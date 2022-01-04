Польша решит судьбу визового тендера в Украине 5 января, - соучредитель Лиги защиты прав трудовых мигрантов Матарикин

Итоговое рассмотрение жалобы на результаты тендера польского посольства в Украине по выбору визового оператора состоится в Национальной апелляционной палате Польши 5 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в блоге соучредитель Лиги защиты прав трудовых мигрантов Виталий Матарикин.

По данным эксперта, визовые тендеры Польши в Украине проходят примерно каждые три года и не обходятся без рассмотрения в апелляционной палате.

"Но нынешний отбор впервые длится больше года. К тому же он уже в третий раз становится предметом рассмотрения апелляционного органа, решения которого пока трудно пояснить желанием обеспечить выполнение закона о публичных закупках", - считает автор.

Он напомнил, что статья 16 этого основополагающего документа госзакупок обязывает организатора тендера обеспечить добросовестную конкуренцию и равный подход ко всем участникам конкурса, прозрачность и пропорциональность.

"Последний принцип предусматривает, что при определении победителя заказчик должен учитывать не только стоимость услуги, но и ее качество. Ведь за меньшие деньги победитель может выполнять работу дольше или постоянно повышать цены. В данном случае это требование как раз и не соблюдено", - говорится в материале.

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Эксперт добавил, что посольство Польши, похоже, целенаправленно пытается отдать победу "своей" компании без надлежащего опыта, которая допущена к тендеру только благодаря партнерству с визовым оператором среднего дивизиона. При этом разница в ценовом предложении с лидером мирового рынка, обслуживающим диппредставительство уже 10 лет, составляет всего 3 млн евро. Это сопоставимо со стоимостью создания сети из 18 пунктов приёма документов на визы в Украине и найма 500 сотрудников, что требуется по условиям тендера.

"Посольство сознательно пытается поменять работающий как часы механизм на "решение с нуля", несущее риски срыва открытия офисов, повышенного внимания украинских спецслужб и напряженности в отношениях с Украиной ввиду наличия российских связей у "лидера" тендера, судебных тяжб, расследований антимонопольных ведомств Польши, Украины и ЕС, проверок антикоррупционных органов Польши, США, Великобритании и Евросоюза", - напоминает наблюдатель.

Трудно пояснить ситуацию, когда палата возвращает в тендер фирму с самым дешевым предложением, отвергнутым посольством, а затем сама же выбрасывает ее из конкурса по жалобе единственного польского участника, фактически повторившего позицию польских дипломатов, добавил он.

По поводу визового дела уже сложилось общественное мнение, как о непрозрачном и политически мотивированном. Ситуация уже стала "токсичной", несмотря на позицию МИД Польши о соответствии всех действий тендерному законодательству, подчеркнул Матарикин.

По его оценке, участие членов апелляционной палаты в реализации схемы присуждения победы, по всем признакам, заранее согласованному игроку с поддержкой в правительстве и МИД Польши может негативно отразиться на их имидже. А статья 478 польского закона о публичных закупках предусматривает увольнение члена Национальной апелляционной палаты в случае утраты хорошей репутации.

Автор говорит об ответственности за принятое решение президента палаты, который по закону назначает судебную коллегию и ее председателя для рассмотрения апелляции и отвечает за эффективность работы этого госоргана. Как раз сейчас идет конкурс на отбор президента палаты на следующие три года.

"Не исключено, что "правильное" решение является предметом торга для нынешней руководительницы этой организации, чтобы остаться во главе третейского органа на третий срок", - говорится в материале.

Специалист считает, что из-за пробелов европейского антимонопольного законодательства к отбору допущена единственная фирма по трудоустройству, оказавшаяся, вероятно случайно, польской.

"Эта структура получит доступ к персональным данным почти миллиона украинских трудовых мигрантов, возможность монополизировать рынок посреднических услуг по трудоустройству в компаниях Польши и сможет обеспечить привилегированное положение близкого к ней одного из польских союзов работодателей", - пишет автор.

"Национальная апелляционная палата в силах исправить ошибку: отменить тендер и добиться участия в новом отборе исключительно профессиональных игроков", - заключает автор.