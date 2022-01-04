С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий04.01.2022 18:45 Ответить Мне нравится 0
Антон Куприянов
показать весь комментарий04.01.2022 19:13 Ответить Мне нравится 0
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