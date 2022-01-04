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Новости Война
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С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Чи надовго?! Причаїлися,тварі...
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04.01.2022 18:45 Ответить
Пидо.асы !!!
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04.01.2022 19:13 Ответить
 
 