С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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