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Теперь люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию, - Науменко об основном новшестве закона об упрощенном получении гражданства

Теперь люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию, - Науменко об основном новшестве закона об упрощенном получении гражданства

До закона об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, которые воевали или до сих пор воюют в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине, еще предстоит приказом МВД урегулировать процедуру.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

По словам Науменко, проект приказа разработан, осталось согласовать его в Минюсте, после чего Госмиграция будет готова принимать документы от иностранцев-защитников для получения гражданства по новой процедуре.

Основное новшество закона в том, что люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию.

"Предпочтительно мы говорим о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, для которых существовали определенные процедуры выхода из гражданства. Нужно было подать обязательство о выходе из своего гражданства, а также пакет документов в посольство и пройти процедуру выхода. Но иностранцы, защищавшие территориальную целостность Украины могут разыскиваться спецслужбами своих стран, и это unreal пройти такую ​​процедуру, поскольку после их приезда на родину, их будет ожидать арест.

Читайте также: Не задекларированное в срок – это административная ответственность. Если это выявит СБУ при трудоустройстве, то ответственность уголовная, - глава Госмиграции Науменко о множественном гражданстве

Сложность заключалась именно в невозможности исполнения иностранцами такого обязательства. В таком случае процедура приобретения гражданства Украины была незавершенной, статус таких лиц оставался неопределенным и приобретенное гражданство должно отменяться. Имели ли мы моральное право для таких действий? Теперь же они будут подавать нам декларацию, что не считают себя гражданами РФ, и Украина будет это принимать", - уточнила она.

По ее информации, до действия закона гражданство Украины получило чуть больше сотни иностранцев.

Полное интервью с Натальей Науменко читайте здесь.

Автор: 

гражданство (1314) Госмиграция (290) Науменко Наталья (13)


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Топ комментарии
+6
З цих двох категорій:
1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
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04.01.2022 18:52
+2
по моему такой закон ещё больше создаст сложностей. я ничуть не умаляю заслуги тех же россиян,воевавших и воюющих на нашей стороне,но ведь это их выбор. они шли воевать не за гражданство,а против агрессии РФ.
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04.01.2022 20:31
+2
Пани Науменко надо проходить люстрацию, а не полицейские байки по эфирам расказывать.
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04.01.2022 20:37
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А "кормильцы" кто ?
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04.01.2022 18:32 Ответить
З цих двох категорій:
1) бійці-іноземці, які воювали або досі воюють у лавах ЗСУ,
2) громадяни держави-агресора, які переслідуються за політичні переконання на батьківщині,
мені не подобається друга - більшість з них через деякий час перебування на території України, починають вчити українців життю, та намагаються будувати тут "прекрасну росію майбутнього".
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04.01.2022 18:52 Ответить
Уклонисты куды?
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04.01.2022 20:16 Ответить
Фуфло
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04.01.2022 20:18 Ответить
Ну логично и правильно. А как они выдут из гражданства, если им этот выход в РФ или в РБ никто не даст, а только в тюрьму упекут да и делов? Де-юре у этих людей будет "двойное гражданство". И таких много- Муждабаев, Гоги (который недавно всплыл из-за скандала), да их полно если копнуть...
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04.01.2022 20:22 Ответить
по моему такой закон ещё больше создаст сложностей. я ничуть не умаляю заслуги тех же россиян,воевавших и воюющих на нашей стороне,но ведь это их выбор. они шли воевать не за гражданство,а против агрессии РФ.
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04.01.2022 20:31 Ответить
Пани Науменко надо проходить люстрацию, а не полицейские байки по эфирам расказывать.
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04.01.2022 20:37 Ответить
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04.01.2022 20:40 Ответить
ну да, судя по всему кукушечка одна на всех.
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04.01.2022 20:47 Ответить
еще предстоит приказом МВД урегулировать процедуру. Источник:
==============
Как всегда в стране идиотов: подзаконный акт выше закона.
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04.01.2022 20:46 Ответить
В таком законе надо прежде всего соблюдать интересы государства Украина и украинского народа, в том о чем говорит пани Науменко, это даже не просматривается. Снова пытаются открыть большие возможности получения гражданства Украины прежде всего российским гражданам, для подрыва основ нашего государства. Я не удивляюсь этому, потому что именно сейчас пенсионный фонд Украины закрыв на все глаза платит миллиарды, если не десятки млд. грн.пенсий уже умершим гражданам Украины, проживавшим на оккупированных территориях, а также платит украинские пенсии гражданам РФ. Это не что иное как финансирование терроризма украинскими чиновниками, а может быть и руководством Украины.
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04.01.2022 20:59 Ответить
https://glavk.net/articles/689-ljustrirovali_ljustrirovali_da_ne_vyljustrirovali__departament_po_delam_behentsev_i_vzjatochnitsu_na

https://antikor.com.ua/articles/488145-nataljja_naumenko__chto_izvestno_o_vrio_glavy_migratsionnoj_sluhby

https://qirim.news/opinion/kadrovi-zminy-na-volodymyrskij-znovu-facepalm/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-3-1/

http://old.noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/bizhenci-ta-shukachi-prytulku/polovi-zapysky-dmsu-den-4-1/

http://old.noborders.org.ua/tag/polovi-zapysky-dmsu/
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04.01.2022 21:56 Ответить
Звичайно, можуть бути зловживання, коли формально інша держава, наприклад, Росія продовжує вважати цих людей своїми громадянами всупереч їхнім публічним заявам (деклараціям) про небажання залишатися її громадянами, тобто про бажання вийти з її громадянства.

Однак ідея дуже правильна:

Публічної заяви чи навіть невербальної декларації у вигляді певних дій, вчинків людини, які свідчать про бажання цієї людини вийти з якогось громадянства, повинно бути достатньо, щоб процес виходу цієї людини з цього громадянства було запущено, виконано і успішно завершено автоматично.
Адже публічна декларація людиною її бажання показує саме справжнє це бажання саме цієї людини,
а всякі бюрократичні процедури, які відмовляються автоматично виконати це її бажання, - це бажання і інтерес не цієї людини, а бюрократичної системи, яка має свої інтереси, які далеко не завжди і далеко не повністю відповідають не тільки інтересам і бажанням цієї людини, але також і інтересам інших людей у суспільствах відповідних країн.
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05.01.2022 04:21 Ответить
 
 