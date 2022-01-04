Теперь люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию, - Науменко об основном новшестве закона об упрощенном получении гражданства
До закона об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, которые воевали или до сих пор воюют в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине, еще предстоит приказом МВД урегулировать процедуру.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.
По словам Науменко, проект приказа разработан, осталось согласовать его в Минюсте, после чего Госмиграция будет готова принимать документы от иностранцев-защитников для получения гражданства по новой процедуре.
Основное новшество закона в том, что люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию.
"Предпочтительно мы говорим о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, для которых существовали определенные процедуры выхода из гражданства. Нужно было подать обязательство о выходе из своего гражданства, а также пакет документов в посольство и пройти процедуру выхода. Но иностранцы, защищавшие территориальную целостность Украины могут разыскиваться спецслужбами своих стран, и это unreal пройти такую процедуру, поскольку после их приезда на родину, их будет ожидать арест.
Сложность заключалась именно в невозможности исполнения иностранцами такого обязательства. В таком случае процедура приобретения гражданства Украины была незавершенной, статус таких лиц оставался неопределенным и приобретенное гражданство должно отменяться. Имели ли мы моральное право для таких действий? Теперь же они будут подавать нам декларацию, что не считают себя гражданами РФ, и Украина будет это принимать", - уточнила она.
По ее информации, до действия закона гражданство Украины получило чуть больше сотни иностранцев.
Полное интервью с Натальей Науменко читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
==============
Как всегда в стране идиотов: подзаконный акт выше закона.
https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby
https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/
http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/
http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/
Однак ідея дуже правильна:
Публічної заяви чи навіть невербальної декларації у вигляді певних дій, вчинків людини, які свідчать про бажання цієї людини вийти з якогось громадянства, повинно бути достатньо, щоб процес виходу цієї людини з цього громадянства було запущено, виконано і успішно завершено автоматично.
Адже публічна декларація людиною її бажання показує саме справжнє це бажання саме цієї людини,
а всякі бюрократичні процедури, які відмовляються автоматично виконати це її бажання, - це бажання і інтерес не цієї людини, а бюрократичної системи, яка має свої інтереси, які далеко не завжди і далеко не повністю відповідають не тільки інтересам і бажанням цієї людини, але також і інтересам інших людей у суспільствах відповідних країн.