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Не задекларированное в срок – это административная ответственность. Если это выявит СБУ при трудоустройстве, то ответственность уголовная, - глава Госмиграции Науменко о множественном гражданстве

Не задекларированное в срок – это административная ответственность. Если это выявит СБУ при трудоустройстве, то ответственность уголовная, - глава Госмиграции Науменко о множественном гражданстве

Законопроект о множественном гражданстве не противоречит нормам Конституции Украины. Его наоборот четко выписывали с соблюдением норм Конституции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Кроме того, вернемся в 2001 год, когда был принят действующий закон о гражданстве. Там написано, что гражданин Украины, получивший гражданство другого государства, в правовых отношениях с Украиной признается исключительно гражданином Украины.

Поэтому в Украине фактически уже давно есть норма, "лояльная" к правовым отношениям гражданина и государства, и она не "гарантирует" государству того, что все, кто приобрел гражданство Украины, вышли из своего предыдущего иностранного гражданства.

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В результате мы не знаем, на самом деле лицо вышло из своего иностранного гражданства или имеет второй паспорт. Это может выясниться, только если человек, проживая в Украине, где-то его предъявит, что-то на него оформит или пересечет по этому паспорту границу. Или факт двойного гражданства установит СБУ.

Поэтому фактически нормы о том, что лицо может иметь два-три или даже больше паспортов, уже были в законе. Что делает президент? Он абсолютно честно предлагает любому человеку: ты можешь иметь несколько паспортов, но задекларируй свое иностранное гражданство и в правоотношениях с Украиной остаешься исключительно гражданином нашего государства.

В то же время, для людей, у которых будет несколько паспортов, будут применяться определенные ограничения. К примеру, они не смогут устроиться на государственную службу, не получат доступ к государственной тайне", - рассказала она.

По предложенному законопроекту человек должен сам декларировать наличие у него паспортов других государств, иначе его ждет административная или и уголовная ответственность:

"Если не задекларировал своевременно – это административная ответственность. А если это еще и выявит СБУ при трудоустройстве на какую-то должность, это уже уголовная ответственность. Наше государство должно заботиться о национальной безопасности, поэтому должны быть определенные меры предосторожности".

В законопроекте есть исключение для сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

"Ни правоохранители, ни госслужащие не смогут проходить службу, если у них, кроме гражданства Украины, будет и иностранное гражданство", - уточнила Науменко.

Полное интервью с Натальей Науменко читайте здесь.

Автор: 

гражданство (1314) Госмиграция (290) Науменко Наталья (13)


