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Новости Взяточники
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Двое патрульных полицейских задержаны в Херсонской области на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Херсонской области и его подчиненного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Двое патрульных полицейских задержаны в Херсонской области на взятке 500 долл., - прокуратура 01

Установлено, что полицейские потребовали и получили от гражданина 500 дол. США за не привлечение к административной ответственности за нарушение процедуры регистрации транспортного средства. Патрульные были задержаны при получении второго транша взятки.

Двое патрульных полицейских задержаны в Херсонской области на взятке 500 долл., - прокуратура 02

Двое патрульных полицейских задержаны в Херсонской области на взятке 500 долл., - прокуратура 03

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ, решается вопрос об извещении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Автор: 

взятка (6157) прокуратура (5009) патрульная полиция (1812) Херсонская область (4749)


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Топ комментарии
+9
Отпустите их, у них зарплаты маленькие и тринадцатую зп не дали!
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04.01.2022 18:45
+7
бестолочи. классику не изучают. должно быть по 330. каждому.
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04.01.2022 18:55
+3
Эти точно увольнятся не будут из-за маленьких зарплат.
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04.01.2022 18:50
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Отпустите их, у них зарплаты маленькие и тринадцатую зп не дали!
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04.01.2022 18:45 Ответить
Эти точно увольнятся не будут из-за маленьких зарплат.
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04.01.2022 18:50 Ответить
Какие зарплаты?они на взятках живут!дармоеды!преступники!закрыть их на 10лет,без право на удо,и с конфискацией!
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04.01.2022 22:13 Ответить
"ніщеброди" (( 500 долярів на двох - дрібніє наша паліція (( невдовзі знову за сто гривень можна буде все "порішать " ((
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04.01.2022 18:52 Ответить
Херсонское мусорьё это ещё то дерьмо ..
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04.01.2022 18:52 Ответить
только новость была шо маловато платят им - так вот же, резятся как могут.
ясно шо бывают.... наверное адекватные менты, но... ну вот блин, я написал - и сам поверил?
.....
....
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04.01.2022 18:55 Ответить
годину тому, я давав комент на статтю, що менти звільняються, хто і чому.
ну млять, як в воду дивився.
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04.01.2022 18:55 Ответить
тут не треба дивитись у воду...мєнт-це генетичний діагноз!
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04.01.2022 19:31 Ответить
бестолочи. классику не изучают. должно быть по 330. каждому.
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04.01.2022 18:55 Ответить
Видел кто здесь безруких ментов? отож
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04.01.2022 19:03 Ответить
Вот когда наказание госслужащих будет намного больше чем потенциальная выгода тогда будет шанс побороть коррупцию а так же преступность. А так пожурят немного и отпустят. А когда все уляжется еще и обратно восстановят на службу.
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04.01.2022 19:13 Ответить
Реформа в реальному житті потребує морально стійких людей. Таких в Україні , на жаль, обмаль.
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04.01.2022 19:13 Ответить
Аваковское наследие..
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04.01.2022 19:22 Ответить
500 баксів? Фігня якась. Мусор і 500 баксів?
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04.01.2022 19:22 Ответить
...с. двойным траншем
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04.01.2022 19:31 Ответить
джамальчика забыл...?)
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04.01.2022 20:43 Ответить
Той більше рабовласництвом перебивається. До речі, кажуть жінка, котра була з кавказцем, білим чоловіком вже не вдовольниться. Бідний джамальчик...
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04.01.2022 21:03 Ответить
это какие то палытические преследования. Не дали новым гаишным мусорам - очьень важьно заняться потужным реформизмом.
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04.01.2022 19:24 Ответить
от блин...в самое урожайное время-и затрыманы
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04.01.2022 19:27 Ответить
в США коп остаётся нищим,и без пенсии,если нарушил закон,и тем более если пойман на взятке,даже если до пенсии остался один час.
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04.01.2022 19:33 Ответить
Задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации?! Автор ничего не перепутал?
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04.01.2022 19:34 Ответить
ребята, это ж какую вам з/п нужночто бы вы не брали??? если у вас одная взятка в 500 баков!... повышение з/п чиновнику вроде же пройденый этап, ну что бы не брали, стали брать еще большеми суммами... так что ув полицейские, для начала бы вы бы сами навели порядок в своих рядах, а потом заикались о повышении! а то с вашими аппетитами у нас денег не хватит!
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04.01.2022 19:34 Ответить
Так если отследить действие сегодняшнего правительства, то он и добивается того что б в МВД такие и остались.
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04.01.2022 19:36 Ответить
гелюзеть?
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04.01.2022 19:43 Ответить
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04.01.2022 19:46 Ответить
Комментаторы!! Все внимательно новость прочитали? Я уже не говорю о тех, кто ее писал. Под третьей фотографией (где купюры на сиденье разложены) подпись: "Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ" !!! Все в своем уме!?
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04.01.2022 19:51 Ответить
это в ru версии так написано, и не первый раз
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04.01.2022 21:40 Ответить
План не только есть у полицаев но и у прокурорских на полицаев...
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04.01.2022 19:58 Ответить
работнички.....(служу украинскому народу!) как любят все власть имущие и госслужащие давать клятвы на трибунах, на библиях,на торжествах и так далее приклонив колено ...клятвы и присяги это просто такой себе перформенс можно сказать.... для этикета сказал и забыл...тоже самое и у врачей (клятва гипократа...)
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04.01.2022 20:44 Ответить
 
 