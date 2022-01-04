Двое патрульных полицейских задержаны в Херсонской области на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Херсонской области и его подчиненного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что полицейские потребовали и получили от гражданина 500 дол. США за не привлечение к административной ответственности за нарушение процедуры регистрации транспортного средства. Патрульные были задержаны при получении второго транша взятки.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ, решается вопрос об извещении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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