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Топ комментарии
+9
Вже бачу як колони чиновників із подвійним громадянством за поданням СБУ крокують у сізо ((
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04.01.2022 18:04
+9
ну и у скольких ваших гогиашвилли выявили? это вы еще не вышли на агрохимию....
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04.01.2022 18:05
+8
У меня сложилось мнение что так шушера при власти попытается узаконить свои иностранные паспорта - активы то там хранятся...ну вот зачем человеку еще один (или несколько) паспортов? Мне например одного с головой хватает,безвиз есть...и почему эта тема сейчас остро встала?Для начала жесткий визовый режим со скрепной страной 404 введите - а то с пеной у рта орать что война и тут же торговать, свободно посещать "родственников" как то не вяжется...
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04.01.2022 19:16
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Правила форума Совет форумчан
А нельзя это было сделать в первый год войны с Московией ?
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04.01.2022 17:57 Ответить
Хуцпа какая то ..
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04.01.2022 18:00 Ответить
Теперь каждый иноземец с украинским паспортом может выбирать на выборах своих украинских слуг, своего президента ..
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04.01.2022 18:02 Ответить
тоесть, сам человек может случайно забыть что у него есть другое гражданство.
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04.01.2022 18:04 Ответить
Вже бачу як колони чиновників із подвійним громадянством за поданням СБУ крокують у сізо ((
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04.01.2022 18:04 Ответить
ну и у скольких ваших гогиашвилли выявили? это вы еще не вышли на агрохимию....
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04.01.2022 18:05 Ответить
что за глупые полумеры?
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04.01.2022 18:10 Ответить
Подвійне громадянство Московії заборонити.
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04.01.2022 18:25 Ответить
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04.01.2022 18:47 Ответить
бедный гоги командировала его расея под одну крышу в одну кровать с главным разведчиком))), а раньше помогал абизяне валуеву вовремя сдавал отчёты в фсб и попа не болела
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04.01.2022 18:58 Ответить
Вот, суки! Хотят легализовать свои иностранные паспорта. Гражданство должно быть ЕДИНСТВЕННЫМ, иначе это по сути госизмена, за множественное гражданство нужна уголовная ответственность с последующим лишением украинского гражданства после отбывания срока как изменника и предателя и депортация без права возвращения в страну на 24 года!
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04.01.2022 18:56 Ответить
та ради бага - отримуй, якщо дадуть, хоч будь-яке. але відмовся спочатку від українського.
Подвійне чи множинне - нонсенс. Цим самим стирається поняття громадянства в принципі.
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04.01.2022 22:53 Ответить
логіка зрозуміла. Але коли в тебе декілька громадянств, ти не спішитимеш міняти в Україні хоча б щось на краще. Бо ти ж інші громадянства вибирав не де гірше.
Втік скажімо до росії чи Ізраїля і вже тебе за твої злочини тут не видадуть. Оце насправді і є одна із причин мати подвійне громадянство.
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04.01.2022 23:04 Ответить
Бред.
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05.01.2022 04:41 Ответить
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
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04.01.2022 18:56 Ответить
гарно ти придумав! завтра у всіх синочків та онучків олігархів і чинуш знайдеться другий паспорт , їм в армію не можна ! на війну всіх не заможних відправляти ?
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04.01.2022 19:23 Ответить
А у них їх зараз немає?
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04.01.2022 21:20 Ответить
в тому й річ , що пропонується це легалізувати . а ти підказуєш , як їм відкосити .
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04.01.2022 21:28 Ответить
1. А без легалізації вони зараз не живуть з подвійним чи потрібним громадянством?
2. Можеш дати відповідь на такі питанння:
а) яка кількість депутатів Верховної Ради має інші громадянства крім українського?
б) яка кількість чиновників і службовців в силових структурах мають громадянства інших країн?
в) яку відповідальність вони зараз понесуть якщо в них виявлять паспорт іншої країни?
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04.01.2022 21:59 Ответить
не можу , бо працюю не в СБУ , а в агрофірмі ! я якраз за посилення відповідальності про приховування іншого громадянства .
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04.01.2022 22:08 Ответить
А СБУ знає? Сумніваюсь.
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05.01.2022 00:10 Ответить
знають вони все ! не кажуть бо одним заплатили за мовчанку , а інші бояться за свої родини .
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05.01.2022 00:16 Ответить
громадянство має бути одне ! я теж хочу мати дві дружини ...
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04.01.2022 21:29 Ответить
Їдь в Середню Азію.
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04.01.2022 21:53 Ответить
мені й на сумщині гарно !
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04.01.2022 22:04 Ответить
моллодий ще
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04.01.2022 23:05 Ответить
4-й пункт может многим понравиться!
Я змінив на наступне, - "Громадянам з подвійним громадянством забов'язано проходити службу в саперних військах строком не менше 5 років"
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04.01.2022 21:10 Ответить
А де заборона займатися підприємницькою діяльністю?
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04.01.2022 22:55 Ответить
растворяют державу..
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04.01.2022 19:11 Ответить
У меня сложилось мнение что так шушера при власти попытается узаконить свои иностранные паспорта - активы то там хранятся...ну вот зачем человеку еще один (или несколько) паспортов? Мне например одного с головой хватает,безвиз есть...и почему эта тема сейчас остро встала?Для начала жесткий визовый режим со скрепной страной 404 введите - а то с пеной у рта орать что война и тут же торговать, свободно посещать "родственников" как то не вяжется...
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04.01.2022 19:16 Ответить
https://glavk.net/articles/689-ljustrirovali_ljustrirovali_da_ne_vyljustrirovali__departament_po_delam_behentsev_i_vzjatochnitsu_na

https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby

https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/

http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/ http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/

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04.01.2022 21:57 Ответить
Зеленые просто в нарушение Конституции хотят легализовать свои двойные-тройные гражданства. Теперь мы избирать в Раду будем израильтян, как Куницкого, а в зам министры ВД ставить Гомишвили с русским паспортом.
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04.01.2022 22:45 Ответить
 
 