянства крім українського?
б) яка кількість чиновників і службовців в силових структурах мають громадянства інших країн?
в) яку відповідальність вони зараз понесуть якщо в них виявлять паспорт іншої країни?
Я змінив на наступне, - "Громадянам з подвійним громадянством забов'язано проходити службу в саперних військах строком не менше 5 років"
https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby
https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/
http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/ http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/