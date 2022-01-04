Теперь люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию, - Науменко об основном новшестве закона об упрощенном получении гражданства

До закона об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, которые воевали или до сих пор воюют в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине, еще предстоит приказом МВД урегулировать процедуру.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

По словам Науменко, проект приказа разработан, осталось согласовать его в Минюсте, после чего Госмиграция будет готова принимать документы от иностранцев-защитников для получения гражданства по новой процедуре.

Основное новшество закона в том, что люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию.

"Предпочтительно мы говорим о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, для которых существовали определенные процедуры выхода из гражданства. Нужно было подать обязательство о выходе из своего гражданства, а также пакет документов в посольство и пройти процедуру выхода. Но иностранцы, защищавшие территориальную целостность Украины могут разыскиваться спецслужбами своих стран, и это unreal пройти такую ​​процедуру, поскольку после их приезда на родину, их будет ожидать арест.

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Сложность заключалась именно в невозможности исполнения иностранцами такого обязательства. В таком случае процедура приобретения гражданства Украины была незавершенной, статус таких лиц оставался неопределенным и приобретенное гражданство должно отменяться. Имели ли мы моральное право для таких действий? Теперь же они будут подавать нам декларацию, что не считают себя гражданами РФ, и Украина будет это принимать", - уточнила она.

По ее информации, до действия закона гражданство Украины получило чуть больше сотни иностранцев.

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